Весенняя распутица в зоне спецоперации способствует росту значения авиации в обеспечении наступления ВС РФ

8
Весенняя распутица в зоне спецоперации способствует росту значения авиации в обеспечении наступления ВС РФ

Наступила весна и это способствовало определенным изменениям на фронте, в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ. Дороги, особенно грунтовые, не говоря уже о полях, превратились в сплошные болота из-за непролазной грязи.

Естественно, что в таких условиях практически невозможно использовать бронированную технику и автомобили – они вязнут в грязи, становясь легкими мишенями для ударов противника. Усложняется и возможность применения пеших штурмовых подразделений. Эксперты считают, что весенняя распутица может стать серьезнейшим препятствием для наступления даже самых сильных и хорошо подготовленных армий. Фактически наступательные действия могут остановиться.



В сложившейся ситуации значительно повысилась роль авиации в обеспечении наступления Вооруженных сил Российской Федерации. Если сложно использовать танки и бронетранспортеры, то оптимальный вариант – не давать противнику времени на передышку, а наносить удары с воздуха по вражеским позициям.

Чем интенсивнее такие удары, тем выше потери у противника. Это, в свою очередь, способно значительно облегчить наступление наших войск в ближайшем будущем. Если авиация не будет интенсивно работать, противник сможет использовать весеннюю распутицу для того, чтобы перевести дух и собраться с силами для более активных боевых действий.

К концу весны распутица пройдет – дороги и поля подсохнут, по ним сможет без проблем перемещаться военная техника. Если вражеские позиции к этому времени максимально пострадают от ударов российской авиации, то это значительно облегчит задачи для наступающих подразделений. Сейчас наша авиация и занимается тем, что старательно уничтожает склады с боеприпасами, военную технику, места размещения личного состава сил противника.
  • Министерство обороны Российской Федерации
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ясная Ранг пользователя
    Ясная
    0
    Сегодня, 08:51
    Чем интенсивнее такие удары, тем выше потери у противника.

    Логично.
    Показывают, что из-за ПВО, летают максимум по два самолёта.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Ясная
      Показывают, что из-за ПВО, летают максимум по два самолёта.

      Вот именно. Сужу по интенсивности объявления воздушных тревог. И реже, и длительность сократилась до 10-30 минут.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 09:04
        Цитата: Егоза
        Цитата: Ясная
        Показывают, что из-за ПВО, летают максимум по два самолёта.

        Вот именно. Сужу по интенсивности объявления воздушных тревог. И реже, и длительность сократилась до 10-30 минут.

        Очевидно, что ПВО и морские дроны заперли одних на аэродромах, других в портах.
        А, на другую стратегию ведения войны нужно время, силы и средства.
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 09:03
    не давать противнику времени на передышку, а наносить удары с воздуха по вражеским позициям

    Если эти позиции не будут в зоне ПВО
  3. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 09:07
    Чувствуется , что после освобождения Авдеевки и небольшого тактического продвижения фронт замер в статике до окончания весенней распутицы. Надеюсь наша авиация и ракетные части будут усиленно выносить склады, инфрастуктуру и живую силу врага, подготаливая апрельское наступление.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 09:10
      фронт замер в статике до окончания весенней распутицы.
      Распутица это лишь одна из самых незначительных причин, все таки война позиционная не из за этого.
      1. Хагалаз Ранг пользователя
        Хагалаз
        0
        Сегодня, 09:30
        Конечно дело не только в распутице, но и на счёт незначительной причины вы как то опрометчиво высказались. Когда затруднена доставка топлива для танков на передовую, а личному составу ротация и эвакуация раненых, это знаете ли очень значительно.
  4. северный кавказ Ранг пользователя
    северный кавказ
    0
    Сегодня, 09:32
    К концу весны распутица пройдет – дороги и поля подсохнут, по ним сможет без проблем перемещаться военная техника.
    А как же техника на воздушной подушке? До СВО сколько техники выставляли, а началась операция, что имеем? Где роботы? Где танки с дистанционным управлением? Где авиа-дроны с пулемётами? Где беспилотные грузовики? Где беспилотный транспорт для доставки БК и эвакуации раненых? Ну появился танк Армата. Но дорогой зараза! А его эффективность? Герань и Ланцет наверно гораздо эффективнее в плане цена-эффективность.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»