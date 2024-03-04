Экс-аналитик ЦРУ не исключил физического устранения Зеленского и Буданова

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Экс-аналитик ЦРУ не исключил физического устранения Зеленского и Буданова

Украинского президента Зеленского ожидает судьба тех политиков, которые стали не нужными США. Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, его просто уберут.

Пол мнению американского эксперта, Зеленский свою роль уже сыграл и сейчас уже мешает США. Поэтому у него только два выхода - это сбежать на Запад, если ему это разрешат, или быть убитым, как другие политики, ставшие ненужными США. Джонсон склоняется ко второму варианту, по его словам, Зеленского скоро просто физически устранят. Такая же судьба ждет и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов в России), который слишком много знает и не умеет держать язык за зубами.



Как отметил бывший аналитик, у американцев эта схема уже давно отработана, сегодня они будут улыбаться и говорить о твоей незаменимости, а завтра "приставят к твоей голове пистолет".

У Соединенных Штатов длинная история соглашений с достойными порицания и презрения людьми. Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них. (...) Скоро Зеленский и Буданов* обнаружат, что не нужны Западу. Да, директор ЦРУ Билл Бернс полетел туда и заверил: "Мы все еще приятели". Но, вы знаете, когда придет время нажать на курок, на него нажмут

- заявил Джонсон.

Американец подчеркнул, что США могут сделать ставку на Залужного, которого так боится Зеленский. За бывшим главкомом ВСУ собираются вполне серьезные силы, способные взять власть в свои руки.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:08
      «Зеленского ожидает судьба тех политиков, которые стали не нужными США» —

      ***
      — "Отходы производства" ...
      ***
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:02
        А ЕСЛИ ТАК...???
        Ах, Зеленский, ох хитрюга -
        Кто бы сомневался…
        Объявил войну России,
        Да и сам же сдался…
        Сам полез на крышу Рады,
        Чтоб поднять наш флаг
        Вижу по глазам, что рад он!!!
        Вовка не durak…
        Знает, что перед Россией
        Сильно нагрешил,
        Ну, а тут ему сам Путин
        Должность предложил…
        Точно я не утверждаю,
        Но известно мне –
        Ему должность обещали –
        Клоуна в Кремле…
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +7
      Сегодня, 07:09
      Раз живые, значит , видимо, ещё не до конца отыграли. Но то , что их грохнут, уж зе-фюрера, так точно - это к гадалке не ходи
      . ЦРУ их и уберёт Уж слишком много знают. Сделают из них сакральных жертв кровожадной России - это будет последней ролью ушлёпков
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 07:48
        Цитата: Чёрный
        Раз живые, значит , видимо, ещё не до конца отыграли. Но то , что их грохнут, уж зе-фюрера, так точно - это к гадалке не ходи

        А как было бы здОрово!
        Имел бы в Ростове красивый домик, колесил бы по России с концертами-корпоративами, снимал бы на "Мосфильме" "Сваты-28"... Глядишь, может быть, на правах ветерана, ещё и к А.В.Маслякову в жюри КВН протиснулся бы...
        Был бы бритый и в чистой майке...

        Да, не так прибыльно. Зато спокойнее. В гробу карманов нет.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 09:05
          Да, не так прибыльно. Зато спокойнее. В гробу карманов нет.

