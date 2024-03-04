Весенняя распутица в зоне спецоперации способствует росту значения авиации в обеспечении наступления ВС РФ
Наступила весна и это способствовало определенным изменениям на фронте, в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ. Дороги, особенно грунтовые, не говоря уже о полях, превратились в сплошные болота из-за непролазной грязи.
Естественно, что в таких условиях практически невозможно использовать бронированную технику и автомобили – они вязнут в грязи, становясь легкими мишенями для ударов противника. Усложняется и возможность применения пеших штурмовых подразделений. Эксперты считают, что весенняя распутица может стать серьезнейшим препятствием для наступления даже самых сильных и хорошо подготовленных армий. Фактически наступательные действия могут остановиться.
В сложившейся ситуации значительно повысилась роль авиации в обеспечении наступления Вооруженных сил Российской Федерации. Если сложно использовать танки и бронетранспортеры, то оптимальный вариант – не давать противнику времени на передышку, а наносить удары с воздуха по вражеским позициям.
Чем интенсивнее такие удары, тем выше потери у противника. Это, в свою очередь, способно значительно облегчить наступление наших войск в ближайшем будущем. Если авиация не будет интенсивно работать, противник сможет использовать весеннюю распутицу для того, чтобы перевести дух и собраться с силами для более активных боевых действий.
К концу весны распутица пройдет – дороги и поля подсохнут, по ним сможет без проблем перемещаться военная техника. Если вражеские позиции к этому времени максимально пострадают от ударов российской авиации, то это значительно облегчит задачи для наступающих подразделений. Сейчас наша авиация и занимается тем, что старательно уничтожает склады с боеприпасами, военную технику, места размещения личного состава сил противника.
- Министерство обороны Российской Федерации
Информация