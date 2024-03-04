Если вы устали, вы не наши союзники. Мы не можем сказать: «Не смотрите на нас. Не смотрите на наши страдания». Если вы устали, вы не наши друзья

Сегодня популярная британская газета The Times собирается опубликовать интервью с первой леди Украины, и его анонсы уже дают возможность рассуждать о сути того, что говорила супруга украинского президента Владимира Зеленского.В интервью Елена Зеленская отмечает, что она и ее муж уже устали от всего происходящего. Однако при этом западные партнеры, по словам Зеленской, уставать от поддержки Украины никак не должны.- заявила жена Владимира Зеленского The Times.Из отрывков интервью Елены Зеленской можно сделать вывод, что устали только она и ее муж, но никак не украинский народ и западные страны, которые не понимают всех проблем четы Зеленских.После опубликования всего интервью, очевидно, читателя ждёт ещ\ёе немало «великолепных» признаний от Елены Зеленской, которая нередко посещает Запад с целью заглянуть в сверхдорогие ювелирные бутики и магазины одежды. Напомним, что в октябре 2023 года СМИ сообщали о скандале, связанном с женой президента Украины Зеленского. Тогда сообщалось, что Елена Зеленская потратила в знаменитом ювелирном бутике Cartier в Нью-Йорке более миллиона долларов и по ее вине была уволена сотрудница этого магазина.