На Гаити из-за побега нескольких тысяч заключенных объявлено чрезвычайное положение

В западной части Гаити из-за побега нескольких тысяч заключенных из столичной тюрьмы объявлено чрезвычайное положение. А в столице страны, которая тоже расположена на западе, введен комендантский час.Об этом говорится в правительственном сообщении.- сказано в его тексте.Комендантский час введен со вчерашнего вечера. В понедельник, вторник и среду он продлится с шести вечера до пяти утра. В воскресенье он начался в восемь часов вечера и закончился утром – в пять часов.В общей сложности тюрьму покинуло более 3,5 тысячи человек. Там побывал журналист французского агентства AFP, который сообщил, что попасть внутрь можно беспрепятственно, и там практически никого нет.Собственно, побег произошел в результате нападения на тюрьму вооруженных банд, силы которых превосходили силы правоохранителей. При этом погибло не менее десяти человек. Бандиты также захватили крупнейший стадион Гаити и несколько часов удерживали одного из его сотрудников в качестве заложника.В течение двух предыдущих недель произошла серия нападения банд на государственные учреждения страны, в том числе, на Центральный банк. Только на прошлой неделе ими были убиты четверо сотрудников полиции.В общей сложности на Гаити несут службу около девяти тысяч полицейских. Несмотря на их противодействие вооруженным бандам, под контролем последних находится большая часть Порт-о-Пренса.

Правительство Гаити объявляет чрезвычайное положение в западной части страны, где также расположена столица, сроком на 72 часа

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