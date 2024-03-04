Две пусковых установки РСЗО HIMARS уничтожены российскими войсками на Херсонском направлении - Минобороны
Российские войска продолжают развивать наступление под Авдеевкой и Часовым Яром, а также за Марьинкой. Продвижения имеются и на других направлениях, но скорей тактического характера. Инициатива по-прежнему у ВС России, ВСУ вынуждены уйти в оборону, контратакуя на отдельных участках.
На Купянском направлении наши сумели продвинуться не сильно, но зато сразу на нескольких участках. Минобороны сообщает об улучшении тактического положения в районах Макеевка ЛНР, Ивановка, Чугуновка и Синьковка Харьковской области. На Донецком бои в районах Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Максимильяновка. Продолжается наступление на Красногоровку, бои идут на южных окраинах города, противник уперся. В направлении Часов Яр наши десантники пробиваются через Ивановское (Красное). Восточная часть села и центр за нашими войсками, остальная часть в серой зоне.
На Авдеевском направлении наши войска продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции в районах Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка. Противник предпринимает попытки остановить продвижение российских войск путем введения в бой резервов. Пока говорить о каких-либо прорывах линии обороны ВСУ рано.
На Южно-Донецком в Новомихайловке наши водрузили влаг в центре села, отбросив противника на западные окраины. Продолжается наступление в районе Победы.
На Херсонском направлении подразделения наши продолжают наносить удары по ВСУ в районах Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Наши пробились накануне в центр Работино, противник подтягивает резервы.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 1415 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, в том числе один Abrams, два бронетранспортера, три бронемашины, шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley; по артиллерии - две РСЗО HIMARS, одна РСЗО "Град", гаубицы М77, FH-70, две Мста-Б и САУ "Гвоздика". В ходе контрбатарейной борьбы поражены - три гаубицы Д-30, одна Мста-Б. САУ "Гвоздика" и "Акация". Поражены два пункта управления беспилотниками в районах Новокалиново ДНР и Антоновка Херсонской области, средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотник.
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