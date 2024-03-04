Украинские СМИ: все больше депутатов «Слуги народа» хотят досрочно сложить полномочия

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Украинские СМИ: все больше депутатов «Слуги народа» хотят досрочно сложить полномочия

Многие украинские депутаты из правящей партии хотят досрочно сложить свои полномочия. При этом как пишет издание «Страна UA» со ссылкой на собственный источник во фракции «Слуга народа», в последнее время таких желающих среди нардепов становится все больше.

Как сообщил собеседник украинского издания, ранее сложить полномочия хотели пару десятков человек. Теперь же эта цифра гораздо больше.



С его слов, ситуация внутри фракции сегодня гораздо хуже, чем в начале 2022 года. Политическая сила все еще существует только потому, что руководство блокирует заявления депутатов, желающих сложить свои полномочия.

Что характерно, источник сообщил журналистам и об основных причинах такого положения в правящей партии.

Как он выразился, в «Слуге народа» сейчас какой-то постоянный хаос. Все занимаются чем хотят, а руководство вообще не интересует мнение членов партии.

Нас не посвящают в планы, информация кое-как доходит перед заседаниями, в стиле: нажми зелёную за то и за это

- приводит издание слова собеседника.

Второй причиной упаднических настроений стала ситуация на фронте, которая оказывает гнетущее воздействие на нардепов.

Наконец, самое интересное. Со слов источника украинских журналистов, «командный дух» представителей фракции сильно подорвало поведение президента.

На недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это «ваша команда». Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху?

- констатировал представитель украинской правящей партии.

В итоге, с его слов, у многих «слуг» сегодня «чемоданное настроение».
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    24 комментария
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +9
      Сегодня, 14:45
      Так крысы, почуяли, что пора тискать...
      Впрочем, кто поумнее, свинтил давно и подальше.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 14:48
        В статье самая главная фраза-ХОТЯТ сложить полномочия..А сколько реально сложило?Несколько персонажей?
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +3
          Сегодня, 15:07
          "Сначала ВалерА приходил каждое воскресенье. Потом через одно. Потом через три. Как-то раз вечером пришёл и сказал: «Ухожу в отставку». В газетах как раз написали про твой суд. Отставку, конечно, не приняли. Но он подал".
          Профессионал (Le professionel) – цитата из фильма
        2. AlexGa Ранг пользователя
          AlexGa
          +3
          Сегодня, 15:10
          В оригинале звучит так: "Раньше говорили, что примерно 20 людей хотят сложить мандат и написали официально заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции. Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос - что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом. Сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года. Если говорить о нашей фракции - какой-то хаос постоянный, каждый занимается, чем хочет, говорит, что ему вздумается, а руководство вообще забило, им неинтересно наше мнение ни по какому вопросу. В том числе, что мы думаем по тому или иному вопросу.

          Нас не посвящают в планы, информация кое-как доходит перед заседаниями, в стиле: "нажми зеленую за то и за это". С нами вообще не считаются, но зато постоянно какие-то угрозы по типу "будете нести ответственность перед людьми". Это уже всех тупо достало", - говорит источник во фракции. https://strana.news/news/459251-mnohie-nardepy-ot-sluhi-naroda-khotjat-slozhit-mandaty.html
          1. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +2
            Сегодня, 15:20
            Нас не посвящают в планы, информация кое-как доходит перед заседаниями, в стиле: "нажми зеленую за то и за это".

            Дык - так везде.. Чего они удивляются-то? Буржуазная типа демократия - именно так и выглядит.
          2. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 15:35
            Цитата: AlexGa
            Раньше говорили, что примерно 20 людей хотят сложить мандат и написали официально заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают.

            Чо, не только на фронте, ещё и в ихней Раде пора заградотряды ставить? Чтоб не разбежались...lol
        3. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          -1
          Сегодня, 15:24
          Пока клич, пора валить, в повешеном состоянии...
          Посмотрим, что дальше будет.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:57
        Чуют мыши, что кошкой запахло... Судя по всему, и депутатскую бронь снимут... Там мужиков на батальон наберётся, а если ещё всех воинственных депутатш добавить...?!! Зеле после мая Рада будет не нужна... Он единоличным диктатором себя провозгласит... Так что бегите крысы, бегите!!! am
      3. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +2
        Сегодня, 15:21
        Цитата: rocket757
        Так крысы, почуяли, что пора тискать...
        Впрочем, кто поумнее, свинтил давно и подальше.

        Неужели мы видим начало большого исхода?!
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:26
          Зачем гадать... они как только, так сразу, легки на подъем.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 14:46
      На фронт пойдут? wassat Покажут на что они на поле боя способны??? wassat
    3. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Бережливый
      На фронт пойдут? wassat Покажут на что они на поле боя способны??? wassat

      Ага! Щаззз!
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 14:49
      И сидеть до конца страшно, и свалить нельзя, а то вдруг на фронт попадут, или еще чего. Дилемма.
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 14:54
      Депутаты не самые глупые люди. Они соображают что надо бежать. А куда? Не все же как Яценюк строительствовами заборов накопили денег на зарубежную недвижимость.
    6. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 14:56
      У них есть шикарный способ досрочно сложить полномочия - записаться добровольцем на могилизацию.
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:59
      Уже что-то почувствовали?
    8. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:04
      «Причиной упаднических настроений стала ситуация на фронте, которая оказывает гнетущее воздействие на нардепов» —

      ***
      — Слуги не в настроении ...
      ***
    9. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 15:08
      Врут.. Наворовались,пора валить.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 16:02
        Некуда им валить. На шарфик Березовского не все накопили.
    10. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 15:16
      Не очень понятно из статьи, депутаты хотят выйти из фракции или все же сложить полномочия. Это немного разные вещи. Сложит депутат свои полномочия, станет бывшим - его под ручки и на убой в окопы, никто же его не выпустит из страны. На его место сразу найдется желающий.
    11. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 15:20
      На недавней встрече Зеленский дал понять, что он себя с нами уже не ассоциирует, что фракция - это «ваша команда». Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? Просто, чтоб кнопочку нажимать по приказу сверху?

      - констатировал представитель украинской правящей партии.
      Начинается всеукраинский великий исход из Рады . Миграция диких кабанов на запад . Заметьте , ещё даже не началась артиллерийская канонада как в Берлин, а из рейхстага уже бегут ... laughing laughing laughing
    12. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:22
      . Политическая сила все еще существует только потому, что руководство блокирует заявления депутатов, желающих сложить свои полномочия.

      Всех впускать, никого не выпускать! bully
    13. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 15:27
      Начинается всеукраинский великий исход из Рады . Миграция диких кабанов на запад . Заметьте , ещё даже не началась артиллерийская канонада как в Берлин, а из рейхстага уже бегут ... laughing laughing laughing
    14. Бонифаций Ранг пользователя
      Бонифаций
      0
      Сегодня, 16:05
      все больше депутатов «Слуги народа» хотят досрочно сложить полномочия
      и тут же получить Повестку в военкомат! wassat

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