Правнук Сталина написал открытое письмо главе МИД РФ с предложением распустить ООН

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Правнук Сталина написал открытое письмо главе МИД РФ с предложением распустить ООН

В последние годы, когда в мире вспыхнула целая череда серьезных вооруженных конфликтов, многим лидерам государств стало понятно, что Организация Объединенных Наций превратилась в исключительно «символичную» структуру и больше неспособна выполнять свои функции.

В частности, ООН безучастно наблюдала за геноцидом жителей Донбасса, который продолжался на протяжении 8 лет, пока в 2022 году на защиту русских людей не встала армия РФ. Впрочем, организация и сейчас не обращает внимания на террористические обстрелы российской территории войсками киевского режима.



Кроме того, ООН не может повлиять и на кровопролитие в секторе Газа, которое уже унесло более 30 тысяч жизней простых палестинцев. При этом сам конфликт возник по причине невыполнения организацией обещания, которое было дано Палестине в далеком 1948 году.

Наконец, власти Республики Конго потребовали от ООН вывода миротворческого контингента с территории страны, так как последний абсолютно не справляется с поставленными перед ним задачами.

На этом фоне появляется все больше разговоров о необходимости реорганизации, а то и полного роспуска Организации Объединенных Наций.

К слову, именно с таким предложением обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову в своем открытом письме правнук И.В. Сталина художник Селим Бенсаад.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на копию документа, внук погибшего в нацистском концлагере Заксенхаузен Якова Джугашвили от лица всей семьи Сталиных выразил готовность поддержать российское внешнеполитическое ведомство в созыве специального заседания ООН, на котором должна быть решена дальнейшая целесообразность существования данной организации.

По мнению Бенсаада, ООН уже доказала свою несостоятельность в решении недопущения геноцида наций, что красноречиво показала ситуация на Донбассе и в Газе.

Кроме того, в материале говорится, что пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин добавил, что в случае сохранения организации, штаб-квартиру ООН нужно перенести из Нью-Йорка в Москву, так как западные дипломаты оказывают давление на представителей РФ, используя визовый режим.

К слову, убрать штаб-квартиру организации с территории США ранее предлагал и член нижней палаты американского Конгресса Мэтт Гетц. Также политик считает, что Штаты должны прекратить финансирование ООН, сотрудники которой, дословно, «атаковали и убивали израильтян».
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    23 комментария
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 14:18
      ООН идёт по стопам Лиги Наций, которая исчезла за бесполезностью.
      1. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        0
        Сегодня, 14:37
        Автор мАлАдец
        Фамилию такой личности пишет с маленькой буквы
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 14:40
          Опечатались. Бывает. Стоит ли придираться?
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 16:04
            Правнук Сталина написал открытое письмо главе МИД РФ с предложением распустить ООН
            МИД РФ распускать будет ? может просто выразить недоверие и не платить ?
      2. bayard Ранг пользователя
        bayard
        0
        Сегодня, 16:11
        Цитата: Pharmacist
        ООН идёт по стопам Лиги Наций, которая исчезла за бесполезностью.

        В самый канун Мировой Войны .
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 14:18
      Распускать надо все эти ооны с гринпиписами. После распада СССР все эти организации работают исключительно в интересах США.
      1. Задира Ранг пользователя
        Задира
        +2
        Сегодня, 14:45
        Цитата: Младший рядовой
        Распускать надо все эти ооны с гринпиписами. После распада СССР все эти организации работают исключительно в интересах США.

        О как просто - распустить и все дела. Ну что делать, если ООН не оправдывает надежд некоторых высокопоставленных руководителей РФ - тем хуже для ООН. Может вспомнить поговорку про зеркало и кривую рожу? Руководство СССР создавало ООН и весьма успешно пользовалось механизмами этой организации, несмотря на то что запад традиционно вел себя "неправильно, не хотел дружить и честно конкурировать с СССР" laughing
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 15:17
          А чем сейчас занимается ООН? Выпускает резолюции, которые не обязательны к исполнению. Совбез ООН, поокрученее самой ООН будет, на там тоже с правом вето перекосило мировой порядок. СССР хотел мира во всем мире и достаточно было цыкнуть на уровне дипломатии, чтобы кому надо хвосты поджали. А сейчас этого нет.
          1. Задира Ранг пользователя
            Задира
            +1
            Сегодня, 15:29
            Цитата: Младший рядовой
            А чем сейчас занимается ООН? Выпускает резолюции, которые не обязательны к исполнению. Совбез ООН, поокрученее самой ООН будет, на там тоже с правом вето перекосило мировой порядок. СССР хотел мира во всем мире и достаточно было цыкнуть на уровне дипломатии, чтобы кому надо хвосты поджали. А сейчас этого нет.

