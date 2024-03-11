Киноляп «Воздух» – очередной плевок в Великую Отечественную войну

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Киноляп «Воздух» – очередной плевок в Великую Отечественную войну

На экраны вышла очередная киноподелка про Великую Отечественную войну. Уже успели забыть фильм «Сволочи», практически позабыт «Сталинград» Бондарчука. Видимо, нам решили напомнить, что «враг не дремлет». Фильм, в прямом смысле этого слова – унылый отстой. Уныние сквозит весь фильм.

Фильм полностью провалился в прокате. Интернет изобилуют негативными оценками.



Удивительно, но реклама своё дело сделала, и люди идут. Хотя многие уходят из зала. И я не слышал, чтобы после просмотра фильма кто-то его обсуждал. Люди выглядят так, как будто съели что-то крайне неприятное и несъедобное.

Как и предлагает политкорректность – прежде, чем поругать, похвалю. Хотя хвалить фильм особо не за что. В картину притащили отреставрированную технику времен Великой Отечественной войны. Но это точно не заслуги авторов фильма. Неплохо воспроизвели военную форму, хотя и тут возникают вопросы: например, почему в сентябре герои носят зимнюю форму? Или почему в одной и той же сцене одни военнослужащие в зимних шапках, а другие в пилотках? Макеты самолетов сделаны безобразно, у одного из них даже отвалилась половина руля высоты, и никто не удосужился её установить, как надо.

Для съемок фильма использовали новейшие технологии, имитаторы самолетов, виртуальную реальность и даже написали специальное программное обеспечение. Достаточно реалистично воспроизведены виды из кабины и тряска самолета в полете. И все эти усилия и гигантские средства потрачены ради того, чтобы снять отстой. Фильм уныл от первой и до последней минуты. Все действо идет на фоне монотонной и отвратительной музыки.

Можно долго обсуждать, летали женщины на фронте или нет. Но женщин-летчиц было крайне мало, истребителей среди них было ещё меньше, их берегли и в самое пекло старались не пускать. Причем среди них были такие яркие героини, как Марина Раскова. С неё срисовали одну из героинь, но эта героиня ничем, кроме хамского отношения к командирам, не отличается. Непросто понять, кто это и почему она себя так ведет.


Мари́на Миха́йловна Раско́ва — советская лётчица-штурман, майор Военно-воздушных сил Красной армии, одна из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза


У всех актрис «актуальный» татуаж бровей, которого во времена войны не было и быть не могло. И они ведут «гламурные светские разговоры», которых просто не могло быть в то время

С первых же минут возникало желание громко прокричать «Не верю!» – таким ненатуральным и высосанным из пальца было всё происходящее в фильме.

Столь же нелепы и даже преступны поступки героев. Командир заставляет главную героиню убить лошадь! А ведь это казенное имущество, и такого командира ждал трибунал!

Не говоря уже о том, что главная героиня весь фильм мучается вопросом: «Что важнее – Родина или человек»? И только к концу фильма находит поражающий глупостью и банальностью ответ.

Кстати, нигде в фильме не видно политработников. А ведь в любой эскадрилье был замполит, который летал на боевые задания вместе с летчиками и прекрасно знал их настроения. Летчика, который в воздушном бою отказался стрелять, просто не допустили бы к дальнейшим полетам, не говоря уже о том, чтобы дать важное задание, которое получила главная героиня.

Сама героиня определенно обладает психическим расстройством, ибо прямо посреди вражеского налета она спокойно бродит посреди раненых, равнодушно смотрит на кровь и страдания, игнорирует крики «Ложись!», и даже из револьвера (!) целится во вражеские самолеты. С тем же садистским спокойствием она засовывает револьвер в рот неудачному насильнику-сослуживцу, а потом и убивает его.

Зачем-то два технаря соревнуются в том, чтобы вместо героини, совершившей тяжкое воинское преступление, взять её вину на себя. А командир, как последний лопух, поверил лжи своих подчиненных и даже не удосужился провести служебное расследование. Да и героиня совершенно спокойно и без всяческих угрызений совести соглашается, чтобы её сослуживец подставил себя вместо неё.

