Власти США заблокировали для Китая возможность покупать нефть из американских стратегических резервов

В рамках опубликованного американским правительством обязательного для принятия законопроекта о финансировании госбюджета предусмотрено положение, согласно которому запрещается продажа Китаю нефти из стратегических резервов США.Как сообщает американское издание Bloomberg, этот шаг представляет собой свидетельство очередного витка уже существующей между двумя крупнейшими мировыми экономики напряженности.Представители республиканской партии на протяжении длительного времени пытались добиться введения запрета на продажу Китаю нефти из Стратегического нефтяного резерва (СНР) США после того, как почти один миллион баррелей из СНР был продан компании Unipec America, являющейся подразделением китайской госкорпорации Sinopec.Белый дом ранее заявлял, что, согласно действующему в стране законодательству, министерство энергетики США обязано продавать нефть из СНР в рамках проведения конкурентного аукциона самому выгодному покупателю, независимо от страны его происхождения. Администрация экс-президента Дональда Трампа в 2017 году одобрила продажу нефти PetroChina International, в свою очередь являющейся дочерней компанией китайской нефтяной госкорпорации PetroChina Co.Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1970-х годах после объявленного ближневосточными нефтедобытчиками эмбарго и в настоящее время содержит около 360 миллионов баррелей, что является рекордно низким уровнем за последние 40 лет.Резкое сокращение стратегических запасов американской нефти произошло после произошедшего по инициативе администрации Байдена в 2022 году беспрецедентного выпуска 180 миллионов баррелей в попытке сбить рост цен на горючее на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»