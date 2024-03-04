Противник пытается воспользоваться преимуществом в контроле над высотами, чтобы удержать Часов Яр

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Противник пытается воспользоваться преимуществом в контроле над высотами, чтобы удержать Часов Яр

Продолжается наступательная операция российских войск на Часов Яр. К настоящему моменту идёт продвижение с двух основных направлений – с восточного (где бои идут в районе Ивановки), а также с северного или северо-восточного (из района Богдановки).

Центральная часть Часова Яра представляет собой наибольшую высоту на окрестными территориями. Это даёт противнику некоторое преимущество в плане осуществления наблюдения и нанесения артиллерийских ударов. Перепад высот от Ивановского до центра Часова Яра составляет более 110 м.



Чтобы этого преимущества противника лишить, российские войска предпринимают попытки зацепиться за высоты южнее Богдановки – к востоку от микрорайона Канал. Этот микрорайон Часова Яра расположен обособленно – восточнее канала Северский Донец – Донбасс (отсюда и название).



На данный момент по украинским позициям в микрорайоне Канал отрабатывает российская авиация, используя в основном фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Бомбы с УМПК наносят значительный ущерб гарнизону ВСУ на востоке Часова Яра. Одновременно с этим точечные удары наносятся по местам размещения личного состава противника в центральной части города. Выбиваются его наблюдательные пункты, станции слежения за нашими войсками.

Противник к настоящему моменту выстроил определённую линию обороны и на юго-восточной окраине города – там, где проходит автомобильная дорога Н-32. Она идёт от Артёмовска через Ивановское в направлении Константиновки. При этом сама Константиновка находится в низменности относительно Часова Яра. А потому командование ВСУ прекрасно понимает, что потеря Часова Яра приведёт и к потере более крупной Константиновки.
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    2 комментария
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Сегодня, 08:55
      За сутки сбито 143 украинских беспилотников
      Западная группировка войск на Купянском направлении отбила пять атак штурмовых групп ВСУ, которые потеряли более взвода, два автомобиля, две американские гаубицы М777 и М198 и орудие Д-20. Южная группировка войск на Донецком направлении нивелировала до 240 боевиков, два БТР, три автомобиля, артсистему М777 и склад боеприпасов ВСУ. Группировка войск «Центр» на Авдеевском направлении отразили 11 контратак ВСУ, которые потеряли до пяти рот, три танка, пять БМП, две бронемашины, четыре автомобиля польскую САУ Krab, два орудия «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении вывела из строя свыше 250 боевиков, три автомобиля, САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика», гаубицe Д-20, и РСЗО «Град». На Херсонском направлении потери противника составили полтора взвода, пять автомобилей, две артсистемы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Анклав-Н». Силы ПВО сбили два снаряда РСЗО Himars и 143 украинских БПЛА, включая «Байрактар ТБ-2».
    2. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:58
      Военная хроника пишет:
      Противник к лету готовит армию FPV дронов на нестандартных частотах. В заказах уже десятки тысяч штук на китайских фабриках. В России с этим есть проблемы, так как наши БПЛА-камикадзе в силу своей организационно-правовой формы и громоздкости, не могут так быстро изменить частоты: надо всё обговорить, согласовать, изменить сметы и договоры.

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