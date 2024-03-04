Противник пытается воспользоваться преимуществом в контроле над высотами, чтобы удержать Часов Яр
Продолжается наступательная операция российских войск на Часов Яр. К настоящему моменту идёт продвижение с двух основных направлений – с восточного (где бои идут в районе Ивановки), а также с северного или северо-восточного (из района Богдановки).
Центральная часть Часова Яра представляет собой наибольшую высоту на окрестными территориями. Это даёт противнику некоторое преимущество в плане осуществления наблюдения и нанесения артиллерийских ударов. Перепад высот от Ивановского до центра Часова Яра составляет более 110 м.
Чтобы этого преимущества противника лишить, российские войска предпринимают попытки зацепиться за высоты южнее Богдановки – к востоку от микрорайона Канал. Этот микрорайон Часова Яра расположен обособленно – восточнее канала Северский Донец – Донбасс (отсюда и название).
На данный момент по украинским позициям в микрорайоне Канал отрабатывает российская авиация, используя в основном фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Бомбы с УМПК наносят значительный ущерб гарнизону ВСУ на востоке Часова Яра. Одновременно с этим точечные удары наносятся по местам размещения личного состава противника в центральной части города. Выбиваются его наблюдательные пункты, станции слежения за нашими войсками.
Противник к настоящему моменту выстроил определённую линию обороны и на юго-восточной окраине города – там, где проходит автомобильная дорога Н-32. Она идёт от Артёмовска через Ивановское в направлении Константиновки. При этом сама Константиновка находится в низменности относительно Часова Яра. А потому командование ВСУ прекрасно понимает, что потеря Часова Яра приведёт и к потере более крупной Константиновки.
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