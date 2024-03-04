Немецкая газета: Германия нарушила обещание, данное при объединении
В Германии продолжается обсуждение утечки разговора высшего командного состава бундесвера. Речь идёт о том самом разговоре, когда высшие офицеры немецкой армии пытались согласовать план атаки на Крымский мост, рассуждая, сколько конкретно ракет Taurus может понадобиться для уничтожения этого российского транспортного объекта.
В издании Deutschland Kurier вышла статья, в которой говорится, что сама утечка свидетельствует о готовности командования бундесвера принимать решения даже в обход парламента и канцлера. В статье говорится, что Олаф Шольц на эту ситуацию повлиять не может, так как «страдает забывчивостью». Он сначала что-то обещает, потом о своих обещаниях забывает.
В итоге автор материала, Айнар Кох, пишет, что Берлин нарушил своё обещание, данное при объединении Германии. Автор напомнил, что это обещание (а оно было дано и немцам тоже) состояло в следующем тезисе: никогда с территории Германии не будет исходить угроза в отношении других стран. Если же Германия поставляет оружие Украине, откровенно занимается военным планированием для Украины, в том числе планированием уничтожения российских объектов – это и есть нарушение данного обещания. То есть, сегодня от Германии исходит явная угроза в адрес Российской Федерации.
Ранее в нашей стране ряд экспертов предложил отозвать одобрение соглашения об объединении Германии ровно по той причине, что сегодняшний Берлин нарушает взятые в конце 80-х на себя обязательства. Мало того, восточная часть Германии была втянута в НАТО, теперь ещё и делается всё для осуществления антироссийской военной деятельности с участием высшего командного состава ФРГ.
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