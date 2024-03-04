Украинский премьер заявил о готовности на продление транзита российского газа, но через посредника из ЕС

В этом году истекает транзитный договор, согласно которому российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по украинской территории. Стоит отметить, что после диверсии на СП-1 и СП-2 данная магистраль остается единственной, по которой наш энергоресурс может прокачиваться на территорию ЕС.В то же время несмотря на проведение СВО на Украине и, мягко говоря, недружественные отношения с Западом, Россия продолжает выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме.Что характерно, в Киеве ранее во всеуслышание заявили, что не собираются продлевать вышеупомянутый договор с нашей страной по истечении его сроков.Между тем буквально сегодня власти нашей «западной соседки» изменили свое решение. Так в ходе пресс-конференции украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о готовности на продление транзита российского газа. Правда, есть нюанс.Со слов главы правительства Украины, Киев согласится на прокачку российского газа по своей территории при условии, что консорциум стран ЕС или одна из участниц содружества выступит посредником и будет осуществлять транзит уже своего газа. Кроме того, «посредник» должен вести и переговоры с Россией.Стоит напомнить, что такой вариант Шмыгалю еще в январе предлагал словацкий премьер Роберт Фицо.В итоге, получается, что по логике киевских властей, купленный той же Словакией у РФ газ и затем транспортируемый по территории Украины, уже не будет являться «вражеским», а наша страна на нем не заработает.Судя по всему, лидеры ЕС в очередной раз оказали давление на киевский режим, заставив переступить через свои принципы, что демонстрирует «марионеточность» и несостоятельность последнего.