Спикер парламента Боснии и Герцеговины: В скором будущем Сараево будет отмечать свой День независимости в качестве члена ЕС и НАТО
Спикер Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины (БиГ) Денис Звиздич в ходе своего выступления в рамках празднования Дня независимости, что уже в ближайшие годы регион будет отмечать свои государственные праздники в качестве полноправного члена ЕС и НАТО. По словам Звиздича, государственность Боснии и Герцеговины обусловлена историческими, геополитическими и социальными факторами.
Как сообщает издание Sarajevo Times, Звиздич предостерег противников независимости региона от "попыток ревизии истории или любой другой фикции, выдуманной нынешним руководством Боснии и Герцеговины".
По оценке Звиздича, членство БиГ в ЕС и НАТО является наиболее важным внешнеполитическим приоритетом и является "гарантией мира, долгосрочной стабильности, верховенства закона, экономического развития и социальной безопасности региона".
После войны на Балканах, в результате которой Югославия распалась на несколько отдельных государств, в Боснии и Герцеговине сохраняется стабильно острая ситуация. После крайне жестокой войны между сербской, мусульманской и хорватской общинами БиГ включает Республику Сербскую, отдельно — федерацию, где живут хорваты и боснийцы-мусульмане, и отдельно - международно управляемый спорный "округ Брчко". При этом фактической властью в регионе обладает Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине, не признаваемый Россией и Республикой Сербской, а также не утвержденный Совбезом ООН.
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