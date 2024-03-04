На Гаити из-за побега нескольких тысяч заключенных объявлено чрезвычайное положение
В западной части Гаити из-за побега нескольких тысяч заключенных из столичной тюрьмы объявлено чрезвычайное положение. А в столице страны, которая тоже расположена на западе, введен комендантский час.
Об этом говорится в правительственном сообщении.
- сказано в его тексте.
Комендантский час введен со вчерашнего вечера. В понедельник, вторник и среду он продлится с шести вечера до пяти утра. В воскресенье он начался в восемь часов вечера и закончился утром – в пять часов.
В общей сложности тюрьму покинуло более 3,5 тысячи человек. Там побывал журналист французского агентства AFP, который сообщил, что попасть внутрь можно беспрепятственно, и там практически никого нет.
Собственно, побег произошел в результате нападения на тюрьму вооруженных банд, силы которых превосходили силы правоохранителей. При этом погибло не менее десяти человек. Бандиты также захватили крупнейший стадион Гаити и несколько часов удерживали одного из его сотрудников в качестве заложника.
В течение двух предыдущих недель произошла серия нападения банд на государственные учреждения страны, в том числе, на Центральный банк. Только на прошлой неделе ими были убиты четверо сотрудников полиции.
В общей сложности на Гаити несут службу около девяти тысяч полицейских. Несмотря на их противодействие вооруженным бандам, под контролем последних находится большая часть Порт-о-Пренса.
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