Украинское посольство опровергает информацию о разбитии польскими фермерами стёкол в предназначенных для ВСУ автомобилях
Польские фермеры не имеют отношения к разбитию стёкол в машинах, которые предназначались для украинской армии и следовали через территорию Польши. Об этом заявило посольство Украины в Варшаве, комментируя ранее появившиеся сообщения в прессе о том, что машины были повреждены протестующими фермерами.
По версии украинского посольства, автомобили для ВСУ были повреждены еще до прибытия на территорию Польши – в той стране, откуда осуществлялась их поставка. Что это за государство, в посольстве пояснять не стали. То есть, неизвестные протестующие навредили предназначенным для ВСУ автомобилям в другом месте.
- подчеркнули в посольстве Украины.
В настоящее время поврежденные автомобили уже прибыли на Украину. Повреждение стекол не является серьезным ущербом, но оно свидетельствует о том, что и в помогающих киевскому режиму странах есть люди, не только выступающие против такой помощи, но и готовые участвовать в акциях протеста, в том числе и в столь радикальных.
Напомним, что польские фермеры проводят акции протеста против возможного экспорта украинского зерна и даже его транзита через польскую территорию. Они считают, что такие поставки сельскохозяйственной продукции с Украины нанесут страшный удар по национальному агропромышленному сектору, лишив его доходов из-за более дешевых цен на украинскую продукцию.
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