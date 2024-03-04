Французская пресса: В 1914 году президент Пуанкаре тоже не верил, что может вспыхнуть мировая война

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Французская пресса: В 1914 году президент Пуанкаре тоже не верил, что может вспыхнуть мировая война

Во французской прессе продолжается обсуждение заявления Эммануэля Макрона о том, что «Франция не может позволить России победить на Украине». Напомним, что Макрон на днях заявил, что поднимал вопрос возможной отправки на Украину военного контингента из стран Европы. При этом глава МИД Франции Сежурне заявил, что «французские солдаты за Украину гибнуть не будут».

На этом фоне Le Figaro публикует материал, в котором говорится, что перед началом Первой мировой войны Франция тоже не рассматривала участие своих войск в боевых действиях как таковых, считая, что «будет достаточно поддержки союзников».



Отмечается, что тогдашний президент Франции Раймон Пуанкаре в 1914 году не верил в то, что из-за гибели наследника австро-венгерского престола в Сараево может вспыхнуть мировая война. А в итоге потери Франции составило не менее 1,4 млн человек.

Французские эксперты считают, что в ситуации с конфликтом на Украине президент Эммануэль Макрон и глава МИД республики, судя по всему, полагают, что французские военнослужащие выступят исключительно в роли «сдерживающего фактора для России». Якобы Россия, как только узнает, что совместный контингент стран Запада входит на Украину, сразу же перестанет осуществлять продвижение, а то и вовсе повернёт свои войска назад. Однако эксперты во Франции считают сами такие мысли и идеи высшего руководства Франции «наивностью», а возможное решение ввести на Украине полноценный военный контингент – явным спусковым крючком к началу новой мировой войны.
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    3 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:21
      «В 1914 году президент Пуанкаре тоже не верил, что может вспыхнуть мировая война» —

      ***
      — "Войны никто не хотел. Война была неизбежна" ...
      (Пушки августа,Барбара Такман)
      ***
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:21
      Да никто не верил в новую мировую, что в первую, что во вторую... Думали навоевались, а вон оно как...
      _____________________________________________________________________________
      В годах двадцатых прошлого столетья
      Никто не верил в новую войну,
      Мол, миновали годы лихолетья,
      Мир навсегда пришёл в мою страну...
      И дни его пусть вечно для всех длятся,
      Навоевались в первой мировой,
      Кошмар войны стал тихо забываться,
      Земля дышала миром и весной...
      Но подтянулись тут сороковые –
      Опять война и снова льётся кровь –
      Звучат повсюду кличи боевые
      И порохом запахло в мире вновь…
      Четыре долгих года война длилась
      И миллионы жизней унесла...
      И лишь моей страны великой сила
      Мир от войны и гибели спасла...
      И мы решили, что мир вечным будет,
      Но не прошло восьмидесяти лет
      И снова на земле воюют люди –
      Как прежде в этом мире мира нет...
      Мы до сих пор, увы, не понимаем,
      Как вырваться из замкнутого круга...
      И мы опять друг друга убиваем
      И снова ненавидим мы друг друга... am
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 09:24
      Смотрел вчера хороший документальный фильм про Францию. Они после победы в Первой мировой войне так обрадовались, что очень сильно расслабились. В итоге немцы их сожрали без соли и перца. Приведу интересные цифры. из 40 млн населения Франции только 30 000 пошло в партизаны, 7 000 в фашисты. То есть 0,1% всего воевало. При прорыве линии Мажино из Парижа сбежало 3 млн жителй (всего жило 5 млн). И эти хотят с нами воевать?

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