В Брянской области задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт на оборонном предприятии

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В Брянской области задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт на оборонном предприятии

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру и различных "сочувствующих" киевскому режиму по всей территории России. Очередное задержание прошло в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Сотрудники ФСБ в Брянской области вышли на агента украинских спецслужб, готовящего теракт на одном из оборонных предприятий области, тем самым предотвратив его. Как сообщили силовики, задержанный оказался российским гражданином, завербованным украинскими спецслужбами. За совершение теракта ему обещали выплатить некую сумму денег, которой хватило бы на "отдых за бугром до конца жизни". Теперь его ждет совсем другой "отдых", вероятно тоже "до конца жизни".



Позарившись на "легкие" деньги от украинских спецслужб, оператор производственной линии Брянского химического завода имени 50-летия СССР собирался заложить самодельную взрывчатку в одном из рабочих цехов

- говорится в сообщении.


Теракт не был доведен до конца по независящим от задержанного причинам, силовики успели его взять перед планируемым подрывом. Задержанный отправлен под арест, в отношении его возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные действия продолжаются.

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    8 комментариев
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    1. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +7
      Сегодня, 13:54
      Предчувствия его не обманули.....ждёт его солнечная Кали....тьфу- Колыма.....
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:54
      Есть дурное предчувствие, а так всё по плану...

      Предчувствие его не обмануло!!! laughing
      1. Комментарий был удален.
    3. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +1
      Сегодня, 14:01
      Не проще взять под контроль финансовые операции из-за рубежа. Если не хватает мозгов уничтожить банковскую сеть террористов в Киеве.
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 14:07
      Вот ведь сволочь, предчувствие у него. Ни чего теперь у него будет, время и отдохнуть и по предчувствовать.
      И бабла теперь на всю жизнь, ему не надо, баланда бесплатно.
    5. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 14:20
      А нельзя их "при попытке оказать сопротивление"? А то корми их, пока не сдохнут.
    6. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 14:21
      В Брянской области задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт на оборонном предприятии

      Повесить!
      Когда такие "продавцы" и предатели Родины будут знать, что в конце они увидят "пеньковый галстук" за своё предательство, то тогда и желающих продать Родину в разы поубавится.
      Стоит только подсчитать экономический эффект о ненадобности ремонта инфраструктуры при предотвращённом теракте, то всякие сомнения должны сметены.
      У страны не так много средств, чтобы за этими предателями ремонтом заниматься в тяжёлое время.
      Это не считая возможных сопутствующих жертв населения.
      Так что виселица! Быстро и не затейливо.
    7. Грац Ранг пользователя
      Грац
      -1
      Сегодня, 15:26
      допросили и к стенке, зачем он нужен нам после отсидки, он же и дальше гадить будет
      1. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        -2
        Сегодня, 15:45
        Ну займитесь на досуге, вступите в ряды компетентных органов - будете голова дырки делать по приколу, ну чтоб не гадили laughing Потом отпишетесь о результатах, а то че-то мало героев служить в конвое и вертухаем, вечный некомплект - в некоторых местах вахтовым методом работают.

        Вообще забавляют такие урякалские визги: власть имущим настолько все это до лампочки, что они уже принятые и прописанные в законе меры наказания - в виде смертной казни по ряду актуальные в текущий момент составов - исполнять не собираются, даже и не шепчутся об этом. Казалось бы, и в Конституции есть норма, и УК РФ действующие санкции - давай, применяй узаконенное государством насилие и просто исполняй закон. Не, не хотят. Договориться надеются, что опять примут в какое-нибудь ПАСЕ ( куда со смертной казнью в анамнезе не берут) и можно будет туда в командировки гонять хором? Забавные персонажи, хором они только на шконку в Гааге заехать смогут, в перспективе - ну ежели проиграют. drinks

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