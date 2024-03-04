Канцлер ФРГ вновь выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав главное для этого препятствие

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Канцлер ФРГ вновь выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав главное для этого препятствие

Глава правительства Германии Олаф Шольц высказался против передачи Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Об этом сообщает издание The Guardian.

Однако в этот раз Шольц назвал главное препятствие для поставок дальнобойных ракет. И именно это высказывание канцлера свидетельствует о том, что его риторика по данному вопросу постепенно меняется в сторону большей приемлемости передачи дальнобойных ракет.



Нельзя поставлять систему вооружений с очень широким радиусом действия и не думать о том, как контролировать ее. Если вы хотите контролировать систему, а это возможно только при участии немецких солдат, то для меня это не обсуждается

- заявил канцлер ФРГ.

Таким образом, фактически озвучена мысль о том, что немецкие военнослужащие заниматься обслуживанием ракет на территории Украины не могут, но если этим займется кто-то еще, то вопрос может быть актуализирован. Далее возможно следующее развитие событий – подготовка украинского персонала для обслуживания ракет или отправка тех же немецких военнослужащих, но под видом «давно уволившихся из армии» наемников.

Ранее канцлер выступал против самой идеи поставки таких ракет в принципе, а не против их обслуживания немецкими военными. Затем в медийное поле ФРГ стали забрасываться мысли о том, что ракеты – главное, что необходимо Украине для уничтожения Крымского моста. Почему-то именно идея уничтожить Крымский мост стала своеобразным «фетишем» для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения.

Обсуждение поставки ракет в ФРГ актуализировалось после опубликованного в российских СМИ перехвата разговоров немецких офицеров о том, какое количество ракет потребуется для ударов по Крымскому мосту.
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    34 комментария
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    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 16:45
      Таким образом, фактически озвучена мысль о том, что немецкие военнослужащие заниматься обслуживанием ракет на территории Украины не могут
      Получается британские, французские могут, а немецкие нет.
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 16:52
        [Почему-то именно идея уничтожить Крымский мост стала своеобразным «фетишем» для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения.
        ]
        Так в 404-й кричали ура и в воздух ч̶е̶п̶ч̶и̶к̶и̶ кастрюли бросали сперва, когда строили мост, потом после первого теракта.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +7
          Сегодня, 17:07
          Хотелось бы для начала всё таки от украинских официальных лиц услышать, что "Крымский мост" это не продукт "Мосфильма" и не плод нашего больного воображения и что он действительно имеет место быть, а то нас столько лет яростно убеждали в обратном... Ну а нашей власти нужно конкретно увязать безопасность "Крымского моста" с безопасностью таких например объектов в Киеве как Рада, офис президента на Банковой, киевские аэропорты "Жуляны" и "Борисполь" и другие... Вполне возможно мой список не самый оптимальной, но для его уточнения у нас наверняка найдутся более компетентные люди... Если они угрожают нам и шантажируют нас (Крымским мостом), то почему бы не ответить им тем же... С волками жить... am
          1. Neo-9947 Ранг пользователя
            Neo-9947
            +1
            Сегодня, 17:18
            А сколько мостов через Днепр?
            what
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +2
              Сегодня, 17:34
              Этому плешивому немецкому ушлёпку верить нельзя.
            2. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 17:53
              Цитата: Neo-9947
              А сколько мостов через Днепр?
              А через Рейн или Шпее?
            3. Егоза Ранг пользователя
              Егоза
              0
              Сегодня, 17:57
              Цитата: Neo-9947
              А сколько мостов через Днепр?


