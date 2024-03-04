МИД РФ: Несмотря на разногласия, в Саудовской Аравии прошла встреча представителей стран «ядерной пятёрки»

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МИД РФ: Несмотря на разногласия, в Саудовской Аравии прошла встреча представителей стран «ядерной пятёрки»

Несмотря на то, что отношения России и США в последне время находятся на самом низком уровне, а переговоры о ядерной стабильности находятся на паузе, в Саудовской Аравии прошло заседание стран "ядерной пятерки", куда входят и Россия и США. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Согласно сообщению, 29 февраля в Эр-Рияде состоялась рабочая встреча представителей США, России, Китая, Великобритании и Франции, т.е. стран входящих в неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. Другое название этого объединения - "ядерная пятерка". Тема переговоров не называется, но то, что на встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности, это точно.



В рамках выполнения Россией функций координатора в ядерной "пятёрке" 29 февраля в Эр-Рияде состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия

- говорится в сообщении.

По-видимому, Саудовская Аравия была выбрана в качестве места встречи как нейтральная страна, устраивающая все стороны. Пока лидеры государств делают официальные заявления, представители "ядерных" стран ведут переговоры, поскольку это очень важная тема и оставлять ее без контроля недопустимо. Тем более в нынешней ситуации.

Напомним, что Россия в прошлом году приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку ее не устроили предложенные американцами условия нового договора. Как заявил Владимир Путин, США не хотят включать ядерные арсеналы Великобритании и Франции в совокупный ударный потенциал НАТО.
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    21 комментарий
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 17:59
      В свете озвученных Западом заявлений и непременном уничтожении России и её государственности, нам не о чем говорить с нацистскими спонсорами. А возможность превентивного применения СЯС (ТЯО) отрицать не следует. Хотя бы гипотетически.
      Это генералы НАТО грозят нам дальнобойными ракетами. Это они проводят возле наших границ беспрецедентные военные учения. Это они объявили Балтийское море внутренним морем НАТО.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 18:06
        в Саудовской Аравии прошла встреча представителей стран «ядерной пятёрки»

        Пора уже как минимум "ядерную десятку" собирать или не собираться вообще... Принципы нераспространения давно не работают, заморзка испытаний тоже... Смысл собираться...??? am
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 18:10
          Цитата: Lev_Russia
          Смысл собираться...???

          Именно!!! Конструктивный разговор возможен, когда у собравшихся прослеживаются не только определённое согласие, но и практические дела в реализации предыдущих договорённостей...Как, например, с уничтожением ХО т разработок БО...
        2. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          +3
          Сегодня, 18:13
          Это да ядерных стран уже немало.
          США не хотят включать ядерные арсеналы Великобритании и Франции в совокупный ударный потенциал НАТО.

          А Ереев не забыли или они в сторонке отсидятся когда ухнет.
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 18:10
        Цитата: ROSS 42
        превентивного применения СЯС (ТЯО) отрицать не следует

        ТЯО коллега, превентивное применения не предполагает.... на то оно и тактическое. И доставить его превентивно нереально. Если в 404 введут войска ната, а не наемников.... вот это будет та превентивным ударом. И это не комсомольское в марте 2000 когда ВВП отдал приказ его заутюжить буратосами после 1,5 недель штурма. Я думаю у ВВП есть еще порох в пороховницах. Хотя намек будет думаю передан вначале конвициальными вооружиниями - аля кинжал и т.д. А если не поймут... тогда уже полетят искандеры, у которых мышление немного специальное в БЧ.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 18:15
          Цитата: Enceladus
          ТЯО коллега, превентивное применения не предполагает...

          Я специально взял ТЯО в ()...Превентивное в моём изложении означало:
          Предупреждающий что-либо; предохранительный; носящий предупредительный характер

          И ограниченную мощность заряда...
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 18:23
            Ну в рамках ЯО превентивность всегда подразумевала нанесение 1 неожидаемого удара для уменьшения возможного ответа. Хотя с учетом технологий, спутников, загоризонтных РЛС, щас даже пук байдодеда отследить можно lol
      3. Харитon Ранг пользователя
        Харитon
        +3
        Сегодня, 18:15
        А возможность превентивного применения СЯС (ТЯО) отрицать не следует. Хотя бы гипотетически.

