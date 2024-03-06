Глазами эксперта: как Запад отреагировал на послание Путина

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Глазами эксперта: как Запад отреагировал на послание Путина

Послание национального лидера России Владимира Путина к Федеральному Собранию проходило на фоне успешных действий Российской Армии на востоке Украины, слаженных боевых действий в районе Авдеевки и Угледара. Общий фон неизбежного поражения Украины и оказывающего ей поддержку прозападного альянса становится очевидным для всех.

В своем послании Владимир Владимирович дал понять, что конфликт на Украине – это не конфликт интересов, а конфликт ценностей, и именно поэтому он носит такой драматичный, острый характер.



Сегодня коллективный Запад находится в состоянии нравственной энтропии, периода распада всех связей и скреп, на которых была построена когда-то успешная западная цивилизация. Нравственный релятивизм (признание гей-браков, гендерная революция, идеология потребления и паразитизма) и абсолютное игнорирование интересов других народов породило тот конфликт ценностей, который мы переживаем сегодня.

Маниакальное желание Запада доминировать и демонстративно наказывать несогласных осуществляется сегодня с помощью гибридной войны, которая включает в себя информационную экспансию, откровенную подмену понятий добра и зла, двойные стандарты. Однако мир начинает осознавать невозможность продолжения подобного политического курса и его несовместимость с ценностями гуманизма, справедливости, незыблемых нравственных идеалов.

Ключевое послание В. В. Путина к Западу: в этом конфликте ценностей Россия никогда не предаст завещание предков и не уступит Западу ни на миллиметр. Мы сегодня отдаем себе отчёт, что мы защищаем нашу страну как древнейшую христианскую цивилизацию со своими древними традициями и устоями. Вся наша история доказывает, что Россия в состоянии дать отпор любым экспансиям и волюнтаристским желаниям завоевать или подчинить ее.

Очередной виток насилия со стороны Запада принципиально ничего не изменит. Не мы начинали вторжение на восток Украины – это сделало её нынешнее политическое руководство под давлением западных кураторов. Однако сегодня для всех становится очевидным, что страны Запада все больше теряют свои позиции, что Владимир Владимирович наглядно показал на основе анализа изменения экономических показателей стран БРИКС и G7 в период с конца XX века до начала третьей декады нынешнего века.

Из всех западных изданий лучше всего отрефлексировала смысл послания В. В. Путина французская газета Le Figaro. Она дала полный перевод текста речи Владимира Владимировича. Большинство остальных западных изданий осветило послание Президента РФ исключительно в контексте конфликта с Украиной, проигнорировав все остальные смысловые повестки, озвученные В. В. Путиным.

В США репортаж о речи Президента РФ разместила только газета New York Post, исказив при этом смысл послания таким образом, что якобы именно В. В. Путин угрожает Западу ядерной войной.

При этом издание полностью проигнорировало слова Президента РФ о том, что эскалация насилия ни к чему хорошему не приведет, но из-за того, что Россия не готова отступать от своих принципиальных позиций, западным политикам необходимо активировать здравый смысл и элементарное чувство самосохранения, чтобы предотвратить глобальную катастрофу человечества.

В комментариях к публикации в New York Post (а их за сутки набралось более 500), многие читатели обратили внимание на эту принципиальную неточность: В. В. Путин не угрожает, а предупреждает об угрозе, указывая на необходимость создания системы коллективной безопасности. Это говорит о том, что американская нация и американские политики мыслят по-разному.

Немецкие издания, в отличие от британских и американских, отразили текст послания Президента РФ к Федеральному Собранию более объемно, отметив, что само послание проходило на фоне новостей о поражении танков Abrams и успешного прорыва Российских войск, что дает еще один весомый повод к пониманию того, что Россия не остановится на пути возрождения своего национального самосознания, исполнения исторической и духовной миссии.

Россия не будет прогибаться


Россия, как цивилизация, всегда зиждилась на отстаивании своей абсолютной независимости во всех сферах, от экономики до нравственности и идеологии.

Анализируя реакцию западной прессы на слова Президента РФ, нельзя не отметить, что сегодня Западу в лице действующих политиков в целом не достает глобального понимания и духовного понимания происходящего. Западные политики не могут смириться с тем, что они не в силах диктовать свою волю, они ничего не смогут сделать с Россией, не смогут разрушить нашу цивилизацию, основанную на нравственных, а значит – божественных принципах.

Наш дух сегодня силен как никогда, у нас есть великие цели. Россия как цивилизация и политическая нация, как показывает весь исторический опыт, проходя через трудности, становится лишь более сильной, жизнеспособной и целеустремленной. В ХХ веке мы пережили много трагедий, но они сделали нас еще сильнее. Нынешние трудности приведут не к разобщению народов, а наоборот, к росту взаимопонимания, прощения и к усилению диалога – межэтнического и межконфессионального.

Мы независимы, потому что мы самостоятельная цивилизация и, в отличие от Запада, у нас сегодня нет духовной и нравственной энтропии, нет распада ценностей. В этот сложный период истории мы становимся только сильнее.

Наш опыт дает надежду и всем остальным народам, показывая, что закончился период откровенного грабежа слабых стран, например, государств Африки. Дальнейшее развитие будет строиться на основе другого цивилизационного кода, на базе этики справедливости, взаимоуважения народов и права стран на самоопределение, поддержки национальных культур и духовной гармонии всех наций.

Именно этому и была посвящена основная часть послания Президента РФ, суть которого в том, чтобы найти здоровые силы на Западе. Не запугать, не вызвать панику, но еще раз с открытым сердцем сказать: по-старому не будет, надо перестать жить в иллюзиях.

Как сказал Иоганн Вольфганг Гете: «Расставаться с иллюзиями еще труднее, чем с деньгами». Однако с иллюзиями Западу неизбежно придется расстаться. Лучше сделать этой сейчас.

Россия не будет прогибаться, не станет разменной монетой в чужой игре, как это сделала Украина, Россия будет идти в фарватере нравственной чистоты, какую бы жесткую информационную политику против нее сегодня не вели инфернальные силы коллективного Запада.

Однако последнее интервью В. В. Путина Такеру Карлсону показало, что здоровые политические силы на Западе все-таки существуют, и они готовы услышать аргументы здравого смысла. Послание в этом смысле можно считать логическим продолжением того интервью Президента России.

Накопленный уровень понимания нашей духовно-исторической миссии обеспечит выход на новые просторы завоевания доверия среди тех здоровых политических сил Запада, которые в конечном итоге придут к осознанию насущности создания системы коллективной безопасности, к необходимости диалога с национальным лидером России В. В. Путиным.

И этот диалог будет основан на уважении, здравом смысле и возвращении к истинным, аутентичным ценностям человеческой цивилизации. Это будет глубокий, открытый, содержательный и очень конструктивный диалог.
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20 комментариев
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  1. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +15
    Сегодня, 04:42
    Гораздо интереснее было бы услышать как на послание отреагировали у нас. Я смотрел начало, как раз про образование говорили, и говорит президент что зарплата у учителей должна быть согласно какого то там недавно подписанного указа на уровне средней в регионе. В моей области Росстат пишет про 70 тыс с копейками, я работаю на государство у меня вдвое меньше, а тут как раз Мама с работы приходит, которая работает учителем, и скорее всего последний год, ибо возраст уже:(. Я спрашиваю: Мама реально 70 тыс зарплата? Она говорит хорошо если 40, а потом добавляет что если часов нахватать очень много, то может быть и выйдет 70, но вывести это маловероятно.Вот я как то ничего нового не услышал, прекрасное будущее, новый дивный мир и прочее... А дальше все как у Некрасова: Жаль только — жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе»
    1. Doccor18 Ранг пользователя
      Doccor18
      +2
      Сегодня, 08:03
      Цитата: turembo
      прекрасное будущее

      Так для капиталиста, а не для всех. Никто и не обещал "всем", тем не менее, ВВП по ППС растёт, безработица на рекордно низком уровне, инфляция минимальна (в отличии от вражеского неправильного западного капитализма), вот скоро и зарплаты доведут до "средней величины", а вы всё недовольны...
  2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 05:01
    Цитата: turembo
    Гораздо интереснее было бы услышать как на послание отреагировали у нас.