            ООН занимается тем же, что раньше. Другое дело, что позиция у РФ сейчас там дохлая. Так позиция стала дохлой не просто так, а потому что работать со странами-участниками никто не хочет. И да, цыкнуть можно раз, два. На третий уже не прокатит. Почему у СССР было столько настоящих союзников, никогда не задумывались? А вот у Китая их нет от слова совсем. А ответ простой - надо дружить, а не покупать союзников. Знаете, какой принцип взаимоотношений у "социалистического" Китая сейчас? "Хочешь дружить - вот тебе миллиард. Что мало? Вот тебе два" laughing
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              0
              Сегодня, 15:53
              Так чем ООН занимается кроме болтологии? Наверное он создает иллюзию, что все происходящее в этом несовершенном мире под каким-то там контролем. Дружба? В международных делах понятие относительное. Союзники? Тоже относительны. Но на счет китайцев Вы правы, мы с ними еще погрыземся.
              1. советник 2 уровня Ранг пользователя
                советник 2 уровня
                0
                Сегодня, 16:20
                Цитата: Младший рядовой
                Так чем ООН занимается кроме болтологии?

                а чем ООН по Вашему заниматься должно? ООН всегда было просто местом для ведения переговоров, не более того..
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 15:15
        Да там полно организаций,прикрывающимися правильными лозунгами,но выполняющие политический заказ.Олимпийский комитет,к примеру
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:19
      Да из гей ассамблеи мы вышли, и наконец то перестали туда деньги платить. Но вот по поводу ООН, у нас там право вето. А с другой США и гейропейцам на все вето плевать. Вопрос сложный.
      1. bayard Ранг пользователя
        bayard
        0
        Сегодня, 16:14
        Цитата: ВАМ
        США и гейропейцам на все вето плевать. Вопрос сложный.

        Вот потому и встал вопрос о роспуске Лиги... \пардон\ ООН .
        Мир делится на военные коалиции и экономические союзы .
        Во всяком случае ПОВОД для обсуждения на всех уровнях Общества .
    4. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:20
      Как пишет NEWS.ru со ссылкой на копию документа, внук погибшего в нацистском концлагере Заксенхаузен Якова Джугашвили


      Я не был в Заксенхаузене, а памятная табличка сыну Сталина - там есть?
      для понимая праздной публики, что-к чему у нас было
    5. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 14:22
      Внук Сталина должен срочно пригласить внучку Чкалова на сеновал, что бы у Дарьи, от недотраха, всякие мысли идиотские не возникали.
    6. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Сегодня, 14:24
      Правнук Сталина написал открытое письмо главе МИД РФ с предложением распустить ООН

      Нельзя все мосты между нами рушить. Когда и договариваться снова придётся. Войны и противостояния вечными не бывают. Так что сметать структуру, где у нас право Вето не целесообразно. request
      Пусть от неё пока и немного толка. sad
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 14:44
        Вы безусловно правы, но возникает вопрос, а с КЕМ из действующего политического истеблишмента Европы и США можно договариваться? Переформатирование назрело.
        1. К-50 Ранг пользователя
          К-50
          0
          Сегодня, 14:54
          Цитата: Младший рядовой
          а с КЕМ из действующего политического истеблишмента Европы и США можно договариваться?

          Ну, они же не вечны, придут другие политики увидевшие, что противостояние до добра не доводит.
          Не все же там с мозгом распрощались, кто-то ведь не только в голову ест, но и думает ей.
    7. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:24
      Если цель в взаимном уничтожении то никаких оон не надо. Вот если ещё пожить охота, какое то место для поговорить нужно.
    8. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 14:49
      В Москву не надо. Шпионов не оберешься. В Турцию. Султан обрадуется несказанно.
      1. ved_med12 Ранг пользователя
        ved_med12
        0
        Сегодня, 15:52
        Я бы вообще, в ЮАР определил штаб ООН!
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:54
      Распускать ООН не надо. Как бы эта площадка не выглядела ,но это единственное место где мы можем высказаться открыто и не согласиться. Все договора ,законы ,правила для США не существуют в принципе

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