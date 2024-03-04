Зампред Совбеза РФ: Чужой земли России не надо, но от своей она не отступится

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Зампред Совбеза РФ: Чужой земли России не надо, но от своей она не отступится

Россия проводит политику защиты государственного суверенитета, но не собирается покушаться на «чужое». Такой тезис озвучил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".

По утверждению зампреда Совбеза РФ, чужой земли России не надо, но от своей она не отступится. Так было на протяжении всей истории государства российского, подчеркнул Медведев, характеризуя политику страны на протяжении столетий.



Медведев привел один интересный исторический факт. Скоро исполнится 210 лет с того момента, как российская армия, разгромив войска Наполеона, взяла Париж. Тогда Россия добилась смены власти во Франции. В результате в Париже утвердилось правительство, приемлемое на тот момент и для нашей страны, и для тогдашних ее союзников в Европе.

После того, как смена власти во Франции произошла, российские войска вернулись домой. Они не стали оккупировать чужие территории, а просто доказали своей доблестью, что всегда будут стоять на страже российских национальных интересов, суверенитета страны, ее государственных границ.

Если следовать заявлению Медведева и проводить параллели с современной ситуацией, то понятно, о чем идет речь. Россия в настоящее время возвращает контроль над своими исконными территориями, населенными русскими людьми и входившими в состав российского государства, которые эти земли осваивало, строило города, развивало инфраструктуру и промышленность. Никакие земли других государств, не имеющие отношения к нашей стране, России не нужны.
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49 комментариев
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  1. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    -6
    Сегодня, 13:10
    Зампред Совбеза РФ: Чужой земли России не надо, но от своей она не отступится


    От своей земли согласно Конституции РФ.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -6
      Сегодня, 13:20
      Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде,
      Мы начеку, мы за врагом следим.
      Чужой земли мы не хотим ни пяди,
      Но и своей вершка не отдадим.
      «Марш советских танкистов»
      поэт Борис Ласкин, композиторы Даниил и Дмитрий Покрассы.
    2. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +10
      Сегодня, 13:20
      Дело не в Конституции (ею не прикроешься во время боевых действий), а безопасности границ России, этого можно достичь как минимум включив в состав России все побережье Черного моря, с выходом к Приднестровью, отодвинув границы далеко за Киев, это не имперские замашки, не захват чего-то а создание мира для будущих поколений. При Екатерине-II Западу тоже много чего не нравилось после присоединения этих земель, и вот история раскручивается по спирали.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Сегодня, 13:23
        Ну тут главное чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.Я то только за,но надо быть реалистами.
        1. guest Ранг пользователя
          guest
          +1
          Сегодня, 15:29
          Цитата: neworange88
          Ну тут главное чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.

          Возможности у нас как раз есть, а вот в желании у нашей правящей элиты есть сомнения.
      2. Английский тарантас Ранг пользователя
        Английский тарантас
        0
        Сегодня, 16:16
        это не имперские замашки, не захват чего-то а создание мира для будущих поколений

        Где-то я уже это слышал...
    3. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      -1
      Сегодня, 13:26
      Цитата: neworange88
      От своей земли согласно Конституции РФ.

      Если надо, Конституцию подкорректируем.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 13:42
        Надеюсь что в правильном направлении подкорректируют.В большую сторону.
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 15:08
        Цитата: pyagomail.ru
        Если надо, Конституцию подкорректируем.

        Накорректировались:
        Статья 122. Граждане РСФСР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.
        Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы.

        (Конституция СССР 1936 года)
        Статья 40. Граждане СССР имеют право на труд, – то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера, – включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.
        Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.

        (Конституция СССР 1977 года)
         
        Статья 37
        1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
        2. Принудительный труд запрещен.
        3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

        (Действующая Конституция)
        И как оказалось, от безработицы у нас защищены представители ЕдРа...
        1. pyagomail.ru Ранг пользователя
          pyagomail.ru
          0
          Сегодня, 15:13
          Цитата: ROSS 42
          Накорректировались:

          В России работы полно! Может быть, безработные это юристы-экономисты-менеджеры, а хорошие инженеры-токари-слесари везде нужны. Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - причины.
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 15:20
            Цитата: pyagomail.ru
            В России работы полно!

            Только оплата за неё мизерная...
            1. pyagomail.ru Ранг пользователя
              pyagomail.ru
              0
              Сегодня, 15:44
              Цитата: ROSS 42
              Только оплата за неё мизерная...

              Мой зять из Саратова уехал в Амурскую обл. на строительство химкомбината, зарплата 240000 руб. Понятно, что вахты, тяжело, но не сидит на диване и не хлопает по "клаве".
            2. Английский тарантас Ранг пользователя
              Английский тарантас
              0
              Сегодня, 16:23
              Только оплата за неё мизерная...

