Еврокомиссия предупредила, что часть снарядов Украина должна купить у ЕС самостоятельно
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Европа поставила Киеву лишь 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного 1 миллиона, не учитывают главного – того, что часть снарядов Украине придется купить у ЕС самостоятельно. Об этом заявил комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Как отмечает еврокомиссар, Зеленский сделал «не соответствующее действительности» заявление. Ведь речь шла о поставке снарядов в количестве 1 млн штук в количестве года, а не об их безвозмездной передаче. Глава киевского режима перепутал поставку и подарок.
Те 300 тысяч снарядов, о которых говорил Зеленский, как раз и были поставлены Европой безвозмездно. К концу марта 2024 года Украине поставят еще дополнительные снаряды, после чего общее количество переданных боеприпасов составит 550 тысяч штук.
Еврокомиссар добавил, что Украина и так покупает снаряды. К настоящему времени приобретено более 350 тысяч единиц боеприпасов. Следовательно, если объединить это количество с теми 550 тысячами, которые будут переданы к концу марта, то получится цифра уже в 900 тысяч боеприпасов. В итоге общее количество поставленных снарядов будет даже более 1 миллиона единиц.
Таким образом, Зеленский продолжает требовать от западных союзников безвозмездной помощи, фактически постоянно обвиняя США и Евросоюз в том, что они поддерживают Украину на недостаточном уровне. Киевский режим считает, что именно из-за этого якобы ВСУ и терпят провал за провалом на фронте.
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