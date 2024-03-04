Отставной британский полковник назвал уничтожение Крымского моста «главной задачей» Украины

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Отставной британский полковник назвал уничтожение Крымского моста «главной задачей» Украины

Уничтожение Крымского моста нарушит логистические цепочки российской армии, что приведет к определенным проблемам. Поэтому разрушение этой конструкции должно стать первоочередной задачей для ВСУ. С таким заявлением выступил отставной полковник британской армии Глен Грант.

Британский военный в интервью украинскому телеканалу дал несколько "полезных" советов украинским генералам. По его словам, Украине необходимо отрезать полуостров от материковой России, уничтожив Крымский мост. Это позволит Киеву нарушить снабжение российской группировки, участвующей в спецоперации.



Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам

- заявил Грант.

При этом британец подчеркнул, что даже уничтожение Крымского моста не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, слишком большие проблемы у ВСУ. По словам отставного полковника, на сегодняшний день украинская армия находится "не в лучшем положении".

Стоит отметить, что Крымский мост является для Киева очень больной темой, украинские военные и политики время от времени выступают с заявлениями о "скором" его уничтожении. Недавно глава ГУР МО Украины Буданов* (снесен в список террористов и экстремистов в России) пообещал "сюрприз" с Крымским мостом. Отметим, что Украина дважды повреждала мост, но все повреждения были исправлены.
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    27 комментариев
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    1. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +2
      Сегодня, 08:07
      Отставной британский полковник назвал уничтожение Крымского моста «главной задачей» Украины

      А что сказал отставной британский майор? Или не дай Бог лейтенант? Ну сколько можно!...
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 08:10
        Цитата: Jovanni
        А что сказал отставной британский майор?

        Все дело в том, что официальные лица не могут позволить себе подобного высказывания. А те кто уже не у дел, могут болтать все что угодно. Я уверен, что именно точно так думает и официоз
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 08:57
          Вот смех смехом, а я бы взял на вооружение тактику давления наших противников. Например, заявил бы что главной целью России является удар по Биг Бену и Букингемскому дворцу. Им бы это помогло слегка призадуматься...
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 09:00
            Цитата: Михаил-Иванов
            я бы взял на вооружение тактику давления наших противников
            В нашем случае на вооружение взять можно все что угодно. Только вот непонятно, почему не берут
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 09:18
            Например, заявил бы что главной целью России является удар по Биг Бену и Букингемскому дворцу.

            Ну а почему бы нет...??? Они откровенно заявляют, что их главной целью является ослабление и уничтожение России, отстранение Путина... Почему бы и нам не обозначить своих главных противников и свои планы по отношению к ним... Почему им можно, а нам нельзя...??? Чем уничтожение России правомерней уничтожения Британии, Германии, Франции, Штатов...???
            Что мы стесняемся...??? Один хрен мы для них никогда не станем белыми и пушистыми... Пора нам обозначить и свои цели в третьей мировой... Может это хоть как-то их отрезвит... Хотя сомневаюсь, что в сегодняшнем русофобском угаре их хоть что-то может остановить... am
        2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
          Иезекиль 25-17
          0
          Сегодня, 09:20
          Совершенно верно; мы тоже здесь можем обсуждать, что угодно. Также верно, что англичане и их союзники по НАТО, официал, думают аналогично. И в случае атаки укров на Крымский мост они подтвердят, что Крымский мост "де юре" является законной целью для ВСУ. Укры и их покровители должны понимать, что в случае удачной атаки на Крымский мост это будет последним днём существования для Зе со товарищами, ну а для англичан: мы можем начать сбивать их разведовательные самолёты в Чёрном море, объявив его "эксклюзивной закрытой зоной боевых действий" (термин взят из Фолклендской войны).
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 09:32
            Выскажу сокральную мысль. Сейчас идет обсуждение прекратить поставки газа и нефти в ЕС через территорию Украины. Если Еврокомиссия это продавит, то мы увидим странные аварии на европейских инфраструктурных объектах.
            Еще раз подчеркну! Путин либерал, он будет нюни разводить до последнего. Можно было с самого начала самолеты разведчики начать ронять и Вжешув разок припечатать, ничего бы в ответ не было кроме болтовни. А еще, вместо окружения Киева можно было пройти по линии Житомир - Одесса. Тогда бы не было поставок оружия на Донбасс.
      2. Заступник Ранг пользователя
        Заступник
        +1
        Сегодня, 08:29
        "Отставной" дедушке скучно и он решил:надо напомнить о себе
      3. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +1
        Сегодня, 08:30
        Жаль, что Россия не способна жестко ответить всем кто поставляет оружие и разведданные Украине являясь участниками конфликта. Вот ответьте, допустим Мексика обстреливает территорию США из РСЗО и ракет средней дальности которые поставляет допустим Аргентина, сколько времени США потребуется уничтожить военно-политическое руководство Мексики, и уничтожить заводы в Аргентине. Вопрос теоретический, но с практическим решением.
        1. NightWolf1991 Ранг пользователя
          NightWolf1991
          0
          Сегодня, 09:13
          Хорошо, действуем по американскому сценарию. и развязываем 3 МВ. И что дальше? Америка так жестко действует только с теми странами, которые ей не смогут ответить ядерной дубинкой. Мы можем и ответить, и сами такой удар нанести, но к чему это приведет? У хуситов в Йемене нет вооружения из России или из Китая? Уверен что есть. И американцы об этом прекрансо знают. И что? Нанесли они удар по нам или Китаю? Нет! Сказать почему? Потому-что начнется 3 МВ, которая никому не нужна. А я так понял что жесткие меры по вашему, это нанести удар не только по своему противнику, но и по странам которые поставляют ему оружие. Хорошо, наносим удар по Германии, Франции, и Великобритании. Итог: 3 МВ. Вы ее хотите? Уверен что нет, как и все остальные. Да, Германия будет в щебенку, Франция в труху, а Бриты утонут, но в мире произойдет такой катаклизм, что даже зеленые человечки, которые будут наблюдать со стороны из космоса, скажут: нихренасе фейерверки
          1. Silver99 Ранг пользователя
            Silver99
            0
            Сегодня, 09:19
            Не стал бы так эмоционально рисовать картину, тот сценарий который развивается сегодня вот он неизбежно приведет к всеобщему столкновению, ну вот не боится Запад (не знаю почему) третьей мировой (((, в той же Корее было столкновение с поставками вооружения сторонами, но территорию Китая и СССР не бомбили, тут же идет прямое задирание России и что будем ждать когда укры в "таурусы" грязную начинку воткнут или на российские АЭС пальнут ? Повторяю политика мира хороша до определенного момента, а когда враг вас не боится надо принимать что-то серьезное, а еще если следовать вашей логике, то третья мировая уже началась, с разминки нападения на территорию России пока обычным вооружением, напоминаю вам, что на территории России гибнет мирное население, которое надеется на защиту государства.
            1. NightWolf1991 Ранг пользователя
              NightWolf1991
              0
              Сегодня, 09:32
              Не боится запад? А чего тогда мы говорим на русском в своей стране? Почему празднуем 9 мая, а не 8? Почему по красной площади не маршируют войска НАТО? Боится, потому и из под тишка пытается нас стравить с нашими соседями. А насчет грязной бомбы и атаки на атомные объекты России, если это произойдет, то все прекрасно знают, что мы в этом случае оставляем за собой право полного уничтожения своего противника путем применения своего ЯО. Хочет этого запад? Нет! Хочет ли этого весь мир? Тоже нет! То что гибнет население России, то это конечно же прискорбно((((( Но боевые действия без жертв к сожалению не бывают(((((
              Единственный выход это отодвинуть линию фронта по дальше от наших городов, и усовершенствование наших мер и комплексов обороны
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:12
      «Уничтожение Крымского моста "главная задача" Украины», —

