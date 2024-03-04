Суд Крыма зарегистрировал иск к Киеву более чем на 3 трлн рублей

В Арбитражном суде Крыма зарегистрирован иск о взыскании с Украины материального ущерба, нанесенного бюджету региона вследствие организованной в 2015 году киевским режимом энергетической блокады полуострова. Совокупный объем ущерба оценивается в 3,156 триллиона рублей.Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, это необходимо на тот случай, если Западом будут поставлены условия снятия санкций после завершения специальной военной операции на Украине. В этом случае Россия намерена представить ущерб, нанесенный Украиной.Перебои с поставками электроэнергии в Крым происходили на полуострове еще в 2014 году, при этом полностью Крым лишился энергоснабжения в ноябре 2015 года, после того как боевики из "Азова*" и "крымскотатарского меджлиса*" (*террористические организации, запрещенные в РФ) взорвали расположенные в Херсонской области опоры линий электропередач. Без электричества в Крыму остались почти два миллиона человек, власти региона были вынуждены ввести режим ЧС.В мае 2016 года Россия запустила энергомост из Краснодарского края в Крым, кроме того на полуострове были построены Таврическая и Балаклавская теплоэлектростанции общей мощностью 920 МВт, что с учетом ранее работавшей генерации и действующего энергомоста полностью обеспечило потребности региона в электроэнергии.Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск к Украине на 152,2 миллиарда рублей из-за водной блокады Крыма.

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