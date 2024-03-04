Указывает точку прицеливания: сербская армия внедряет израильскую систему управления огнем SMASH 3000 для поражения дронов
Сербская армия внедряет систему прицеливания SMASH 3000, предназначенную для поражения дронов огнем из стрелкового оружия.
Как указывается в блоге Balkanska bezbednosna mreža, специальные подразделения ВС Сербии устанавливают систему управления огнем SMASH 3000 на винтовки FN SCAR L. В соответствующем оснащении стрелковое оружие было показано на одной из армейских выставок.
SMASH 3000 предназначена для точного управления огнем при ведении стрельбы как днем, так и ночью по мобильным и неподвижным целям небольших размеров из автоматической винтовки. Система повышает вероятность поражения объекта с первого выстрела на дистанции 250 м при работе по более крупным целям и на 100 м по небольшим дронам.
SMASH 300 имеет экран с разрешением 640 на 480 пикселей, дневную и ночную камеру. Конструктивно система соединена тросами со спусковым механизмом винтовки. Она не даёт оптического увеличения, но путем расчета траектории движения и расстояния до нее определяется точка прицеливания.
Производством системы занимается израильская компания Smartshooter, снабжая ряд армий мира. Так, Британия закупила в конце прошлого года 225 прицелов по цене около €24 тыс. за штуку. Армия США приобрела SMASH 3000 в 2022 году, и, как утверждается, она показала отличные результаты в ходе испытаний.
По мнению американских военных обозревателей, за такими системами будущее, так как они оптимально подходят для поражения дронов.
- говорится в блоге.
- Smartshooter, Balkanska bezbednosna mreža
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