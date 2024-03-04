На месте попытки подрыва моста в Самарской области обнаружено ещё одно взрывное устройство

На месте подрыва моста в Самарской области обнаружили дополнительное взрывное устройство, которое не сработало. Об этом сообщают местные ресурсы со ссылкой на силовиков.По одним данным, было обнаружено два СВУ, одно из них находилось на том же железнодорожном пути, где был совершен подрыв, второе на другом пути. Оба они были обезврежены взрывотехниками. А вот по информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, было обнаружено всего одно взрывное устройство, также обезвреженное саперами.По словам депутата, серьезного ущерба взрыв не нанес, но восстановительные работы необходимы. Также Хинштейн утверждает, что ответственность за подрыв взяла на себя военная разведка Украины. ГУР МО Украины, в свою очередь заявляет, что подтверждает подрыв железнодорожного моста в Самарской области РФ, но официального признания как такового нет. При этом на сайте разведки указывается, что данный мост использовался для транспортировки военных грузов, поэтому были подорваны силовые конструкции моста.- заявили в ГУР.Напомним, что сегодня утром на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, неизвестные попытались подорвать опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка. В результате взрыва повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом сама бетонная опора не повреждена.

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