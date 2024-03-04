Politico: глава Генштаба Франции раньше Макрона предложил партнёрам по НАТО ввести войска на Украину
Тьерри Буркхард, возглавляющий французский штаб обороны, две недели назад написал письмо своим коллегам из стран Североатлантического альянса. В нем глава Генштаба Франции раньше президента Эммануэля Макрона предложил партнерам по НАТО ввести войска на Украину.
Об этом пишет в своей статье, опубликованной американским изданием Politico, экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер.
В своем послании Буркхард перечислил задачи, которые могли бы выполнять западные военнослужащие на украинской земле.
- сообщает Даалдер.
Бывший американский дипломат уверен, что французский военачальник наверняка действовал с ведома и одобрения своего президента.
По словам автора статьи, реакция на предложение Парижа партнеров Франции по НАТО была единодушной, однозначно отрицательной и временами крайне эмоциональной.
- воскликнули некоторые из них – утверждает Даалдер.
Уже после этого с аналогичной идеей выступил и французский лидер. Впрочем, реакция союзников на его инициативу оказалась примерно такой же. В частности, британский, немецкий, польский, венгерский и австрийский лидеры в публичных высказываниях выразили категорическое «нет» предложению Парижа.
- НАТО
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