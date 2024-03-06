Глазами эксперта: как Запад отреагировал на послание Путина
Послание национального лидера России Владимира Путина к Федеральному Собранию проходило на фоне успешных действий Российской Армии на востоке Украины, слаженных боевых действий в районе Авдеевки и Угледара. Общий фон неизбежного поражения Украины и оказывающего ей поддержку прозападного альянса становится очевидным для всех.
В своем послании Владимир Владимирович дал понять, что конфликт на Украине – это не конфликт интересов, а конфликт ценностей, и именно поэтому он носит такой драматичный, острый характер.
Сегодня коллективный Запад находится в состоянии нравственной энтропии, периода распада всех связей и скреп, на которых была построена когда-то успешная западная цивилизация. Нравственный релятивизм (признание гей-браков, гендерная революция, идеология потребления и паразитизма) и абсолютное игнорирование интересов других народов породило тот конфликт ценностей, который мы переживаем сегодня.
Маниакальное желание Запада доминировать и демонстративно наказывать несогласных осуществляется сегодня с помощью гибридной войны, которая включает в себя информационную экспансию, откровенную подмену понятий добра и зла, двойные стандарты. Однако мир начинает осознавать невозможность продолжения подобного политического курса и его несовместимость с ценностями гуманизма, справедливости, незыблемых нравственных идеалов.
Ключевое послание В. В. Путина к Западу: в этом конфликте ценностей Россия никогда не предаст завещание предков и не уступит Западу ни на миллиметр. Мы сегодня отдаем себе отчёт, что мы защищаем нашу страну как древнейшую христианскую цивилизацию со своими древними традициями и устоями. Вся наша история доказывает, что Россия в состоянии дать отпор любым экспансиям и волюнтаристским желаниям завоевать или подчинить ее.
Очередной виток насилия со стороны Запада принципиально ничего не изменит. Не мы начинали вторжение на восток Украины – это сделало её нынешнее политическое руководство под давлением западных кураторов. Однако сегодня для всех становится очевидным, что страны Запада все больше теряют свои позиции, что Владимир Владимирович наглядно показал на основе анализа изменения экономических показателей стран БРИКС и G7 в период с конца XX века до начала третьей декады нынешнего века.
Из всех западных изданий лучше всего отрефлексировала смысл послания В. В. Путина французская газета Le Figaro. Она дала полный перевод текста речи Владимира Владимировича. Большинство остальных западных изданий осветило послание Президента РФ исключительно в контексте конфликта с Украиной, проигнорировав все остальные смысловые повестки, озвученные В. В. Путиным.
В США репортаж о речи Президента РФ разместила только газета New York Post, исказив при этом смысл послания таким образом, что якобы именно В. В. Путин угрожает Западу ядерной войной.
При этом издание полностью проигнорировало слова Президента РФ о том, что эскалация насилия ни к чему хорошему не приведет, но из-за того, что Россия не готова отступать от своих принципиальных позиций, западным политикам необходимо активировать здравый смысл и элементарное чувство самосохранения, чтобы предотвратить глобальную катастрофу человечества.
В комментариях к публикации в New York Post (а их за сутки набралось более 500), многие читатели обратили внимание на эту принципиальную неточность: В. В. Путин не угрожает, а предупреждает об угрозе, указывая на необходимость создания системы коллективной безопасности. Это говорит о том, что американская нация и американские политики мыслят по-разному.
Немецкие издания, в отличие от британских и американских, отразили текст послания Президента РФ к Федеральному Собранию более объемно, отметив, что само послание проходило на фоне новостей о поражении танков Abrams и успешного прорыва Российских войск, что дает еще один весомый повод к пониманию того, что Россия не остановится на пути возрождения своего национального самосознания, исполнения исторической и духовной миссии.
Россия не будет прогибаться
Россия, как цивилизация, всегда зиждилась на отстаивании своей абсолютной независимости во всех сферах, от экономики до нравственности и идеологии.
Анализируя реакцию западной прессы на слова Президента РФ, нельзя не отметить, что сегодня Западу в лице действующих политиков в целом не достает глобального понимания и духовного понимания происходящего. Западные политики не могут смириться с тем, что они не в силах диктовать свою волю, они ничего не смогут сделать с Россией, не смогут разрушить нашу цивилизацию, основанную на нравственных, а значит – божественных принципах.
Наш дух сегодня силен как никогда, у нас есть великие цели. Россия как цивилизация и политическая нация, как показывает весь исторический опыт, проходя через трудности, становится лишь более сильной, жизнеспособной и целеустремленной. В ХХ веке мы пережили много трагедий, но они сделали нас еще сильнее. Нынешние трудности приведут не к разобщению народов, а наоборот, к росту взаимопонимания, прощения и к усилению диалога – межэтнического и межконфессионального.
Мы независимы, потому что мы самостоятельная цивилизация и, в отличие от Запада, у нас сегодня нет духовной и нравственной энтропии, нет распада ценностей. В этот сложный период истории мы становимся только сильнее.
Наш опыт дает надежду и всем остальным народам, показывая, что закончился период откровенного грабежа слабых стран, например, государств Африки. Дальнейшее развитие будет строиться на основе другого цивилизационного кода, на базе этики справедливости, взаимоуважения народов и права стран на самоопределение, поддержки национальных культур и духовной гармонии всех наций.
Именно этому и была посвящена основная часть послания Президента РФ, суть которого в том, чтобы найти здоровые силы на Западе. Не запугать, не вызвать панику, но еще раз с открытым сердцем сказать: по-старому не будет, надо перестать жить в иллюзиях.
Как сказал Иоганн Вольфганг Гете: «Расставаться с иллюзиями еще труднее, чем с деньгами». Однако с иллюзиями Западу неизбежно придется расстаться. Лучше сделать этой сейчас.
Россия не будет прогибаться, не станет разменной монетой в чужой игре, как это сделала Украина, Россия будет идти в фарватере нравственной чистоты, какую бы жесткую информационную политику против нее сегодня не вели инфернальные силы коллективного Запада.
Однако последнее интервью В. В. Путина Такеру Карлсону показало, что здоровые политические силы на Западе все-таки существуют, и они готовы услышать аргументы здравого смысла. Послание в этом смысле можно считать логическим продолжением того интервью Президента России.
Накопленный уровень понимания нашей духовно-исторической миссии обеспечит выход на новые просторы завоевания доверия среди тех здоровых политических сил Запада, которые в конечном итоге придут к осознанию насущности создания системы коллективной безопасности, к необходимости диалога с национальным лидером России В. В. Путиным.
И этот диалог будет основан на уважении, здравом смысле и возвращении к истинным, аутентичным ценностям человеческой цивилизации. Это будет глубокий, открытый, содержательный и очень конструктивный диалог.
Информация