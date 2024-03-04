Противников уважают, когда они идут в бой с открытым забралом: Лавров высказался о действиях Запада на Украине

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Противников уважают, когда они идут в бой с открытым забралом: Лавров высказался о действиях Запада на Украине

Когда начался вооруженный конфликт на Украине, западные страны первое время пытались не афишировать свои действия, затем стали открыто поставлять оружие, а теперь оказывается, что там воюют на стороне ВСУ и граждане западных государств. По данному поводу высказался министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД России, Запад лгал, уверяя, что большинство воюющих на стороне ВСУ американцев или европейцев составляют наемники, уволившиеся с военной службы. Но эти заявления, по мнению Лаврова, вызывают большие сомнения.

Противников уважают, когда они идут в бой с открытым забралом, а здесь постоянно уверяют, что Запад не воюет с Россией, Запад только поставляет вооружение. Потом выясняется, что там есть западные граждане

- заявил министр иностранных дел России.

Сейчас Запад уже говорит, что на Украине находятся в роли военных инструкторов и действующие военнослужащие. Лавров вспомнил и историю с утечкой переговоров немецких офицеров, которые обсуждали вопрос нанесения удара по Крымскому мосту дальнобойными ракетами германского производства Taurus.

Это не «открытое забрало», это жульничество

- резюмировал глава российского дипломатического ведомства.

Следует сделать вывод о том, что Запад фактически вступил в открытое противостояние с Россией – сначала руками Украины, а теперь уже и своими собственными руками. Но наша страна способна дать на это ответ, и Лавров тоже дал это понять своими словами.
  • kremlin.ru
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34 комментария
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  1. barclay Ранг пользователя
    barclay
    -1
    Сегодня, 15:42
    И каков будет ответ? Опять будем воздух сотрясать в ООН?
    1. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 15:45
      Не, не, надо озабоченность выразить. В этот раз глубокую.
      1. barclay Ранг пользователя
        barclay
        +6
        Сегодня, 15:51
        Все эти обычаи про "открытые забрала" уже давно в историческом прошлом. Хотя, Запад по отношению к России уже давно все маски сбросил, и об этом только ленивый не говорил. Такое впечатление, что МИДу до сих пор в это не верится.
        1. Kwasar9000 Ранг пользователя
          Kwasar9000
          +1
          Сегодня, 15:58
          Правильно, только сначала должны ракеты были полететь в Дюссельдорф, попутно какая-то там "Организация Свободы", типа, вину на себя взяла, а потом, вежливо так, выразить озабоченность росту терроризма.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 16:01
          Сейчас Запад уже говорит, что на Украине находятся в роли военных инструкторов и действующие военнослужащие

          Ну так всех убитых наёмников и действующих военнослужащих к посольствам в Москве в гробах накрытых национальным флагом... Пусть даже "слепой" в этом убедится... Креатив в этом вопросе должен только поощряться... am
        3. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:12
          Цитата: barclay
          Все эти обычаи про "открытые забрала" уже давно в историческом прошлом. Хотя, Запад по отношению к России уже давно все маски сбросил, и об этом только ленивый не говорил. Такое впечатление, что МИДу до сих пор в это не верится.

          Сергею Викторовичу до конца войны и встревать в эти вопросы не надо, у него теперь в других местах работа.
          А взаимоотношения с Западом в нашем Правительстве уже не он, а Шойгу курирует. Вот закончим войну - милости просим, Сергей Викторович, условия дальнейшего их существования обсуждать.
      2. newtc7 Ранг пользователя
        newtc7
        +2
        Сегодня, 15:58
        Цитата: Kwasar9000
        Не, не, надо озабоченность выразить. В этот раз глубокую.


        Можно для разнообразия даже красную линию обозначить
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 15:47
      Извините, а Вы какого ответа хотите? К примеру, 2014 год "вежливые люди", нету знаков различия значит это не армия РФ. Ну вот так устроено право. Соответственно и тут. Натовские военные есть, но вроде как это официально не они и гибнут они как все там.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 15:55
        К примеру, 2014 год "вежливые люди", нету знаков различия значит это не армия РФ.
        Отпускники, ихтамнеты, у некоторых память как у рыбки Дори.
      2. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        0
        Сегодня, 16:12
        Так ведь всё правильно, что мешает уничтожить что-нибудь военное в Германии? Или у нас совсем уже агентуры не осталось? В жизни не поверю, да и сочуствующих в той же бывшей ГДР выше крыше.
    3. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      0
      Сегодня, 15:52
      Не сотрясать - портить! Пусть знают
    4. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +2
      Сегодня, 15:58
      И каков будет ответ? Опять будем воздух сотрясать в ООН?