          Зеленский испугался
          И начал вдруг орать –
          «Я вам не нанимался
          С Россией воевать!!!»
          Ему сказали Штаты,
          Ты прекрати свой торг…
          В солдаты, так в солдаты –
          А в морг, так значит…
          В морг… am
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:09
      Полагаю, что пока Байден у власти, Зелю не тронут. А вот то, что Залужному помогут - нет сомнения.
      1. леонидыч Ранг пользователя
        леонидыч
        0
        Сегодня, 09:15
        Нам предпочтительнее Зелик, потому что он , а Залужный умный и с ним нам придётся немного повозится.
    4. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +3
      Сегодня, 07:10
      Ну думаю никто плакать не будет . В России уж так точно .... Но мне лично хотелось что бы эти два упыря прошли через скамью подсудимых военного трибунала и что бы весь мир без цензуры узнал об их деяниях. А потом по приговору суда они были бы повышены с трансляций казни на всю планету. Но понимаю что этого конечно же не будет никогда
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 07:54
        Цитата: FoBoss_VM
        Но мне лично хотелось что бы эти два упыря прошли через скамью подсудимых военного трибунала
        На эту скамью надо сажать вовсе не двух wink
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:11
      Украинского президента Зеленского ожидает судьба тех политиков, которые стали не нужными США... его просто уберут. Такая же судьба ждет и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова
      Зеленского в этом случае должно радовать одно - уберут по "дружески". Смерть Зеленского спишут на остановку сердца от переутомления в противостоянии с Россией, а вот смерть Буданова припишут нашей стране нанесшей "предательский удар в спину". Если говорить откровенно, то два этих персонажа уже перехаживают лишние, как минимум, два года.
    6. Shkilet Ранг пользователя
      Shkilet
      +2
      Сегодня, 07:19
      Как помнится Буданову и Залужному бомбой в голову прилетело.
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 07:22
        бомбой в голову прилетело.
        К сожалению в прошлый раз "отскочила" от того, что принято называть головой.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:55
        Цитата: Shkilet
        бомбой в голову прилетело
        У них кастрюли на голове wink
    7. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 07:20
      Как только Зеленский и Буданов лишаться жизни, значит "договорняк" на подходе. И уже не знаешь, что лучше для Российского Государства - этим упырям быстрее покинуть этот грешный мир или ещё задержаться в этом грешном мире.
      1. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        +2
        Сегодня, 08:17
        А вот мудро Вы написали.
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 08:29
          Попытался объяснить, по-чему я за то, что бы преступники и упыри Зеленский с Будановым "задержались" на этой грешной земле.
    8. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +2
      Сегодня, 07:29
      Ну так уже пол года об этом говорят не скрывая, Зеле не жить, очень много он знает. Кто только не намекал на это, и намекали именно западные люди имеющие влияние. Чего тут удивляться
    9. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 07:31
      Джонсон.
      Американец подчеркнул, что США могут сделать ставку на Залужного, которого так боится Зеленский.
      belay Бред от Джонсонов. request Причем здесь Зеленский? fool
      За бывшим главкомом ВСУ собираются вполне способные взять власть в свои руки.
      И снова воевать, до последнего укропа? what Так и Зеленский не против...
      1. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        +1
        Сегодня, 08:21
        А может быть, и не воевать.
        Залужному за предоставляемый пост могут дать установку пойти на переговоры с позиции "почётного" мира. Например, оставить в Украйне выход к морю через Одессу.
        Поэтому освобожение важных промышленных центров - Харькова, Запорожья, Денпропетровска надо провести в кратчайшее время. И непременно Одессы с выходом на рубежи Подунавья и Приднестровья.
    10. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 08:04
      Пен дос тан - бандитское государство созданное беглыми преступниками и проворовавшимися бухгалтерами из европы. У них выгода, целесообразность, прагматизм главенствует над всем остальным. Они истребляли целые народы, убивали своих президентов, а уж какого то клоуна со свитой из страны скачущих обезьян уберут даже не вынося этот вопрос на внутреннее голосование.
    11. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +2
      Сегодня, 08:12
      Сколь ни абсурден такой прогноз, он таки реален.
      Затевать всякие там майданы по свержению клики Зеленского -дело долгое, накладное и непредсказуемое по результатам. Гораздо эффективнее устроить дворцовый переворот с устранением износившихся марионеток.
      Вот только Залужного уболтать...
      Впрочем, если инспирировать некое судебное расследование в отношении Залужного и его генералов, сговорчивость оного не заставит себя ждать.
    12. Лисс Никита Ранг пользователя
      Лисс Никита
      +1
      Сегодня, 08:22
      Шлёпните этого низкожопого боневтика, кто нибудь?
    13. Snay Ранг пользователя
      Snay
      +1
      Сегодня, 08:25
      Нашим самим давно пора было устранить этих клоунов, а не ждать цру..

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