Украинского президента Зеленского ожидает судьба тех политиков, которые стали не нужными США. Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, его просто уберут.Пол мнению американского эксперта, Зеленский свою роль уже сыграл и сейчас уже мешает США. Поэтому у него только два выхода - это сбежать на Запад, если ему это разрешат, или быть убитым, как другие политики, ставшие ненужными США. Джонсон склоняется ко второму варианту, по его словам, Зеленского скоро просто физически устранят. Такая же судьба ждет и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов в России), который слишком много знает и не умеет держать язык за зубами.Как отметил бывший аналитик, у американцев эта схема уже давно отработана, сегодня они будут улыбаться и говорить о твоей незаменимости, а завтра "приставят к твоей голове пистолет".- заявил Джонсон.Американец подчеркнул, что США могут сделать ставку на Залужного, которого так боится Зеленский. За бывшим главкомом ВСУ собираются вполне серьезные силы, способные взять власть в свои руки.

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