Российский сенатор: Немецкие военные считают, что ракеты Taurus всё же передадут Украине

28
Российский сенатор: Немецкие военные считают, что ракеты Taurus всё же передадут Украине

После того, как записи разговоров офицеров бундесвера об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту стали достоянием общественности, именно факт придания гласности разговорам, а не факт их проведения, вызвал бурю негодования в ФРГ. Об этом пишет сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик делает очень интересный вывод относительно перспектив передачи Украине ракет дальнего радиуса действия. По мнению Пушкова, из содержания переданной в СМИ аудиозаписи переговоров немецких военных очевидно, что, во-первых, германские офицеры точно уверены в дальнейшей передаче Украине ракет Taurus, а во-вторых, они считают Германию фактически находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Российской Федерацией.



Офицеры бундесвера в разговоре подсчитывали, сколько ракет будет передано Украине, сколько потребуется для удара по Крымскому мосту с целью его разрушения. В том, что правительство ФРГ примет решение о передаче ракет, они практически не сомневаются.

Относительно состояния конфликта с Россией – точно также считают не только военные, но и гражданские политики первого эшелона, включая министра иностранных дел страны Анналену Бербок. Получается, что уроки Второй мировой войны Германией усвоены так и не были. Но современная Германия вряд ли потянет аналогичный по интенсивности и размаху вооруженный конфликт с нашей страной.
  • Wikipedia / Autoreninformationen ansehen
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Canecat Ранг пользователя
    Canecat
    +6
    Сегодня, 08:17
    Получается, что уроки Второй мировой войны Германией усвоены так и не были.

    Похоже что и нами эти уроки были усвоены не в полном объеме. Упреждать научились, ибо если драка неизбежна, надо бить первым(с), но все еще продолжаем надеяться на мнимую адекватность Запада, продолжая рисовать им зебру.
    1. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -1
      Сегодня, 08:28
      Пример, пжлст, что научились упреждать... smile
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 08:59
        Цитата: курвиметр
        Пример, пжлст, что научились упреждать... smile

        Предупреждать точно научилась. am и не по одному разу.
        До каких пор в здании Минобороны Украины будут по коврам ходить вражеские делегации?
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 09:05
          Цитата: Ясная
          До каких пор в здании Минобороны Украины будут по коврам ходить вражеские делегации?
          Ну там ещё и по полной работает ТВ и радиостанции
    2. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +4
      Сегодня, 08:34
      Конфликт с НАТО напрямую не избежен, гопник только тогда успокаивается когда кровавые выделения из носа будет утирать, все слова кота Леопольда его только подзадоривают.
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        +2
        Сегодня, 08:41
        Про гопника как-то двусмысленно smile
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 08:52
        Коммерсант только что опубликовал:
        Минбороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года. Согласно пресс-релизу, французские власти потратили €2,615 млрд. Они также выделили на эти цели €1,2 млрд Европейскому фонду мира, и в итоге общая сумма трат превысила €3,8 млрд.

        В список из 50 пунктов входят различное вооружение и беспилотные системы, а также защитное снаряжение и средства связи. В частности, Франция поставила Украине 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 160 разведывательных дронов. При этом осталась засекреченной информация о количестве поставленных ракет «воздух—земля» SCALP, ракет «земля—воздух» Crotale, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan.