А еще психопатка героиня зачем-то рассказывает про педофила-педагога в своем несчастном детстве и про то, как она его убила.

И вот такому морально неустойчивому и психически ненормальному летчику доверяют перегонку самолета из тыла врага. Это само по себе сомнительно. Про такие случаи неизвестно.

При подобной посадке, самолет, скорее всего, получал повреждения, ремонтировать его в тылу врага было невозможно, а тут мы видим целехонький самолет, только в крови, стоящий прямо посреди поля, и никак не замаскированный от наблюдения с воздуха. Просто удивительно, как до сих пор не прилетели немцы и не превратили в труху не только самолет, но и весь партизанский отряд. Такие самолеты в лучшем случае сжигали.

Дальше душераздирающая сцена про ребенка, которого просят вывезти в голодающий Ленинград! Оттуда, наоборот, детей эвакуировали! А растяпа летчица, мало того, что не смотрела по сторонам и подставилась под атаку немца, так еще и никак не зафиксировала ребенка, которого просто должно было швырять по кабине. И после всех этих «подвигов» героиня ближе к финалу щеголяет в офицерских погонах и даже оказывается командиром. Да, и она сбивает немцев, так и не понимая: «За что же она воюет?»

Потом главную садистку героиню сбивают, и она волшебным образом оказывается прямо в окопах вместе с солдатами. И даже с энтузиазмом стреляет в спины своих же солдат из револьвера, не забыв показать крупным планом свою «пятую точку».

А дальше идёт просто смакование крови, трупов, тяжких ранений и смертей. Крови в фильме очень много, и такое впечатление, что авторы фильма просто получают удовольствие от всего этого ужаса, показывая его со всех сторон и во всех деталях.

Не забывая при этом отдельно посмаковать избиение прикладами пленных немцев негодяями партизанами, и погибший расчет зенитного орудия – его очень долго показывали во всех деталях. Типа невинно убиенные злодейкой героиней, жертвы... А на крупном плане прекрасно видно неживые лица кукол.

Авторы устами героев не забывают поругать и плохих инженеров, выпускающих плохие самолеты, которые никогда не будут лучше вражеских.

Я уже писал про отсутствие замполитов. Но и воинская дисциплина хромает на все ноги и руки. Подчиненный запросто может обратиться на «ты» к командиру и даже ему нахамить. Командир на глазах у всего воинского коллектива обнимается с подчиненной и гладит её.

Фильм состоит из кучи нелогичных и никак не связанных кусков. Практически неясно, откуда берутся герои, и малопонятно, чем занимается большинство из них. Действие прыгает по разным участкам фронта.

После каждой сцены появляется ожидание, что фильм на этом и закончится, но авторы мучают зрителя дальше.

Абсолютно бездарные и топорные съемки. Несмотря на все мучения с имитаторами самолетов, воздушные бои сняты убого, либо из кабины пилота, либо с земли. Сцены очень кратковременны. Хотя технические средства, столь бездарно использованные в этом фильме, могли помочь снять воздушные бои не хуже, чем в довольно посредственном американском фильме «Топ ган: Мэйверик». Надо сказать, что «Топ ган», при всех его недостатках, получился вполне зрелищным фильмом. А у нас – какое-то убожество…

У немцев летает один и тот же пилот, который падает с самолетом на землю, взрывается, и через 5 минут мы снова видим его в кабине «мессера». Удивительно, но авторы забыли упомянуть, что он «сбил 300 наших самолетов».

Фильм изобилует крупными планами. Такое впечатление, что для съемок набрали операторов, которые впервые взяли в руки камеры, а режиссер им не написал, как снимать. Сцены зачем-то перебиваются черными кадрами, как будто бы фильм монтировал какой-то монтажер, впервые увидевший компьютер.

В фильме крайне много грязи, во всех отношениях. Постоянно было ощущение, что авторы фильма хотели вылить на зрителей как можно больше этой самой мерзости. Можно еще долго копаться в этой скверне, но как-то больше не хочется.

Чуть не забыл сказать, что авторы фильма явно получили откат от табачных компаний. Весь фильм идет разнузданная реклама курения. Причем с посылом: «Кури – героем будешь».

