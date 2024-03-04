Евросоюз продлевает 15-процентное сокращение спроса на природный газ

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Евросоюз продлевает 15-процентное сокращение спроса на природный газ

Еще на один год Евросоюз продлевает 15-процентное сокращение спроса на природный газ. Данное решение согласовано Советом ЕС.

Такое сообщение поступило от пресс-службы этой международной организации.

Решение является добровольной рекомендацией для стран-участниц Евросоюза. Срок его действия заканчивается 31 марта 2025 года. Текущий срок действия ограничения близок к завершению и тоже истекает в конце марта.

Благодаря политическому соглашению, достигнутому сегодня в Совете, государствам-членам рекомендуется продолжать сокращать потребление газа до 31 марта 2025 года, как минимум, на 15% по сравнению со средним потреблением газа в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года

- сказано в пресс-релизе Совета ЕС.

Целью этой меры является сохранение стабильных поставок из альтернативных источников после того, как страны Европы после начала спецоперации стали отказываться от российского газа. Продление сроков состоялось по инициативе Европейской комиссии.

Каждой стране ЕС Брюссель предоставил право выбирать самостоятельно, какими методами она будет достигать сокращения потребления топлива.

В основном, введение таких мер экономии расходования топлива вызвано необходимостью накопить его запасы в должном объеме к будущей зиме. Хотя, по утверждению еврочиновников, странам ЕС удалось обеспечить надежные поставки газа, Брюссель все же намерен на всякий случай перестраховаться.

К тому же власти Евросоюза намерены и далее сокращать сотрудничество с российскими поставщиками. На этот раз речь идет уже не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ.
  • Европейский союз
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39 комментариев
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  1. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +3
    Сегодня, 17:20
    . Евросоюз продлевает 15-процентное сокращение спроса на природный газ

    Ну значит ещё 15% промпроизводств сьедет в сша. А миллион снарядов тоже выпуслят без 15% или... Или как request
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:23
      Я не знаю сколько процентов съехало,но давно уже тут не приводят цен на газ в Европе..К чему бы это?А как все такое..начиналось,хихакали,замерзнут ,и вмсе
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -1
        Сегодня, 17:30
        Так этим и закончилось, они замерзли. Уходя из дома выключают отопление, на ночь выключают отопление. Дома ходят в свитерах. Там экономить стали на всем. Уровень жизни стал резко падать, но прыгуны об этом писать не будут
        1. Кузнец 55 Ранг пользователя
          Кузнец 55
          -1
          Сегодня, 17:55
          Serhio , что за бред вы несете ? Никто не отключает отопление на ночь , в домах 20- 22 градуса . А на ночь отопление так запрограммировано , что температура опускается до 17 . Под одеялом греть жена должна )))) . И никто в Европе не замерз еще . Откуда у вас эти сведения ? Но многие жители домов ставят альтернативные источники отопления , как пример , камины .
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            0
            Сегодня, 17:56
            От европейцев эти "сказки". Я понимаю, что у вас коровы на автомате вас в хлеву греют, а вот простые европейцы жалуются
            1. Кузнец 55 Ранг пользователя
              Кузнец 55
              0
              Сегодня, 18:00
              Я один из этих простых европейцев , и у меня и всех родственниках и знакомых тепло . Просто не верьте всему что говорят , можете и мне не верить , ваше полное право .
              1. topol717 Ранг пользователя
                topol717
                +4
                Сегодня, 18:23
                Цитата: Кузнец 55
                Я один из этих простых европейцев , и у меня и всех родственниках и знакомых тепло

