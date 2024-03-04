Канцлер ФРГ вновь выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, назвав главное для этого препятствие
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Глава правительства Германии Олаф Шольц высказался против передачи Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Об этом сообщает издание The Guardian.
Однако в этот раз Шольц назвал главное препятствие для поставок дальнобойных ракет. И именно это высказывание канцлера свидетельствует о том, что его риторика по данному вопросу постепенно меняется в сторону большей приемлемости передачи дальнобойных ракет.
Нельзя поставлять систему вооружений с очень широким радиусом действия и не думать о том, как контролировать ее. Если вы хотите контролировать систему, а это возможно только при участии немецких солдат, то для меня это не обсуждается
- заявил канцлер ФРГ.
Таким образом, фактически озвучена мысль о том, что немецкие военнослужащие заниматься обслуживанием ракет на территории Украины не могут, но если этим займется кто-то еще, то вопрос может быть актуализирован. Далее возможно следующее развитие событий – подготовка украинского персонала для обслуживания ракет или отправка тех же немецких военнослужащих, но под видом «давно уволившихся из армии» наемников.
Ранее канцлер выступал против самой идеи поставки таких ракет в принципе, а не против их обслуживания немецкими военными. Затем в медийное поле ФРГ стали забрасываться мысли о том, что ракеты – главное, что необходимо Украине для уничтожения Крымского моста. Почему-то именно идея уничтожить Крымский мост стала своеобразным «фетишем» для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения.
Обсуждение поставки ракет в ФРГ актуализировалось после опубликованного в российских СМИ перехвата разговоров немецких офицеров о том, какое количество ракет потребуется для ударов по Крымскому мосту.
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