        Никогда они сами не успокоятся! Нам все равно придется их успокоить в жесткой форме.
      3. Тима Ранг пользователя
        Тима
        +3
        Сегодня, 08:57
        Примерно напоминает историю второй мировой войны. Германия перед нападением на СССР, создала так называемый союз из условно "завоеванных" вернее примкнувших европейских государств( Финляндия, Швеция, Италия, Испания, Румыния, Чехия и тд и тп..) можно сказать аналог современного НАТО. В то время СССР пыталось отсрочить войну " Догово́р о ненападе́нии ме́жду Герма́нией и Сове́тским Сою́зом (нем. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt; также известен как пакт Мо́лотова — Ри́ббентропа или как пакт Сталина - Гитлера)"! По этому все эти высказывания о переговора Российских руководителей( политического элиты) это отсрочка прямого столкновения с НАТО. История повторяется не правда ли?
        1. Silver99 Ранг пользователя
          Silver99
          +3
          Сегодня, 09:02
          Аналогия с повторением времени перед второй мировой конечно есть, тут и пристальное внимание противника к СВО, аналог Хасана, Халхин-Гола и Финской компании, и политические реверансы но что немного удивляет с каким ускоренным шагом стороны двигаются к Апокалипсису, ведь если что второго Карлсхорста не будет, не кому будет собираться, а Запад умышленно нарывается с тупой логикой, мол России не место у границ НАТО в Украине, но сами не прочь придвинуться к границам России за счет Украины.
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      0
      Сегодня, 08:54
      И чем бить предлагаешь, товарищ?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:18
    «Получается, что уроки Второй мировой войны Германией усвоены так и не были» —

    ***
    — «История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит,
    но только наказывает за незнание уроков» ...
    ( В.О.Ключевский )
    ***
  3. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    +3
    Сегодня, 08:26
    По мнению Пушкова, из содержания переданной в СМИ аудиозаписи переговоров немецких военных очевидно, что, во-первых, германские офицеры точно уверены в дальнейшей передаче Украине ракет Taurus

    С чего бы им не быть уверенными, если 22 февраля
    Бундестаг принял проект резолюции о передаче Украине систем вооружения большой дальности, передает T-online. Документ подготовила правящая «светофорная» коалиция, состоящая из Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых».

    В резолюции нет прямого упоминания Taurus, однако содержится призыв к кабмину начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине «для поражения стратегических объектов далеко в тылу российского агрессора». За высказались 382 депутата, против — 284, двое воздержались.

    «Украина должна и впредь быть в состоянии наносить удары по военным целям — таким как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты далеко за линией фронта, и иметь возможность наилучшим образом защитить своих солдат от разнообразных атак российских военных», — говорится в документе.

    Парламентские фракции по-разному трактуют, какие системы теперь может получить Украина. Для многих политиков из «Зеленых» и СвДП «вооружение большой дальности» и означает Taurus. Зампред фракции СДПГ Габриэла Хайнрих, напротив, заявила, что формулировка «не обязательно» подразумевает именно эти ракеты. «Это вопрос интерпретации. <…> Факт в том, что мы не проводили красную линию в этом месте», — отметила она.

    Главным камнем преткновения в вопросе передачи Taurus является дальность их действия. Германия пока не поставляла Украине оружие с радиусом поражения 500 км. Похожие ракеты Storm Shadow и Scalp, которые Украина получила от Великобритании и Франции, являются экспортным вариантом с дальностью, ограниченной 250–270 км.

    Пока неизвестно, возможно ли запрограммировать Taurus аналогичным образом. Этот вопрос интересовал Шольца, который опасается, что Украина будет бить немецкими ракетами по территории России, и это приведет к эскалации войны. Правительство вело переговоры с представителями немецкой военной промышленности, чтобы выяснить, можно ли ограничить дальность действия снаряда.
  4. Wratch Ранг пользователя
    Wratch
    +3
    Сегодня, 08:27
    Стоит опубликовать список целей на территории Германии в случае конфликта. И побольше гражданских обьектов,городов... Пусть это будет " утечка".. пусть сами немцы осознают,что Рейха уже не будет от слова совсем.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 08:46
      Нет. Мировой контроль информации в лице США и Ко, соцсети, ютуб и тд, сделают немцам картину зловещих планов России в адрес Германии.
      1. Wratch Ранг пользователя
        Wratch
        +1
        Сегодня, 08:51
        Правильно нужно формулировать! Не планы,а ответ. И в таком ключе подавать.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 09:05
          Ещё раз. Контроль над планетарными СМИ в лице соцсетей и тп, будут вещать не нашу подачу, а их.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:33
    Германия по уши влезла в конфликт еще после передачи киеву ЗСУ и "Леопардов". Немецкие танки на украине - картина маслом. Поэтому с передачей ракет, да еще после скандала, Германия просто уже на официальном уровне подтвердит свое участие в конфликте сколько бы не говорили, что в нем не участвуют. Они почему-то подразумевают участие это наличие регулярных войск, а то, что их инструкторы и военные советники в рядах ВСУ, то, что боеприпасы, танки, стрелковое оружие убивает российских солдат это, как бы не в счет. Пора всех главных "спонсоров" объявлять прямыми участниками конфликта.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:43
      Цитата: rotmistr60
      Пора всех главных "спонсоров" объявлять прямыми участниками конфликта.

