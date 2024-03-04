Польский политик: ввести войска НАТО на Украину не так просто, как некоторые думают

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Польский политик: ввести войска НАТО на Украину не так просто, как некоторые думают

Ввести войска НАТО на Украину не так просто, как думают некоторые европейцы. Для многих членов Североатлантического альянса это может быть крайне проблематично.

Такое мнение высказал спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Шимон Холовня в интервью украинским тележурналистам.



Он заявил, что утверждать обратное перед украинцами было бы нечестным.

Как напомнил польский политик, о возможности введении европейских воинских подразделений всерьез рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон. Но нужно понимать, что страны Североатлантического альянса абсолютно не готовы ввязываться в прямой вооруженный конфликт с Россией. Ведь если военнослужащие НАТО погибнут на украинской земле или даже просто подвергнутся атаке, отмечает спикер сейма, это станет рассматриваться как нападение на каждое государство альянса. И не важно, что инцидент произойдет за пределами границ альянса – все равно, это будет считаться нападением на НАТО в целом и потребует коллективного ответа альянса.

К примеру, та же Франция, которая может по своей инициативе отправить войска на Украину, является частью системы коллективной безопасности Североатлантического альянса. Поэтому такое ее решение способно втянуть в военные действия против России весь блок НАТО, а это, считает Холовня, было бы крайне нежелательно.


О том, что на Западе идет обсуждение отправки войск НАТО на Украину, заявил 26 февраля на встрече лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса французский президент Эммануэль Макрон. Большинство участников саммита и сам генсек альянса Йенс Столтенберг тут же поспешили заверить мировую общественность в несогласии с позицией Парижа.

  • НАТО
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5 комментариев
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  1. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 09:19
    Естественно сложное решение. Под крылышком нато не так страшно, но всей европе писец, идти самим, так польше писец и нато непоможет ибо сами. И хочется и страшно.
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 09:24
      Вступить в войну гораздо легче , чем из нее выйти. Думаю мало кому захочется в первых рядах огрести от злого медведя по голове.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:32
      В 5-й статье "Североатлантического договора" ни у одной страны НАТО, по факту нет обязательства обязательно участвовать непосредственно в военных сражениях. Можно вообще "помочь деньгами" и просто словом, особенно если страна НАТО сама влезла в вооруженный конфликт... "...окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы..." Так что господа "самоубийцы" приготовтесь к проверке на вшивость... Кто первым хочет погибнуть за Украину...??? am
  2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 09:19
    Я бы его префразировал, вряд ли их оттуда удастся вывести! Скорее придется вывозить то что осталось в цинках...
  3. koralevviktor Ранг пользователя
    koralevviktor
    0
    Сегодня, 09:33
    Да, всё это так. Только вопрос совсем в другом. Пойдёт ли НАТО, как альянс на это. Ведь разменять жизнь одного солдата на возможность дальнейшего существования это совсем разные вещи. А именно эту задачу и придётся решать.

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