Польский политик: ввести войска НАТО на Украину не так просто, как некоторые думают

Ввести войска НАТО на Украину не так просто, как думают некоторые европейцы. Для многих членов Североатлантического альянса это может быть крайне проблематично.Такое мнение высказал спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимон Холовня в интервью украинским тележурналистам.Он заявил, что утверждать обратное перед украинцами было бы нечестным.Как напомнил польский политик, о возможности введении европейских воинских подразделений всерьез рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон. Но нужно понимать, что страны Североатлантического альянса абсолютно не готовы ввязываться в прямой вооруженный конфликт с Россией. Ведь если военнослужащие НАТО погибнут на украинской земле или даже просто подвергнутся атаке, отмечает спикер сейма, это станет рассматриваться как нападение на каждое государство альянса. И не важно, что инцидент произойдет за пределами границ альянса – все равно, это будет считаться нападением на НАТО в целом и потребует коллективного ответа альянса.К примеру, та же Франция, которая может по своей инициативе отправить войска на Украину, является частью системы коллективной безопасности Североатлантического альянса. Поэтому такое ее решение способно втянуть в военные действия против России весь блок НАТО, а это, считает Холовня, было бы крайне нежелательно.О том, что на Западе идет обсуждение отправки войск НАТО на Украину, заявил 26 февраля на встрече лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса французский президент Эммануэль Макрон. Большинство участников саммита и сам генсек альянса Йенс Столтенберг тут же поспешили заверить мировую общественность в несогласии с позицией Парижа.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»