Украинский премьер заявил о готовности на продление транзита российского газа, но через посредника из ЕС

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Украинский премьер заявил о готовности на продление транзита российского газа, но через посредника из ЕС

В этом году истекает транзитный договор, согласно которому российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по украинской территории. Стоит отметить, что после диверсии на СП-1 и СП-2 данная магистраль остается единственной, по которой наш энергоресурс может прокачиваться на территорию ЕС.

В то же время несмотря на проведение СВО на Украине и, мягко говоря, недружественные отношения с Западом, Россия продолжает выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме.



Что характерно, в Киеве ранее во всеуслышание заявили, что не собираются продлевать вышеупомянутый договор с нашей страной по истечении его сроков.

Между тем буквально сегодня власти нашей «западной соседки» изменили свое решение. Так в ходе пресс-конференции украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о готовности на продление транзита российского газа. Правда, есть нюанс.

Со слов главы правительства Украины, Киев согласится на прокачку российского газа по своей территории при условии, что консорциум стран ЕС или одна из участниц содружества выступит посредником и будет осуществлять транзит уже своего газа. Кроме того, «посредник» должен вести и переговоры с Россией.

Стоит напомнить, что такой вариант Шмыгалю еще в январе предлагал словацкий премьер Роберт Фицо.

В итоге, получается, что по логике киевских властей, купленный той же Словакией у РФ газ и затем транспортируемый по территории Украины, уже не будет являться «вражеским», а наша страна на нем не заработает.

Судя по всему, лидеры ЕС в очередной раз оказали давление на киевский режим, заставив переступить через свои принципы, что демонстрирует «марионеточность» и несостоятельность последнего.
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    6 комментариев
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    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:22
      Когда уже кран перекроют? И пусть это будет головная боль ЕС... и ответка за северный поток....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:28
        Не понял...??? Укрорейх же заявил, что с транзитом покончено, неужто там всё так хреново...??? Ещё больше не пойму, если наши на это согласятся, несмотря на всевозможные подлянки этой недостраны... Очень надеюсь, что этого не будет... am
    2. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 16:23
      Кто-то сегодня в Москве прослезился от счастья. И это не шутка.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 16:26
        Думаю,что прослезятся не только в Москве...Кому война,а кому мать родна
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:24
      Контракт заканчивается .И?Смотрим,как снабжать газом Приднестровье?Через "реверс"?А на всех остальных можно положить с прибором.На ту же Словакию и Венгрию(они,кстати заявили что им не требуется газ через Украину)
    4. canurodes Ранг пользователя
      canurodes
      0
      Сегодня, 16:29
      Война войной, а газ - по расписанию

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