Суд Крыма зарегистрировал иск к Киеву более чем на 3 трлн рублей

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Суд Крыма зарегистрировал иск к Киеву более чем на 3 трлн рублей

В Арбитражном суде Крыма зарегистрирован иск о взыскании с Украины материального ущерба, нанесенного бюджету региона вследствие организованной в 2015 году киевским режимом энергетической блокады полуострова. Совокупный объем ущерба оценивается в 3,156 триллиона рублей.

Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, это необходимо на тот случай, если Западом будут поставлены условия снятия санкций после завершения специальной военной операции на Украине. В этом случае Россия намерена представить ущерб, нанесенный Украиной.



Перебои с поставками электроэнергии в Крым происходили на полуострове еще в 2014 году, при этом полностью Крым лишился энергоснабжения в ноябре 2015 года, после того как боевики из "Азова*" и "крымскотатарского меджлиса*" (*террористические организации, запрещенные в РФ) взорвали расположенные в Херсонской области опоры линий электропередач. Без электричества в Крыму остались почти два миллиона человек, власти региона были вынуждены ввести режим ЧС.

В мае 2016 года Россия запустила энергомост из Краснодарского края в Крым, кроме того на полуострове были построены Таврическая и Балаклавская теплоэлектростанции общей мощностью 920 МВт, что с учетом ранее работавшей генерации и действующего энергомоста полностью обеспечило потребности региона в электроэнергии.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск к Украине на 152,2 миллиарда рублей из-за водной блокады Крыма.
  • Сергей Мальгавко/ТАСС
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13 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -2
    Сегодня, 13:50
    Суд Крыма зарегистрировал иск к Киеву более чем на 3 трлн рублей

    Давно пора со всеми работать по этой же схеме, засыпая исками от России все русофобские страны без исключения... К нам то они постоянно свои иски подают...Понятно, что международные суды их в основном отклонят, но резонансный шум от скандалов останется... Вода, говорят, камень точит, вот только времени для этого ей больше нужно... am
  2. мордвин 3 Ранг пользователя
    мордвин 3
    0
    Сегодня, 13:51
    Погодите, щас украинцы подсчитают кубометры воды, что в крымский канал вошло.
  3. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +1
    Сегодня, 13:52
    Ну ок, а что дальше? Вроде как пропагандисты вещают, что проект "Украина" нужно закрывать, так с кого спрос потом будет?
    1. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 14:05
      Даже если "проект" не закроют, кто ж эти деньги отдаст?
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        0
        Сегодня, 14:30
        Вопрос, конечно, уже из разряда риторических и ответа не требует)
  4. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:53
    Рано или поздно заплатят. За все заплатят. Можно и с европейцев взыскать раз они все равно в такой позе стоят.
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 14:11
      Европа - это дойная корова полосатых, нам там ничего не обломится. Зачем этот излишний оптимизм?
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        -1
        Сегодня, 14:21
        А почему нам эту корову не подоить, раз они такие податливые.
        1. al3x Ранг пользователя
          al3x
          +1
          Сегодня, 14:28
          Потому что доилка наша не тех масштабов, что у пенд'осов, этот факт нам может не нравиться сколь угодно, но это факт.
  5. Гюнтер Ранг пользователя
    Гюнтер
    -1
    Сегодня, 14:08
    Замечательно, дело за тормозами в руководстве русских губерний подвергшихся варварским ударам киевского кагала.
  6. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    -1
    Сегодня, 14:17
    Суд Крыма зарегистрировал иск к Киеву более чем на 3 трлн рублей


    ждали...
    а прошло 9 лет без малого...
    интересно, а СКОКА заплатили юристам за такую работу??
    Скока? поди исходя из % поданного иска?
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:01
    Логично конечно,НО ..........должны последовать следующие шаги . Украине должно быть выставлено представление и счет .Как только они его проигнорируют ,должно быть арестовано имущество, с правом отчуждения .А тут все что угодно ,земля ,дороги ,заводы ,все что имеет ценность. И право перехода под юрисдикцию России земель ,подтверждено еще и судом.
  8. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 16:19
    это необходимо на тот случай, если Западом будут поставлены условия снятия санкций после завершения специальной военной операции на Украине.

    Т.е. если запад выдвинет условия для снятия с нас своих санкций, то мы предъявим ему иск? Или если запад будет просить снять с него наши санкции - тогда мы предъявим иск?

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