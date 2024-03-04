Украинский ТГ-канал: Британская разведка предупредила Киев о готовящемся крупном наступлении ВС России

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Украинский ТГ-канал: Британская разведка предупредила Киев о готовящемся крупном наступлении ВС России

Россия практически не наносит ракетные удары по Украине в последнее время, в основном по ночам работают дроны-камикадзе типа "Герань". Британская разведка MI-6 предполагает, что командование российской группировки готовит массированный удар, который станет началом крупного контрнаступления ВС России. Об этом пишут украинские ресурсы.

По данным британской разведки, российская армия готовится к крупной наступательной операции с прорывом фронта и попыткой выхода на оперативный простор. Все проводящиеся на данный момент наступательные операции являются, по своей сути, подготовительным этапом. Кроме того, Россия наращивает количество ракет и дронов-камикадзе, которые ударят по позициям и ближним тылам ВСУ перед началом наступления.



По мнению британцев, наступление ВС России начнется в конце весны - начале лета этого года, удар будет направлен на прорыв линии обороны Селидово - Покровск, к которой российские войска должны выйти, продолжая наступление на Авдеевском направлении.

MI-6 передала в офис президента и Генштаб новые разведданные, что российская армия наращивает запасы ракет и БПЛА для крупного контрнаступления, которое может начаться в мае-июне этого года. (...) основной удар будет сделан на Селидово-Покровск для создания плацдарма под будущую операцию по разрезанию украинского фронта

- пишет ТГ-канал "Резидент".

На данный момент британцы отмечают продвижение российских войск под Авдеевкой, в районе Часова Яра и за Марьинкой.
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    32 комментария
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +5
      Сегодня, 13:15
      ВСУ экстренно возводят оборонительные сооружения на линии соприкосновения.После отступления из Авдеевки киевский режим приступил к укреплению своих оборонительных рубежей на ряде направлений. В частности, источники OSINT сообщают о строительных работах на Донбассе и в Запорожской области.Наряду с этим правительство Украины выделило 1,3 млрд гривен на возведение оборонительных сооружений на запорожском направлении.Также украинцы строят бетонные заграждения на границе Сумской области с Россией.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Сегодня, 13:21
        Вот ещё карты их укреплений.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +5
          Сегодня, 13:40
          Наше Министерство Обороны устало подгонять свои планы под британские разведданные... Шойгу каждый день в МИ 6 названивает с вопросом - Где мы сегодня наступаем...??? Да еще и офицеры бундесвера утверждают, что мы Харьков будем брать... Ребята, не гоните!!! Ну не разорваться же нам... laughing
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +3
        Сегодня, 13:25
        Как думаете против ФАБ 1500 эти домики Наф Нафа устоят ? Нет у Украины возможности что-то стоящее возвести, а нам кого-то там жалеть (нет там лояльного России населения). Авиа и артиллерийские удары в режиме 24/7 , пехоту пускать только на чистую поляну.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          +7
          Сегодня, 13:31
          На каждый такой ДОТ или даже ДЗОТ никто не будет усраивать самолётовылет с 1500. С 500 тоже не будет.
          1. Silver99 Ранг пользователя
            Silver99
            +1
            Сегодня, 13:33
            А что насчет 9000 ФАБа скажите ? Удар равносилен по мощи и ударной волне ядерному заряду, в радиусе 10 км ушные перепонки в глаза вылезут. Повторю чем ближе к Киеву тем меньше проблем с применением мощного оружия (на зоозащитников местного населения можно наплевать)
          2. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 13:37
            Цитата: Копчёный
            На каждый такой ДОТ или даже ДЗОТ никто не будет усраивать самолётовылет

            Почему нет? Сушка десять тонн поднимает. Это шесть раз по 1500 кг или 20 штук по 500. В идеале с одного вылета 20 ДОТов. В реальности поменьше, конечно, но всё равно неслабо.
            1. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
              Вольноопределяющийся Марек
              0
              Сегодня, 13:48
              СУ 24, в бытность мою, мог взять 2 шт. ФАБ- 1500. На НЧК монтировался соответствующий БД4. Не более.
              1. nik-mazur Ранг пользователя
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 14:21
                Цитата: Вольноопределяющийся Марек
                СУ 24, в бытность мою, мог взять 2 шт. ФАБ- 1500

                У Су-34 максимальная нагрузка со 100 % топлива 10 400 кг.
                Не знаю только, хватит ли точек подвески на 20 бомб.
            2. Neo-9947 Ранг пользователя
              Neo-9947
              0
              Сегодня, 14:33
              И на что вы шесть раз по 1500 вешать будете, теоретик уважаемый? В кабину летчикам на руки подержать.
              34-ый таких три штуки берет. Или шесть по 500, а не 20.
              Так что осетр требует урезания.
              1. nik-mazur Ранг пользователя
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 14:37
                Цитата: Neo-9947
                осетр требует урезания

