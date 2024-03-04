Зампред Совбеза РФ: Чужой земли России не надо, но от своей она не отступится
Россия проводит политику защиты государственного суверенитета, но не собирается покушаться на «чужое». Такой тезис озвучил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
По утверждению зампреда Совбеза РФ, чужой земли России не надо, но от своей она не отступится. Так было на протяжении всей истории государства российского, подчеркнул Медведев, характеризуя политику страны на протяжении столетий.
Медведев привел один интересный исторический факт. Скоро исполнится 210 лет с того момента, как российская армия, разгромив войска Наполеона, взяла Париж. Тогда Россия добилась смены власти во Франции. В результате в Париже утвердилось правительство, приемлемое на тот момент и для нашей страны, и для тогдашних ее союзников в Европе.
После того, как смена власти во Франции произошла, российские войска вернулись домой. Они не стали оккупировать чужие территории, а просто доказали своей доблестью, что всегда будут стоять на страже российских национальных интересов, суверенитета страны, ее государственных границ.
Если следовать заявлению Медведева и проводить параллели с современной ситуацией, то понятно, о чем идет речь. Россия в настоящее время возвращает контроль над своими исконными территориями, населенными русскими людьми и входившими в состав российского государства, которые эти земли осваивало, строило города, развивало инфраструктуру и промышленность. Никакие земли других государств, не имеющие отношения к нашей стране, России не нужны.
- kremlin.ru
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