        А кто-то с этим спорил? Этот оспаривается в статье?
        Генералы не грозят никому, они обсуждают тактику применения крылатых ракет, то же самое делали их деды. А про внутреннее море нато ляпнул латвийский генерал.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 18:16
          Цитата: Харитon
          А про внутреннее море нато ПОСЛЕДНИМ (КРАЙНИМ) ляпнул латвийский генерал.

          yes
    2. Doccor18 Ранг пользователя
      Doccor18
      0
      Сегодня, 18:02
      состоялась рабочая встреча представителей США, России, Китая, Великобритании и Франции

      "Сверили часы"...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +4
        Сегодня, 18:14
        А что там сверять... если недонаполеончики без треуголки уже напрямую орут о вводе наты в 404. Ну я там понимаю недосултанцчика с его амбициями и всегда со своими предложениями и прочем, выскакиваюший из табакерки аля... ой что тут без турции решают. Так макаров вообще решил писюн миру показать.... благо длины не хватает.
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +3
      Сегодня, 18:09
      Ына не пригласили,а ведь у него тоже есть ядрён-батоны. . . winked
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 18:22
        Цитата: андрей мартов
        Ына не пригласили,а ведь у него тоже есть ядрён-батоны. . . winked

        Ага...Так их будет трое против трёх...А если позвать Индию, Пакистан, пригласить через какое-то время ИРАН...
        Где они соберут большинство?
        * * *
        Время переговоров и договорённостей с теми, кто врёт с 1945 года давно прошло...Если Россия будет валяться в пыли, вымаливая прощение, то они ещё посмотрят...
        Устраивает нас этот вариант? Я предполагаю - нет...
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:15
      Ну встретились-и какой итог?
    5. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 18:22
      Ну, они все будут РФ уговаривать,всякими договорами чтобы не дай Бог, что бы применила. Не дай Бог, а сша, великобритания и франция продолжали поставлять ракеты и бить по РФ. Это просто ужасно! вы там не используйте а мы вас дальше будем уничтожать ! наверное так ??????? или проста у меня фантазия разыгралась !
      1. taiga2018 Ранг пользователя
        taiga2018
        0
        Сегодня, 18:45
        Цитата: opuonmed
        . Это просто ужасно! вы там не используйте а мы вас дальше будем уничтожать !

        Именно так все и есть.Такая встреча в интересах США,а наше руководство будь оно поумнее должно было увязывать ядерную безопасность с прекращением поставки оружия Украине,а иначе никакой безопасности не будет.
    6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 18:24
      Переговоры со странами НАТО невозможны , как и игра с шулерами.
    7. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 18:25
      У таких встреч может быть только одна направленность- как избежать случайного применения ядерного оружия- по недоразумению или из-за технической или политической ошибки..
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 18:28
      Цитата: ROSS 42
      В свете озвученных Западом заявлений и непременном уничтожении России и её государственности, нам не о чем говорить с нацистскими спонсорами. А возможность превентивного применения СЯС (ТЯО) отрицать не следует. Хотя бы гипотетически.
      Это генералы НАТО грозят нам дальнобойными ракетами. Это они проводят возле наших границ беспрецедентные военные учения. Это они объявили Балтийское море внутренним морем НАТО.



      "Мне бы шашку, да коня, да на линию огня"!!!
      Остыньте, юноша!
    9. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 19:55
      Цитата: Lev_Russia
      в Саудовской Аравии прошла встреча представителей стран «ядерной пятёрки»

      Пора уже как минимум "ядерную десятку" собирать или не собираться вообще... Принципы нераспространения давно не работают, заморзка испытаний тоже... Смысл собираться...??? am


      Лучше расширить состав. Тогда будет ещё сложнее договариваться, но хоть большинство будет на виду. И в некоторых странах действующие политики станут спокойнее, что бы свою же страну не раздражать.
    10. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:29
      Кто то хочет узнать что будет после разоружения ? Война на уничтожение !

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