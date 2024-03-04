Супруга Зеленского - Западу: Если вы устали, то вы не наши союзники

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Супруга Зеленского - Западу: Если вы устали, то вы не наши союзники

Сегодня популярная британская газета The Times собирается опубликовать интервью с первой леди Украины, и его анонсы уже дают возможность рассуждать о сути того, что говорила супруга украинского президента Владимира Зеленского.

В интервью Елена Зеленская отмечает, что она и ее муж уже устали от всего происходящего. Однако при этом западные партнеры, по словам Зеленской, уставать от поддержки Украины никак не должны.



Если вы устали, вы не наши союзники. Мы не можем сказать: «Не смотрите на нас. Не смотрите на наши страдания». Если вы устали, вы не наши друзья

- заявила жена Владимира Зеленского The Times.

Из отрывков интервью Елены Зеленской можно сделать вывод, что устали только она и ее муж, но никак не украинский народ и западные страны, которые не понимают всех проблем четы Зеленских.

После опубликования всего интервью, очевидно, читателя ждёт ещ\ёе немало «великолепных» признаний от Елены Зеленской, которая нередко посещает Запад с целью заглянуть в сверхдорогие ювелирные бутики и магазины одежды. Напомним, что в октябре 2023 года СМИ сообщали о скандале, связанном с женой президента Украины Зеленского. Тогда сообщалось, что Елена Зеленская потратила в знаменитом ювелирном бутике Cartier в Нью-Йорке более миллиона долларов и по ее вине была уволена сотрудница этого магазина.
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    45 комментариев
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    1. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +5
      Сегодня, 14:24
      "Не уставайте нам карманы набивать" -Ленка Зеленская
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 14:31
        Ух ты... Ленка Зеленская ещё и выбирает... Кто даст, тот и союзник... Ну как же они любят халяву... Да что там Родину...Мать родную за неё отдадут и даже не поморщатся... am
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +4
          Сегодня, 14:32
          ....пусть эта шелупонь ещё добавит " и мы вам ничего не должны' laughing
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +3
            Сегодня, 14:54
            Цитата: Чёрный
            мы вам ничего не должны
            А они все так и думают
          2. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 15:16
            Цитата: Чёрный
            ....пусть эта шелупонь ещё добавит " и мы вам ничего не должны' laughing

            Как-то рано вылезает она на политическую тусовку. recourse Зелебоб ещё жив, а она уже вместо него пытается. Торопится.Показывет, что и без него справится, что ли? laughing
        2. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +3
          Сегодня, 14:35
          Цитата: Lev_Russia
          Ух ты... Ленка Зеленская ещё и выбирает... Кто даст, тот и союзник..

          Кому даст... Кто эту "девушку" съужинает тот её и станцует...
          1. LIONnvrsk Ранг пользователя
            LIONnvrsk
            0
            Сегодня, 15:28
            Цитата: isv000
            Кто эту "девушку"

            Той "девушке" уже 46 стукнуло....
            Что-то у Вас какие-то перекосы. То бальзаковских дам в старухи определяете, то старух в девушки hi
            1. isv000 Ранг пользователя
              isv000
              0
              Сегодня, 16:19
              Цитата: LIONnvrsk
              Цитата: isv000
              Кто эту "девушку"

              Той "девушке" уже 46 стукнуло....
              Что-то у Вас какие-то перекосы. То бальзаковских дам в старухи определяете, то старух в девушки hi

              Купили бы, что ли, учебник какой по грамматике или очки наденьте: слово "девушка" у меня в кавычки забрано, и да - вы не пробовали "сорокапяток"? Весьма рекомендую, огонь! hi
        3. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          Сегодня, 14:47
          Цитата: Lev_Russia
          Ух ты... Ленка Зеленская ещё и выбирает... Кто даст, тот и союзник... Ну как же они любят халяву... Да что там Родину...Мать родную за неё отдадут и даже не поморщатся... am


          Она уже давно переименовалась в Олёну.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 14:44
        Когда это у челяди европы вдруг появились союзники??? fool fool
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          Сегодня, 14:46
          Супруга Зеленского - Западу: Если вы устали, то вы не наши союзники


