Politico называет причину, по которой в ЕС не хотят видеть премьера Эстонии Каллас на месте Борреля

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Politico называет причину, по которой в ЕС не хотят видеть премьера Эстонии Каллас на месте Борреля

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, очевидно, в этом году покинет свой пост, и западные СМИ уже обсуждают, кто же может прийти ему на смену. Напомним, что главу европейской дипломатии избирают на пять лет, а Боррель занимает эту должность с декабря 2019 года.

Что касается нового главы европейской дипломатии, то одной из возможных кандидатур называется имя нынешнего премьер-министра Эстонии К.Каллас, которую МВД России внесло в список разыскиваемых лиц.



Однако, как пишет американское издание Politico, далеко не все считают эту кандидатуру приемлемой из-за запредельно неприязненного отношения Каллас к России.

Неужели мы поставим на такую должность того, кто любит есть русских на завтрак?

- заявил анонимный собеседник издания.

При этом некоторые европейские чиновники, по информации Politico, надеются, что кандидатуру Каллас поддержит президент ключевой страны ЕС Франции Эммануэль Макрон. Да и США могут быть не против...

Источник издания же считает, что ни Франция, ни Германия не желают видеть Каллас главой европейской дипмиссии по тем же причинам, по которым она не подошла для работы в НАТО, т.е. ее ярый русофобский настрой.

В прошлом месяце Кая Каллас была объявлена в розыск МВД РФ за ее враждебные действия по отношению к России.
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    25 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 13:01
      Неужели мы поставим на такую должность того, кто любит есть русских на завтрак?
      Так в европейском истеблишменте в кого не ткни, тот готов "есть русских" не только на завтрак, но на обед и ужин. Чем агрессивней к России, тем лучше для карьеры. Умишком не блещет, так у вас на удивление все такие за редким исключением. Эстонка наверное еще не "доросла" до такой должности, хотя на это мало обращают внимание, т.к. один из важных критериев - беспрекословное подчинение Вашингтону.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +12
        Сегодня, 13:06
        По злобности и ненависти европейские женщины политики это политики мужики в квадрате... Видно, всех красивых, добрых и умных сожгли, объявив ведьмами (наверняка некрасивые и злые из зависти это сделали) и сегодня в Европе мы имеем то что имеем... Европейские женщины политики настоящие злобные ведьмы!!! am
        1. двейра63 Ранг пользователя
          двейра63
          +1
          Сегодня, 13:31
          Ну, скажем, есть единичные политики, Сара Вагенкнехт- и симпатичная, и адекватная.
        2. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 14:47
          далеко не все считают эту кандидатуру приемлемой из-за запредельно неприязненного отношения Каллас к России

          Только поэтому? А то, что её муж зарабатывал бабки на бизнесе с санкционной Россией, это конечно не считается. Это другое, бизнес это святое! laughing
        3. даэтоя Ранг пользователя
          даэтоя
          +1
          Сегодня, 15:23
          не только европейские.заморские не отстают.а то и впереди
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:38
        Цитата: rotmistr60
        один из важных критериев - беспрекословное подчинение Вашингтону.

        Пожалуй, определяющий.

        Помнится, было уже, задыхались от ненависти к России. Подавились своей злостью. И сейчас захлебнутся.
    2. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
      Оптимус_Прайм
      +2
      Сегодня, 13:03
      Каю спасет только президентство в Америке. Но этому не бывать. У нее черная метка.
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:31
        Кая Каллас была объявлена в розыск МВД РФ за ее враждебные действия по отношению к России
        Жаль, что до сих пор не нашли ! request
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 13:40
          Цитата: Uncle Lee
          Жаль, что до сих пор не нашли !
          Ищут. С фонарями wink
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 13:45
            Цитата: Голландец Михель
            Ищут. С фонарями

            "Как поймают - перво-наперво на кол посадить, а уж потом"....
    3. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +2
      Сегодня, 13:09
      Там не столько запредельная ненависть ко всему русскому, сколько патологическая маниакальная неприязнь (что не мешает ее муженьку делать гешефт в России). Это больной "человек". Ей необходима срочная госпитализация и изоляция от гомо сапиенсов. Вроде, при том режиме жили на спецпайке. Папа был "вхож". В лагерях не сидели. На стройках не работали. Чего не хватало? Откуда корни такой неприязни?
      1. Ady66 Ранг пользователя
        Ady66
        +2
        Сегодня, 13:15
        Потому, что лишились привилегий, а виноваты в этом русские (гав гав гав)
        1. NICK111 Ранг пользователя
          NICK111
          +3
          Сегодня, 13:21
          Вы не правы, уважаемый. Ничего они не лишились. Даже приросло больше, чем было. Коммунист-оборотень коммунисту-оборотню глаз не выклюет. Я знаю биографию этой семейки.
          1. Ady66 Ранг пользователя
            Ady66
            +2
            Сегодня, 13:42
            Даже не сомневаюсь, но гав гав гав то нужно обосновать, поэтому виноваты русские )))
      2. даэтоя Ранг пользователя
        даэтоя
        +1
        Сегодня, 15:25
        потому и тявкает чтоб доказать лояльность а то вдруг коллеги припомнят ей
    4. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +3
      Сегодня, 13:19
      На столь ответственный пост нужен страшный транс, типа американского адмирало. Баба страшная, но не потянет по трансгендерным ценностям.
      1. Ady66 Ранг пользователя
        Ady66
        0
        Сегодня, 14:00
        Ну если пару литров, то сойдёт, а если ещё трусы накинуть... )))
    5. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 13:36
      А ведь могут и поставить.....чем больше разглагольствований о "несоответствии",тем больше уверенность в том что кандидатура уже утверждена......а в "демократию" и "плюрализм" поиграть надо...
    6. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 13:38
      Они там все малахольные ? "...есть русских на завтрак?..." - это эта есть русских будет ? А елка не треснет ? Кем они там себя в своём зазеркалье считают ? laughing
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 13:39
      Она страшная, как мировая война!
      1. NICK111 Ранг пользователя
        NICK111
        +1
        Сегодня, 13:56
        Моя бабушка по маминой линии как-то гостила у нас в далёкие 70-е. Мы просили её остаться ещё на пару месяцев. Она твёрдо сказала "нет", уеду домой, в деревню. Здесь у эстонок безжизненные глаза. Я бы добавил, очень злые глаза. Редко встретишь дамочку с добрыми глазами. В основном это собачницы.
      2. Ady66 Ранг пользователя
        Ady66
        0
        Сегодня, 14:01
        Ну если пару литров, то сойдёт, а если ещё трусы накинуть... )))
    8. НЕзлобный
      НЕзлобный
      0
      Сегодня, 13:49
      Чем больше в стане врага балбесов, тем лучше!
      Зачем надо, чтобы враг был умным, молодым, активным, хитрым? Отличный выбор! Пусть камандует!
    9. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 14:04
      Куда ее ? Она в розыске. Просто так не разыскивают. Значит преступница. Ей в суд нужно. Какие должности ?
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:03
      Чем меньше страна ,чем меньше значимость политиков этой страны ,тем выше предполагаемый пост. Что то мне говорит ,что перед нами Урсула фон дер Ляйен 2

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