Украинский юрист: конституция страны не позволяет Зеленскому находиться у власти дольше пяти лет

Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой… Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом «узурпация»

Конституция страны не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому находиться у власти дольше пяти лет. В ней не предусмотрено никаких вариантов продления срока президентских полномочий.Об этом заявил украинский юрист и бывший депутат Рады Валерий Карпунцов с другим бывшим нардепом – Игорем Мосийчуком.Законовед оперирует 103-й статьей Основного закона Незалежной, где прямо указано, что президента Украины выбирают на пять лет. И никак по-другому.Первоначально президентские выборы должны были пройти в марте, но Зеленский отложил их из-за военного положения. Между тем его полномочия истекают 20 мая – ровно через пять лет со дня вступления в должность.Так считает не только Карпунцов, но и многие политические противники действующего главы украинского государства.- высказывался по этому поводу оппозиционный депутат Александр Дубинский, находящийся сейчас в заключении.На доводы оппонентов окружение Зеленского приводит другую статью конституции Украины – 108-ю. В ней говорится, что президент исполняет обязанности до момента вступления в должность своего преемника. По их логике, Зеленский может оставаться «у руля», пока не закончатся военные действия и не пройдут назначенные по их окончании выборы.Карпунцов возмущен этими доводами, так как они, по его мнению, дает возможность действующему президенту продлевать свои полномочия практически на любой срок.