Российский FPV-дрон уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Георгиевке на Кураховском направлении
Российский дрон-камикадзе уничтожил склад боеприпасов ВСУ, размещенный украинскими военными в одном из домов Георгиевки. Кадры детонации боеприпасов и последующего возгорания распространяют российские и украинские ресурсы.
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. Украинский арсенал, расположенный в одном из домов поселка, был обнаружен разведывательным дроном, после чего последовала атака уже FPV-дрона. Судя по взрыву и возгоранию, российский беспилотник попал куда надо.
Российские войска продолжают продвижение на Кураховском направлении, ожесточенные бои идут в Георгиевке, куда противник перебросил резервы с целью удержать позиции. По имеющейся информации, туда прибыли штурмовые группы украинской 46-й аэромобильной бригады. Продвижение очень тяжелое, сама Георгиевка находится в низине, поэтому простреливается с близлежащих холмов. Попытки обойти поселок справа натыкаются на установленные минные поля и местность без возможности укрыться.
Тем не менее переход под контроль российских войск поселка Победа рядом с Новомихайловкой позволит российским войскам продвинуться к Георгиевке с юга по шоссе H15. Впрочем, на данный момент боевые действия на данном направлении немного успокоились, перейдя в стадию позиционных боев. Основные действия переместились севернее Георгиевки в район Красногоровки, где наши сумели зацепиться за окраины и удержать позиции.
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