Так что, на мой взгляд, на экраны вышел не просто очередной бездарный фильм о войне. А полулчился просто смачный плевок в сторону Великой Отечественной войны и наших предков, воевавших на фронте. Причем со стороны именитых и обласканных нынешней властью деятелей. Хотя даже «Википедия» пишет, что у этого режиссера – Алексея Германа-младшего, «изощренная визуальная культура, зачастую превалирующая над смыслом». Переводим на русский язык – он не снял ни одного хорошего фильма.

А какой это прекрасный подарок либералам всех мастей! Для них же прекрасный повод позлословить о том, что «кремлевская пропаганда» сняла очередной плохой фильм о войне. Кстати, «либералы» уже оценили. Собчак в восторге.

Даже можно порадоваться за молодое поколение, что оно не смотрит таких фильмов.

По Первому каналу сейчас рассуждают о том, какой киноопус снимут в Голливуде про Зеленского. Но стоит ли перемывать косточки загнивающему американскому кинематографу, если у нас на государственные деньги снимают такое?

И, может, Следственный комитет обратит внимание на режиссера и очередной фейк о войне? «Сволочей», на этот раз летающих?

И кто задаст вопрос, почему в очередной раз за народный счет так оболгали Великую Отечественную войну и её героев? И чей заказ был выполнен на этот раз?

Судя по тому, что кино впервые было показано на Токийском кинофестивале, оно больше ориентировано на иностранного потребителя. Тем гнуснее поступок авторов, оболгавших историю своей Родины.

Увы, вопрос без отклика: кто ответит?
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49 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +21
    Сегодня, 05:26
    Не удивлен. После поделок типа "Т-34", "Девятаев" и т.д. - вообще нет желания больше смотреть современные фильмы про ВОВ. Прёт чернуха. Валом. Лишь бы бабло освоить.....
    1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +9
      Сегодня, 05:41
      Цитата: Nexcom
      Не удивлен. После поделок типа "Т-34", "Девятаев" и т.д. - вообще нет желания больше смотреть современные фильмы про ВОВ. Прёт чернуха. Валом. Лишь бы бабло освоить.....

      Давно не смотрю эту чернуху, создаваемую " современными режиссерами"! И другим не советую!
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 05:46
        Да там и по техническим делам ляпы. laughing
        В "Девятаеве" он в самом начале летал на Аэрокобре, у которой двигатель ЗА КАБИНОЙ и идет вал до винта через кабину (хитрая конструкция). А масло выбивает из носовой части у Девятаева. Это как?
        там в носовой части ничерта кроме 30 мм авиапушки с боекомплектом не было у Аэрокобры. lol
        Но при этом по фильму именно оттуда хлещет масло да так что аж весь фонарь заливает - ничерта "Девятаеву" не видно. Ну и обжималки с предателем-пилотом - просто мерзость. особенно распитие пивка с сосисками.
        1. spyder100 Ранг пользователя
          spyder100
          +4
          Сегодня, 06:36
          В истребителе Р-39 всех модификаций в носовой части находился маслобак редуктора. Учите матчасть прежде чем писать.
          https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2Fairwar.ru%2Fimage%2Fidop%2Ffww2%2Fp63%2Fp63-2.gif&lr=213&pos=2&rpt=simage&source=tabbar&text=компоновка%20истребителя%20аэрокобра
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            0
            Сегодня, 06:43
            Благодарю за информацию. Не знал.
        2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 06:49
          Цитата: Nexcom
          Ну и обжималки с предателем-пилотом - просто мерзость. особенно распитие пивка с сосисками.

          Ну, рукопожатие с СС-овцем в Т-34 ещё не переплюнули. Там, кстати, в этой сцене СС-овец на немецком называет героя Петрова БРАТОМ(!!!) В прокатной версии фильма эту фразу не перевели. Пока...
      2. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +6
        Сегодня, 05:53
        Цитата: ваш вср 66-67
        Давно не смотрю эту чернуху, создаваемую " современными режиссерами"!