          Или это попытка суицида или у Украины стоит очередь из потенциальных союзников на замену тем кто устал быть её союзниками? what
      3. art266 Ранг пользователя
        art266
        0
        Сегодня, 15:11
        Без западных денег теряется смысл украинства - "мы воюем с москалями, а вы нам платите деньги".
      4. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        0
        Сегодня, 15:26
        Кстати, говорят у неё секретный карманчик есть! Специально с таким бельё заказывает. Как говорится, муж на Украине, а сало, ой евро лучше перепрятать.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 16:00
          чёт как то она всё больше на Нуланд, похожа...не находите ?
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 14:28
      Типичная криворожская рагулиха. Как откроет рот,так сразу рагулятиной прет. Лучше бы,молчала. За умную сошла бы.
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 15:15
        Стесняюсь спросить...
        У Вас есть претензии ко всем женщинам этого города?
        Или только к этой даме?
        С которой Вы, видимо, хорошо знакомы, чтобы так интегрировать... (от минус бесконечности до плюс бесконечности).
        Ведите себя прилично.
        Вы же офицер...
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 16:05
          Ладно.
          После троеточия в предыдущем посте было написано: ...или быдло?
          Но я решил, что в нашем клубе это будет лишним.
          Я ошибся. recourse
          Два "не офицера" уже отметились...
          Это... каминг-аут какой-то!
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 14:28
      Ну ещё одна сволочь, устала она. Прям перетрудилась, пьяного и под кайфом мужа, что ли по бункеру таскать. А мечты понятны, бросить всё как Яценюк, и жить на наворованное в Лондоне. Но видимо не дают.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +3
        Сегодня, 14:37
        Цитата: ВАМ
        Ну ещё одна сволочь, устала она. Прям перетрудилась, пьяного и под кайфом мужа, что ли по бункеру таскать. А мечты понятны, бросить всё как Яценюк, и жить на наворованное в Лондоне. Но видимо не дают.

        Почву прощупывает, как бы свалить и живыми остаться...
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 15:54
          Цитата: isv000
          Почву прощупывает, как бы свалить и живыми остаться...

          Укрофюреру свалить не дадут. Будут из его тушки "героя, павшего в болрьбе с ахрессором" лепить.
          А у неё наворованное отнимут, определят пансион и будет она под присмотром жить. Тихо-тихо...
    4. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +3
      Сегодня, 14:31
      Супруга Зеленского - Западу: Если вы устали, то вы не наши союзники

      Пани Олена забурела, на хозяев лаять стала, как бы руку дающую кусать не стала. Совсем бабки шальные кукушку стронули...
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:44
        Цитата: isv000
        Супруга Зеленского - Западу: Если вы устали, то вы не наши союзники

        Пани Олена забурела, на хозяев лаять стала


        Ей надо было взять пример с мужа и строго заявить Западу, как он намедни выразился в отношении поляков из-за бойкота украинского зерна - "в этой ситуации вы вышли за пределы морали!" И кулаком по столу. Построже с ними надо, с союзничками, а то совсем распустились. Утомились они, видите ли. А ей каково по западным отелям, ресторанам и бутикам таскаться? Подустала, конечно, но ведь держится же! lol
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 16:04
          Цитата: Монтесума
          А ей каково по западным отелям, ресторанам и бутикам таскаться? Подустала, конечно

          Думаете, что легко в ювелирном бутике из полусотни колец одно выбрать?

          Я вот тоже в рыбацком магазине каждую мормышку пятнадцать раз в руках покручу... И куплю-то, в итоге, десяток-полтора, а выхожу из магазина выжатый, как лимон. И с ощущением, что "Всё-таки надо было ту, зелёненькую, брать, а не эту, в крапинку..."
    5. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +2
      Сегодня, 14:31
      Какая противоречивая дамочка! Она с Зе устала, а другим низя.
      Не пристрастил ли клоун свою жинку к коксу, случаем?
    6. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      +3
      Сегодня, 14:33
      "Сами мы не местные, дайте скорее, дайте, дайте, дайте..."
    7. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 14:34
      Если вы устали, вы не наши союзники. Мы не можем сказать: «Не смотрите на нас. Не смотрите на наши страдания». Если вы устали, вы не наши друзья

      - заявила жена Владимира Зеленского The Times.
      Скоро, того и гляди во внеочередной признается в любви к России и попросится обратно домой в гавань ... request
    8. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 14:38
      Ну вообще-то Запад и не союзник Украине, о чем министр обороны Германии в декабре открыто заявил. Там все на конкретных политиках держится
      Тогда сообщалось, что Елена Зеленская потратила в знаменитом ювелирном бутике Cartier в Нью-Йорке более миллиона долларов и по ее вине была уволена сотрудница этого магазина.
      Мне кажется для "Военного обозрения" это лишнее.
    9. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 14:44
      ""В интервью Елена Зеленская отмечает, что она и ее муж уже устали от всего происходящего. Однако при этом западные партнеры, по словам Зеленской, уставать от поддержки Украины никак не должны.""