              У бюджетников низкой квалификации - да.
              Ума не хватает работодателя поменять?
    4. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 13:55
      И это сказал тот человек, который подарил Норвегии часть моря по площади большую, чем Крым.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 15:10
        Цитата: Гардамир
        который подарил Норвегии часть моря по площади большую, чем Крым.

        В семь раз большую...
  2. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +6
    Сегодня, 13:13
    ДАМ хотелось бы узнать у вас, где вы считаете заканчивается наша земля? Что то я не услышал от нашей власти четкого разъяснения по этому вопросу.
    1. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
      Оптимус_Прайм
      0
      Сегодня, 13:15
      Аляска наша тоже? Я так понимаю?
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        -2
        Сегодня, 13:18
        Еще хотелось бы туда добавить кроме окраины и прибалтийские вымираты, да и территорию всей Восточной Пруссии незачем она полякам.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 13:29
          Цитата: vasyliy1
          прибалтийские вымираты
          а эти то, гниды, зачем нам нужны? Разве что территория, которая платит дань?
      2. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        -2
        Сегодня, 13:18
        От Варшавы до Форт-Росса!
      3. seti Ранг пользователя
        seti
        -2
        Сегодня, 13:19
        Цитата: Оптимус_Прайм
        Аляска наша тоже? Я так понимаю?

        Нет ничего невозможного. Если рассыпятся СГА в случаи как это случилось с СССР то грех не воспользоваться вернуть свое.
        Но вы еще про русскую Калифорнию забыли.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 13:30
          Цитата: seti
          Но вы еще про русскую Калифорнию забыли
          Она уже давно латиноамериканская и китайская wink
      4. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 13:20
        Аляска наша тоже? Я так понимаю?
        Аляску продали, причем еще уговаривали купить.
        1. seti Ранг пользователя
          seti
          0
          Сегодня, 13:26
          Цитата: Trapp1st
          Аляска наша тоже? Я так понимаю?
          Аляску продали, причем еще уговаривали купить.

          Всегда можно придумать какие ни будь юридические ошибки, глас народа, демократические процедуры - короче то что обычно всем вталкивают сами наглосаксы. Напомню 18-20 год американцы в России.
          Им можно нам нельзя ?
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            0
            Сегодня, 13:33
            Цитата: seti
            глас народа,

            Ага, щас тлинклиты, что сжигали наши крепости, проникнутся и попросятся в состав России.
          2. N.O.M.A.D.E. Ранг пользователя
            N.O.M.A.D.E.
            0
            Сегодня, 13:44
            Да, во Владивостоке во время интервенции.
          3. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 14:39
            Всегда можно придумать какие ни будь юридические ошибки, глас народа, демократические процедуры
            Сомнительно что на Аляске найдет хоть сколько ни будь значимое количество людей, желающих в РФ, если в обще найдется хоть кто ни будь.
      5. faiver Ранг пользователя
        faiver
        +2
        Сегодня, 13:46
        а зачем России Аляска?.......
      6. Английский тарантас Ранг пользователя
        Английский тарантас
        0
        Сегодня, 16:25
        Аляска наша тоже?

        Исконная.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -4
      Сегодня, 13:30
      хотелось бы узнать у вас, где вы считаете заканчивается наша земля? Что то я не услышал от нашей власти четкого разъяснения по этому вопросу.

      Русская земля нигде не заканчивается...
    3. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 15:31
      Цитата: vasyliy1
      ДАМ хотелось бы узнать у вас, где вы считаете заканчивается наша земля?

      Путин же сказал, нигде не заканчивается. laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:16
    « Тогда Россия добилась смены власти во Франции. В результате в Париже утвердилось правительство, приемлемое на тот момент и для нашей страны» —

    ***
    — Макрон аж круассаном подавился ...
    ***
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      -2
      Сегодня, 13:28
      Русские брали Берлин три раза: в 1760, в 1813, в 1945 годах...
      Олух Шульц аж ливерной колбасой подавился....
  4. двейра63 Ранг пользователя
    двейра63
    0
    Сегодня, 13:18
    "Чужой земли мы не хотим ни пяди
    Но и своей вершка не отдадим!"- марш Советских танкистов, 1938г, из прекрасного фильма "Трактористы".
    Надо было не только припев вспомнить....
  5. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +2
    Сегодня, 13:23
    А как же тогда скажем Эстония с Латвией? Мы их вообще у законного тогда владельца - Швеции честно купили. Так что - по всем раскладам это наша собственность.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: paul3390
      Так что - по всем раскладам это наша собственность.

