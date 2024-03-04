Немецкая газета: Германия нарушила обещание, данное при объединении

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Немецкая газета: Германия нарушила обещание, данное при объединении

В Германии продолжается обсуждение утечки разговора высшего командного состава бундесвера. Речь идёт о том самом разговоре, когда высшие офицеры немецкой армии пытались согласовать план атаки на Крымский мост, рассуждая, сколько конкретно ракет Taurus может понадобиться для уничтожения этого российского транспортного объекта.

В издании Deutschland Kurier вышла статья, в которой говорится, что сама утечка свидетельствует о готовности командования бундесвера принимать решения даже в обход парламента и канцлера. В статье говорится, что Олаф Шольц на эту ситуацию повлиять не может, так как «страдает забывчивостью». Он сначала что-то обещает, потом о своих обещаниях забывает.



В итоге автор материала, Айнар Кох, пишет, что Берлин нарушил своё обещание, данное при объединении Германии. Автор напомнил, что это обещание (а оно было дано и немцам тоже) состояло в следующем тезисе: никогда с территории Германии не будет исходить угроза в отношении других стран. Если же Германия поставляет оружие Украине, откровенно занимается военным планированием для Украины, в том числе планированием уничтожения российских объектов – это и есть нарушение данного обещания. То есть, сегодня от Германии исходит явная угроза в адрес Российской Федерации.

Ранее в нашей стране ряд экспертов предложил отозвать одобрение соглашения об объединении Германии ровно по той причине, что сегодняшний Берлин нарушает взятые в конце 80-х на себя обязательства. Мало того, восточная часть Германии была втянута в НАТО, теперь ещё и делается всё для осуществления антироссийской военной деятельности с участием высшего командного состава ФРГ.
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    33 комментария
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +18
      Сегодня, 07:39
      Ну мы сами допустили что бы немцы так себя вели. Безнаказанность рождает вседозволенность , это знают все . Думаю если бы РФ вела себя безапеляционно жестко с самого начала сво , как и обещал Путин , то ничего подобного бы не было
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +8
        Сегодня, 07:52
        Цитата: FoBoss_VM
        Безнаказанность рождает вседозволенность
        А мы с самого начала СВО допускаем безнаказанность
        1. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          +2
          Сегодня, 08:20
          Именно так. И своими действиями потокаем им к эскалации войны
          1. Гардамир Ранг пользователя
            Гардамир
            +4
            Сегодня, 08:29
            Когда Кремль не среагировал на поставки биноклей, потом легкого стрелкового, потом тяжелого, танков, самолетов. Уже надеяться не на что. Сейчас идут разговоры о вводе европейских армий на Украину, подозреваю, что Кремль опять не почешется.
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:10
          Все договоренности можно забыть, тем более что их никто не собирался выполнять.
          Что касается Германии, то она сейчас одной ногой стоит у перспективы получить Кинжалом по нескольким объектам на своей территории. То же самое касается Румынии после вчерашней отработки атаки на Крым с территории Украины самолетами НАТО (Ф-35 + 2 Ф-16 при поддержке ПВО, то есть с расчетом сбить наши самолеты, которые вылетят на перехват!).
          Не позднее дня выборов Президента в России они проведут комбинированную атаку по Крымскому мосту. Целью будет спровоцировать Путина на жесткий ответ.
          1. жучок120560 Ранг пользователя
            жучок120560
            0
            Сегодня, 09:20
            Да какие к ч...ту перспективы, если на втором году войны исправно и беспрепятственно действуют транспортные узлы на границе салорейха с евросоюзом?
      2. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        0
        Сегодня, 08:22
        с участием высшего командного состава ФРГ.

        Так если в их армии нацистов всё больше, и больше
      3. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 08:43
        "Безапеляционно жестко с самого начала СВО"? Мне на ум приходит только одно решние: полное уничтожение ЦПР и других объектов стратегической инфраструктуры; мосты через Днепр, АЭС, тоннели и так далее на (в) Украине. Но при этом у Вас должно быть понимание: такое возможно лишь при применении ТЯО.
    2. JOYyppe Ранг пользователя
      JOYyppe
      +11
      Сегодня, 07:39
      Я так понимаю: никакие договоренности со стороны запада не соблюдаются. Наверное, хватит играть в хорошего, доброго партнера?
      1. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        +1
        Сегодня, 08:21
        Цитата: JOYyppe
        хватит играть в хорошего, доброго партнера?

        А кто играет?

        Немцы себя повели абсолютно неблагодарно еще во время воссоединения Крыма. И в очередной раз показали, что жесты доброй воли в политике не работают. А обещания забываются. Например, простили десятки миллиардов долгов Африке. Кому-то это может показаться красивым жестом. Ну а мне видится, как просто глупым решением.
        1. JOYyppe Ранг пользователя
          JOYyppe
          -2
          Сегодня, 08:28
          Например, простили десятки миллиардов долгов Африке.

          Это так сказано "ПРОСТИЛИ", а на самом деле это покупка электората
          1. Stas157 Ранг пользователя
            Stas157
            -1
            Сегодня, 08:31
            Цитата: JOYyppe
            это покупка электората

            И что с ним делать?
            1. JOYyppe Ранг пользователя
              JOYyppe
              0
              Сегодня, 08:34
              Цитата: JOYyppe
              это покупка электората
              И что с ним делать?

              перетягивать на свою сторону, тем самым "пуская по бороде" запад
      2. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 08:25
        хватит играть в хорошего, доброго партнера?

