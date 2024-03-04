Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Европа поставила Киеву лишь 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного 1 миллиона, не учитывают главного – того, что часть снарядов Украине придется купить у ЕС самостоятельно. Об этом заявил комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.Как отмечает еврокомиссар, Зеленский сделал «не соответствующее действительности» заявление. Ведь речь шла о поставке снарядов в количестве 1 млн штук в количестве года, а не об их безвозмездной передаче. Глава киевского режима перепутал поставку и подарок.Те 300 тысяч снарядов, о которых говорил Зеленский, как раз и были поставлены Европой безвозмездно. К концу марта 2024 года Украине поставят еще дополнительные снаряды, после чего общее количество переданных боеприпасов составит 550 тысяч штук.Еврокомиссар добавил, что Украина и так покупает снаряды. К настоящему времени приобретено более 350 тысяч единиц боеприпасов. Следовательно, если объединить это количество с теми 550 тысячами, которые будут переданы к концу марта, то получится цифра уже в 900 тысяч боеприпасов. В итоге общее количество поставленных снарядов будет даже более 1 миллиона единиц.Таким образом, Зеленский продолжает требовать от западных союзников безвозмездной помощи, фактически постоянно обвиняя США и Евросоюз в том, что они поддерживают Украину на недостаточном уровне. Киевский режим считает, что именно из-за этого якобы ВСУ и терпят провал за провалом на фронте.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»