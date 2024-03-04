Французская пресса: В 1914 году президент Пуанкаре тоже не верил, что может вспыхнуть мировая война

Во французской прессе продолжается обсуждение заявления Эммануэля Макрона о том, что «Франция не может позволить России победить на Украине». Напомним, что Макрон на днях заявил, что поднимал вопрос возможной отправки на Украину военного контингента из стран Европы. При этом глава МИД Франции Сежурне заявил, что «французские солдаты за Украину гибнуть не будут».На этом фоне Le Figaro публикует материал, в котором говорится, что перед началом Первой мировой войны Франция тоже не рассматривала участие своих войск в боевых действиях как таковых, считая, что «будет достаточно поддержки союзников».Отмечается, что тогдашний президент Франции Раймон Пуанкаре в 1914 году не верил в то, что из-за гибели наследника австро-венгерского престола в Сараево может вспыхнуть мировая война. А в итоге потери Франции составило не менее 1,4 млн человек.Французские эксперты считают, что в ситуации с конфликтом на Украине президент Эммануэль Макрон и глава МИД республики, судя по всему, полагают, что французские военнослужащие выступят исключительно в роли «сдерживающего фактора для России». Якобы Россия, как только узнает, что совместный контингент стран Запада входит на Украину, сразу же перестанет осуществлять продвижение, а то и вовсе повернёт свои войска назад. Однако эксперты во Франции считают сами такие мысли и идеи высшего руководства Франции «наивностью», а возможное решение ввести на Украине полноценный военный контингент – явным спусковым крючком к началу новой мировой войны.

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