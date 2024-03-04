Украинский юрист: конституция страны не позволяет Зеленскому находиться у власти дольше пяти лет

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Украинский юрист: конституция страны не позволяет Зеленскому находиться у власти дольше пяти лет

Конституция страны не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому находиться у власти дольше пяти лет. В ней не предусмотрено никаких вариантов продления срока президентских полномочий.

Об этом заявил украинский юрист и бывший депутат Рады Валерий Карпунцов с другим бывшим нардепом – Игорем Мосийчуком.



Законовед оперирует 103-й статьей Основного закона Незалежной, где прямо указано, что президента Украины выбирают на пять лет. И никак по-другому.

Первоначально президентские выборы должны были пройти в марте, но Зеленский отложил их из-за военного положения. Между тем его полномочия истекают 20 мая – ровно через пять лет со дня вступления в должность.

Так считает не только Карпунцов, но и многие политические противники действующего главы украинского государства.

Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой… Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом «узурпация»

- высказывался по этому поводу оппозиционный депутат Александр Дубинский, находящийся сейчас в заключении.

На доводы оппонентов окружение Зеленского приводит другую статью конституции Украины – 108-ю. В ней говорится, что президент исполняет обязанности до момента вступления в должность своего преемника. По их логике, Зеленский может оставаться «у руля», пока не закончатся военные действия и не пройдут назначенные по их окончании выборы.

Карпунцов возмущен этими доводами, так как они, по его мнению, дает возможность действующему президенту продлевать свои полномочия практически на любой срок.
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    27 комментариев
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    1. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      +8
      Сегодня, 18:42
      Конституция Украины как минимум с 2014-го года сущая формальность, повсеместное и систематическое нарушение которой не влечет за собой никакой ответственности.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 18:44
        Одной ли Только украины??
        1. Комментарий был удален.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 19:04
          ДИКТАТОР И НАПОЛЕОН
          ( в психушке не долечен он...)
          Себя он мнит Наполеоном,
          И конституцию поправ,
          В себя как в девочку влюбленный,
          На обещанья наплевав,
          Страною правит как «Кварталом»,
          Решив закон не для меня,
          На лбу лишь фразы не хватает,
          Что Украина это Я!!! am
      2. Alex Nevs Ранг пользователя
        Alex Nevs
        +3
        Сегодня, 18:50
        Очепятка? С 2004года! Порвали конституцию страны в 2004г. Третий тур антиконституционный! Это переворот. Так что пусть делают что хотят-законов то нет.
        1. БМП-2 Ранг пользователя
          БМП-2
          +2
          Сегодня, 19:09
          Не очепятка. Нарушения Конституции были фактически с момента её принятия в 1996-ом: что вылилось в необходимость неоднократных последующих "комментариев её отдельных статей" Конституционным судом Украины. Но такое явное её попрание и дальнейшая непрекращающаяся правовая вакханалия случились именно в 2014-ом.
          По поводу 2004-го - конечно, никакого третьего тура президентских выборов быть не должно было, хотя формально - это нарушение не Конституции, а закона о выборах. В Конституции как раз этот момент не оговаривается, а идет отсылка на закон.
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 19:01
        Делов то,сменит фамилии с зеленского на зеленштейна,и снова станет презерводентом ук-роины negative
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 18:43
      .президенту Украины Владимиру Зеленскому находиться у власти дольше пяти лет. В ней не предусмотрено никаких вариантов продления срока президентских полномочий.

      Скока хозяин решит , стока и нюхать будет, а конституция не проблема, кому она мешала?
    3. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
      Christophe_Nicolas
      +3
      Сегодня, 18:44
      После 20 мая вербовщики смогут поймать гражданина Зеленского, его функция уже не будет его защищать, его просто мобилизуют на фронт... :)
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +5
      Сегодня, 18:45
      Да, да... Если уж начинать говорить про Конституцию, то начинать надо с незаконного ТРЕТЬЕГО раунда выборов, на которых к власти пришли "оранжевые". И ничего, прокатило, а потом покатило так, что Конституция Украины превратилась в полную фикцию
    5. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 18:54
      Законовед оперирует 103-й статьей Основного закона Незалежной, где прямо указано, что президента Украины выбирают на пять лет. И никак по-другому.

