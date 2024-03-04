Российский FPV-дрон уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Георгиевке на Кураховском направлении

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Российский FPV-дрон уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Георгиевке на Кураховском направлении

Российский дрон-камикадзе уничтожил склад боеприпасов ВСУ, размещенный украинскими военными в одном из домов Георгиевки. Кадры детонации боеприпасов и последующего возгорания распространяют российские и украинские ресурсы.

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ. Украинский арсенал, расположенный в одном из домов поселка, был обнаружен разведывательным дроном, после чего последовала атака уже FPV-дрона. Судя по взрыву и возгоранию, российский беспилотник попал куда надо.



Российские войска продолжают продвижение на Кураховском направлении, ожесточенные бои идут в Георгиевке, куда противник перебросил резервы с целью удержать позиции. По имеющейся информации, туда прибыли штурмовые группы украинской 46-й аэромобильной бригады. Продвижение очень тяжелое, сама Георгиевка находится в низине, поэтому простреливается с близлежащих холмов. Попытки обойти поселок справа натыкаются на установленные минные поля и местность без возможности укрыться.


Тем не менее переход под контроль российских войск поселка Победа рядом с Новомихайловкой позволит российским войскам продвинуться к Георгиевке с юга по шоссе H15. Впрочем, на данный момент боевые действия на данном направлении немного успокоились, перейдя в стадию позиционных боев. Основные действия переместились севернее Георгиевки в район Красногоровки, где наши сумели зацепиться за окраины и удержать позиции.

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    9 комментариев
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    1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 08:07
      Я как-то по другому всегда представлял взрыв склада с боеприпасами. Особенно глядя на прошлые сюжеты с разлетающимися снарядами и чередой взрывов. А тут больше похоже на выгорание какого-то даже не взрывчатого вещества, но очень высокотемпературного, судя по белому дыму. Больше похоже на горение твердого топлива в ракете, а не взрыв. Кто спец по таким вещам, прокомментируйте, пожалуйста.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 08:13
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Я как-то по другому всегда представлял взрыв склада с боеприпасами
        Боеприпасы это не только снаряды, но и различное топливо, спирты, химреактивы и даже ветошь для протирки чего-то
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +2
          Сегодня, 08:17
          Михель, Ну, про шило на флоте, как самый популярный "боеприпас", я знаю по своей былой службе. Но чтобы снаряду ветошью прикинуться, надо быть ещё тем "фруктом".
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 08:18
            Цитата: Сабуров_Александр53
            Но чтобы снаряду ветошью прикинуться, надо быть ещё тем "фруктом"
            Ей обычно протирают боеприпасы и оружие. В том числе и на флоте
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              +1
              Сегодня, 08:46
              Михель, Ни спирт , ни любое жидкое топливо так не горят, а уж ветошь пропитанная ими тем более. Я бы мог сравнить это пламя с горением пластин регенерации воздуха (КО2- надперекись калия), которые были у нас на ПЛ, но откуда им взяться в Георгиевке. laughing
              1. Голландец Михель Ранг пользователя
                Голландец Михель
                +1
                Сегодня, 09:07
                Цитата: Сабуров_Александр53
                Я бы мог сравнить это пламя с горением пластин

                Боюсь, дискутировать с вами не могу. Не специалист по горению
    2. Лисс Никита Ранг пользователя
      Лисс Никита
      +1
      Сегодня, 08:17
      На видео не Георгиевка, а начало пос. Максимильяновка , первые дома на въезде с Георгиевки.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Я как-то по другому всегда представлял взрыв склада с боеприпасами. Особенно глядя на прошлые сюжеты с разлетающимися снарядами и чередой взрывов.
      Склады бывают разные: армейские, гарнизонные, полковые и в боевых условиях батальонные и ротные. Поэтому и картинка с детонация от уничтожения совершенно разная.
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 09:25
        rotmistr60(Геннадий), я про то, что детонации не видно.... как обычно при взрыве боеприпасов. Видно факел от бурного горения, но не взрыв...Вот я и задался вопросом, что может так гореть?

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