    У нас отреагировали как всегда...реалисты полагаются на автомат Калашникова,оптимисты на ценности демократии , а пессимисты песенку поют из Бумбараша...
    Наплевать, наплевать, надоело воевать,
    Ничего не знаю, моя хата с краю.
    Моя хата маленька, печка да завалинка,
    Зато не казённая, а своя законная.
    А если серьезно... наш гарант ничего нового что было и так ясно с 1990 года не сказал.
    Наша страна в обозримом будущем обречена жить в экстремальном режиме...война,санкции и прочие прелести нестабильного времени.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 05:11
      Цитата: Леха с Андроида.
      наш гарант ничего нового что было и так ясно с 1990 года не сказал.

      А главное - все устаканится к 2030 году ! Главное срок указать и 15-17/3 сделать правильный выбор.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 08:27
        Как дошел до слов "скрепы" и "заветы предков", расхотелось читать дальше. Кстати, а что такое "BCMF", директором которого(которой) является автор?
    2. Boris55 Ранг пользователя
      Boris55
      -3
      Сегодня, 08:42
      Путин мой президент!

      Цитата: Леха с Андроида.
      наш гарант ничего нового что было и так ясно с 1990 года

      С 1990-го.? Вы желаете выгородить горбатого с алкашом и всё, что они натворили в 90-е, свалить на Путина? Если у вас память как у аквариумной рыбки, то мы помним, кто развалил СССР и сейчас пытается уничтожить Россию...

      Для аквариумны рыбок:

      Первый президентский срок (2000—2004):
      - Не дал развалиться стране на удельные княжества.
      Второй президентский срок (2004—2008):
      - Наполнил бюджет деньгами, обеспечил выполнение соц.обязательств государства;

      С 2008-го по 20012 - президент Д.А. Медведев, который попытался уничтожить всё, что сделал Путин. (Деньги, направленные Путиным на наш авиапром, Медведев передал боингу).

      Третий президентский срок (2012—2018);
      - Накормил людей;
      Четвёртый президентский срок (2018—2024):
      - Восстановил обороноспособность страны и, как следствие, проведение независимой политики.
      Пятый президентский срок (2024-2030):
      - Читайте послание президента.

      Все задачи, которые формулирует Путин, выполнялись, выполняются и будут выполнены!
      1. Boris55 Ранг пользователя
        Boris55
        -1
        Сегодня, 09:14
        Видео в тему:

      2. WIKI Ранг пользователя
        WIKI
        +1
        Сегодня, 09:17
        Для аквариумных рыбок. Путин нечеловеческими усилиями поднял цену на нефть, и все стало как вы описываете. https://www.yktimes.ru/wp-content/uploads/2012/09/95172_original-300x187.png https://www.russiapost.su/wp-content/uploads/2016/01/grph2.jpg
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +3
    Сегодня, 05:34
    Не запугать, не вызвать панику, но еще раз с открытым сердцем сказать: по-старому не будет, надо перестать жить в иллюзиях.

    Ёлки - палки... Опять "открытое сердце" и иллюзии... Перестать жить в иллюзиях. Это к кому обращено, к Западу или действующей нашей власти???
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 06:59
      А "наша"власть разве живет в иллюзиях?Она их создает,для внутреннего потребления.. yes А Запад что?Опять старая песнь о главном?Со времен Никиты,о неизбежности развала капитализма..Да и даже раньше,изучали классиков.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 08:28
        наша"власть разве живет в иллюзиях?Она их создает,для внутреннего потребления.. yes А Запад что?Опять старая песнь о главном?Со времен Никиты,о неизбежности развала капитализма..

