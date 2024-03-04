Указывает точку прицеливания: сербская армия внедряет израильскую систему управления огнем SMASH 3000 для поражения дронов

27
Указывает точку прицеливания: сербская армия внедряет израильскую систему управления огнем SMASH 3000 для поражения дронов

Сербская армия внедряет систему прицеливания SMASH 3000, предназначенную для поражения дронов огнем из стрелкового оружия.

Как указывается в блоге Balkanska bezbednosna mreža, специальные подразделения ВС Сербии устанавливают систему управления огнем SMASH 3000 на винтовки FN SCAR L. В соответствующем оснащении стрелковое оружие было показано на одной из армейских выставок.



SMASH 3000 предназначена для точного управления огнем при ведении стрельбы как днем, так и ночью по мобильным и неподвижным целям небольших размеров из автоматической винтовки. Система повышает вероятность поражения объекта с первого выстрела на дистанции 250 м при работе по более крупным целям и на 100 м по небольшим дронам.

SMASH 300 имеет экран с разрешением 640 на 480 пикселей, дневную и ночную камеру. Конструктивно система соединена тросами со спусковым механизмом винтовки. Она не даёт оптического увеличения, но путем расчета траектории движения и расстояния до нее определяется точка прицеливания.



Производством системы занимается израильская компания Smartshooter, снабжая ряд армий мира. Так, Британия закупила в конце прошлого года 225 прицелов по цене около €24 тыс. за штуку. Армия США приобрела SMASH 3000 в 2022 году, и, как утверждается, она показала отличные результаты в ходе испытаний.

По мнению американских военных обозревателей, за такими системами будущее, так как они оптимально подходят для поражения дронов.

Подтверждением тому являются войны на Украине и в секторе Газа, где беспилотники-камикадзе, несущие небольшие боеголовки, минометные мины или ручные гранаты, наносят всё больший урон воюющим сторонам

- говорится в блоге.

  • Smartshooter, Balkanska bezbednosna mreža
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 18:13
    Хорошая штука, почему нашим парням такое не предложить?
    1. golen Ранг пользователя
      golen
      -6
      Сегодня, 18:30
      Россия не Израиль? Здесь человеческая жизнь никогда дорого не стоила. Кто будет скидываться по 24 тысячи евро? Мы с вами? Или может быть Рома Абрамович с Ротенбергами и Вексельбергами?
      1. krot Ранг пользователя
        krot
        +2
        Сегодня, 18:33
        У сербов попросить посмотреть и клонировать систему..
      2. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        -1
        Сегодня, 18:42
        У нас с недавних пор свой путь.
        Самим создать? Дык инженерОв нету. Одни менеджеры, да блогеры.
        Купить за $24 тыс. ? Что мы, лохи что ли.
        А значит подождем малеха и из-за желтой речки нам привезут тоже самое (почти), но по цене $2. wassat

        Стрелялка компьютерная.
    2. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +1
      Сегодня, 18:32
      по цене около €24 тыс. за штуку
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:14
    И как эта хрень " рассчитывает траекторию движения и расстояние"-причем, почему то, без оптического увеличения-и почему она установлена на винтовку а не на что-нибудь посерьезнее?
    1. Феликс Ранг пользователя
      Феликс
      -4
      Сегодня, 18:18
      Скорее всего в связке с РЛС, выдающей координаты и скорость.
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        +6
        Сегодня, 18:19
        Естественно-стоит на каске радар и крутится laughing
    2. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +2
      Сегодня, 18:33
      рассчитывает траекторию движения и расстояние"

      Траекторию движения она не считает.
      Она только рассчитывает расстояние до цели. И рисует куда надо стрельнуть чтобы попасть
      и почему она установлена на винтовку

      Чтобы сразу стрелять по цели.
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        0
        Сегодня, 18:34
        Написано что считает-а расстояние то-как?
        1. stelltok Ранг пользователя
          stelltok
          0
          Сегодня, 18:37
          Написано что считает

          Считает только расстояние. И на основе этого рисует куда надо прицелиться.
          -а расстояние то-как

          Так расстояние рассчитать не проблема.
          2 пути.
          1- лазер
          2-или с помощью алгоритма обработки изображения.
          1. костя1 Ранг пользователя
            костя1
            0
            Сегодня, 18:42
            лазерный дальномер-вы серьезно?-а для обработки изображения-надо, вообще то, знать размеры объекта
            1. stelltok Ранг пользователя
              stelltok
              0
              Сегодня, 20:56
              лазерный дальномер

              Что не так?
              -вы серьезно?

              Нет.
              Тут же развлекательный сайт.
              Правда ведь?
              -а для обработки изображения-надо, вообще то, знать размеры объекта

              Алгоритмы Машинного зрения для этого есть.
              Активно используются уже много где.
      2. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +2
        Сегодня, 19:00
        Цитата: stelltok
        Она только рассчитывает расстояние до цели. И рисует куда надо стрельнуть чтобы попасть

        Да у нее алгоритм такой же как в старых СУО наших танков, она рассчитывает изменение расстояния, а человек ведя мушку указывает направление движения цели. Пригодно только для поражения прямолинейно движущихся целей
    3. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      +2
      Сегодня, 18:39
      Цитата: костя1
      И как эта хрень " рассчитывает траекторию движения и расстояние"-причем, почему то, без оптического увеличения-и почему она установлена на винтовку а не на что-нибудь посерьезнее?

