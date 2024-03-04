Украинские СМИ: все больше депутатов «Слуги народа» хотят досрочно сложить полномочия

Нас не посвящают в планы, информация кое-как доходит перед заседаниями, в стиле: нажми зелёную за то и за это

На недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это «ваша команда». Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху?

Многие украинские депутаты из правящей партии хотят досрочно сложить свои полномочия. При этом как пишет издание «Страна UA» со ссылкой на собственный источник во фракции «Слуга народа», в последнее время таких желающих среди нардепов становится все больше.Как сообщил собеседник украинского издания, ранее сложить полномочия хотели пару десятков человек. Теперь же эта цифра гораздо больше.С его слов, ситуация внутри фракции сегодня гораздо хуже, чем в начале 2022 года. Политическая сила все еще существует только потому, что руководство блокирует заявления депутатов, желающих сложить свои полномочия.Что характерно, источник сообщил журналистам и об основных причинах такого положения в правящей партии.Как он выразился, в «Слуге народа» сейчас какой-то постоянный хаос. Все занимаются чем хотят, а руководство вообще не интересует мнение членов партии.- приводит издание слова собеседника.Второй причиной упаднических настроений стала ситуация на фронте, которая оказывает гнетущее воздействие на нардепов.Наконец, самое интересное. Со слов источника украинских журналистов, «командный дух» представителей фракции сильно подорвало поведение президента.- констатировал представитель украинской правящей партии.В итоге, с его слов, у многих «слуг» сегодня «чемоданное настроение».