Правнук Сталина написал открытое письмо главе МИД РФ с предложением распустить ООН
В последние годы, когда в мире вспыхнула целая череда серьезных вооруженных конфликтов, многим лидерам государств стало понятно, что Организация Объединенных Наций превратилась в исключительно «символичную» структуру и больше неспособна выполнять свои функции.
В частности, ООН безучастно наблюдала за геноцидом жителей Донбасса, который продолжался на протяжении 8 лет, пока в 2022 году на защиту русских людей не встала армия РФ. Впрочем, организация и сейчас не обращает внимания на террористические обстрелы российской территории войсками киевского режима.
Кроме того, ООН не может повлиять и на кровопролитие в секторе Газа, которое уже унесло более 30 тысяч жизней простых палестинцев. При этом сам конфликт возник по причине невыполнения организацией обещания, которое было дано Палестине в далеком 1948 году.
Наконец, власти Республики Конго потребовали от ООН вывода миротворческого контингента с территории страны, так как последний абсолютно не справляется с поставленными перед ним задачами.
На этом фоне появляется все больше разговоров о необходимости реорганизации, а то и полного роспуска Организации Объединенных Наций.
К слову, именно с таким предложением обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову в своем открытом письме правнук И.В. Сталина художник Селим Бенсаад.
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на копию документа, внук погибшего в нацистском концлагере Заксенхаузен Якова Джугашвили от лица всей семьи Сталиных выразил готовность поддержать российское внешнеполитическое ведомство в созыве специального заседания ООН, на котором должна быть решена дальнейшая целесообразность существования данной организации.
По мнению Бенсаада, ООН уже доказала свою несостоятельность в решении недопущения геноцида наций, что красноречиво показала ситуация на Донбассе и в Газе.
Кроме того, в материале говорится, что пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин добавил, что в случае сохранения организации, штаб-квартиру ООН нужно перенести из Нью-Йорка в Москву, так как западные дипломаты оказывают давление на представителей РФ, используя визовый режим.
К слову, убрать штаб-квартиру организации с территории США ранее предлагал и член нижней палаты американского Конгресса Мэтт Гетц. Также политик считает, что Штаты должны прекратить финансирование ООН, сотрудники которой, дословно, «атаковали и убивали израильтян».
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