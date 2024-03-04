Украинский ТГ-канал: Британская разведка предупредила Киев о готовящемся крупном наступлении ВС России
Россия практически не наносит ракетные удары по Украине в последнее время, в основном по ночам работают дроны-камикадзе типа "Герань". Британская разведка MI-6 предполагает, что командование российской группировки готовит массированный удар, который станет началом крупного контрнаступления ВС России. Об этом пишут украинские ресурсы.
По данным британской разведки, российская армия готовится к крупной наступательной операции с прорывом фронта и попыткой выхода на оперативный простор. Все проводящиеся на данный момент наступательные операции являются, по своей сути, подготовительным этапом. Кроме того, Россия наращивает количество ракет и дронов-камикадзе, которые ударят по позициям и ближним тылам ВСУ перед началом наступления.
По мнению британцев, наступление ВС России начнется в конце весны - начале лета этого года, удар будет направлен на прорыв линии обороны Селидово - Покровск, к которой российские войска должны выйти, продолжая наступление на Авдеевском направлении.
- пишет ТГ-канал "Резидент".
На данный момент британцы отмечают продвижение российских войск под Авдеевкой, в районе Часова Яра и за Марьинкой.
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