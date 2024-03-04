Украинское посольство опровергает информацию о разбитии польскими фермерами стёкол в предназначенных для ВСУ автомобилях

13
Украинское посольство опровергает информацию о разбитии польскими фермерами стёкол в предназначенных для ВСУ автомобилях

Польские фермеры не имеют отношения к разбитию стёкол в машинах, которые предназначались для украинской армии и следовали через территорию Польши. Об этом заявило посольство Украины в Варшаве, комментируя ранее появившиеся сообщения в прессе о том, что машины были повреждены протестующими фермерами.

По версии украинского посольства, автомобили для ВСУ были повреждены еще до прибытия на территорию Польши – в той стране, откуда осуществлялась их поставка. Что это за государство, в посольстве пояснять не стали. То есть, неизвестные протестующие навредили предназначенным для ВСУ автомобилям в другом месте.



Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ

- подчеркнули в посольстве Украины.

В настоящее время поврежденные автомобили уже прибыли на Украину. Повреждение стекол не является серьезным ущербом, но оно свидетельствует о том, что и в помогающих киевскому режиму странах есть люди, не только выступающие против такой помощи, но и готовые участвовать в акциях протеста, в том числе и в столь радикальных.

Напомним, что польские фермеры проводят акции протеста против возможного экспорта украинского зерна и даже его транзита через польскую территорию. Они считают, что такие поставки сельскохозяйственной продукции с Украины нанесут страшный удар по национальному агропромышленному сектору, лишив его доходов из-за более дешевых цен на украинскую продукцию.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:52
      Послушаем противоположную сторону.......
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:56
        Ну не иначе как местные импортные партизаны укронацистам стёкла бьют... laughing Да... Это не Белоруссия... Там когда-то под откосы составы нацистские пускали...
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          Сегодня, 16:05
          Измельчал народец.... а пафоса то скока.... слюной брызгать, да стекла бить........
      2. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        0
        Сегодня, 15:57
        Поляков в Украине на стороне ВСУ погибло уже давно более 10 тысяч!
        Полякам украинцы в Польше с их Зеленским в Киеве уже давно стоят поперёк горла!
    2. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 15:53
      Еще можно поджечь колеса на автомобилях для всу, типа вы на майдане у себя жгли покрышки - вся сажа к нам летела.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 15:55
      «Польские фермеры не имеют отношения к разбитию стёкол в машинах, которые предназначались для украинской армии» —

      ***
      — Когда они собрались бить стёкла,стёкла были уже разбиты ...
      ***
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 15:58
        Это очень обидно. Могли бы хоть часть оставить
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          Сегодня, 16:03
          Один фиг всё на Россию спишут... hi если не мы то кто? wassat
        2. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          0
          Сегодня, 16:21
          . Это очень обидно. Могли бы хоть часть оставить
          Ну не хватило стёкол, пусть в салоне нагадят... feel
    4. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 16:02
      Если люди сочувствующие РФ не занимаются разжиганием этого конфликта, требую всех уволить.
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 16:07
      Лемберг - це Польша. Начинать надо с этого.
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:18
      Откуда гнали машины в Польшу для ВСУ , неужели из Занзибара ? Такая кривая правда у посольства украинцев .
    7. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 16:22
      Были демоны, — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить!
      Классика жанра - комедия.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»