Киноляп «Воздух» – очередной плевок в Великую Отечественную войну
На экраны вышла очередная киноподелка про Великую Отечественную войну. Уже успели забыть фильм «Сволочи», практически позабыт «Сталинград» Бондарчука. Видимо, нам решили напомнить, что «враг не дремлет». Фильм, в прямом смысле этого слова – унылый отстой. Уныние сквозит весь фильм.
Фильм полностью провалился в прокате. Интернет изобилуют негативными оценками.
Удивительно, но реклама своё дело сделала, и люди идут. Хотя многие уходят из зала. И я не слышал, чтобы после просмотра фильма кто-то его обсуждал. Люди выглядят так, как будто съели что-то крайне неприятное и несъедобное.
Как и предлагает политкорректность – прежде, чем поругать, похвалю. Хотя хвалить фильм особо не за что. В картину притащили отреставрированную технику времен Великой Отечественной войны. Но это точно не заслуги авторов фильма. Неплохо воспроизвели военную форму, хотя и тут возникают вопросы: например, почему в сентябре герои носят зимнюю форму? Или почему в одной и той же сцене одни военнослужащие в зимних шапках, а другие в пилотках? Макеты самолетов сделаны безобразно, у одного из них даже отвалилась половина руля высоты, и никто не удосужился её установить, как надо.
Для съемок фильма использовали новейшие технологии, имитаторы самолетов, виртуальную реальность и даже написали специальное программное обеспечение. Достаточно реалистично воспроизведены виды из кабины и тряска самолета в полете. И все эти усилия и гигантские средства потрачены ради того, чтобы снять отстой. Фильм уныл от первой и до последней минуты. Все действо идет на фоне монотонной и отвратительной музыки.
Можно долго обсуждать, летали женщины на фронте или нет. Но женщин-летчиц было крайне мало, истребителей среди них было ещё меньше, их берегли и в самое пекло старались не пускать. Причем среди них были такие яркие героини, как Марина Раскова. С неё срисовали одну из героинь, но эта героиня ничем, кроме хамского отношения к командирам, не отличается. Непросто понять, кто это и почему она себя так ведет.
У всех актрис «актуальный» татуаж бровей, которого во времена войны не было и быть не могло. И они ведут «гламурные светские разговоры», которых просто не могло быть в то время
С первых же минут возникало желание громко прокричать «Не верю!» – таким ненатуральным и высосанным из пальца было всё происходящее в фильме.
Столь же нелепы и даже преступны поступки героев. Командир заставляет главную героиню убить лошадь! А ведь это казенное имущество, и такого командира ждал трибунал!
Не говоря уже о том, что главная героиня весь фильм мучается вопросом: «Что важнее – Родина или человек»? И только к концу фильма находит поражающий глупостью и банальностью ответ.
Кстати, нигде в фильме не видно политработников. А ведь в любой эскадрилье был замполит, который летал на боевые задания вместе с летчиками и прекрасно знал их настроения. Летчика, который в воздушном бою отказался стрелять, просто не допустили бы к дальнейшим полетам, не говоря уже о том, чтобы дать важное задание, которое получила главная героиня.
Сама героиня определенно обладает психическим расстройством, ибо прямо посреди вражеского налета она спокойно бродит посреди раненых, равнодушно смотрит на кровь и страдания, игнорирует крики «Ложись!», и даже из револьвера (!) целится во вражеские самолеты. С тем же садистским спокойствием она засовывает револьвер в рот неудачному насильнику-сослуживцу, а потом и убивает его.
Зачем-то два технаря соревнуются в том, чтобы вместо героини, совершившей тяжкое воинское преступление, взять её вину на себя. А командир, как последний лопух, поверил лжи своих подчиненных и даже не удосужился провести служебное расследование. Да и героиня совершенно спокойно и без всяческих угрызений совести соглашается, чтобы её сослуживец подставил себя вместо неё.
А еще психопатка героиня зачем-то рассказывает про педофила-педагога в своем несчастном детстве и про то, как она его убила.
И вот такому морально неустойчивому и психически ненормальному летчику доверяют перегонку самолета из тыла врага. Это само по себе сомнительно. Про такие случаи неизвестно.
При подобной посадке, самолет, скорее всего, получал повреждения, ремонтировать его в тылу врага было невозможно, а тут мы видим целехонький самолет, только в крови, стоящий прямо посреди поля, и никак не замаскированный от наблюдения с воздуха. Просто удивительно, как до сих пор не прилетели немцы и не превратили в труху не только самолет, но и весь партизанский отряд. Такие самолеты в лучшем случае сжигали.
