В Брянской области задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт на оборонном предприятии

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру и различных "сочувствующих" киевскому режиму по всей территории России. Очередное задержание прошло в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.Сотрудники ФСБ в Брянской области вышли на агента украинских спецслужб, готовящего теракт на одном из оборонных предприятий области, тем самым предотвратив его. Как сообщили силовики, задержанный оказался российским гражданином, завербованным украинскими спецслужбами. За совершение теракта ему обещали выплатить некую сумму денег, которой хватило бы на "отдых за бугром до конца жизни". Теперь его ждет совсем другой "отдых", вероятно тоже "до конца жизни".- говорится в сообщении.Теракт не был доведен до конца по независящим от задержанного причинам, силовики успели его взять перед планируемым подрывом. Задержанный отправлен под арест, в отношении его возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные действия продолжаются.

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