        Обсидела всякая плесень Минкульт России, у них только про себя что то правдоподобное получается, но запроса на тупую похабень нет, вот и лепят как могут то, в чём ни уха ни рыла.
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 06:52
          Цитата: Владимир_2У
          Обсидела всякая плесень Минкульт России, у них только про себя что то правдоподобное получается, но запроса на тупую похабень нет, вот и лепят как могут то, в чём ни уха ни рыла.

          А я думаю это не случайно. Все эти поделки получают гос.финансирование на БЕЗВОЗВРАТНОЙ основе,через Фонд Кино. Кто хоть раз имел дело с гос.заказом или бюджетным финансированием, знает как это не просто - получить финансирование! А тут раздают и не просят вернуть...
      3. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 06:03
        Цитата: ваш вср 66-67
        Давно не смотрю эту чернуху

        Нынешние фильмы и сериалы нормальному человеку смотреть категорически не рекомендуется ! Убогость и примитивизм. Всё !
      4. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 06:42
        Цитата: ваш вср 66-67
        создаваемую " современными режиссерами"

        Алексей Герман-младший 1976 года рождения. Сын, соответственно, Германа-старшего laughing который ещё в 90-ые отметился "Хрусталёв машину". Это старая плеяда, из 90-х...
      5. Таймень Ранг пользователя
        Таймень
        -1
        Сегодня, 07:15
        А вы все что хотели?Чтобы враги народа хорошие фильмы про наш народ ставили?Ага,щас.Да ещё все,так называемые режиссёры,имеют израильские паспорта.А вся "наша"власть до небес,также такие же паспорта имеет. Вот вам и крыша.
    2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 06:37
      Цитата: Nexcom
      Не удивлен. После поделок типа "Т-34", "Девятаев" и т.д. - вообще нет желания больше смотреть современные фильмы про ВОВ.

      Абсолютно аналогичные чувства испытываю. Тоже, практически перестал смотреть, потому что среди всего шлака попадаются только единицы нормальных типа Панфиловцев, Брестской крепости или На Берлин (Двое в степи).
      А может это и есть Цель нашего Капитала, который и содержит "творческую интеллигенцию", через тот же Фонд Кино? Раз народ не воспринимает откровенную чернуху по ВОВ, то давайте подсунем картины уровня Т-34 с графиком, тайм буллетом и вроде как патриотичные, но... полное УГ! Хоть так замылить ВОВ!
      А с тим фильмом всё было понятно на уровне главной героини - дочка репрессированных кровавым режимом родителей, изнасилованная в детском доме для детей врагов народа...
  2. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +7
    Сегодня, 05:29
    Если уж песня хорошая,то она звучит во всех странах земного шара.Дело в том,что расходуя государственные деньги авторы и себя стараются не обижать.Не всегда приглашают консультантов.А ведь,кроме всего прочего надо перелопатить огромный пласт литературы.Везде одни и те же актеры. Какой то междусобойчик получается.А народ смотрит и будет смотреть.Это просто человеческая потребность,узнать что то новое. А вместо этого получает обычный суррогат.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +7
      Сегодня, 05:49
      Самый паскудный фильм про ВОВ - "Цитадель" Михалкова....
      Этот не смотрел, поэтому оценивать не могу, но не удивлён реакции автора статьи. В последнее время снимают откровенные ляпы ...странно, что Штрафбат не упомянут...
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 05:50
      Самый приличный фильм про ВОВ из современных - "28 Панфиловцев".

      зы А "Штрафбат" и вспоминать не охота. Там Серебряков просто денег поднял себе на съёмках и все.
      1. Lelik76 Ранг пользователя
        Lelik76
        0
        Сегодня, 06:01
        Фильм "Литвяк", про который я ниже написал, как раз от создателей "28 панфиловцев".
        Они даже кабину сделали Як-1 с нуля, потому что как пишут реальных не сохранилось.
      2. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 06:07
        Согласен... Я бы еще в список добавил Бресткую крепость и Красный призрак . Остальное просто шлак
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 06:56
          Цитата: FoBoss_VM
          Я бы еще в список добавил

