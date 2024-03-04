Благодаря политическому соглашению, достигнутому сегодня в Совете, государствам-членам рекомендуется продолжать сокращать потребление газа до 31 марта 2025 года, как минимум, на 15% по сравнению со средним потреблением газа в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года

Еще на один год Евросоюз продлевает 15-процентное сокращение спроса на природный газ. Данное решение согласовано Советом ЕС.Такое сообщение поступило от пресс-службы этой международной организации.Решение является добровольной рекомендацией для стран-участниц Евросоюза. Срок его действия заканчивается 31 марта 2025 года. Текущий срок действия ограничения близок к завершению и тоже истекает в конце марта.- сказано в пресс-релизе Совета ЕС.Целью этой меры является сохранение стабильных поставок из альтернативных источников после того, как страны Европы после начала спецоперации стали отказываться от российского газа. Продление сроков состоялось по инициативе Европейской комиссии.Каждой стране ЕС Брюссель предоставил право выбирать самостоятельно, какими методами она будет достигать сокращения потребления топлива.В основном, введение таких мер экономии расходования топлива вызвано необходимостью накопить его запасы в должном объеме к будущей зиме. Хотя, по утверждению еврочиновников, странам ЕС удалось обеспечить надежные поставки газа, Брюссель все же намерен на всякий случай перестраховаться.К тому же власти Евросоюза намерены и далее сокращать сотрудничество с российскими поставщиками. На этот раз речь идет уже не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ.