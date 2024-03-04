Российский сенатор: Немецкие военные считают, что ракеты Taurus всё же передадут Украине

После того, как записи разговоров офицеров бундесвера об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту стали достоянием общественности, именно факт придания гласности разговорам, а не факт их проведения, вызвал бурю негодования в ФРГ. Об этом пишет сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Политик делает очень интересный вывод относительно перспектив передачи Украине ракет дальнего радиуса действия. По мнению Пушкова, из содержания переданной в СМИ аудиозаписи переговоров немецких военных очевидно, что, во-первых, германские офицеры точно уверены в дальнейшей передаче Украине ракет Taurus, а во-вторых, они считают Германию фактически находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Российской Федерацией.Офицеры бундесвера в разговоре подсчитывали, сколько ракет будет передано Украине, сколько потребуется для удара по Крымскому мосту с целью его разрушения. В том, что правительство ФРГ примет решение о передаче ракет, они практически не сомневаются.Относительно состояния конфликта с Россией – точно также считают не только военные, но и гражданские политики первого эшелона, включая министра иностранных дел страны Анналену Бербок. Получается, что уроки Второй мировой войны Германией усвоены так и не были. Но современная Германия вряд ли потянет аналогичный по интенсивности и размаху вооруженный конфликт с нашей страной.

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