          Дорога на Берлин (по мотивам повести Эммануила Казакевича "Двое в степи").
      3. iury.vorgul Ранг пользователя
        iury.vorgul
        +5
        Сегодня, 06:27
        "28 Панфиловцев" - фильм неплохой, но в отличии от лучших советских фильмов пересматривать не тянет.
      4. cast iron Ранг пользователя
        cast iron
        +1
        Сегодня, 07:06
        Серебряков - актер. "Штрафбаты" снимают режиссеры.
  3. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +12
    Сегодня, 05:30
    Спасибо за статью! Все верно, чем меньше ветеранов тем меньше правды. Но конечно очень обиден уровень паскудства, вроде с одной стороны нам постоянно говорят про подвиги дедов, и всячески их вставляют в свои речи, с другой стороны прикрывают мавзолей и выдают деньги на это.... Как вообще победили деды по таким фильмам не понятно, тут и половина сидит, половина охраняет, еще половина стреляет по своим ибо заградительный отряд, еще четверть насилует немок и своих, а тут еще и детей надо... А кто тогда вообще в атаку то шел?? вообще не понятно, и это упорно вдалбливается людям нашими киноделами. По хорошему за такие киношедевры садить надо.....
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 05:38
      Если ориентироваться по современным фильмам про ВОВ, то в атаки не ходили - в атаки гнали заградотряды. Ну или как во "Ржеве" - бешеный НКВДшник гнал. Сначала всех к стенке хотел поставить за листовки, а потом уразумел что лучше в атаку всех отправить. laughing
    2. АА17 Ранг пользователя
      АА17
      -2
      Сегодня, 06:23
      Как вообще победили деды по таким фильмам не понятно, тут и половина сидит, половина охраняет, еще половина стреляет по своим ибо заградительный отряд,


      Согласен с Вами.
      Современные фильмы об Отечественной Войне не смотрю. Знаю, что будет очередная ложь.
      Самое главное состоит в том, что на основе таких фильмах молодежь будет складывать свои представления о ВОВ.

      Предлагаю запретить снимать ( т.е выделять деньги ) фильмы о ВОВ без прохождения определенной цензуры.
      А вот кто́ будет цензером в нашем капиталистическом мире я не знаю. Может быть бойцы вернувшиеся с СВО.
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 07:01
        Цитата: АА17
        Предлагаю запретить снимать ( т.е выделять деньги ) фильмы о ВОВ без прохождения определенной цензуры.

        Так государство уже провело цензуру сценария на выдачу гос.денег. Может лучше наоборот без цензуры? Пусть делают как хотят, а мы рублём проголосуем? Не будет ходить на шлак и пусть банкротяться без гос.дотаций?
      2. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 07:44
        .
        Цитата: АА17
        Может быть бойцы вернувшиеся с СВО.

        А они, по Вашему, специалисты по истории ВОВ?
    3. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:02
      Цитата: turembo
      Как вообще победили деды по таким фильмам не понятно

      Как не понятно? Прямо везде говорят - ВОПРЕКИ!
      Цитата: turembo
      А кто тогда вообще в атаку то шел??

      Как кто? Михалков с черенком от лопаты!
    4. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:20
      Цитата: turembo
      Спасибо за статью! Все верно, чем меньше ветеранов тем меньше правды.

      Дед плевался от советских фильмов про войну - а уж от современного ширпотреба думаю что разбил бы телевизор
  4. Lelik76 Ранг пользователя
    Lelik76
    +2
    Сегодня, 05:46
    Я жду когда доснимут фильм "Литвяк". На него вот денег не могут найти, заявлено что биографический фильм.
    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 07:04
      Цитата: Lelik76
      Я жду когда доснимут фильм "Литвяк". На него вот денег не могут найти, заявлено что биографический фильм.

      Я что на Панфиловцев перечислял, что сейчас на Литвяка перечисляю... Вот так народ по копеечке скидывается и снимают нормальные фильмы... sad
  5. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 05:52
    Некому делать фильмы в которых истинные факты о войне!Сейчас главное что пипл хавал любую туфту,вот и получаются в итоге такие бездарные пародии на наше прошлое!Создавая такие антишедевры мы лешаем будущие поколения страны возможности размышлять о событиях непредвзято,вместо правды люди видят заказанный кем-то плевок в историю СССР.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 06:36
      Цитата: Бережливый
      Сейчас главное что пипл хавал любую туфту
      Пипл уже эту туфту не хватает, потому что это и на самом деле туфта.
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 06:07
    И кто задаст вопрос, почему в очередной раз за народный счет так оболгали Великую Отечественную войну и её героев?

