Неужели мы поставим на такую должность того, кто любит есть русских на завтрак?

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, очевидно, в этом году покинет свой пост, и западные СМИ уже обсуждают, кто же может прийти ему на смену. Напомним, что главу европейской дипломатии избирают на пять лет, а Боррель занимает эту должность с декабря 2019 года.Что касается нового главы европейской дипломатии, то одной из возможных кандидатур называется имя нынешнего премьер-министра Эстонии К.Каллас, которую МВД России внесло в список разыскиваемых лиц.Однако, как пишет американское издание Politico, далеко не все считают эту кандидатуру приемлемой из-за запредельно неприязненного отношения Каллас к России.- заявил анонимный собеседник издания.При этом некоторые европейские чиновники, по информации Politico, надеются, что кандидатуру Каллас поддержит президент ключевой страны ЕС Франции Эммануэль Макрон. Да и США могут быть не против...Источник издания же считает, что ни Франция, ни Германия не желают видеть Каллас главой европейской дипмиссии по тем же причинам, по которым она не подошла для работы в НАТО, т.е. ее ярый русофобский настрой.В прошлом месяце Кая Каллас была объявлена в розыск МВД РФ за ее враждебные действия по отношению к России.