        +1000000!
  4. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +7
    Сегодня, 05:46
    Про ценности нравится про духовные в особенности,завезли вагонами их в конце 80-х и 90-е, а теперь,успешно противостоим. А так ,да, осталось перетерпеть ,перевыбрать и заживем как сыр в масле в 2031 году. smile
    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 08:58
      Сколько гаранту то будет в начале 30-х? Около 80-и, ну еще бодрячок, а при кремлевской то медицине и говорить нечего. После 24 года вскроют какое-нибудь завещание какой-нибудь бывшей космонавтки об обнулении сроков в связи с изменением в Конституции точки на запятую и все поновой!
  5. Таймень Ранг пользователя
    Таймень
    +10
    Сегодня, 06:05
    Статья ни о чём.Одни сплошные осанны и аллилуйи.Вот вам и очередной воспеватель "лучшей жизни" при капитализме.Поцеловал в фалду в статье и клади денежки в карман.Чего там сидеть на конвейере или в поле косой махать.Привёл примеры Росстатовского вранья и хорошо.Наверно автор с Московии,раз всё у него так радужно.И даже зарплата средняя уже больше 70 тысяч.О как.Аллилуйя!
  6. Плюфик Ранг пользователя
    Плюфик
    +3
    Сегодня, 06:23
    "божественные принципы" нашей цивилизации сомнения не вызывают. Но, кто сможет сразу процитировать 10 заповедей, а потом попытаться объяснить их истинный смысл?
    А ещё в книгах об "игольном ушке" сказано, нашу "элиту" это не беспокоит? Или они искренне верять в,- " ..а мы в рай"
  7. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +5
    Сегодня, 06:46
    Не понимаю. Какая нам разница здесь в России, как отреагировали на Западе? Или автор в предверии выборов намекает голосуй правильно?
    1. Doccor18 Ранг пользователя
      Doccor18
      +2
      Сегодня, 08:19
      Цитата: Гардамир
      Не понимаю. Какая нам разница здесь в России, как отреагировали на Западе?

      Ну как же, нужно попытаться объяснить "заблудившимся" зарадным капиталистам, что их дело - дрянь, неправильно у них. Вот и Такеру в Москве объясняли всё на пальцах, чтобы передал там, как надо, но не внемлят...
  8. АА17 Ранг пользователя
    АА17
    +3
    Сегодня, 07:18
    Наш дух сегодня силен как никогда, у нас есть великие цели.


    Автор не раскрыл тему "великих целей" России.

    ...не смогут разрушить нашу цивилизацию, основанную на нравственных, а значит – божественных принципах....


    Автор в статье 4 раза употребил слово нравственность. Последняя фраза очень вызывает интерес.
    В России есть два класса: класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых.
    Для каждого класса значение слова нравственность имеет свой оттенок. Она зависит от социальной природы человека.

    Буржуи при Власти.
    Автор считает - это нравственно эксплуатировать одного человека другим.
    Автор честно заработал свой гонорар от Буржуев.
  9. okean969 Ранг пользователя
    okean969
    +2
    Сегодня, 08:21
    Где Сергей Дворянов научился так много пустых слов соединять, всю статью можно было высказать в одном абзаце, видимо, надо менять принципы выплаты гонораров.
  10. T-100 Ранг пользователя
    T-100
    0
    Сегодня, 09:24
    Россия, как цивилизация, всегда зиждилась на отстаивании своей абсолютной независимости во всех сферах, от экономики до нравственности и идеологии.

    Ну бред же. Автор не в курсе за отечественную историю. Открою ему глаза: были времена, когда в высшем обществе и власти было моветоном разговаривать на русском языке, в обиходе был французский. К тому же независимость во всех сферах, как выразился автор, обычно начинали отстаивать, когда запрещали закупать иностранное (привет санкции) или воевали со страной импортёром. Своё по традиции делалось нехотя, с нежеланием, из под палки, неблагоприятных внешних факторах, а когда всё устаканивалось, то добро пожаловать импорт, а своё производство под нож. То о чём автор говорит это относительно маленький период времени от Сталина до Брежнева. Меняются эпохи, государственные оболочки, правители, но линия (в верхах конечно же) - заграница нам поможет никуда не девается, за редким исключением.

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