      Нищий попрошайка устал просить подаяния, но рука дающего уставать никак не должна. Вся суть xoxла.
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:44
      Скажи мне кто твой друг и... все будет понятно сразу.
    11. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 14:45
      Кстати представители республиканской партии не зря инициировали расследование трат финансовых средств для помощи Украине. Так что продукция от Louis Vuitton в которую (торбу) кстати сказать "влетела" Украина со своей ВСУ, а также Christian Louboutin Ltd. навряд ли помогут . А на счёт гавани будем посмотреть , например Медведчука мало кто ожидал в гавани ... request
    12. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 14:50
      Где таких теток выращивают ? Кто знает ее родословную ?
    13. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      0
      Сегодня, 15:00
      "Если вы устали, вы не наши друзья" - и что дальше, забыла добавить, чтоб как в детском саду ее горшком не пользовались или еще какие кары?
    14. guest Ранг пользователя
      guest
      +2
      Сегодня, 15:10
      Супруга Зеленского - Западу: Если вы устали, то вы не наши союзники

      Она, как профессиональная девушка с пониженной социальной ответственностью знает о чём говорит. laughing
    15. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      0
      Сегодня, 15:12
      Она уже готова менять сирот на снаряды? Укропейскость не позволяет. Снаряды, это ведь как кокс, они есть и их уже нет. А в карман что она положит? Гильзу от Картье?
    16. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:14
      . Если вы устали, вы не наши союзники.

      Где других искать надумала? Если не эти- то краине кирдык.... хотя так и сяк кирдык....
    17. Ольга Филина Ранг пользователя
      Ольга Филина
      0
      Сегодня, 15:22
      Так, европейские лидеры, вы поняли? Жить хотите? Тогда быстренько включаем дурака и изображаем невыносимую усталость! Можете взять пример с нас, русских. Как в анекдоте: если англичанину не хочется что-то делать, то он сделает вид, что у него болит голова; русский в этом случает сделает так, что голова у него действительно заболит.
    18. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 15:25
      Стесняюсь спросить...
      Кто сказал, что супруги первых лиц государств, которых избирает народ этих государств, могут себе позволять публично открывать ... ото своё... рот, если их выбирал только их супруг?
      Я бы ещё понял, если бы она рассказала о своём опыте совместного проживания с первым лицом...
      О том, что он любит на ужин? С чём спит?..
      Но кто ты такая, чтобы рассуждать о том, кто от кого устал?!
      "Вы, (сударыня), стоите на самой низкой ступени развития!
      Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо...
      И вы ... позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и такой же космической глупости!..." (Мих.Булгаков)
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 16:20
        Вспомним поименно этих тенистых "половинок":
        - Клинтонша;
        - Мышка Барачная;
        - Светка-Котлетка;
        - Ленка Скумбрия;
        и крайняя... Иоланда Лёхина!
    19. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 15:27
      Конечно, не союзники - они ваши хозяева. А рагулье все никак не сообразит?
    20. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 15:36
      и не стыдно сидя в Лондоне рот открывать езжай в Киев
    21. oldzek Ранг пользователя
      oldzek
      0
      Сегодня, 15:43
      жеребцы и кобылы нашли себе союзников всадников-погонял и недовольны...вам зелень дают и радуйтесь.так нет же!им ещё и уздечки с брюликами и попоны бархатные.
    22. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:46
      "скумбрия - по 8"
    23. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:47
      Еще у одной особы крыша поехала ,от количества бабок на кармане . Как они просчитываются легко .Сейчас она заявит, что США ей должны
    24. rotfuks Ранг пользователя
      rotfuks
      0
      Сегодня, 16:04
      На самом деле Зеленская очень удобный персонаж для Запада на роль безутешной вдовы. Старичкам вроде Байдена будет очень приято ее обнять и полапать. Посмотрите как раздули значимость Юли Навальной. Недавно Юлю и Байден обнимал и Совете ЕС заслушали. Хотя по признанию матери Навального он с Юлей развелся еще в 2019 году. Но для западной публики она безутешная вдова и дедушко Байден ее обнимает.
    25. Сергей_С0710 Ранг пользователя
      Сергей_С0710
      +1
      Сегодня, 16:08
      Логика двухлетнего шкодливого ребенка - ты мой друг, пока ты мне полезен.
      А если нет пользы - ты никто.
      Все с ног на голову поставили

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