Спикер парламента Боснии и Герцеговины: В скором будущем Сараево будет отмечать свой День независимости в качестве члена ЕС и НАТО

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Спикер парламента Боснии и Герцеговины: В скором будущем Сараево будет отмечать свой День независимости в качестве члена ЕС и НАТО

Спикер Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (БиГ) Денис Звиздич в ходе своего выступления в рамках празднования Дня независимости, что уже в ближайшие годы регион будет отмечать свои государственные праздники в качестве полноправного члена ЕС и НАТО. По словам Звиздича, государственность Боснии и Герцеговины обусловлена историческими, геополитическими и социальными факторами.

Как сообщает издание Sarajevo Times, Звиздич предостерег противников независимости региона от "попыток ревизии истории или любой другой фикции, выдуманной нынешним руководством Боснии и Герцеговины".



По оценке Звиздича, членство БиГ в ЕС и НАТО является наиболее важным внешнеполитическим приоритетом и является "гарантией мира, долгосрочной стабильности, верховенства закона, экономического развития и социальной безопасности региона".

После войны на Балканах, в результате которой Югославия распалась на несколько отдельных государств, в Боснии и Герцеговине сохраняется стабильно острая ситуация. После крайне жестокой войны между сербской, мусульманской и хорватской общинами БиГ включает Республику Сербскую, отдельно — федерацию, где живут хорваты и боснийцы-мусульмане, и отдельно - международно управляемый спорный "округ Брчко". При этом фактической властью в регионе обладает Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине, не признаваемый Россией и Республикой Сербской, а также не утвержденный Совбезом ООН.
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14 комментариев
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  1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 14:28
    Православных сербов нужно объединить с Сербией. Зачем кроить границы в ущерб народу ? Границы Боснии это же не закон Ома. Это закон Ома нельзя заменить. А границы можно и нужно в интересах народа.
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:36
      Так про народ, там менее всего думают. Там принцип НАТО разделяй и властвуй. А такие политики живут на НАТОвские подачки.
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 15:33
        Звиздич.... уже в ближайшие годы регион будет в качестве полноправного члена ЕС и НАТО

        Ну да, ну да.... особенно понравилось- "полноправного"! Звиздить, не мешки ворочать! yes
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:36
      По оценке Звиздича, членство БиГ в ЕС и НАТО является наиболее важным внешнеполитическим приоритетом и является "гарантией мира, долгосрочной стабильности, верховенства закона, экономического развития и социальной безопасности региона".

      Серьёзно...??? Ну а если третья мировая, вас же первых бросят в ядерную топку... Ну и где в ней пахнет миром, стабильностью и безопасностью...??? am
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Lev_Russia
        Ну а если третья мировая, вас же первых бросят в ядерную топку

        Они для этого и нужны в НАТО wink
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Сегодня, 15:00
          Типо Босния и Герцеговина защитит НАТО?
    3. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      +1
      Сегодня, 14:39
      Там всё территория сербов и всегда была таковой. И мусульмане всегда нормально жили с православными и только Западу неймётся, чтобы всех рассорить.
    4. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Сергей Prutkov55
      Православных сербов нужно объединить с Сербией. Зачем кроить границы в ущерб народу ? Границы Боснии это же не закон Ома. Это закон Ома нельзя заменить. А границы можно и нужно в интересах народа.


      Да вся бывшая Югославия за исключением албанцев в Косово это сербы.Просто в Сербии и Черногории сербы и сербы-черногорцы это плавославные,в Хорватии они уже католики,а в Боснии и Герцеговине половина населения сербы мусульмане,а другая половина сербы православные и католики.Просто из-за разборок в Сербии раньше та или иная сторона конфликта звала на помощь Турцию,Германию, Россию для усиления своей позиции.Со временем один народ поделился по религиозному признаку под влиянием той или иной стороны.Но изначально были все православными.Язык у них и сейчас один просто всё чаще переходят на латиницу,так же как ранее и Румыния перешла на латиницу с кирилицы.
  2. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 14:54
    Будут отмечать день независимости надев на себя ошейник с коротким поводком, став полностью, с потрохами зависимыми от ЕС и НАТО. Л. Логика.
  3. guest Ранг пользователя
    guest
    +1
    Сегодня, 15:04
    Спикер Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (БиГ) Денис Звиздич

    Фамилия у него соответствующая. laughing lol
  4. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 15:16
    . В скором будущем Сараево будет отмечать свой День независимости в качестве члена ЕС и НАТО

    Может всё-таки "День зависимости" или "Тень независимости" request
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:17
    Не в гуано, так в НАТО, что тождественно....
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:42
    регион будет отмечать свои государственные праздники в качестве полноправного члена ЕС и НАТО.

    Полноправного с кем ,с прибалтами или США ?
  7. Олеся Леся Ранг пользователя
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 15:46
    "день независимости" как колония в составе агрессивного блока. Удавку себе затягивают.

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