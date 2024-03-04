На Гаити из-за побега нескольких тысяч заключенных объявлено чрезвычайное положение

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На Гаити из-за побега нескольких тысяч заключенных объявлено чрезвычайное положение

В западной части Гаити из-за побега нескольких тысяч заключенных из столичной тюрьмы объявлено чрезвычайное положение. А в столице страны, которая тоже расположена на западе, введен комендантский час.

Об этом говорится в правительственном сообщении.

Правительство Гаити объявляет чрезвычайное положение в западной части страны, где также расположена столица, сроком на 72 часа

- сказано в его тексте.

Комендантский час введен со вчерашнего вечера. В понедельник, вторник и среду он продлится с шести вечера до пяти утра. В воскресенье он начался в восемь часов вечера и закончился утром – в пять часов.

В общей сложности тюрьму покинуло более 3,5 тысячи человек. Там побывал журналист французского агентства AFP, который сообщил, что попасть внутрь можно беспрепятственно, и там практически никого нет.

Собственно, побег произошел в результате нападения на тюрьму вооруженных банд, силы которых превосходили силы правоохранителей. При этом погибло не менее десяти человек. Бандиты также захватили крупнейший стадион Гаити и несколько часов удерживали одного из его сотрудников в качестве заложника.

В течение двух предыдущих недель произошла серия нападения банд на государственные учреждения страны, в том числе, на Центральный банк. Только на прошлой неделе ими были убиты четверо сотрудников полиции.

В общей сложности на Гаити несут службу около девяти тысяч полицейских. Несмотря на их противодействие вооруженным бандам, под контролем последних находится большая часть Порт-о-Пренса.
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    5 комментариев
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    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:36
      Гаити, Гаити... нас и тут неплохо кормят.... wassat
    2. МВГ Ранг пользователя
      МВГ
      +1
      Сегодня, 15:37
      Видать, на Гаити уже не так хорошо кормят ...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:43
      Не Таити лучше ,чем Гаити.
    4. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 15:53
      Банды штурмовали тюрьму и не нашлось начальника soldier и подразделения, которые бы пришли на помощь...
      Не слишком престижно и денежно быть гаитянским полицейским. request Ребятки привыкли к нулевым результатам feel своих служебных потугов crying и не стали напрягаться. В обьявленных мероприятиях даже отсутствуют попытки облав или локализации бандитских морд wassat - просто комендантский час, чтоб не праздновали круглосуточно и шумно. drinks
      1. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 16:07
        Дык сегодня они банда, а завтра президентская гвардия. Неизвестно куда гаитянская кривая дорожка выведет. Так что в этом вопросе лучше не торопиться.
        Поспешишь - людей насмешишь.

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