      Ну и будет вместо 103-й две 108-ых, - делов-то!
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:56
      Долго что ли переписать-какую то там-конституцию-какой то-на хрен-Окраины? laughing
    7. komandir8 Ранг пользователя
      komandir8
      0
      Сегодня, 19:02
      Все эти заявления не имеют никакого смысла, так как Украина в нынешнем виде (до начала СВО) прекратила своё существование.
    8. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 19:21
      Все начнут сначала..Вышиванки,укропская мойва, скакания и речевки, кастрюли,дуршлаки на головах. Вывод: вместе с Россией- были людьми. Без России- отбросы и быдло. Это не мой вывод. Это вывод- истории.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 21:09
        Цитата: Андрей Николаевич
        Все начнут сначала..Вышиванки,укропская мойва, скакания и речевки, кастрюли, дуршлаки на головах.

        Не начнут! А наоборот, будут сидеть тихо и прятаться по подвалам и в прочих схронах от мобилизации!
        Иначе их всех власти схватят, мобилизуют, посадят в автобусы - и без медкомиссии отправят на фронт для их физической утилизации.
    9. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +2
      Сегодня, 19:32
      Ну, наша вроде не позволяет более двух сроков, по крайней мере подряд, ну и кого это волнует? Так что Зеленский в мае просто обнулится, только и всего.
      1. ved_med12 Ранг пользователя
        ved_med12
        0
        Сегодня, 20:08
        Ну "обнулится", и что? Xоть формальные выборы где?
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          0
          Сегодня, 20:23
          Очевидно, у его АП нет такого контроля над тамошним ЦИКом, позволяющего не допустить к выборам любого мало-мальски опасного для Зеленского кандидата. Если бы такой контроль был, то провели бы без проблем. Он бы даже в дебатах не участвовал - зачем?
    10. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      -1
      Сегодня, 19:47
      Укрейнская конститутция?! Да, ею подтерлись сразу как приняли.
    11. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      0
      Сегодня, 19:53
      Цитата: УАЗ 452
      Ну, наша вроде не позволяет более двух сроков, по крайней мере подряд, ну и кого это волнует? Так что Зеленский в мае просто обнулится, только и всего.

      Только у нас хотя бы формальные выборы, а третий срок формально по новой конституции. Ну а так, конечно, более двух сроков подряд, если логически рассуждать. Но все всё понимают
      1. ved_med12 Ранг пользователя
        ved_med12
        -1
        Сегодня, 20:12
        Полностью Вас поддерживаю! Если, в данной ситуации, ВВП вдруг решит "отречься", то это совсем не правильно, Он должен закончить начатое (сво).
    12. AlexGa Ранг пользователя
      AlexGa
      -1
      Сегодня, 19:56
      оппозиционный депутат Александр Дубинский, находящийся сейчас в заключении.

      Что здесь комментировать? Тем более, что на тех территориях Закон и Конституция понятия весьма условные.
    13. Decimalegio Ранг пользователя
      Decimalegio
      0
      Сегодня, 20:49
      Прежде чем критиковать, вы также должны посмотреть на свой собственный дом. Короче говоря, вносится небольшое изменение и снимается ограничение на количество мандатов, по которым можно быть избранным. Думаю, кто-то это уже сделал. Более того, поскольку закон не может иметь обратной силы и должен применяться наиболее благоприятный из них, даже если бы было сказано, что мандаты ограничены 2,3,4 или 5, отсчет будет начинаться с момента издания нового закона и предыдущего. мандаты бы не были засчитаны. Дело Италии, магистрат избирается в Высший совет судебной власти, срок полномочий 4 года. Он вступает в должность и через 1 год уходит в отставку. Оно отменяется Советом, поскольку вы должны быть действующим судьей. Он подает апелляцию, поскольку был избран сроком на 4 года, и не важно, перестанет ли он быть мировым судьей. Дело все еще продолжается, и если он выиграет, компенсация будет большой. laughing
    14. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:32
      Следующие 5 лет он должен провести в камере - одиночке осмысливая что натворил. Морда в пол. "Есть начальник."
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        Сегодня, 21:52
        Цитата: Сергей Prutkov55
        Следующие 5 лет он должен провести в камере - одиночке осмысливая что натворил.

        Тромб оторваться может от переживаний...
    15. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:42
      Они конституцию на майдане растоптали. Нет у них никакой конституции. Как нет и законной власти избранной народом на честных справедливых выборах. Одно большое кидалово.
    16. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 21:48
      У этой гнiды уже припасена недвижимость в США, не говоря о дачах в Европе. Аид будет и дальше проводить политику захвата и обезлюдивания угодную пинdостану, больное щерно уже выросло и даёт результат.
    17. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 21:49
      Конституция страны не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому находиться у власти дольше пяти лет.

      Да, ладно! Конституция не забор и не минное поле, - обойти всегда можно. Уж мы то в России это знаем...

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