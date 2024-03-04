На месте попытки подрыва моста в Самарской области обнаружено ещё одно взрывное устройство

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На месте попытки подрыва моста в Самарской области обнаружено ещё одно взрывное устройство

На месте подрыва моста в Самарской области обнаружили дополнительное взрывное устройство, которое не сработало. Об этом сообщают местные ресурсы со ссылкой на силовиков.

По одним данным, было обнаружено два СВУ, одно из них находилось на том же железнодорожном пути, где был совершен подрыв, второе на другом пути. Оба они были обезврежены взрывотехниками. А вот по информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, было обнаружено всего одно взрывное устройство, также обезвреженное саперами.



По словам депутата, серьезного ущерба взрыв не нанес, но восстановительные работы необходимы. Также Хинштейн утверждает, что ответственность за подрыв взяла на себя военная разведка Украины. ГУР МО Украины, в свою очередь заявляет, что подтверждает подрыв железнодорожного моста в Самарской области РФ, но официального признания как такового нет. При этом на сайте разведки указывается, что данный мост использовался для транспортировки военных грузов, поэтому были подорваны силовые конструкции моста.

Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным

- заявили в ГУР.

Напомним, что сегодня утром на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, неизвестные попытались подорвать опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка. В результате взрыва повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом сама бетонная опора не повреждена.
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    17 комментариев
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    1. мазута Ранг пользователя
      мазута
      +7
      Сегодня, 14:27
      Кто же сегодня "жестче"выскажется???Я ставлю на Д.А.Медведева,он последнее время набрал хороший темп по ругательствам и проклятиям всех и вся.
      1. GAF Ранг пользователя
        GAF
        +6
        Сегодня, 14:34
        Ругательствами не поможешь, даже самыми изощрёнными. Помнится из детства. Алтайская глубинка. Речушка от 15 до 30 метров шириной. Однопролётный ж/д мост через неё охранялся во время ВОВ. Рядом с ним стояла казарма для охраны....
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +9
          Сегодня, 14:53
          Рядом с ним стояла казарма для охраны....

          Да у нас в Самарской области столько казаков сколько их не было до революции. А почему бы их не привлечь для охраны важных объектов или эти ряженные только по праздникам могут медалями звенеть.
        2. Fisherman Ранг пользователя
          Fisherman
          0
          Сегодня, 16:02
          охрана стратегических мостов была и при СССР. РЖД экономит деньги для распила на иных, более лакомых направлениях?
        3. Панкрат25 Ранг пользователя
          Панкрат25
          0
          Сегодня, 16:26
          Вообще то 21 век на дворе. Несколько камер наблюдения, один искусственный интеллект на все мосты района и злые мальчики по вызову и никаких казарм.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 14:50
      А где та самая многотысячная росгвардия,почему такие стратегические объекты находятся не под постоянным контролем?
      1. st25310 Ранг пользователя
        st25310
        +2
        Сегодня, 15:42
        На похороны Навального все уехали.
      2. Бамблби Ранг пользователя
        Бамблби
        0
        Сегодня, 15:52
        Даже странно это как то всё. По всей стране прокатились диверсии, а важные объекты не под охраной. Камеры, патрули, сигнализация.... what
    3. 陈 乐为 Ранг пользователя
      陈 乐为
      -1
      Сегодня, 14:56
      Если наступит военное положение, эти мосты будут охраняться.
      Но, к сожалению, Россия не считает это состоянием войны. Это "специальная военная операция".
      Однако в Кремле считают иначе.
    4. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      +2
      Сегодня, 14:57
      Уж хотя бы ВОХР какой для охраны моста поставили и то бы сработало.
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 15:09
        Цитата: владимир 290
        Уж хотя бы ВОХР какой для охраны моста поставили и то бы сработало.

        ВОХРу платить надо, а РЖД вечно плачет, что у них денег нет и что они пассажиров возят в убыток себе.
    5. AlexGa Ранг пользователя
      AlexGa
      +5
      Сегодня, 15:15
      Может сначала вернуть смертную казнь за терроризм!?
      1. Удав КАА Ранг пользователя
        Удав КАА
        +1
        Сегодня, 15:35
        Цитата: AlexGa
        Может сначала вернуть смертную казнь за терроризм!?

        А вот это самое то будет!
        А то, блин, ударились в гуманизм к врагам и предателям...как бы голову не расшибить!
        Серийные убийцы, педофилы, предатели и торговцы государственными секретами, изменники, чьи деяния повлекли тяжкие последствия, расхитители и мздоимцы в особо крупных размерах -- вот клиенты на "высшую меру социальной защиты"!
        И сразу поубавится количество желающих за толику малую напакостить, а потом лет 5-7 бесплатно питаться и выполнять лагерный распорядок дня. Полагаю, особо нет желающих на досрочную свиданку с предками!
        ИМХО.
    6. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      -2
      Сегодня, 15:24
      Всё хорошо, но пользоваться мостом невозможно длительное время. Мдя
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:33
      На месте подрыва моста в Самарской области обнаружили дополнительное взрывное устройство, которое не сработало.
      Даже не знаю, как эту новость воспринимать, после всего с утра прочитанного?..
      Ладно, скажу (с искренней досадой):
      - Дуракам везёт. sad
    8. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:50
      Вообще то у РЖД есть в штате подразделение охраны ,а на хрена они нужны тогда ?
    9. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 16:09
      ГУР МО Украины, в свою очередь заявляет, что подтверждает подрыв железнодорожного моста в Самарской области РФ, но официального признания как такового нет.

      Это как?! belay fool

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