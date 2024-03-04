МИД РФ: Несмотря на разногласия, в Саудовской Аравии прошла встреча представителей стран «ядерной пятёрки»
Несмотря на то, что отношения России и США в последне время находятся на самом низком уровне, а переговоры о ядерной стабильности находятся на паузе, в Саудовской Аравии прошло заседание стран "ядерной пятерки", куда входят и Россия и США. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Согласно сообщению, 29 февраля в Эр-Рияде состоялась рабочая встреча представителей США, России, Китая, Великобритании и Франции, т.е. стран входящих в неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. Другое название этого объединения - "ядерная пятерка". Тема переговоров не называется, но то, что на встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности, это точно.
- говорится в сообщении.
По-видимому, Саудовская Аравия была выбрана в качестве места встречи как нейтральная страна, устраивающая все стороны. Пока лидеры государств делают официальные заявления, представители "ядерных" стран ведут переговоры, поскольку это очень важная тема и оставлять ее без контроля недопустимо. Тем более в нынешней ситуации.
Напомним, что Россия в прошлом году приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку ее не устроили предложенные американцами условия нового договора. Как заявил Владимир Путин, США не хотят включать ядерные арсеналы Великобритании и Франции в совокупный ударный потенциал НАТО.
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