      ***
      Идея фикснавязчивая мысль, медицинский термин, обозначающий болезненно укрепившуюся в сознании явно неверную, нелепую мысль ...
      ***
    3. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 08:16
      Отставной британский полковник назвал уничтожение Крымского моста «главной задачей» Украины
      Эх, жалко Вольфович помер, сейчас бы он их в ответ жёг бы своим глаголом.
    4. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +1
      Сегодня, 08:17
      Отстовной британский полковник ничего нового не сказал ,но , ситуация с мостом напоминает сизифов труд.
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +2
      Сегодня, 08:19
      Экс полковник таки не научился работать с топографическими картами? Или бритские аналитики считают до сих пор Мариуполь под контролем куева? Одни на западе воевали с ветряными мельницами, эти вон войну мосту объявили.....Жил ведь как-то Крым с 2014 года, и без моста, и без сухопутного коридора. Недоумки.
    6. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 08:22
      Логистику не обрушит, проблемы создаст. Но больше всего для получения политических дивидендов и имиджа, типа могём еще кой-чего...
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 08:22
      Оставной старший лейтенант считает основной задачей ОФ считает убрать пролив ла-манша и мелкобританское море сотворить... чем мы хужэ good laughing
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:24
      Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост.
      Трудно представить, чтобы британец сказал, что-то другое. На то она и Британия, чтобы гадить, а потом с удовольствием наблюдать за последствиями. Утырки.
    9. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      -1
      Сегодня, 08:30
      А в чём смысл? По-моему, Россия контролирует достаточную часть Донбасса, чтоб обеспечить стабильное снабжение своей группировки войск и без Крымского моста. Да она, кажется, именно так и делает: даже перепланировку снабжения производить не придётся.
      Мне действительно непонятен смысл. Повитряним силам и без того есть чем заняться - например, ударами по складам, реально используемым транспортным узлам, попыткам остановить продвижение СВ ВС РФ - а какой-то британец предлагает им потратить свои и без того недостаточные для всех задач ресурсы (было бы их достаточно, ВС РФ бы отступали, я полагаю) на совершенно бесполезную с военной точки зрения акцию? Зачем?
    10. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 08:30
      Они там уже не просто зациклились, а реально помешались на теме моста. Думают, что если мост разрушат, то российская армия вот так вот сразу прямо возьмёт и сдастся, от горя и отчаяния. wassat Совсем уже рехнулись от отсутствия реальных пэрэмог... yes
    11. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 08:45
      А что нового сказал британский отставной полковник? Любой вред России это счастье для бриттов.
    12. Johnson Smithson Ранг пользователя
      Johnson Smithson
      +1
      Сегодня, 08:59
      интересно, что они курят?
      в Крым есть сухопутный коридор, и там уже и ж/д ветку строят
    13. Заступник Ранг пользователя
      Заступник
      0
      Сегодня, 09:09
      Здравья желаю. Для укров мост имеет символическое значение. Они и без подсказок отставных полковников помнят про мост.
    14. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 09:15
      Когда будут писать мнение отставного британского солдата каптера? Было бы очень интересно послушать сие авторитетнейшее мнение!))))
    15. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 09:17
      Отставной уже британский полковник. Слово "отставной" наверно надо писать в кавычках. Что-то их больно много развелось "отставных" с предложениями что-то у нас разбомбить.
    16. NightWolf1991 Ранг пользователя
      NightWolf1991
      0
      Сегодня, 09:19
      И мало было сидения без электричества? Еще хотят? Ну значит организуем! За одно и в очередной раз опустим западные системы ПеВеО ниже плинтуса

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