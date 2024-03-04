Еврокомиссия предупредила, что часть снарядов Украина должна купить у ЕС самостоятельно

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Еврокомиссия предупредила, что часть снарядов Украина должна купить у ЕС самостоятельно

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Европа поставила Киеву лишь 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного 1 миллиона, не учитывают главного – того, что часть снарядов Украине придется купить у ЕС самостоятельно. Об этом заявил комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Как отмечает еврокомиссар, Зеленский сделал «не соответствующее действительности» заявление. Ведь речь шла о поставке снарядов в количестве 1 млн штук в количестве года, а не об их безвозмездной передаче. Глава киевского режима перепутал поставку и подарок.



Те 300 тысяч снарядов, о которых говорил Зеленский, как раз и были поставлены Европой безвозмездно. К концу марта 2024 года Украине поставят еще дополнительные снаряды, после чего общее количество переданных боеприпасов составит 550 тысяч штук.

Еврокомиссар добавил, что Украина и так покупает снаряды. К настоящему времени приобретено более 350 тысяч единиц боеприпасов. Следовательно, если объединить это количество с теми 550 тысячами, которые будут переданы к концу марта, то получится цифра уже в 900 тысяч боеприпасов. В итоге общее количество поставленных снарядов будет даже более 1 миллиона единиц.

Таким образом, Зеленский продолжает требовать от западных союзников безвозмездной помощи, фактически постоянно обвиняя США и Евросоюз в том, что они поддерживают Украину на недостаточном уровне. Киевский режим считает, что именно из-за этого якобы ВСУ и терпят провал за провалом на фронте.
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    18 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 14:35
      Купить?Много вы от еврейца хотите! wassat Он раньше пожалуется говорящему с воздухом,чтобы старый пень заставил натовщину и дальше поддерживать халявой зелю и сброд.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 14:39
        При слове "купить" у креаклов запор кишечника и понос головного мозга начинается... Слова "купить" нет на сегодня в украинском лексиконе, только "халява", сэр.... Ну или взять взаймы, что практически то-же самое...laughing
        1. nepunamemuk Ранг пользователя
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 15:08
          взять взаймы, что практически то-же самое...laughing

          взять во временное пользование wassat
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:39
      А у окраины есть на, что покупать??? Или гейропа решила урвать, толику малую если получиться помощь от США.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:39
      «Еврокомиссия предупредила, что часть снарядов Украина должна купить у ЕС самостоятельно» —

      ***
      — «З глузду з'їхали, чи що?»...
      ***
    4. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      +2
      Сегодня, 14:45
      Это же надо так вывернуться! Дипломаты, блин. Да, мы не дали, но на самом деле дали, а если вы не купили, но купите, то может и ещё дадим, а вообще мы уже дали!
    5. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 14:49
      "Пять сольдо на два не делится"?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:58
        Цитата: Grossvater
        "Пять сольдо на два не делится"?
        Тогда попробуем разделить на пять. Вот тебе один сольдо ©
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 15:24
          Дебет кредит - сальдо в карман good
      2. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 15:39
        Цитата: Grossvater
        "Пять сольдо на два не делится"?

        Пять золотых.
        Сольдо там были в занимательной арифметике от трактирщика. smile
        — Три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо, так?
        — Так.
        — Ну, а десять сольдо плюс пять сольдо — сто сольдо! Так?
        — Так.
        — А раз так, синьор Буратино, с вас причитается пять золотых.


        А нынче трактирщик обозвал бы корочки хлеба крутоном - и выставил бы цену по два золотых за каждый. laughing
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:19
      Несамостоятельным говорить о самостоятельности? Под... издеваются?
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 15:23
      лишь 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного 1 миллиона, не учитывают главного – того, что часть снарядов Украине придется купить у ЕС самостоятельно

      Дружба дружба, а табочек врозь... лучше бы просто сказали - не дадим laughing
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:30
      Еврокомиссия предупредила, что часть снарядов Украина должна купить у ЕС самостоятельно
      А вот это уже бесчилавечно!
      Я не удивлюсь, если эта... украина пожалуется на эту комиссию в лигу защиты диких жывотных!
    9. BARKAS Ранг пользователя
      BARKAS
      0
      Сегодня, 15:39
      Предложение действительно только сейчас купите 3 снаряда по цене 1 количество ограничено.
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:40
      Если Украина будет покупать снаряды самостоятельно ,то на хрен нужны ЕС и НАТО в целом .Так домик в Англии не купишь
    11. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 15:40
      Еврокомиссия предупредила, что часть снарядов Украина должна купить у ЕС самостоятельно

      belay Оппа! Вот это поворот! А любимый господин говорил сами придут и сами всё дадут! На хитрого х охла нашелся более хитрый европеоид! Вот это зрада!
    12. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 15:41
      Опять какие-то коррупционные схемы. ЕС даёт миллиарды, и на эти деньги зелик берёт снаряды и типа "покупает" и они же снова возвращаются в ЕС. Деньги гуляют туда-сюда и при каждом перемещение кто-то снимает свои процентики.
    13. Бек69 Ранг пользователя
      Бек69
      0
      Сегодня, 16:07
      Первый шаг к переводу на хозрасчет( да простит меня аудитория за это слово) , скоро скажут, срок кредита кончился, гоните бабки.

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