                Дык, я и не настаиваю. Три по полторы или шесть по пятьсот тоже неплохо. По-любому, не вижу причин, что мешает их применять по полевым укреплениям, если оперативная обстановка того потребует.
          3. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            0
            Сегодня, 13:41
            Так на каждый и не надо. Для многих данных укреплений и ФАБ-250 хватит. А за один вылет СУ-34 может не менее 10 скинуть. С модулем УМПК, насчет ПВО конечно подстраховаться надо. Есть и артиллерия. Так что ФАБ-1500 много чести. А то что Россия наступает, а украина подтягивает резервы, так это и без "английских ученых" понятно.
        2. Andriuha077 Ранг пользователя
          Andriuha077
          0
          Сегодня, 14:39
          Главное в них этой бомбой попасть. Вот сравнение с буржуинской 113 кг.
          Глубина проникновения УАБ SDB-1 в различные типы преград для скоростей.
      3. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 13:44
        Укрепления укреплениями, а сколько живых бригад у ВСУ осталось?
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +7
      Сегодня, 13:16
      Дык нас об этом и без британской разведки сто раз предупредили. Вон Юрий Подоляка о готовящемся генеральном наступлении регулярно сообщает. Наверное, у него Ми-6 и узнала. laughing
      1. БЭТ-МЕНТ
        БЭТ-МЕНТ
        -5
        Сегодня, 13:22
        А кто такая эта Подаляка? Она что академию генштаба окончила что бы стрелочки на карте рисовать?
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          -3
          Сегодня, 13:42
          Он на нашем сайте даже как-то писал. Тогда он за идеи незалежности переживал. А сейчас у него звание военного эксперта, хотя он в армии не служил.
          1. Александр Ваничев Ранг пользователя
            Александр Ваничев
            0
            Сегодня, 14:02
            Эту падаляку уже по российским заводам на торжественные митинги таскают. Я когда увидел его глазам своим не поверил.
          2. guest Ранг пользователя
            guest
            0
            Сегодня, 15:17
            Цитата: Младший рядовой
            Он на нашем сайте даже как-то писал.

            Сам лично писал?
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              0
              Сегодня, 15:24
              Вроде как. Забыл его ник. Как-то Юра из Сум. Надеюсь кто из наших "стариков" вспомнит. Откликнитесь пожалуйста, мы здесь правду ищем.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        -2
        Сегодня, 13:27
        Цитата: Pharmacist
        Наверное, у него Ми-6 и узнала

        А Подоляка узнала у Ми6 wink
      3. maiman61 Ранг пользователя
        maiman61
        +1
        Сегодня, 13:31
        Это ты говоришь про человека, кого приглашает президент Путин и выслушивает его? Или считаешь, что Путин не прав?
      4. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 13:39
        belay Вот черт!Раскрыли секрет Полишенеля.... crying
      5. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        0
        Сегодня, 13:41
        В каждой бредовой мысли есть доля истины. Почитайте про Иосифа Григулевича, там и смех и восторг. «Это вершина советской разведки, достичь которой способны лишь те, кто отмечен и избран Богом» — так говорил о Григулевиче Юрий Андропов. Верю, что в генштабе ВСУ есть такие же парни, век не догадаешься что это наши парни, уж настолько ярые русофобы.
        1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
          Сергей Prutkov55
          +1
          Сегодня, 14:23
          Роль Андропова в Политбюро не ясна. Кто уговорил Брежнева признать фейковые "полеты" американцев на Луну ? Почему народу не сказали правду ? А полет Союз-Аполло ? Совместного полета не было. Зачем до сих пор скрывать ? А проверки на улицах и в кинотеатрах: Почему не на работе ? Это вообще провокация против Советской власти.
          1. guest Ранг пользователя
            guest
            0
            Сегодня, 15:20
            Да ладно всё перечисленное это мелочи, говорят Андропов продвигал Горбачёва и это действительно негативная роль.
    3. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:17
      По данным британской разведки, российская армия готовится к крупной наступательной операции с прорывом фронта
      Британская разведка сродни британским ученым, но здесь неоспоримый факт .
    4. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +5
      Сегодня, 13:24
      наступление ВС России начнется в конце весны - начале лета этого года
      Это естественно: надо, чтобы подсохла почва. То что наступление будет - это тоже ясно: надо заканчивать СВО на российских условиях. Поэтому, чтобы составлять такие прогнозы необязательно работать в MI6. Где будет наступление знает только Генштаб - MI6 - не знает. request
    5. двейра63 Ранг пользователя
      двейра63
      0
      Сегодня, 13:25
      Будем ждать анонсов от главного "разведчика" Буданова об ответных действиях, желательно в точных подробностях .
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 13:26
      Вот им, кozлам, прикольно смотреть по ТВ как мы друг друга уничтожаем.
    7. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +6
      Сегодня, 13:33
      Британская разведка предупредила....

      Так и я предупреждаю Киев о скором наступлении нашей армии и полном разгроме бандерлогов...
      Гады, скоро придет вам конец!!!
    8. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 15:32
      ..основной удар будет сделан на Селидово-Покровск для создания плацдарма под будущую операцию по разрезанию украинского фронта

      Можно и туда, добавив с юга на Орехов и с севера через Купянск на Изюм. Ну не брать же Славянск с Краматорском в лоб! recourse

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