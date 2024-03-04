SCMP: Китай крайне дипломатичен в своих действиях по прекращению палестино-израильского конфликта

Поскольку Ван Ди не считался высокопоставленным чиновником министерства иностранных дел, его визит был скорее формальным, подчеркивая нежелание Пекина более активно вовлекаться в процесс.

На днях на страницах китайского издания South China Morning Post (SCMP) вышла статья, в которой автор достаточно чётко обрисовывает отношение и позицию Пекина в попытках прекращения палестино-израильского конфликта.Поскольку повстанцы-хуситы продолжают свою активную атакующую деятельность на суда в Красном море, Китай недавно направил дипломата в основные страны, вовлеченные в кризис, в попытке «восстановить безопасность и стабильность» в регионе.Ван Ди, генеральный директор департамента по делам Западной Азии и Северной Африки министерства иностранных дел, стал первым китайским дипломатом с момента начала кризиса, посетившим Саудовскую Аравию и Оман, где он встретился с официальными лицами этих стран и Йемена.При этом эксперты говорят, что китайская дипломатическая миссия вряд ли поможет добиться какого-либо существенного прорыва в вопросе разрешения кризиса из-за продолжающегося нежелания Пекина вмешиваться глубже – и угрожает его нейтральной позиции в конфликте между Израилем и сектором Газа.Автор статьи в SCMP приводит слова Инь Гана, научного сотрудника Китайской академии социальных наук:Между тем, во время своего турне Ван обозначил призыв Китая к прекращению огня в секторе Газа, сообщив официальным лицам Омана: Пекин считает, что кризис на Красном море является «ярким проявлением последствий распространения огня».SCMP пишет, что Пекин также призвал Тегеран обуздать повстанческую группировку. Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявил своему иранскому коллеге Али Багери, что Пекину необходима «безопасность судоходства в водах Красного моря».Китай не одинок в попытках сохранить хрупкий баланс в кризисе на Красном море. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ранее - традиционные союзники США, не присоединились к операции против хуситов, но и публично не поддержали нападения боевиков на Израиль. Египет также по большей части хранил молчание.