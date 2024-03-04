Politico: глава Генштаба Франции раньше Макрона предложил партнёрам по НАТО ввести войска на Украину

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Politico: глава Генштаба Франции раньше Макрона предложил партнёрам по НАТО ввести войска на Украину

Тьерри Буркхард, возглавляющий французский штаб обороны, две недели назад написал письмо своим коллегам из стран Североатлантического альянса. В нем глава Генштаба Франции раньше президента Эммануэля Макрона предложил партнерам по НАТО ввести войска на Украину.

Об этом пишет в своей статье, опубликованной американским изданием Politico, экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер.



В своем послании Буркхард перечислил задачи, которые могли бы выполнять западные военнослужащие на украинской земле.

Рассматривалась возможность создания коалиции желающих взять на себя выполнение некоторых задач Украины, включая укомплектование оборонительных систем, подготовку сил в стране, проведение киберопераций и оказание помощи в разминировании

- сообщает Даалдер.

Бывший американский дипломат уверен, что французский военачальник наверняка действовал с ведома и одобрения своего президента.

По словам автора статьи, реакция на предложение Парижа партнеров Франции по НАТО была единодушной, однозначно отрицательной и временами крайне эмоциональной.

Какого чёрта?

- воскликнули некоторые из них – утверждает Даалдер.

Уже после этого с аналогичной идеей выступил и французский лидер. Впрочем, реакция союзников на его инициативу оказалась примерно такой же. В частности, британский, немецкий, польский, венгерский и австрийский лидеры в публичных высказываниях выразили категорическое «нет» предложению Парижа.
  • НАТО
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10 комментариев
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  1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 14:05
    Это же сколько мешков с застежкой готовить ? Пусть определятся. Опять же накладные расходы.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 14:10
      Цитата: Сергей Prutkov55
      Это же сколько мешков с застежкой готовить ? Пусть определятся. Опять же накладные расходы.

      нисколько...сгорит всё.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:22
        глава Генштаба Франции раньше Макрона предложил партнёрам по НАТО ввести войска на Украину

        Вот они уже и соревнуются между собой кто первый эту хрень предложил... Тупой и ещё тупее...
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 14:14
      Да я думаю, там и так хватает "добровольцев". Просто видимо есть вопросы, откуда такая смертность среди, "бывших военнослужащих". Видимо хотели как то узаконить, дабы можно было объясняться. с вдовами и сиротами.
      1. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        0
        Сегодня, 14:53
        А что там непонятного. В Альпах ухудшились погодные условия, чаще из-за схода лавин погибают французские туристы, еще и вертолеты бывают падают, ну это для старших офицеров и генералов, они обычно пешком в горы не ходят. wink
  2. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 14:11
    Да пусть вводят... с огоньком встретим... у нас ТЯО больше, чем у всей наты вместе взятой. Мораториев нет, прямая угроза целостности России.
  3. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    0
    Сегодня, 14:15
    теперь будут соревноваться, кто быстрее предложил напасть на Россию и бравировать этим, что можно сказать -
    1. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      +1
      Сегодня, 14:24
      Отмазывают политиков, мол военные виноваты.
  4. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +1
    Сегодня, 14:46
    Это же надо было умудриться вбухать сотни миллиардов в "братский народ" и на выходе получить лютейшего врага, за плечами которого ещё и банда отморозков из НАТО выстроилась. Это талант.
  5. Сергей_С0710 Ранг пользователя
    Сергей_С0710
    0
    Сегодня, 16:18
    Накаляется обстановка - перешагнули еще одно табу - уже никто не боится обсуждать ввод войск, т.е. прямой конфликт Европы и РФ.
    На самом деле в этом ничего смешного нет...
    Так то в рай я пока не тороплюсь

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