        Эта игра исключительно для внутреннего зрителя, по факту делают то, что приказано из-за океана
        1. JOYyppe Ранг пользователя
          JOYyppe
          0
          Сегодня, 08:30
          Эта игра исключительно для внутреннего зрителя

          Вряд ли. Внутренний зритель ждет других действий. Обманывать ожидания здесь не выгодно
    3. jetfors_84 Ранг пользователя
      jetfors_84
      +5
      Сегодня, 07:44
      Отозвать? А что это даст? Германия разделится?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 08:07
        Цитата: jetfors_84
        Отозвать? А что это даст? Германия разделится?

        Германия не разделится и ГДР из НАТО не выйдет.
        С отзывом договоров о другом речь.
        Если мы начнём отзывать всё подряд, то сам вопрос существования Германии, законность её существования, гарантированная послевоенными соглашениями, ставится под угрозу. И не только её.
        Им, на Западе, может быть, это и по фигу.
        А, может быть, и нет.

        Они привыкли с нами заключать договоры и жить спокойно, зная, что мы их исполняем. И плевать на них самим.
        А если мы так, чтобы до них дошло, объясним, что считаем Запад недоговороспособным?
        Как бы они ни хотели с нами воевать, а понимание, что хреново будет ВСЕМ, у них есть. И любой, самый пробитый, милитарист рассчитывает, что война рано или поздно закончится переговорами на его условиях.

        А воевать заведомо на взаимоуничтожение, без шансов прекратить войну "в нужный момент" - даже там таких дyраков нет.
    4. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 07:46
      Берлин нарушил своё обещание, данное при объединении Германии

      Запад много чего нарушил... и еще нарушит не раз. Стоит ли уже обращать на это внимание? На каждое нарушение, следовало бы выходить из договоров в одностороннем порядке... а не тельняшку рисовать.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 07:50
      ***
      «Pacta sunt servanda», —
      — «Договоры должны соблюдаться» ...
      ***
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 07:53
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Pacta sunt servanda», —
        — «Договоры должны соблюдаться» ...

        Древние может быть их и соблюдали
        1. Gomunkul Ранг пользователя
          Gomunkul
          +2
          Сегодня, 08:20
          Древние может быть их и соблюдали
          Договоры соблюдаются только тогда, когда они выгодны обеим сторонам которые их подписали. hi
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 08:23
            Цитата: Gomunkul
            Договоры соблюдаются только тогда, когда они выгодны обеим сторонам которые их подписали.
            Либо когда над головой одной из подписывающих сторон завис большой кулак wink
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:19
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Pacta sunt servanda», —
        — «Договоры должны соблюдаться» .

        Пираты и гангстеры, договоры не соблюдают.
    6. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +2
      Сегодня, 07:57
      Наши ничего не смогут потребовать, загнали себя за 30 лет в полное подчинение западу, вдруг надумали вылезти! А сейчас ситуация такова, что могут потребовать только они от нас и наши безысходно повинуются! Отсюда и все проблемы с ходом СВО, что не надо так, не надо тут, и там не надо, а то запад обидится! Вроде бы и хочется - а нельзя! Один реальный человек впереди паровоза бежал и ругал МО, дак его убрали и нормальное расследование с правильными результатами можно и не ждать!
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 08:12
        ужас ужас))) они не хотели просто так получилось что потомки наших вождей все почему то оказались на Западе))? генералы КГБ отставные менты да что там даже министры бывшие вынуждены некоторые были отьехать на Запад загнивать не справились и были наказаны ссылкой в Англию белок есть и с геями ручкатся был один умный поляк он как то написал (Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? )
        1. Гардамир Ранг пользователя
          Гардамир
          +3
          Сегодня, 08:27
          После того, как элитная башкирка подарила Западу 300 млрд, уже и слов нет.
    7. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +4
      Сегодня, 08:05
      Ага, отозвать согласие и обратно ввести оккупационные силы в Восточную Германию. И Берлин Восточный отрезать. Пойнт-Чек-Чарли.....
      То-то весело в Европе станет
    8. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 08:09
      ну отзовут решение и что ? сразу ГДР появится и немцы начнут радостно стену строить?))обманули дурака на четыре кулака как было верно подмечено не мной(
    9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 08:30
      ...отозвать одобрение соглашения об объединении Германии... , а можно еще и в Спортлото написать. Эффект будет совершенно одинаковым. Только жесткие и конкретные действия могут хоть как то отрезвить запад . Однако, на это у наших верхов нет ни сил ни желания.
    10. APAHAKC
      APAHAKC
      0
      Сегодня, 08:55
      сами виноваты сколько красных линий пересекли! в сколько пересекут....
      на Корею не рыпнулись! ... может мы чего то не знаем в этом "капиталистическом мире" (
    11. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 09:11
      Ранее в нашей стране ряд экспертов предложил отозвать одобрение соглашения об объединении Германии ровно по той причине, что сегодняшний Берлин нарушает взятые в конце 80-х на себя обязательства
      recourse Эксперты,.... а где МИД? fool fool И почему не оно инициатор.? request
    12. Blue Fox Ранг пользователя
      Blue Fox
      0
      Сегодня, 09:18
      Наши красные линии слабее даже белой линии начерченной мелком от тараканов. А красные линии которые все будут бояться и уважать чертятся кровью врагов.
    13. леонидыч Ранг пользователя
      леонидыч
      0
      Сегодня, 09:20
      Германия кажется хочет стать отсталой второстепенной страной или вообще превратится в выжженную пустыню. Своим поведением к этому всё идёт.

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