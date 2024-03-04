Минобороны Франции обнародовало список поставленных Киеву вооружений
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На официальном сайте Минобороны Франции опубликовали список продукции военного назначения, которую Париж поставил с начала украинского конфликта Киеву.
Список опубликован в виде таблицы, состоящей из пятидесяти пунктов, начиная от защитных снаряжений и средств связи и оканчивая дальнобойными ракетами и средствами ПВО.
Данные Минобороны Франции по поставкам на Украину приводятся на конец прошлого года. Напомним, что в этом году Париж и Киев подписали соглашение об обеспечении безопасности.
Одним из приоритетных направлений для Франции в военной поддержке Украины была названа поставка систем ПВО. Согласно списку Минобороны, за всё время конфликта на Украину были отправлены две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна франко-итальянская система ПВО SAMP/T. Упоминаются также радар ПВО CM200. Однако нет никакой информации о боеприпасах к этим вооружениям.
Что касается поставок артиллерийских орудий, то Киев получил 30 САУ Caesar, 6 гаубиц TRF1, 4 РСЗО и 10 120-мм минометов. К арторудиям было поставлено 30 тыс. снарядов. Кроме того, ВСУ получили чуть более тысячи гранатомета AT4.
Украинцы получили также около 40 легких колесных танков AMX10 RC и 9 тыс. боеприпасов к ним. Упоминается в списке Минобороны Франции и ряд других вооружений, поставленных Украине за время конфликта.
Википедия/Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
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