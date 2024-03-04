Власти США заблокировали для Китая возможность покупать нефть из американских стратегических резервов

10
Власти США заблокировали для Китая возможность покупать нефть из американских стратегических резервов

В рамках опубликованного американским правительством обязательного для принятия законопроекта о финансировании госбюджета предусмотрено положение, согласно которому запрещается продажа Китаю нефти из стратегических резервов США.

Как сообщает американское издание Bloomberg, этот шаг представляет собой свидетельство очередного витка уже существующей между двумя крупнейшими мировыми экономики напряженности.



Представители республиканской партии на протяжении длительного времени пытались добиться введения запрета на продажу Китаю нефти из Стратегического нефтяного резерва (СНР) США после того, как почти один миллион баррелей из СНР был продан компании Unipec America, являющейся подразделением китайской госкорпорации Sinopec.

Белый дом ранее заявлял, что, согласно действующему в стране законодательству, министерство энергетики США обязано продавать нефть из СНР в рамках проведения конкурентного аукциона самому выгодному покупателю, независимо от страны его происхождения. Администрация экс-президента Дональда Трампа в 2017 году одобрила продажу нефти PetroChina International, в свою очередь являющейся дочерней компанией китайской нефтяной госкорпорации PetroChina Co.

Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1970-х годах после объявленного ближневосточными нефтедобытчиками эмбарго и в настоящее время содержит около 360 миллионов баррелей, что является рекордно низким уровнем за последние 40 лет.

Резкое сокращение стратегических запасов американской нефти произошло после произошедшего по инициативе администрации Байдена в 2022 году беспрецедентного выпуска 180 миллионов баррелей в попытке сбить рост цен на горючее на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций.
  • Pixabay
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:08
    Так и толкают в объятия России..... какой президент, такое и мышление....
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:11
      ... предусмотрено положение, согласно которому запрещается продажа Китаю нефти из стратегических резервов США.

      Ну всё... Китай завтра признает независимость Тайваня и правомерность гегемонизма США... laughing Нашли как напугать ежа голой задницей... Пока Россия с Китаем ему все стратегические запасы Штатов как то по хрену... am
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 16:23
        Нашли как напугать ежа голой задницей...
        Они ни кого не пугают и не рисуют красных линий, тихой сапой закручивают гайки.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:15
    «Запрещается продажа Китаю нефти из стратегических резервов США» —

    ***
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 16:17
      Фото прям в тему! goodВместо тысячи слов. Однозначно плюс! wink
  3. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 16:18
    Это как получается? Газ, как только за него деньги заплатили, уже не российский, а уже ещё чей-то? И Европе им пользоваться даже в состоянии войны с Россией вполне кошерно.
    А нефть, проданная Америкой, до тех пор американская, пока последний пластиковый стаканчик, из неё сделанный, не утилизировали?

    Непонятно как-то с ДНК у нефти выходит...
  4. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +1
    Сегодня, 16:18
    Базар большой, такого товара много у кого есть, в Китае поди не заплачут.
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:21
      Думается у Китая все ходы просчитаны...
  5. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 16:19
    Пустая пропаганда. С таким же успехом можно было запрещать брать воду у своего берега океана. Китайы купят у третьих стран, поставлявших американцам, А американцы купят в своем резерве. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Только растут логистические затраты.
  6. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:24
    Вообще, если кто не знал, на китайцах висят американские санкции почти как на нас, только они не особо рыпаются. А энергетический рынок США приятно напрягать. Как керосины в цене поднимутся, можно будет бросить кличь - ниггеры имеют значения.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»