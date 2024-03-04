Супруга Зеленского - Западу: Если вы устали, то вы не наши союзники
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Сегодня популярная британская газета The Times собирается опубликовать интервью с первой леди Украины, и его анонсы уже дают возможность рассуждать о сути того, что говорила супруга украинского президента Владимира Зеленского.
В интервью Елена Зеленская отмечает, что она и ее муж уже устали от всего происходящего. Однако при этом западные партнеры, по словам Зеленской, уставать от поддержки Украины никак не должны.
Если вы устали, вы не наши союзники. Мы не можем сказать: «Не смотрите на нас. Не смотрите на наши страдания». Если вы устали, вы не наши друзья
- заявила жена Владимира Зеленского The Times.
Из отрывков интервью Елены Зеленской можно сделать вывод, что устали только она и ее муж, но никак не украинский народ и западные страны, которые не понимают всех проблем четы Зеленских.
После опубликования всего интервью, очевидно, читателя ждёт ещ\ёе немало «великолепных» признаний от Елены Зеленской, которая нередко посещает Запад с целью заглянуть в сверхдорогие ювелирные бутики и магазины одежды. Напомним, что в октябре 2023 года СМИ сообщали о скандале, связанном с женой президента Украины Зеленского. Тогда сообщалось, что Елена Зеленская потратила в знаменитом ювелирном бутике Cartier в Нью-Йорке более миллиона долларов и по ее вине была уволена сотрудница этого магазина.
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