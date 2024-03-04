Отставной британский полковник назвал уничтожение Крымского моста «главной задачей» Украины
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Уничтожение Крымского моста нарушит логистические цепочки российской армии, что приведет к определенным проблемам. Поэтому разрушение этой конструкции должно стать первоочередной задачей для ВСУ. С таким заявлением выступил отставной полковник британской армии Глен Грант.
Британский военный в интервью украинскому телеканалу дал несколько "полезных" советов украинским генералам. По его словам, Украине необходимо отрезать полуостров от материковой России, уничтожив Крымский мост. Это позволит Киеву нарушить снабжение российской группировки, участвующей в спецоперации.
Однозначно, первоочередной стратегической целью является Крымский мост. Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам
- заявил Грант.
При этом британец подчеркнул, что даже уничтожение Крымского моста не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, слишком большие проблемы у ВСУ. По словам отставного полковника, на сегодняшний день украинская армия находится "не в лучшем положении".
Стоит отметить, что Крымский мост является для Киева очень больной темой, украинские военные и политики время от времени выступают с заявлениями о "скором" его уничтожении. Недавно глава ГУР МО Украины Буданов* (снесен в список террористов и экстремистов в России) пообещал "сюрприз" с Крымским мостом. Отметим, что Украина дважды повреждала мост, но все повреждения были исправлены.
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