SCMP: Китай крайне дипломатичен в своих действиях по прекращению палестино-израильского конфликта

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SCMP: Китай крайне дипломатичен в своих действиях по прекращению палестино-израильского конфликта

На днях на страницах китайского издания South China Morning Post (SCMP) вышла статья, в которой автор достаточно чётко обрисовывает отношение и позицию Пекина в попытках прекращения палестино-израильского конфликта.

Поскольку повстанцы-хуситы продолжают свою активную атакующую деятельность на суда в Красном море, Китай недавно направил дипломата в основные страны, вовлеченные в кризис, в попытке «восстановить безопасность и стабильность» в регионе.



Ван Ди, генеральный директор департамента по делам Западной Азии и Северной Африки министерства иностранных дел, стал первым китайским дипломатом с момента начала кризиса, посетившим Саудовскую Аравию и Оман, где он встретился с официальными лицами этих стран и Йемена.

При этом эксперты говорят, что китайская дипломатическая миссия вряд ли поможет добиться какого-либо существенного прорыва в вопросе разрешения кризиса из-за продолжающегося нежелания Пекина вмешиваться глубже – и угрожает его нейтральной позиции в конфликте между Израилем и сектором Газа.

Автор статьи в SCMP приводит слова Инь Гана, научного сотрудника Китайской академии социальных наук:

Поскольку Ван Ди не считался высокопоставленным чиновником министерства иностранных дел, его визит был скорее формальным, подчеркивая нежелание Пекина более активно вовлекаться в процесс.

Между тем, во время своего турне Ван обозначил призыв Китая к прекращению огня в секторе Газа, сообщив официальным лицам Омана: Пекин считает, что кризис на Красном море является «ярким проявлением последствий распространения огня».

SCMP пишет, что Пекин также призвал Тегеран обуздать повстанческую группировку. Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявил своему иранскому коллеге Али Багери, что Пекину необходима «безопасность судоходства в водах Красного моря».

Китай не одинок в попытках сохранить хрупкий баланс в кризисе на Красном море. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ранее - традиционные союзники США, не присоединились к операции против хуситов, но и публично не поддержали нападения боевиков на Израиль. Египет также по большей части хранил молчание.
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    9 комментариев
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    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 20:57
      Китай крайне дипломатичен в своих действиях по прекращению палестино-израильского конфликта

      Где китай и где арабцы с яврейцами. Оно надо Китаю там встревать напрпалую? Вот и осторожничают.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:09
        Китай всегда дипломатичен... Его оккупировали, грабили, к наркоте приучали, а он всё дипломатично сидел на берегу и молча ожидал проплывающий мимо труп врага... Китай завоевывали, а он просто брал и дипломатично растворял захватчиков в огромном количестве своего населения... Я бы не особо рассчитывал, что Китай будет воевать с нами плечом к плечу, но помогать нам в битве с его же врагами он как бы должен... Но может я просто не слишком хорошо знаю современный Китай... fellow
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 21:20
          Вот правда напрягает официальная политика лицезрения проплывающих мимо трупов врагов. Пока Китай наш попутчик. Что будет дальше, посмотрим.
      2. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 22:01
        Именно по этому не быть Китаю сверхдержавой.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 21:04
      SCMP: Китай крайне дипломатичен в своих действиях по прекращению палестино-израильского конфликта

      Эта дипломатия нам давно известна: посидим на берегу реки, авось...
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:08
      У Китая особо прямых интересов вроде как нет, они и так побережье Африки все скупили. Но наши лучшие друзья израильтяне, все равно в полусгорбленном состоянии к китайцам придут. Интересная такая вещь политика.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:18
      Кашу на ближнем востоке заварили Израиль и его хозяева.Пусть расхлёбывают.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 21:24
        На БВ по ло любому должна была состояться каша. Когда СССР создавал Израиль все об этом заранее предусмотрительно знали.
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:20
      А чего китайцы должны были поддержать-или арабов или евреев?-а оно им-надо?

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