              На сегодняшний день Днепр в подконтрольной части Украины пересекают 20 действующих мостов: 11 автомобильных (2 из них используются еще и для линий метро), 2 железнодорожных, 7 совмещенных автомобильно-железнодорожных мостов; 5 мостов проходят по плотинам ГЭС.
              Цитата: Neo-9947
              А сколько мостов через Днепр?
            4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
              Иезекиль 25-17
              0
              Сегодня, 18:30
              Двадцать, но для того чтобы их надёжно поразить, потребуется не менее 20 СБ.
          2. Дед-дилетант Ранг пользователя
            Дед-дилетант
            0
            Сегодня, 17:38
            Ну а нашей власти нужно конкретно увязать безопасность "Крымского моста" с безопасностью таких например объектов в Киеве как Рада, офис президента на Банковой, киевские аэропорты "Жуляны" и "Борисполь" и другие... Вполне возможно мой список не самый оптимальной, но для его уточнения у нас наверняка найдутся более компетентные люди...
            Не претендую на компетентность, но включил бы в список, кроме аэропортов, еще и железнодорожные станции Киева, как и шоссе, которые идут на запад.
    2. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +4
      Сегодня, 16:45
      Мы должны заявить, что оставляем за собой право бить по территориям откуда идут поставки оружия Украине!!! Израилю можно, нам нельзя?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +7
        Сегодня, 16:51
        Получается,что нельзя.Почему?Этот вопрос надо отсылать на другую планету,где по сценарию фильма "Кин дза дза" обитают правительства
        1. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          0
          Сегодня, 18:05
          Цитата: Аргон
          что оставляем за собой право бить по территориям откуда идут поставки оружия Украине!!! Израилю можно, нам нельзя?Получается,что нельзя.Почему?Этот вопрос надо отсылать на другую планету,где по сценарию фильма "Кин дза дза" обитают правительства

          То есть вы хотите сказать, что вы это страна третьего мира, над которой Запад делает все, что хочет ? нам это кому нельзя ?????????
      2. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +1
        Сегодня, 16:52
        Цитата: Аргон
        Израилю можно, нам нельзя?

        Это не наш метод, не по христиански.
      3. LeutnantTom Ранг пользователя
        LeutnantTom
        +3
        Сегодня, 16:55
        Крымский мост - легально - нелегально - не имеет значения.
        А какое это дело немцам!? Ничего!
        Ладно, немцы хотят разрушить «незаконный» Крымский мост!
        Сейчас, после Третьей мировой войны, после 1945 года, многие здания были построены Советским Союзом (сегодня Россия) на территории бывшей ГДР (сегодня ФРГ). Таким образом, эти русские постройки на немецкой земле незаконны, и Россия также может разрушить эти незаконные постройки!
        Закон око за око, зуб за зуб уже здесь!
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +2
          Сегодня, 17:40
          Ой хотя бы обещать за мост удары по центру Киева, ну и выпонить
    3. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 16:45
      Да уже ежу понятно, что вся эта свора в ближайшие если не дни, то месяцы, всё равно зайдёт вна. Хотя может и до выборов сюрприз устроят, раз пошли уже ежедневные несмолкаемые обсуждения.
    4. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 16:46
      Какой смысл обсуждать поведение флюгера, всегда по ветру.
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +5
      Сегодня, 16:47
      Канцлер ФРГ вновь выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав главное для этого препятствие:
      - Ещё руки порежете!
      А если серьёзно...
      Кто-то из взрослых у нас сейчас должен официально объявить о том, что если хоть винтик от "Быка" найдут на территории России, Германии прилетит.
      И не слабо...
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 16:50
        Британии не прилетает, Франции не прилетает, с чего вдруг Германии прилетит?
        1. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
          Евгений Попов_3
          0
          Сегодня, 16:56
          Прилететь может лишь раз. Сегодня не прилетело, завтра не прилетело ... А послезавтра просыпаешься утром, а у тебя за окном Хиросима
      2. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
        Евгений Попов_3
        -2
        Сегодня, 16:54
        Дмитрий Анатольич постоянно таким грозит
    6. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      +1
      Сегодня, 16:53
      Мнение Шольца должно было поменять, что прилетит в ответ по- Берлину, а не "Мы не можем контролировать поставленное вооружение"
    7. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +1
      Сегодня, 16:58
      Да кто его знает, может эти таурусы летаю через 2 на третий раз, как трайденты у англичан? Я, естественно, не знаю, но уж очень брыкается германский хорек.
    8. ugos Ранг пользователя
      ugos
      +3
      Сегодня, 17:05
      Да бросьте вы, ни что никуда не прилетит, за летальное вооружение- не прилетело, за танки которые выпускали именно в Германии- не прилетело, а за какие то ракеты прилетит, просто возьмут с украинцев ''честное слово'' что по территории старого РФ стрелять не будут, а что такое ''честное слово'' украинцев все прекрасно знают.
      Даже если войска Запад введёт, тоже не прилетит, на территории украины бить будут, а по центрам принятия решения не посмеют.
      Ну как бить по Лондону, если там все родственники живут.
    9. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      +1
      Сегодня, 17:31
      Подвоха надо ждать оттуда о чем молчат. Очень много в последнее время разговоров о французских военных и немецких ракетах.
    10. ugos Ранг пользователя
      ugos
      +1
      Сегодня, 17:48
      Европа надеется что если они введут свои войска на Украину против РФ, то Путин отступит, не имея возможности воевать против всего НАТО, а начинать ЯВ не решится, потому что в глазах Европы слишком добр и гуманен, и рушить мир ради Украины не будет.Кстати это может и сыграть, насчёт гуманности и заботе за весь мир.
    11. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      +1
      Сегодня, 17:48
      Глупости всё это, решение о поставках уже принято и довольно давно. Просто что-то тормозит, к тому-же ракеты, скажем так, не первой свежести, вот и юлит канцлер.
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:49
      Он это каждый день, вместо завтрака озвучивает-как кукушка в часах? laughing
    13. леонидыч Ранг пользователя
      леонидыч
      0
      Сегодня, 17:57
      Здается мне что летом в Крым можно будет проехать только через Мариуполь. Эти гансы точно гадость устроят.
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        0
        Сегодня, 18:09
        . Здается мне что летом в Крым можно будет проехать только через Мариуполь.

        Паромная переправа в Керчи к работе готова. На всякий случай.
    14. БЭТ-МЕНТ
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 18:38
      Все что сейчас происходит это последствия той предательской политики которую проводил Иудушка Горби и Рая,а так же их окружение. Под их чутким руководством предали ГДР, что развязало руки НАТО действовать в Европе. Немцы забыли чем они нам обязаны, ведь это мы способствовали объединению Германии, вывели свои войска. Предательство ГДР лежит на совести позднего Советского руководства, которое надо было расстрелять. Теперь наша страна тысячами жизней за это расплачиваться,только союзников у нас нет. Немцы же все быстро забыли и стали петь под чужую дудку. Но в истории бывают разные повороты, посмотрим ещё как все обернется.
    15. Wratch Ранг пользователя
      Wratch
      0
      Сегодня, 18:46
      Вобщем то неплохая идея увязать безопасность Крымского моста с городом Киев. Вот совершенно наплевать ,что там живут. Кастрюлеголовые лупять по мирному населению без зазрения совести. Да,мы оно конечно "не такие",но уже достало . Пока не будут получать по кастрюлям ,да еще регулярно,они не успокояться ,нужно просто их упокоить. Нет украины-нет проблемы.
    16. ДМБ84 Ранг пользователя
      ДМБ84
      +1
      Сегодня, 18:51
      Мне всегда было непонятно- почему нельзя запулить по Киеву-граду здоровенной ракетой, заряженной листовками, и подорвать где-то на приличной высоте. В листовках объяснить что куда прилетит Киев-граду, по каким зданиям и когда, в случае, если что-то прилетит по Крымскому мосту. И... если что-то полетил ( хотябы в том направлении) , очень пунктуально отработать. Ведь дело не в страшных пугалках, а в неотвратимости последствий. "Если"-"то". Генштаб, АУ!!!!!
      1. N-W Ранг пользователя
        N-W
        0
        Сегодня, 19:26
        Комику выгоден любой трэш по Киеву - он бы и сам такое учудил, чтобы тут же устроить вселенский визг. Израиль проделал подобное с "7 окт" и до сих монетизирует собственные жертвы.

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