ВВС США запустили программу по разработке и строительству беспилотных истребителей с искусственным интеллектом

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ВВС США запустили программу по разработке и строительству беспилотных истребителей с искусственным интеллектом

США запускают амбициозную программу по оснащению ВВС беспилотными истребителями, оснащенными искусственным интеллектом. Как пишет The Wall Street Journal, таким способом Пентагон хочет нарастить численность ВВС на фоне удорожания пилотируемых самолетов.

ВВС США начали реализацию программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), в рамках которой намерены заменить устаревшие истребители и бомбардировщики более современными и дешевыми беспилотными аналогами с искусственным интеллектом. Всего планируется произвести и принять на вооружение до одной тысячи беспилотных самолетов, причем несколько сотен таких машин планируется принять на вооружение в ближайшие пять лет.



Программа рассчитана на длительное время и значительное финансирование. Только на первом этапе расходы составят порядка 6 млрд. долларов. Среди претендентов на контракт с Пентагоном несколько компаний, среди которых Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

В планах ВВС США применять беспилотные истребители в качестве ведомых для новейших бомбардировщиков B-21 и истребителей пятого поколения F-35. Планируется, что беспилотники смогут работать как по воздушным целям, так и по наземным, а также проводить разведку. В общем, беспилотные истребители должны будут выполнять функции пилотируемых самолетов, чтобы не подвергать те опасности.
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    13 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 08:55
      В очередной раз нано-технологии! Вся их стратегия построена на том чтобы выбивать деньги из своего бюджета и тянуть деньги с псевдо-партнеров. У них войско боеспособное 200 000, если завтра вступят в войну, через месяц начнут ядерным оружием отбиваться.
      1. qqqq Ранг пользователя
        qqqq
        +3
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Михаил-Иванов
        Вся их стратегия построена на том чтобы выбивать деньги из своего бюджета и тянуть деньги с псевдо-партнеров.

        Конечно мы их шапками закидаем даже через океан. В создании такого самолёта нет ничего не возможного. Сейчас практически летчик получает всю информацию по приборам, за ним остаётся только принять решение. При выводе каких либо компонентов отображения информации, самолет остаётся небоеспособным. Настроить управление самолетом без человека, так это уже давно можно. Осталось только заложить алгоритмы действий в различных ситуациях (опять таки, даже не нужен мощный компьютер) , ну и самое главное принятие решения, но и с этим нет ничего сложного, учитывая, что и лётчик видит всё через призму приборов, то решение практически остаётся за машиной и сейчас.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:17
          Смею заметить, что в количестве самолетов и вертолетов мы заметно превосходим хохла, как и в танках, артиллерии и боеприпасам. Однако это преимущество не дает нам успехов на фронте, потому как противник теми же дешевыми дронами легко компенсирует нехватку крупного калибра!
          Повторю написанное выше! США имеют 200 00 штыков боеспособных, а это ничто. Все их высокотехнологические разработки не дали никаких преимуществ на Украине. А для войны с папуасами и простых вооружений произвели достаточно. Все эти американские ноу-хау не что иное как серьезный бизнес.
          1. Doccor18 Ранг пользователя
            Doccor18
            0
            Сегодня, 09:32
            Цитата: Михаил-Иванов
            Все их высокотехнологические разработки не дали никаких преимуществ на Украине

            Так они их там "тестируют" в условиях реального боя...
            Цитата: Михаил-Иванов
            Все эти американские ноу-хау не что иное как серьезный бизнес.

            Вся Америка - это только бизнес...
      2. Doccor18 Ранг пользователя
        Doccor18
        0
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Михаил-Иванов
        У них войско боеспособное 200 000, если завтра вступят в войну, через месяц начнут ядерным оружием отбиваться.

        А с кем они собираются воевать "в полях"?
        Если и заварят "очередную кашу", то расхлёбывать снова будут другие, а их корпорации ВПК получат хорошие контракты...
    2. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      +4
      Сегодня, 08:55
      Подходить к информации оттуда надо очень и очень осторожно. Надо не забывать о «звёздных войнах» на которые повёлся Советский Союз.
      Ну и ИИ, понятие растяжимое, без компьютеров и программного обеспечения сегодня не летает ни один самолёт.
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Сегодня, 09:09
        Цитата: Светлан
        Надо не забывать о «звёздных войнах»

        И о Скайнете!!!
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:00
      Очень амбициозные планы. А если ИИ повредить? Не повернут ли против "своих"? При талантливых хакерах все возможно
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Егоза
        Очень амбициозные планы. А если ИИ повредить? Не повернут ли против "своих"? При талантливых хакерах все возможно

        А если вражеские шпионы лётчиков завербуют? Вот у нас один улетел на СВО, и своих коллег сдал ВСУ.
        Ровно та же самая проблема и есть свои средства борьбы. Войны хакеров идут уже десятки лет и всякими киберкомандованиями все давно обзавелись.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:02
      В общем, беспилотные истребители должны будут выполнять функции пилотируемых самолетов

      Открыли Америку!
      1. agond Ранг пользователя
        agond
        0
        Сегодня, 09:17
        Проще всего было бы создать беспилотный истребитель "таранного" типа, рассчитанного на одну атаку, а если цели не нашлось , то возвратится на свой аэродром
    5. teron Ранг пользователя
      teron
      0
      Сегодня, 09:11
      Что-то мне подсказывает, что эти "дешевые" беспилотные истребители окажутся дороже пилотируемых. Минимум, не дешевле. Да, про то, что в беспилотнике нет пилота, который в пилотируемой машине подвергается риску, я все понимаю. Я про стоимость железа.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:22
      США запускают амбициозную программу по оснащению ВВС беспилотными истребителями, оснащенными искусственным интеллектом
      . Они могут, это правда....
      На счёт ИИ, все очень не понятно, потому как не понятно, что под такое определение попадает вообще???

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