Дальше душераздирающая сцена про ребенка, которого просят вывезти в голодающий Ленинград! Оттуда, наоборот, детей эвакуировали! А растяпа летчица, мало того, что не смотрела по сторонам и подставилась под атаку немца, так еще и никак не зафиксировала ребенка, которого просто должно было швырять по кабине. И после всех этих «подвигов» героиня ближе к финалу щеголяет в офицерских погонах и даже оказывается командиром. Да, и она сбивает немцев, так и не понимая: «За что же она воюет?»
Потом главную садистку героиню сбивают, и она волшебным образом оказывается прямо в окопах вместе с солдатами. И даже с энтузиазмом стреляет в спины своих же солдат из револьвера, не забыв показать крупным планом свою «пятую точку».
А дальше идёт просто смакование крови, трупов, тяжких ранений и смертей. Крови в фильме очень много, и такое впечатление, что авторы фильма просто получают удовольствие от всего этого ужаса, показывая его со всех сторон и во всех деталях.
Не забывая при этом отдельно посмаковать избиение прикладами пленных немцев негодяями партизанами, и погибший расчет зенитного орудия – его очень долго показывали во всех деталях. Типа невинно убиенные злодейкой героиней, жертвы... А на крупном плане прекрасно видно неживые лица кукол.
Авторы устами героев не забывают поругать и плохих инженеров, выпускающих плохие самолеты, которые никогда не будут лучше вражеских.
Я уже писал про отсутствие замполитов. Но и воинская дисциплина хромает на все ноги и руки. Подчиненный запросто может обратиться на «ты» к командиру и даже ему нахамить. Командир на глазах у всего воинского коллектива обнимается с подчиненной и гладит её.
Фильм состоит из кучи нелогичных и никак не связанных кусков. Практически неясно, откуда берутся герои, и малопонятно, чем занимается большинство из них. Действие прыгает по разным участкам фронта.
После каждой сцены появляется ожидание, что фильм на этом и закончится, но авторы мучают зрителя дальше.
Абсолютно бездарные и топорные съемки. Несмотря на все мучения с имитаторами самолетов, воздушные бои сняты убого, либо из кабины пилота, либо с земли. Сцены очень кратковременны. Хотя технические средства, столь бездарно использованные в этом фильме, могли помочь снять воздушные бои не хуже, чем в довольно посредственном американском фильме «Топ ган: Мэйверик». Надо сказать, что «Топ ган», при всех его недостатках, получился вполне зрелищным фильмом. А у нас – какое-то убожество…
У немцев летает один и тот же пилот, который падает с самолетом на землю, взрывается, и через 5 минут мы снова видим его в кабине «мессера». Удивительно, но авторы забыли упомянуть, что он «сбил 300 наших самолетов».
Фильм изобилует крупными планами. Такое впечатление, что для съемок набрали операторов, которые впервые взяли в руки камеры, а режиссер им не написал, как снимать. Сцены зачем-то перебиваются черными кадрами, как будто бы фильм монтировал какой-то монтажер, впервые увидевший компьютер.
В фильме крайне много грязи, во всех отношениях. Постоянно было ощущение, что авторы фильма хотели вылить на зрителей как можно больше этой самой мерзости. Можно еще долго копаться в этой скверне, но как-то больше не хочется.
Чуть не забыл сказать, что авторы фильма явно получили откат от табачных компаний. Весь фильм идет разнузданная реклама курения. Причем с посылом: «Кури – героем будешь».
Так что, на мой взгляд, на экраны вышел не просто очередной бездарный фильм о войне. А полулчился просто смачный плевок в сторону Великой Отечественной войны и наших предков, воевавших на фронте. Причем со стороны именитых и обласканных нынешней властью деятелей. Хотя даже «Википедия» пишет, что у этого режиссера – Алексея Германа-младшего, «изощренная визуальная культура, зачастую превалирующая над смыслом». Переводим на русский язык – он не снял ни одного хорошего фильма.
А какой это прекрасный подарок либералам всех мастей! Для них же прекрасный повод позлословить о том, что «кремлевская пропаганда» сняла очередной плохой фильм о войне. Кстати, «либералы» уже оценили. Собчак в восторге.
Даже можно порадоваться за молодое поколение, что оно не смотрит таких фильмов.
По Первому каналу сейчас рассуждают о том, какой киноопус снимут в Голливуде про Зеленского. Но стоит ли перемывать косточки загнивающему американскому кинематографу, если у нас на государственные деньги снимают такое?
И, может, Следственный комитет обратит внимание на режиссера и очередной фейк о войне? «Сволочей», на этот раз летающих?
И кто задаст вопрос, почему в очередной раз за народный счет так оболгали Великую Отечественную войну и её героев? И чей заказ был выполнен на этот раз?
Судя по тому, что кино впервые было показано на Токийском кинофестивале, оно больше ориентировано на иностранного потребителя. Тем гнуснее поступок авторов, оболгавших историю своей Родины.
Увы, вопрос без отклика: кто ответит?
- Мирошниченко Анатолий
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