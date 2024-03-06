БКО «Витебск» в Спецоперации
Ударный Ка-52 с БКО "Витебск". В носовой части видны пеленгаторы излучения; под днищем размещены сферические станции оптического подавления. Фото "Вертолеты России"
Самолеты и вертолеты фронтовой и армейской авиации, участвующие в текущей Спецоперации по защите Донбасса, подвергаются известным угрозам. Для снижения рисков и защиты от зенитных средств противника авиационная техника оснащается современным бортовым комплексом обороны «Витебск». Приборы из его состава вовремя засекают запуск вражеских ракет и подавляют их головки самонаведения, срывая атаку. Возможности и потенциал БКО «Витебск» регулярно демонстрируется на практике. Комплекс помогает решать боевые задачи и снижать возможные потери.
Комплексы в строю
Перспективный БКО «Витебск» и несколько вариантов его исполнения для разных носителей был разработан в первой половине десятых годов в самарском НИИ «Экран», входящем в состав Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В 2015 г. предприятие освоило серийный выпуск новых приборов и начало поставлять их авиастроительным заводам для монтажа на серийную и строевую технику.
К началу Спецоперации по демилитаризации киевского режима в 2022 г. новыми БКО оснастили значительную часть самолетов и вертолетов фронтовой и армейской авиации. В дальнейшем производство «Витебска» и соответствующая модернизация авиационной техники продолжались с учетом потребностей войск.
Вертолеты и самолеты разных типов, оснащенные «Витебском», участвуют в Спецоперации с самого ее начала. Штурмовики Су-25СМ3, вертолеты Ка-52 и т.д. работают как над передним краем, так и над ближними тылами противника, где имеется угроза в виде его войсковой ПВО. Наличие бортового комплекса обороны с разными средствами позволяет им входить в опасные зоны и эффективно решать боевые задачи с минимальным риском.
Ми-8АМТШ с "Витебском". Фото Vitalykuzmin.net
Работу БКО «Витебск» в условиях реального боя впервые показали почти два года назад, в середине марта 2022 г. Тогда министерство обороны опубликовало видеоролик, посвященный известнейшей высадке десанта на аэродром Гостомель. Другие материалы об этой операции появлялись и в неофициальных источниках и тоже показывали работу армейской авиации и применение комплексов обороны.
В десантной операции были задействованы транспортные вертолеты Ми-8 современных модификаций и ударные Ка-52. Официальное видео показывало, как «Витебск» засекает угрозы в виде вражеских ракет и предупреждает о них экипажи. В ответ на пуски ракет летчики выполняли противозенитный маневр, а автоматика БКО использовала штатные средства подавления. Как сообщалось, в ходе вылета в таких условиях каждый вертолет с «Витебском» успевал уклониться от 3-5 или более ракет.
Накопленный опыт
Боевая работа армейской и фронтовой авиации продолжается. Так же не прекращается и применение штатных бортовых комплексов обороны в разном исполнении. Время от времени в разных источниках появляются новые сообщения об успешном использовании «Витебска» и спасении от ракет очередной боевой единицы. При этом новости такого рода давно стали привычным делом и уже не привлекают былого внимания. Это обстоятельство прямо указывает на успех современного БКО и его результативность.
В ходе боевого применения нарабатывается ценный опыт, используемый при совершенствовании комплекса. Так, еще в августе 2022 г. КРЭТ сообщал, что результаты первых месяцев эксплуатации в условиях реальных боевых действий анализируются и помогают развитию «Витебска». Тогда же отмечалось наличие обратной связи с непосредственными пользователями, которые дают необходимую информацию.
Кадры с оптико-электронной системы вертолета Ка-52 с "Витебском", участвовавшего во взятии Гостомеля. Кадр из видео от Минобороны РФ
На днях телеканал «Звезда» показал новый выпуск программы «Военная приемка», посвященный работе КРЭТ. Одной из тем передачи стал БКО «Витебск», его применение и пути дальнейшего развития. Руководство концерна отметило, что в ходе Спецоперации комплекс работает так же, как на полигонных испытаниях, и полностью справляется со своими задачами. Поставки серийных «Витебсков» в войска продолжаются, что дает желаемые результаты.