      Лазерный дальномер. Баллистический вычислитель.
      1. cpls22 Ранг пользователя
        cpls22
        +1
        Сегодня, 19:39
        Цитата: тлауикол

        Лазерный дальномер. Баллистический вычислитель.

        Похоже, там два объектива. М.б. и оптическкий дальномер, на основе параллакса.
        База небольшая, но точность запередельная не нужна. Расчёт упреждения вполне реален, в фототехнике давно уже похожие задачи обкатаны. Осталось только уровень туда запихнуть, чтоб учитывать угол возвышения ствола.
    4. Dekabrist Ранг пользователя
      Dekabrist
      +2
      Сегодня, 18:54
      И как эта хрень " рассчитывает траекторию движения и расстояние"-причем, почему то, без оптического увеличения-и почему она установлена на винтовку а не на что-нибудь посерьезнее?

      О техническом зрении и вычислительной фотографии никогда не слышали? А ставится система SMASH FCS на любое стрелковое оружие, даже на дистанционно управляемые турели.
  3. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    +2
    Сегодня, 18:17
    Birdshoot дробь и самозарядные / помповые ружья, лучшее средство после РЭБ против FPV дронов, а винтовочным пульками такое сбить большая удача
    1. baza1 Ранг пользователя
      baza1
      +3
      Сегодня, 19:05
      Уже пробовали. На 100 метров. У крупной дроби рассеивание что никуда не попадает, а мелкая не может нормальный урон нанести. Плюс баллистика, хрен прицелишся вверх.
  4. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    -2
    Сегодня, 18:19
    Украсть и самим замутить,не ? Где всесильное ГРУ? smile
    1. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      +3
      Сегодня, 19:25
      Там нет каких-то секретных технологий, просто дорого.
      Ну так-то теоретически можно програмку написать для двух камер и планшета, которые будут вычислять расстояние и движение объектов, и с учетом этого ставить прицел, но думаю точность будет такая, что дробовик легко выиграет.
  5. Nest Ранг пользователя
    Nest
    +1
    Сегодня, 18:40
    Скорее всего там используется распознавание цели на фоне (быстродействующая камера выдает картинки) , далее используя данные встроенного гироскопа и акселерометра рассчитывается направление, угол и угловая скорость объекта, возможно учитывается размер самого объекта (н.п. распознаётся тип аппарата, а следовательно будет известен его размер). По этим данным вычисляется точка упреждения и динамически подсвечивается на картинке в прицеле. Возможно, система сама нажимает на спуск, когда оператор удачно совместил точку прицеливания.
  6. Dekabrist Ранг пользователя
    Dekabrist
    +3
    Сегодня, 18:46
    Конструктивно система соединена тросами со спусковым механизмом винтовки.

    Про троса - это конгениально. Хорошо, хоть не написали веревочками, за которые надо дергать.
    Нет там никаких тросов. Это кабель.
  7. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +2
    Сегодня, 18:58
    Конструктивно система соединена тросами со спусковым механизмом винтовки.
    Судя по ролику, сразу видна "ахиллесова пята" этого довольно дорого комплекса, как только дрон начнет совершать маневры она не сможет точно вычислить его дальнейшую траекторию, а значить точно указать точку прицеливания
  8. Керенский Ранг пользователя
    Керенский
    -1
    Сегодня, 19:10
    путем расчета траектории движения и расстояния до нее определяется точка прицеливания.

    Чего? Расстояние до траектории даёт точку встречи? Есть баллистический вычислитель, но там надо иметь кучу параметров для расчёта. Меряет она температуру и влажность воздуха, силу и направление ветра, высоту над уровнем моря, деривацию системы? Зря деньги выкинули аидам..
    А! Про угол места цели забыл, всё-таки по дронам лупасим.
  9. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 21:30
    Приятный девайс для спецназа не более. Как себя поведёт эта хрень в окопе, где грязь и пыль. Возможно это эпопея как с лучшим танком Меркава, при подавление повстанцев Хамас они горят как дрова, а это далеко не армия.
  10. Antimondialiste Ранг пользователя
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 21:42
    Je découvre ce matériel comme beaucoup, pourtant çà date d'au moins 3 ans d'après youtube. Le tireur doit toujours viser la cible et pointer le canon au bon endroit, mais c'est l'ordinateur embarqué qui déclenche le tir avec précision. Imaginez un tel système sur un drone, la reconnaissance faciale désigne des cibles, on valide, puis le drone oriente le canon lui-même vers le point de tir idéal et le calculateur déclenche le tir. C'est terrible, çà peut déjà être produit en masse dès aujourd'hui.
    Я открываю для себя этот материал, как и многие другие, но, судя по youtube, ему не менее 3 лет. Стрелок по-прежнему должен целиться в мишень и наводить пистолет в нужную точку, но выстрел с высокой точностью производит бортовой компьютер. Представьте себе подобную систему на дроне: распознавание лиц определяет цели, вы их проверяете, затем дрон сам наводит оружие на идеальную точку стрельбы, и компьютер производит выстрел. Это ужасно, но уже сегодня это может стать массовым продуктом.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»