Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории

Франция не рассматривает вопрос отправки своих военнослужащих на Украину ни в настоящее время, ни в будущем. Об этом заявил Эммануэль Макрон.Французский президент переобулся буквально на ходу, фактически отказавшись от своих слов, произнесенных на прошлой неделе после встречи представителей НАТО в Париже. Отвечая на вопрос представителя чешской газеты Pravo о международной реакции на его заявление о потенциальной отправке военнослужащих НАТО на Украину, Макрон заявил, что Франция никого никуда отправлять не собирается.При этом французский президент подчеркнул, что он вообще не имел в виду отправку военных на Украину, а лишь заявил, что это "не исключено". В общем, зря на него все ополчились, он самый мирный президент и Зеленскому помогает сугубо для остановки войны.- добавил Макрон.Ранее француз заявил, что на встрече в Париже страны НАТО обсудили возможность отправки войск альянса на Украину, но консенсуса не достигли. При этом он подтвердил, что Запад сделает все, чтобы не дать России выиграть в конфликте с Украиной.