      И не только объявлять, но и действовать соответственно со всей возможной мощью.
  6. Штынский Карлик Ранг пользователя
    Штынский Карлик
    +1
    Сегодня, 08:39
    Поставки оружия Западом - прямо пропорциональны страху получить ответку из России.
    И как видим такого страха очень мало.
  7. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    0
    Сегодня, 08:44
    У этих ракет масса боевой части до 500кг и евролюди считают, что характеристик этих ракет хватает по ударом по целям таких, как Крымский мост. Нам сначала рассказывали, что не бьём по мостам на Украине, потому, что нам потом восстанавливать. Ну это же глупость. Теперь говорят - мост сложная цель. У нас нет ракет с аналогичными характеристиками? Ну очень много странностей с этой СВО.
    1. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 08:59
      Мы не бьем потому что мостов дофига , а ракет мало.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 09:17
        Я вас услышал. Это уже третья версия. Вообще-то в любой военной компании главное не захватывать "опорники" противника, а рушить логистику.
  8. Rt Rt Ранг пользователя
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 08:45
    Ну значит сенаторы в курсе, чт надо делать
  9. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +2
    Сегодня, 08:58
    Тут и гадать нечего .Передадут. И Таурысы и шмаурусы и все что есть . И Ф-16 нужно ожидать в ближайшее время. Там поняли что красные линии это просто пугалки. И ничего им за это не будет. Так что и все что за рубежом отберут и поставят все что захотят. Ну может ЯО не станут, но это потому что смысла нет.
    Просто посмотрите как поменялась риторика. От "мы будем поставлять каски и легкое оружие с бронежилетами" до " мы готовы отправить армейские подразделения на Украину но ПОКА они не будут воевать" .
  10. жучок120560 Ранг пользователя
    жучок120560
    +2
    Сегодня, 08:59
    "Немецкие военные считают, что ракеты Taurus всё же передадут Украине"
    А почему им считать иначе? Ведь ракеты Storm Shadow передали, а они по своим боевым характеристикам практически аналог ракеты Taurus, а Россия в очередной раз смолчала.
  11. tatarin1972 Ранг пользователя
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 09:06
    Вся суть российской политики последние 30 лет сводится к жеванию соплей , рисованию мнимых красных линий и нытью на международном уровне. Может быть хватит уже? А то нас уже и не принимают всерьёз.
  12. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 09:16
    Фрицы страх потеряли. Твари.
  13. Артем савин Ранг пользователя
    Артем савин
    0
    Сегодня, 09:24
    Цитата: Wratch
    Правильно нужно формулировать! Не планы,а ответ. И в таком ключе подавать.

    Выбирать в каком ключе подавать может только контролирующий каналы информации. Ни Россия в ЕС, ни ЕС в РФ не контролируют ничего (играющие за другую команду медузы и дожди в России маргинальны, аналогично с разного рода антиглобалистами и прочими в ЕС). Самая лучшая формулировка не убедит, если её не услышат (или услышат в пересказе, с переставлеными акцентами, что более эффективно, чем просто замалчивать и чем и те и другие СМИ успешно занимаются).

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»