                Тепло понятие растяжимое. У меня 2 сестры в разных городах Германии, еще одноклассник в Италии, и друг детства на год младше в Голландии. В Италии вообще без отопления живет. Только кондером греется. Но все они как правило дома в свитерах сидят.
              2. Негробанк8
                Негробанк8
                +2
                Сегодня, 18:30
                У тебя тепло,и у меня тепло.у многоэтажке.но есть другие дома,на одну,две семьи.и там немцы недовольны.
          2. ulembeck Ранг пользователя
            ulembeck
            +2
            Сегодня, 18:29
            Ну, я на ночь отключаю. В Германии уже 9 лет как живу. Экономили и в свитерах ходили тут поголовно ещё до СВО. А сейчас квартиры с газовым отоплением - это вообще неликвид на германском рынке недвижимости.
          3. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            +2
            Сегодня, 19:40
            Что касается "тепло". Я при +22°C мёрзну дома, если не двигаюсь и не под одеялом. Комфортно мне при 24-25 градусах. А при 17 есть повод не платить за отопление совсем, как за некачественно оказанную услугу. У нас в цехах теплее. Работать откажутся, если это не мясокомбинат. Хотя на предприятиях я думаю вполне допустимая (приемлемая) должна быть температура
        2. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 19:09
          laughing Я этак году в 2002-2005 работал в одной конторе,которая занималась системами энергосбережения.Так мы устанавливали приборы,ограничивающие отопительные системы..В ночное время.Это было по учреждениям итд....И это было не в Европе,а у нас yes А там они экономят на отоплении с лохматого незапамятноот года..
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -1
            Сегодня, 20:37
            У вас не спорю. Ведь всем известно, что ты везде работал и всё делал. А у нас в России в эти годы отопление совсем уж копейки стоило и никому это не надо было.
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 21:10
              laughing tongue Да,да.Просто видно,что ты вообще нигде не работал...На пособие живешь?
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 17:51
        Цитата: dmi.pris1
        но давно уже тут не приводят цен на газ в Европе..К чему бы это?

        А когда вы в последний раз видели радостное лицо Миллера?
        Алексей Миллер получает ₽1,9 млрд, Греф — ₽1 млрд. Мы узнали зарплаты глав госкомпаний

        https://baza.io/posts/40a7b78d-84f9-4d5a-a419-1f330b6faaa0
        * * *
        Уверен, что всем составом пользователей сайта мы за всю жизнь не сможем заработать 1 900 000 000 рублей...Спрашивается, кто обеспечивает ему такие доходы или у нас как в известных структурах: бери сколько можешь, но не забывай отстёгивать в «общак»...
        Просто удивительно, как это глава государства продолжает «нищенствовать» рядом с такими незаменимыми помощниками на свои 12 миллионов...
        * * *
        Назовите директора предприятия (главу фирмы, корпорации) чья зарплата в разы меньше зарплат его подчинённых...Я не знаю таких...
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 17:52
          Цитата: ROSS 42
          Назовите директора предприятия (главу фирмы, корпорации) чья зарплата в разы меньше зарплат его подчинённых
          Да вы шутите wink
      3. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +1
        Сегодня, 17:57
        Ну вы-то наверно сейчас расскажете, что Европа покупает газ по бросовым ценам?
      4. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 18:10
        Придётся нашим "Кащеям" проводить газ до своих оставшихся работяг в деревнях и весях, естественно за их счёт.
      5. Негробанк8
        Негробанк8
        +1
        Сегодня, 18:17
        Мёрзнут.достоверная информация.от меня лично
      6. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 18:18
        но давно уже тут не приводят цен на газ в Европе

        Если вам интересно сегодня газ дорожает на 6% до 305 УЭРО.
      7. Негробанк8
        Негробанк8
        +1
        Сегодня, 18:34
        Читайте и смотрите геоэнергетика.инфо ,там каждый день новости от специалистов.цены тоже есть
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 19:05
          Вы не поняли суть.Какие цены были,скажем весной2022,и сейчас...
      8. BrTurin Ранг пользователя
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 19:02
        Цена производная от спроса - только вот цены упали и объемы поставок тоже
        Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в феврале оказались на минимуме с сентября 2023 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). По итогам февраля они составили 9,74 млрд куб. м, оказавшись на 8,1% ниже, чем в январе, и на 6,4% меньше к прошлому году. https://tass.ru/ekonomika/20144913
        что то не так в этом европейском "королевстве"
      9. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 21:34
        Основной расход газа, это химическая промышленности и энергоемкие производства. Так, что не замерзнут и без света сидеть не будут, вот только ценой деиндустрализации.
  2. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +5
    Сегодня, 17:24
    Прямо официальная программа по деиндустриализации какая-то. Впервые в жизни такое встречаю. Обычно все хотят нарастить производство. А тут такое.
  3. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 17:25
    Ну хотят они демндустриализоватся, фдаг им в руки. Будут работать на своей земле на построенных ими же заводах но уже на американских хозяев, и работать чтобы не быть уволенным т.е работа ради работы а прибыль америке, при этом покупать втридорога свои произведенные же товары но реэкспортом из америки со всеми наценками.. Новый бизнес план европы.
    1. Русь Ранг пользователя
      Русь
      0
      Сегодня, 17:48
      Пусть помножатся ноль...
  4. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 17:28
    Самое смешное, что у них промышленность умирает, поэтому и происходит сокращение потребление газа, а не потому что они там что-то приняли. Жалкая мина при очень плохой игре.
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:34
    . В основном, введение таких мер экономии расходования топлива вызвано