    Вероятно, я предполагаю, потому, что собственных достижений и успехов они сторонятся или облекают их в сказочные (фантастические) формы
    И чей заказ был выполнен на этот раз?

    Тех, для кого напутственная речь Сталина 7 ноября 1941 года с трибуны Мавзолея, просто бесит (видимо, из-за этого они драпируют его на время проведения военных парадов)...
    Тех, кого заявленная поддержка 90% заставляет проводить голосование три дня и вести его при помощи электронных систем, не подверженных общественному контролю.
    Тех, кто во время общенародных праздников вставляет в ТВ программы старые советские фильмы.
  7. tatarin1972 Ранг пользователя
    tatarin1972
    +3
    Сегодня, 06:19
    Странное положение в нашей стране, чтобы снять фильм, по реальной истории, про реального человека ( Лидия Литвяк) денег нет. Но вот на такие высеры есть.
  8. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    0
    Сегодня, 06:22
    Как-то послушал на телеканале "Культура" Мединского.
    Речь: смесь чиновничьего жаргона, культурного языка и уличного сленга.
    Видимо, пытается подкупить зрителя своей простотой и объемом знаний (зачастую несвязанных).
    Мол, я Ваш, я тоже в МакДональды (или как-там..это заведение) хожу!

    Вижу прямую зависимость между поведением этого, бывшего министра
    и нынешними "киношниками" (не заслуживают названия профессий):

    ..спекуляция, заигрывание с массами, гипер-использование спец.эффектов,
    тупой экшн вместо драматургии и т.д.
    И это тоже ..Россия..((
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:33
    Все начиналось с предателя и убл...ка Резуна-Суворова, а потом пошло по нарастающей - генералы дураки, техника плохая, Сталин виновен в развязывании войны и т.д.
    1. cast iron Ранг пользователя
      cast iron
      0
      Сегодня, 07:14
      А я то думал, что все начиналось с ков, предавших коммунистическую идеологию и разваливших СССР?
    2. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:33
      Цитата: Голландец Михель
      Все начиналось с предателя и убл...ка Резуна-Суворова, а потом пошло по нарастающей - генералы дураки, техника плохая, Сталин виновен в развязывании войны и т.д.

      А началось все с него почему? Потому что власть все что смогла засекретила а что не смогла- глазки закрыла "Мол не было такого!! Фсе вранье!!".
      А потом когда появился Суворов с простыми ответами на сложные вопросы - естественно народ поверил ему, а не завравшейся власти.И покатилась страна под откос......

      В статье автор про курение затронул- курили все поголовно, чтоб снять голод нервяк и т.д.
  10. dandi Ранг пользователя
    dandi
    0
    Сегодня, 06:33
    Давно не смотрю современные поделки про Великую отечественную войну, давно и принципиально. Потому как ничего стоящего стоящего не ожидаю.Хоть и понятно, что нынешний кинематограф-это не про воспитание, а про деньги, но всякий раз брезжит какая-то надежда, что, может быть, сейчас, может, в этот раз сделают что-то путнее, стоящее. Но нет, оставь надежду надежду всяк ,сюда входящий ( в смысле, в кинотеатр). А тем паче, когда идёт навязчивая реклама, вообще пропадает всякое желание смотреть подобное . Дерьмо, одним словом.
  11. сталевар Ранг пользователя
    сталевар
    +1
    Сегодня, 06:42
    Я сейчас в кино, на военные фильмы не хожу. Чтобы потом "жаба" не душила, что на откровенное Г.. деньги свои отдал. Через пол года в интернете по смотрю. Так проще и нервы целее.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:57
      Цитата: сталевар
      Через пол года в интернете по смотрю. Так проще и нервы целее.

      А я всегда раньше смотрю в онлайн, чем фильм в прокат вышел. Сейчас ходить за деньги в кино роскошь, я лучше две палки колбасы за такие деньги куплю..
  12. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 06:43
    Красный призрак
    Литвяк
    Фильм про железную дорогу в блокадный Ленинград
    28 панфиловцев

    Все, других достойных фильмов не вспоминается , лет за 10-15
    И главное есть закономерность. Достойные фильмы по тв не рекламируют.
    Кто-нибудь вообще видел по тв рекламу Красного призрака? (или смотрел его?) личном я про него узнал случайно, прочитав обзор на случайном сайте.

    Зато вот такую-то вражескую пропаганду, или девятаев (где оправдывали предателя), т 34 (где оправдывали ссовсца), утомленные Солнцем (просто без комментариев), штрафбат (любимый тв сериал либералов) - из всех щелей рекламировали
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 06:54
      Цитата: Ivan№One
      Все, других достойных фильмов не вспоминается , лет за 10-15
      И главное есть закономерность. Достойные фильмы по тв не рекламируют.

      Не знаю какого качества будет лента -"Пассажир", но реклама пошла по ТВ забористая.
      Но реклама сразу отпугивает от просмотра, особенно если это «Первый канал» — общероссийский федеральный телеканал.
    2. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Ivan№One
      Все, других достойных фильмов не вспоминается , лет за 10-15

      "Крик тишины", не?
  13. nikolaevskiy78 Ранг пользователя
    nikolaevskiy78
    +1
    Сегодня, 06:45
    давно уже наше государство крутит какую-то странную смесь из "имперскости, советскости" и "либеральности". Выходит каша, но в этой каше надо обязательно положить изюму- умудриться любым путем запихнуть антисоветчину. Даже логически можно понять, что получить нечто здравое тут нельзя. Ну и добавим все эти го. бюджеты, вечный междусобойчик и общий уровень развития "творцов". Итог на экранах.
  14. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 06:48
    На экраны вышла очередная киноподелка про Великую Отечественную войну. Уже успели забыть фильм «Сволочи», практически позабыт «Сталинград» Бондарчука.

    А не уж то фильм "Ржев" лучше этой дряни ?
  15. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
    pavel.tipingmail.com
    +3
    Сегодня, 06:57
    У меня в детстве были 2 любимых фильма : "Балтийское небо" про лётчиков и "Жаворонок" про танкистов. Крутые психолтогичные фильмы, но их почему-то на ТВ экране не увидишь.
  16. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +1
    Сегодня, 07:13
    Наш синематограф один сплошной киноляп.Не,есть "шедевры":Чебурашки,Щуки,Коньки,последние богатыри,бременские музыканты,летучие корабли.А фильм "Воздух" по сути пародия на фильм "Небесный тихоход"
  17. Михаил Тында Ранг пользователя
    Михаил Тында
    0
    Сегодня, 07:35
    Я не смотрю современное кино. Совсем. Ни про что. Исключение составили 2 фильма: "Белый тигр" и "28 Панфиловцев". И я может быть был бы на 100% согласен со статьей... Но есть несколько но... Автор сокрушается, что в кадре есть военнослужащие и в шапках и в пилотках, но ведь это так и было! И скажите ребятам на фото, что это было не так! А ведь это весна 45го, Брно. Немцев забили прикладами? Тоже было. И за то что они творили-мало! Дешево отделались. Было, и от этого никуда не денешься. Целиться из пистолета по самолетам, равнодушной ходит, на кровь не реагирует? Мне интересно (на самом деле нет), в какой ступор женщина, да и не только может впасть под бомбежкой? Там по моему и из рогатки будешь стрелять и целится. Летчик в бою не стрелял? Вспомните "В бой идут одни старики". Матчасть не по фэншую? Да не в этом (точнее не только в этом) ценность фильма. В тех же "В бой идут..." нет копийности наших истребителей и "мессеров", да и воздушные бои зрелищностью не поражают. Ценность его в другом! Модно снять шедевр и без техники, спецэффектов и т.д. Но "Воздух", наверное не этот случай...
  18. Авиатор_ Ранг пользователя
    Авиатор_
    0
    Сегодня, 07:41
    Данный режиссёр - известная пахучая субстанция. Удивительно, что он всё снимает на государственные деньги. Похоже, в министерстве культуры сидят его братья по разуму.

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