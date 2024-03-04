Politico: глава Генштаба Франции раньше Макрона предложил партнёрам по НАТО ввести войска на Украину

Тьерри Буркхард, возглавляющий французский штаб обороны, две недели назад написал письмо своим коллегам из стран Североатлантического альянса. В нем глава Генштаба Франции раньше президента Эммануэля Макрона предложил партнерам по НАТО ввести войска на Украину.Об этом пишет в своей статье, опубликованной американским изданием Politico, экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер.В своем послании Буркхард перечислил задачи, которые могли бы выполнять западные военнослужащие на украинской земле.- сообщает Даалдер.Бывший американский дипломат уверен, что французский военачальник наверняка действовал с ведома и одобрения своего президента.По словам автора статьи, реакция на предложение Парижа партнеров Франции по НАТО была единодушной, однозначно отрицательной и временами крайне эмоциональной.- воскликнули некоторые из них – утверждает Даалдер.Уже после этого с аналогичной идеей выступил и французский лидер. Впрочем, реакция союзников на его инициативу оказалась примерно такой же. В частности, британский, немецкий, польский, венгерский и австрийский лидеры в публичных высказываниях выразили категорическое «нет» предложению Парижа.

Рассматривалась возможность создания коалиции желающих взять на себя выполнение некоторых задач Украины, включая укомплектование оборонительных систем, подготовку сил в стране, проведение киберопераций и оказание помощи в разминировании

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