      Там, где кончается дипломатия, начинается война. Справедливости ради, что могут предпринять дипломаты, когда уже идет война.
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        0
        Сегодня, 16:07
        Наверно именно поэтому министром иностранных дел подрабатывает Абрамович?
    5. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 16:25
      ну он говорит МИД РФ позицию РФ ! то есть курс Путина
  2. Анюта Славная Ранг пользователя
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 15:45
    Мы то понимаем,а им глубоко наплевать. И действовать надо в соответствии с этим фактом. Сколько можно говорить о том какие они жулики,не честные,хитрые,наглые ?
  3. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 15:45
    Наемышей из наты было достаточно еще в начале СВО... Может сразу стоило в забрало плю... сказать? А не копать для них могилы и хоронить? Там уже речь о прямом вводе войск наты в 404... а мы только спустя 2 года говорим, что там наемыней дофига? Как в чечне молчали 2-й, когда большая часть отрядов вовчиков состаяла из идейных арабских наемышей? В любом отряде был куратор хаттаба, которые координировали все атаки после разгрома в комсомольском гелика и его своры? И не грузить нас подписками am
  4. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:48
    . Противников уважают, когда они идут в бой с открытым забралом

    Это не их метод, потом будет- не знали, не состояли... а вот лгать их привычная стезя...
  5. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:49
    Да с открытым забралом сейчас только вагнеровцы были..."Встречайте Папу.."....Все стараются прикрыться,обойти по возможности...Выждать,пока не снесут чем то тяжелым оборону врага....Ситуация вынуждает.И это относитсямв полной мере и к внешней политике
  6. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 15:50
    Хочется спросить у Лаврова - а как относятся в мире к тем, кто только красную краску "переводит", неужели тоже уважают? Лучше не делать "пустые" заявления.
    1. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +4
      Сегодня, 15:54
      Просто надо тоже закрыть забрало. Его для того и придумали
  7. kit88 Ранг пользователя
    kit88
    +1
    Сегодня, 15:58
    Лавров тоже дал это понять своими словами.

    Сейчас словам никто не верит. Время говорить закончилось.
    Сейчас верят только действиям.
  8. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 15:59
    Но наша страна способна дать на это ответ, и Лавров тоже дал это понять своими словами.

    Способна дать ответ и отвечает это две большие разницы... request
  9. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +4
    Сегодня, 16:00
    Только тупой воин пойдёт в бой с открытым забралом. Как тут правильно выше сказали - его для того и придумали, чтобы закрывать.
  10. БорзРио Ранг пользователя
    БорзРио
    +4
    Сегодня, 16:00
    "Но наша страна способна дать на это ответ, и Лавров тоже дал это понять своими словами."
    Вот именно. Словами. Страна Лаос дает ответы только словами. Болтовня и болтовня от МИДа, МО и даже от Главного. Одна болтовня. Что вот мы вам! Ух как мы вам! И все. А дальше блеяние про партнеров, про какие договора и уважение. Сейчас каждый день в спецоперации гибнут десятки наших военных и гражданских. Армия истекает кровью. А руководство все пугает Запад какими-то ответами. Вместо того что бы оснащаться армию современными средствами и оружием, и ставить в командование умных командующих, а не потому что они "свояки и пишут красивые доклады". Впереди Выборы. На которых всего лишь продлят срок главному. А значит ничего не изменится. Личный состав и далее будут строить под удары Хаймарсов, корабли выводить под удары БЭК, посылать в мясные штурмы десантников, сбивать свои самолёты, сбивать ракеты и дроны врага своми НПЗ, заводами и складами, и так далее. Всех все устраивает. А будет ли новая мобилизация - ответ будет тоже после выборов. Все все узнают.
  11. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +2
    Сегодня, 16:03
    Скоро они в открытую свои контингенты введут на Украину и, по всей видимости, на том и будем заключать новые договорённости. Наше грозное жужжание натовцев ничуть не пугает. Вон уже и друган Вучич так же этого не исключает.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 16:25
      Первым об этом заговорил Вучич, еще до НГ, потом Фицо и никакой реакции от нас не последовало, теперь вот посыпалось со всех щелей. Хотя еще 2 года назад было ясно, что такой вариант исключать нельзя и остановить его могут 3 вещи - быстрая победа над свинарником, реальный военный союз с КНР, испуг ЯО. Ничего из этого не сделано. Вот результат.
    2. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 16:26
      Цитата: al3x
      Скоро они в открытую свои контингенты введут на Украину

      Ну, загадывать не будем, увидим, что будет: ведут или нет! Если ведут, увидим ответ РФ!
  12. Earl Ранг пользователя
    Earl
    +1
    Сегодня, 16:06
    "Идти в бой с открытым забралом" - так себе метафора.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:10
      Ну это смотря какой доспех имеется в виду.
  13. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 16:11
    Только лохи идут в бой с открытым забралом.
  14. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:13
    Это не «открытое забрало», это жульничество

    НУДК Запад играет свою игру, он уже много раз говорил, что РФ для него враг, и только РФ делает вид, что не понимает, как это так! Хотя, нет, доходит вроде! Запад угрожает РФ молчит так запад играет свою игру говорит и делает запад оружие дает ракеты дает все дает а РФ молчит !
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      -1
      Сегодня, 16:18
      Потому что чьи-то фаберже крепко накрепко сжаты западным кулаком. А всё это сотрясение воздуха исключительно для внутреннего потребителя, чтобы духом не падали.
  15. spirit Ранг пользователя
    spirit
    0
    Сегодня, 16:19
    Это не «открытое забрало», это жульничество
    Сами годами рассказывали что ЧВК Вагнер это частная контора на самообеспечение,а как Пригожина прижали оказалось все за казённый счёт.То же мне институт благородных девиц,все так делают и делали и раньше,в той же Корее
  16. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 16:19
    "Противников уважают, когда они идут в бой с открытым забралом" -
    Противники идиоты ,когда они идут в бой с открытым забралом ,имея его на шлеме..

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