    Зеленые рулят! Ню- ню... wassat
  6. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    +3
    Сегодня, 17:36
    Цитата: dmi.pris1
    Я не знаю сколько процентов съехало,но давно уже тут не приводят цен на газ в Европе..К чему бы это?А как все такое..начиналось,хихакали,замерзнут ,и вмсе

    не замерзли. Только химическое и энергоемкое производства уходят из ЕС в другие регионы. И фермеры задыхаются от цен на удобрения. А так все нормально.
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 17:40
    В России пора провести ревизию объёмов проданных за границу углеводородов, сырья и прочих товаров и выяснить, какая часть выручки пошла в бюджет страны, а какая часть легла в карманы воров-олигархов.
    Последний доклад г-на Кудрина о нецелевом использовании бюджетных миллиардов ввёл в ступор некоторых экономистов, утверждающих, что Россия развивается по какому-то плану и в соответствии с какими-то майскими указами. Наверняка поэтому БОЛЬШЕ ЭТИ ВОПРОСЫ НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЮТ, а констатация фактов вывода капиталов из России вызывает упорное молчание...
    Интересно, может быть поэтому инфляция в России 33 года была, есть и будет есть те тощие капиталы, которые способно заработать население, или сохранить их у тех, кто уже прошёл 70-ти летний возраст...Тех, кто уже не в состоянии бросить всё и поехать куда-нибудь к чёрту на кулички в палатку или какой другой барак, чтобы зарабатывать 200 000 рублей какое-то время?
    1. Негробанк8
      Негробанк8
      +1
      Сегодня, 18:23
      Теперь выводить капитал не будут,но боятся его оприлюдить,по разным причинам.а так в России необъятное поле вложений
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:46
    Так они планируют сокращение газа чем то заменить-или так-да и так-перебьемся? laughing
    1. Негробанк8
      Негробанк8
      0
      Сегодня, 18:26
      Это у зелёных в мозгу.как черви в кузнечиках,ими управляют.
  9. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 17:59
    как понимаю пошли дорогой вымиратив. Правда надо после уничтожения промышленности и сельского хозяйства деть куда то минимум 30% населения. wink
    1. Негробанк8
      Негробанк8
      0
      Сегодня, 18:37
      Планируют закупать.да текст очень короткий,звыняйтэ,бананив нэма
  10. Михаил Дадеко Ранг пользователя
    Михаил Дадеко
    +1
    Сегодня, 18:07
    Когда твой газовый котёл 14 лет назад,просто сжирал зимой на отопление по 600-700 кубов газа,то теперь 250-300 включая горячая вода,вот это экономия ( смена котла) lol
  11. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:09
    В гейропе разное происходит, да и фиг на них...
    Взгляд со стороны... круговорот воды в природе, закон сохранения энергии, закон бутерброда, их ничего ничего не берётся!!! Законы, закономерности, наблюдения, да и просто здравый смысл наводит на один закономерный вопрос.... а как, на что они жить собираются???
    Нам то пофиг, но ведь странно на это все смотреть.
  12. Комментарий был удален.
  13. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 20:40
    В южной части Норвегии зима это 0 - 5 тепла, а эта страна северная Не читайте советских газет до обеда и не живите по принципу «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»
  14. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    0
    Сегодня, 21:12
    Прикольно читать, как зажравшиеся россиянцы. переживают за замерзающих европцев.

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