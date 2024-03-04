Канцлер ФРГ вновь выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав главное для этого препятствие:

Нельзя поставлять систему вооружений с очень широким радиусом действия и не думать о том, как контролировать ее. Если вы хотите контролировать систему, а это возможно только при участии немецких солдат, то для меня это не обсуждается

Глава правительства Германии Олаф Шольц высказался против передачи Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Об этом сообщает издание The Guardian.Однако в этот раз Шольц назвал главное препятствие для поставок дальнобойных ракет. И именно это высказывание канцлера свидетельствует о том, что его риторика по данному вопросу постепенно меняется в сторону большей приемлемости передачи дальнобойных ракет.- заявил канцлер ФРГ.Таким образом, фактически озвучена мысль о том, что немецкие военнослужащие заниматься обслуживанием ракет на территории Украины не могут, но если этим займется кто-то еще, то вопрос может быть актуализирован. Далее возможно следующее развитие событий – подготовка украинского персонала для обслуживания ракет или отправка тех же немецких военнослужащих, но под видом «давно уволившихся из армии» наемников.Ранее канцлер выступал против самой идеи поставки таких ракет в принципе, а не против их обслуживания немецкими военными. Затем в медийное поле ФРГ стали забрасываться мысли о том, что ракеты – главное, что необходимо Украине для уничтожения Крымского моста. Почему-то именно идея уничтожить Крымский мост стала своеобразным «фетишем» для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения.Обсуждение поставки ракет в ФРГ актуализировалось после опубликованного в российских СМИ перехвата разговоров немецких офицеров о том, какое количество ракет потребуется для ударов по Крымскому мосту.