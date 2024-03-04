Две пусковых установки РСЗО HIMARS уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении - Минобороны

13
Две пусковых установки РСЗО HIMARS уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении - Минобороны

Российские войска продолжают развивать наступление под Авдеевкой и Часовым Яром, а также за Марьинкой. Продвижения имеются и на других направлениях, но скорей тактического характера. Инициатива по-прежнему у ВС России, ВСУ вынуждены уйти в оборону, контратакуя на отдельных участках.

На Купянском направлении наши сумели продвинуться не сильно, но зато сразу на нескольких участках. Минобороны сообщает об улучшении тактического положения в районах Макеевка ЛНР, Ивановка, Чугуновка и Синьковка Харьковской области. На Донецком бои в районах Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка. Продолжается наступление на Красногоровку, бои идут на южных окраинах города, противник уперся. В направлении Часов Яр наши десантники пробиваются через Ивановское (Красное). Восточная часть села и центр за нашими войсками, остальная часть в серой зоне.



На Авдеевском направлении наши войска продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции в районах Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка. Противник предпринимает попытки остановить продвижение российских войск путем введения в бой резервов. Пока говорить о каких-либо прорывах линии обороны ВСУ рано.

На Южно-Донецком в Новомихайловке наши водрузили влаг в центре села, отбросив противника на западные окраины. Продолжается наступление в районе Победы.

На Херсонском направлении подразделения наши продолжают наносить удары по ВСУ в районах Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Наши пробились накануне в центр Работино, противник подтягивает резервы.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 1415 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, в том числе один Abrams, два бронетранспортера, три бронемашины, шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley; по артиллерии - две РСЗО HIMARS, одна РСЗО "Град", гаубицы М77, FH-70, две Мста-Б и САУ "Гвоздика". В ходе контрбатарейной борьбы поражены - три гаубицы Д-30, одна Мста-Б. САУ "Гвоздика" и "Акация". Поражены два пункта управления беспилотниками в районах Новокалиново ДНР и Антоновка Херсонской области, средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотник.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ганкутсу_ Ранг пользователя
      Ганкутсу_
      +4
      Сегодня, 15:37
      Тешу себя желанием прожить ещё полвека, чтобы застать реальные цифры потерь обеих сторон.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:49
        Если брать данные зарубежных источников, они гораздо ближе к данным нашего МО, а не украинского... Всё это есть свободном доступе... А точные данные можно и через полвека не узнать... К тому же со временем они тоже будут постоянно меняться в зависимости от текущей конъюнктуры...
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 16:00
        Цитата: Ганкутсу_
        Тешу себя желанием прожить ещё полвека, чтобы застать реальные цифры потерь обеих сторон.


        «CNN news» (украинские источники)по состоянию на 29 февраля 2024 года подтверждают потери (в боевых порядках и в тылу) по личному составу ВСУ, других вооруженных формирований – убитыми, скончавшимися от ран, болезней – 489036,
        ранеными, покалеченными – 535725,
        дезертировавшими, а так же пропавшими без вести – 115488,
        попавшими в плен – 33115
        1. Гнусный скептик Ранг пользователя
          Гнусный скептик
          0
          Сегодня, 16:13
          «CNN news»

          Вас не затруднит предоставить ссылку на публикацию CNN, где опубликованы такие цифры?
    2. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 15:43
      Улов хороший по химерам, жечь их.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -7
      Сегодня, 15:49
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки- весь цимес в том, ВВП не зря был за штурвалом ТУ-160М перед посланием всем, в том числе,и лже- недо-западу.
      А блефование парижского петуха- политического гнома с амбициями недо- бонапарта и неудачные хрюканья ливерной колбасы, сдавшей своих ближайших союзников и партнёров по прямому участию лягушатников и саксо- наглов в войне против ВС РФ в СВО скоро заценит дед Дементий отмашкой о сдаче территорий перед выборами,
      когда дружбан Трамп наступает на пятки, а Такер Карлсон рекламирует оружие Шса всему миру!
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 15:59
        Зашибись- заценили таки- весь цимес лже- недо-западу парижского петуха недо- бонапарта неудачные хрюканья...
        Вы всегда так разговариваете ?
      2. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        +2
        Сегодня, 16:00
        Винные магазины открылись сегодня рано утром.
      3. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +1
        Сегодня, 16:00
        Стесняюсь спросить: таки в чем он, цимес? Моя не понимай, вижу только косплей себя, любимого, причем по второму кругу: летал и рулил местами он на Су-25УБ, Су-27УБ,Ту-160, Бе-200 (воду низвергал с высоты), мотодельтаплане ( паханом у стерхов), вроде еще где-то, лень искать.
        Ну и че?
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 16:08
      Зашибись! Имею сказать, таки ципсо и сподвижники лже-недо- запада оккупировали все значимые площадки Интернета в предсмертных судорогах после блестящих побед наших ВС РФ в СВО! Пора обратиться к адм и модерам ограничить доступ носителей смерти всего человечества!
      Победы нашим ВС РФ в СВО! С Победой живыми вернуться к любящим и любимым семьям! Светлая память погибшим! Глубокие соболезнования семьям погибших! Раненым скорейшего выздоровления! Пленным - стойкости и мужества! Россия своих не бросает.
      Вечный светоч не погас под ветрами гнусными. Даже мёртвых бойтесь нас,-
      Не воюйте с русскими!!!
      1. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +1
        Сегодня, 16:18
        До чего дошел прогресс ботов, однако drinks
    5. VladimirNET Ранг пользователя
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 16:28
      Общие потери ВСУ за сутки ... две РСЗО HIMARS, одна РСЗО "Град"

      Это ОЧЕНЬ большой успех (как правило 1 РСЗО уничтожали за 2 дня). Видимо с артиллерией у украины настолько плохо, что уже добиваем остатки, которые включают конечно и РСЗО HIMARS.
    6. serzhdrozdov1974 Ранг пользователя
      serzhdrozdov1974
      0
      Сегодня, 16:28
      Болтать - не мешки ворочить,где доказательства,фотки в студию...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»