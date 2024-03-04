ВВС США запустили программу по разработке и строительству беспилотных истребителей с искусственным интеллектом
США запускают амбициозную программу по оснащению ВВС беспилотными истребителями, оснащенными искусственным интеллектом. Как пишет The Wall Street Journal, таким способом Пентагон хочет нарастить численность ВВС на фоне удорожания пилотируемых самолетов.
ВВС США начали реализацию программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), в рамках которой намерены заменить устаревшие истребители и бомбардировщики более современными и дешевыми беспилотными аналогами с искусственным интеллектом. Всего планируется произвести и принять на вооружение до одной тысячи беспилотных самолетов, причем несколько сотен таких машин планируется принять на вооружение в ближайшие пять лет.
Программа рассчитана на длительное время и значительное финансирование. Только на первом этапе расходы составят порядка 6 млрд. долларов. Среди претендентов на контракт с Пентагоном несколько компаний, среди которых Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
В планах ВВС США применять беспилотные истребители в качестве ведомых для новейших бомбардировщиков B-21 и истребителей пятого поколения F-35. Планируется, что беспилотники смогут работать как по воздушным целям, так и по наземным, а также проводить разведку. В общем, беспилотные истребители должны будут выполнять функции пилотируемых самолетов, чтобы не подвергать те опасности.
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