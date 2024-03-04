Противников уважают, когда они идут в бой с открытым забралом: Лавров высказался о действиях Запада на Украине
Когда начался вооруженный конфликт на Украине, западные страны первое время пытались не афишировать свои действия, затем стали открыто поставлять оружие, а теперь оказывается, что там воюют на стороне ВСУ и граждане западных государств. По данному поводу высказался министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Как отметил глава МИД России, Запад лгал, уверяя, что большинство воюющих на стороне ВСУ американцев или европейцев составляют наемники, уволившиеся с военной службы. Но эти заявления, по мнению Лаврова, вызывают большие сомнения.
- заявил министр иностранных дел России.
Сейчас Запад уже говорит, что на Украине находятся в роли военных инструкторов и действующие военнослужащие. Лавров вспомнил и историю с утечкой переговоров немецких офицеров, которые обсуждали вопрос нанесения удара по Крымскому мосту дальнобойными ракетами германского производства Taurus.
- резюмировал глава российского дипломатического ведомства.
Следует сделать вывод о том, что Запад фактически вступил в открытое противостояние с Россией – сначала руками Украины, а теперь уже и своими собственными руками. Но наша страна способна дать на это ответ, и Лавров тоже дал это понять своими словами.
- kremlin.ru
Информация