      Население оттуда бы куда-нибудь сплавить, было бы гуд wink
    2. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 14:03
      Нет это шведы нашу землю отжали во в Смутное Время
  6. Radikal Ранг пользователя
    Radikal
    +4
    Сегодня, 13:31
    Цитата: Pharmacist
    От Варшавы до Форт-Росса!

    Готов пойти в десант? sad
  7. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 13:32
    Просто интересно: вопрос: коль скоро все готовятся к..., правильно ли понимаю, что МИДы (везде) исчерпали свои возможности и теперь слово за военными? Так? Департаменты Европы, США (так называются подразделения) можно распускать на каникулы? Так?
    Позвольте банальность: не всегда можно сразу и обо всём договориться на приемлемых и относительно выгодных условиях. Но.... На то и учат дипломатов, чтобы именно в подобных ситуациях не доводить своё гос-во до войны. И за решение именно НЕпростых вопросов дипломаты, в целом, получают хорошую з.п. З.п. получают именно за решение проблем, но не за развязывание и ведение войн. Война - епархия другого министерства.
  8. osp Ранг пользователя
    osp
    +5
    Сегодня, 13:34
    Не давайте ему телефон!
    Хотя чтобы не быть голословным скажу что именно с отмашки Медведева Норвегия получила территории в Баренцевом море которые ей никогда не принадлежали.
    С нынешним Генсеком НАТО он тогда это соглашение подписал.
  9. osp Ранг пользователя
    osp
    +1
    Сегодня, 13:46
    Цитата: Silver99
    Дело не в Конституции (ею не прикроешься во время боевых действий), а безопасности границ России, этого можно достичь как минимум включив в состав России все побережье Черного моря, с выходом к Приднестровью, отодвинув границы далеко за Киев, это не имперские замашки, не захват чего-то а создание мира для будущих поколений. При Екатерине-II Западу тоже много чего не нравилось после присоединения этих земель, и вот история раскручивается по спирали.

    2 года назад об этом еще можно было думать.
    Но сейчас уже нужно быть реалистом и смотреть прямо - помимо территории ЛДНР все что еще может гарантированно потерять Украина это куски Херсонской и Запорожской областей на Левом берегу.
    На этом все и предполагается закончить.
    Днепр очень серьезная преграда , а потери Черноморского флота делают невозможными какие-либо операции по блокированию Украинского побережья.
    А поставки Украине миллиона дронов от НАТО (в том числе морских) и истребителей F-16 еще сильнее усугубит ситуацию.
    1. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      +2
      Сегодня, 15:13
      Не прерывайте мечты диванных фантазеров и бойцов о власти. Пусть продолжают мечтать об СССР. Киев через 3 дня, Варшава через неделю, потом вся Европа дрогнет под гусеницами наших Т-55 и БТР старше меня.
      О, давайте не будем забывать о ежедневной ядерной панике, мы все сожжем, все превратим в стекло, Сармат для Берлина, Посейдон для Англии. И тогда большое удивление, что НАТО вооружается на случай российской агрессии.
    2. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: osp
      2 года назад об этом еще можно было думать.

      Вообще то об этом надо было ещё 10 лет назад думать, а лучше всего ещё в 1991 когда СССР развалили. Так как машины времени у нас к сожалению нет, придётся сейчас исправлять все эти ошибки прошлого, платя за это огромную цену, но если не делать сейчас в будущем цена возрастёт.
  10. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 14:05
    Интересно, а что по мнению Медведева является победой?
    1. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      +3
      Сегодня, 15:15
      Не потерять свой телефон.
  11. alovrov Ранг пользователя
    alovrov
    -2
    Сегодня, 14:09
    Все верно. И Лифляндия тоже русская земля.
  12. ugos Ранг пользователя
    ugos
    +1
    Сегодня, 14:20
    Ну что, осталось только в Атлантическом океане сапоги помыть и всё...
    П... ть, не мешки ворочить .
  13. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    -1
    Сегодня, 14:36
    Это конечно всё правильно. Но с другой стороны любое поползновние на Россию должно караться потерей территории. Например у норвегов можн отжать Киркинес, деды в прошлую войну там уже были, у Поляков забрать овсобождённую Советской армией и переданную Польше восточную Пруссию, У Литвы освобождённый Советской армией в прошлую войну Клайпедский край. Это тоже всё наше, российское.
  14. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +1
    Сегодня, 15:05
    Скоро исполнится 210 лет с того момента, как российская армия, разгромив войска Наполеона, взяла Париж

    Ооо!Лондон Айфону видимо надоело топить каждую неделю,переключился на Париж)

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