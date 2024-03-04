Политик Рогов заявил об активном применении ВСУ танков у села Работино на Запорожском направлении
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В настоящее время украинская армия все активнее применяет танки в ходе боевых действий в районе села Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Об этом заявил ТАСС российский политик Владимир Рогов – председатель действующего в Запорожской области РФ движения «Мы вместе с Россией».
Как отметил политик, сейчас украинская армия пытается проводить контратаки в районах Вербового. Это делается с целью воспрепятствования интенсивному продвижению Вооруженных сил Российской Федерации в сторону Малой Токмачки. Теперь ВСУ активно применяют танки, причем используют их для ведения огня с закрытых позиций.
Достаточно большое количество танков появилось у противника, сейчас их стараются применять с закрытых огневых позиций, как артиллерию. Наши стараются их сжечь
Ситуация на Запорожском направлении стремительно ухудшилась для украинских вооруженных сил в последнее время. Ранее именно здесь ВСУ проводили наиболее активные мероприятия в рамках контрнаступления лета-осени 2023 года. Но теперь все изменилось. ВС РФ стремительно контратакуют противника и освобождают ранее занятые им участки.
Возникла угроза не просто утраты ранее занятых ВСУ позиций, но и дальнейшего прорыва российских войск. Сил для удержания позиций у противника становится все меньше, а действия российской армии приобретают все более активный характер.
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