Рассказывая о развитии средств обороны, «Военная приемка» и НИИ «Экран» показали прибор из состава новой модификации «Витебска», проходящий стендовые испытания. Это т.н. зеркальный сканер, предназначенный для обзора окружающего пространства и обнаружения стартующих и/или летящих ракет. Заявлена возможность обнаружения и сопровождения нескольких воздушных целей одновременно, но прочие подробности пока не сообщаются.
Положительные последствия нынешней модернизации «Витебска» очевидны. Комплекс дорабатывается с учетом опыта работы в зоне боевых действий по реальным угрозам. БКО столкнулся с настоящими иностранными ракетами разных моделей, что позволило уточнить различные нюансы его работы и внедрить соответствующие изменения. По итогам таких мероприятий «Витебск» должен показать прирост эффективности при работе по ракетам, имеющимся у украинских формирований и у потенциального противника в лице стран НАТО.
Комплексный подход
БКО «Витебск» выполнен в виде комплекта средств, предназначенных для установки на разных воздушных платформах. Внутри самолета или вертолета монтируется аппаратура управления, а на наружных агрегатах устанавливаются детекторы и средства противодействия. Предусмотрено несколько вариантов исполнения устройств и ряд комплектаций – они предназначаются для разных носителей и соответствуют их требованиям и особенностям.
Элементы БКО "Витебск" для самолета Су-25СМ3. Кадр из т/п "Военная приемка"
За обнаружение угроз отвечают датчики лазерного излучения и ультрафиолетовые пеленгаторы-сканеры, установленные по периметру летательного аппарата. Они засекают попытки замерить дальность и/или взять на сопровождение, а также фиксируют пламя от пуска ракеты и определяют направление на него. Данные об обнаруженных объектах передаются в блок управления.
Приборы управления в автоматическом режиме обрабатывают поступающие данные, предупреждают экипаж об угрозе и направлении на нее, а также принимают меры по защите борта. Автоматический режим работы позволяет быстро реагировать на угрозы и выбирать оптимальный вариант противодействия, а также сокращает нагрузку на летчиков.
В качестве средств противодействия используются блоки отстрела ложных тепловых целей и дипольных отражателей, станция постановки активных помех, а также устройства оптико-электронного подавления на основе лазеров. Так, ЗРК с радиолокационным наведением подвергается воздействию пассивных или активных помех, срывающих сопровождение и наведение. Инфракрасные ГСН уводятся в сторону при помощи ЛТЦ или направленно подавляются лазером.
БКО «Витебск» в разных комплектациях используется на целом ряде современных платформ, состоящих на вооружении наших ВКС. Его несут штурмовики Су-25 последних модификаций, ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52, а также транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ. Кроме того, комплексы обороны имеются на самолетах специального летного отряда «Россия», отвечающего за перевозку высшего руководства страны.
Пеленгатор-сканер из состава модернизированного "Витебска". Кадр из т/п "Военная приемка"
Разработана и предлагается покупателям экспортная версия «Витебска» под названием «Президент-С». Имеются сведения о нескольких контрактах на поставку такого оборудования.
Минимальный риск
Практика показала, что БКО «Витебск» является одной из наиболее полезных разработок последнего времени для отечественной боевой авиации. С помощью этого комплекса удалось снизить до минимума риски поражения актуальными иностранными ЗРК основных классов и типов. В частности, демонстрировалась уникальная эффективность работы по ракетам ПЗРК.
БКО «Витебск» получили широкое распространение в нашей фронтовой и армейской авиации, улучшив ее защиту от типовых угроз. На протяжении двух последних лет приборы из состава серийных комплексов помогают сохранять технику и личный состав, а также способствуют решению общих задач Спецоперации. Следует ожидать, что такая практика продолжится, и российская авиация по-прежнему будет демонстрировать высокую эффективность.
Информация