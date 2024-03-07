Далеко ли от Пхеньяна до Москвы – какая заграница нам поможет
Ресурс есть, надо бы проверить
Вопрос изыскания новых ресурсов в интересах модернизации Вооруженных Сил (ВС) является одним из основных в ходе поддержания национальной безопасности страны. О чём в этом плане говорит опыт ведения войн и вооруженных конфликтов XX и XXI века?
Прежде всего, он показывает, что их ход и исход в ряде случаев зависит от своевременного экспорта военной и специальной техники (ВВСТ) со стороны стран-союзников в интересах государства-реципиента. Особенно показательным становится пример специальной военной операции (СВО).
Он едва ли не впервые доказал, что, благодаря нескончаемым поставкам ВВСТ, военных советников и разведданных со стороны стран НАТО, ВС Украины (ВСУ) готовы воевать «до последнего украинца». Достоверно известно, что в интересах ВСУ работают экономики и военно-промышленные комплексы более чем тридцати стран.
Учитывая это обстоятельство, зарубежные военные аналитики и специальные службы пытаются выявить факты военного и военно-технического сотрудничества России с другими странами. Цель понятна – нужны формальные причины, чтобы подвергнуть союзников России экономическим санкциям.
Обвиняются не все
Среди стран, обвиняемых в поставках ВВСТ в Россию в период 2022–2024 гг., неоднократно фигурировали Китай и Иран. Однако с конца 2023 года все чаще в зарубежных СМИ можно встретить аналитические материалы о том, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) якобы наращивают темпы экспорта северокорейского оружия в РФ.
Сейчас мы не можем оперативно перепроверить информацию о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) России и Северной Кореи (если такое вообще существует на практике). Дело в том, что имеющиеся открытые источники безнадежно устарели (К. Чуприн «Военная машина КНДР». Издательство «Викта», 2016, 548 с.), а анализируемая информация зачастую бывает неполной или необъективной (взять хотя бы фейки западных спецслужб).
Однако наличие большого внимания иностранных военных аналитиков к данной проблематике позволяет говорить о возможности и перспективах реализации на практике такого сотрудничества в будущем.
Вне зависимости от реального положения дел, применение ВС РФ северокорейских вооружений самостоятельно или совместно с северокорейскими специалистами (что крайне маловероятно) представляет интерес в связи с возможностью усилить боевые возможности Российской Армии, а также опробовать оружие КНДР в условиях реальной боевой обстановки.
Взаимный интерес
Для испытания в условиях СВО северокорейцы могли бы поставить крылатые ракеты (КР) КНДР «Стрела-1» (화살-1), «Стрела-2» (화살-2) (обе находятся на вооружении ВС КНДР) и «Огненная Стрела-3-31» (불화살-3-31). Главное управление ракетостроения КНДР 24 января 2024 года произвело первый испытательный запуск КР нового типа «Пульхвасар-3-31», находящейся в разработке.
Главное управление ракетостроения КНДР объяснило, что нынешнее испытание является процессом непрерывного обновления систем вооружений, регулярной и обязательной деятельностью управления и подведомственных управлению НИИ национальной обороны. Представляется, что использование данных КР в ходе СВО позволило бы оперативно провести апробацию их боевого применения.
Северокорейская ракета KN-23 (иностранное условное обозначение) или «Хвасон-11Ga» (официальное название) могла бы быть полезной при решении задач демилитаризации Украины. По известным данным, ОТРК с таким боеприпасом имеет достаточно высокие характеристики и способен эффективно поражать широкий круг целей – войска в местах сосредоточения, штабы, артиллерию и ракетные комплексы и т. д.
СВО показала, что в современном бою нужны не только высокотехнологичные виды ВВСТ (БПЛА, барражирующие боеприпасы, управляемые ракеты). На вооружении должно находиться очень много дешевого оружия, например артиллерийских боеприпасов.
Бесценный опыт
В ходе СВО расход снарядов оказался в десятки раз больше, чем предполагалось. Сейчас на полную мощь работает Российский ОПК, но, если бы снарядов было бы еще больше (а на территории КНДР находятся несколько десятков заводов боеприпасной промышленности), то было бы еще лучше.
Военно-политическое руководство КНДР могло бы направить 100 тысяч северокорейских добровольцев в зону проведения СВО, что внесло бы существенный вклад в ход операции. Северной Корее тоже нужен такой опыт уже потому, что у них нет практики участия в современной войне.
В Пхеньяне, похоже, рассуждают так – почему бы не провести через СВО, где активно применяются новейшие образцы ВВСТ, часть своей армии, офицерский и генеральский корпус. А если у КНДР будет война с США, то нет сомнений, что это будет современная война.
Тема возможной отправки северокорейских добровольцев на Украину поднималась еще в 2023 году.
Существующие затруднения в рамках двустороннего ВТС связаны с тем, что с 2020 года из-за пандемии COVID-19 КНДР стала закрытой страной, что не способствует развитию военных связей с Россией. Кроме того, официально ВТС между нашими странами было прекращено в 1991 году.
Таким образом, зарубежные источники продолжают утверждать, что Российская Армия получила и уже применяет ВВСТ и боеприпасы северокорейского производства. Приводятся некие доказательства и прочая информация о таком сотрудничестве. В свою очередь Россия и КНДР не подтверждают и не опровергают эту информацию.
- Руслан Кузнецов
- musavat.biz, showslide.ru
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