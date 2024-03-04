Эммануэль Макрон опроверг свои же слова о вероятной отправке войск НАТО на Украину

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Эммануэль Макрон опроверг свои же слова о вероятной отправке войск НАТО на Украину

Франция не рассматривает вопрос отправки своих военнослужащих на Украину ни в настоящее время, ни в будущем. Об этом заявил Эммануэль Макрон.

Французский президент переобулся буквально на ходу, фактически отказавшись от своих слов, произнесенных на прошлой неделе после встречи представителей НАТО в Париже. Отвечая на вопрос представителя чешской газеты Pravo о международной реакции на его заявление о потенциальной отправке военнослужащих НАТО на Украину, Макрон заявил, что Франция никого никуда отправлять не собирается.



При этом французский президент подчеркнул, что он вообще не имел в виду отправку военных на Украину, а лишь заявил, что это "не исключено". В общем, зря на него все ополчились, он самый мирный президент и Зеленскому помогает сугубо для остановки войны.

Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории

- добавил Макрон.

Ранее француз заявил, что на встрече в Париже страны НАТО обсудили возможность отправки войск альянса на Украину, но консенсуса не достигли. При этом он подтвердил, что Запад сделает все, чтобы не дать России выиграть в конфликте с Украиной.
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    41 комментарий
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 18:46
      Эммануэль Макрон опроверг свои же слова о вероятной отправке войск НАТО на Украину
      Дело Талейрана во Франции живет и процветает
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 18:55
        Французский президент переобулся буквально на ходу, фактически отказавшись от своих слов

        Макрон настоящий хозяин своего слова... Он его сказал, он его и забрал... laughing Не рождает де Голлей нынче земля французская... am
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +2
          Сегодня, 19:02
          Цитата: Lev_Russia
          Не рождает де Голлей нынче земля французская...

          Зато всегда рожала Талейранов
        2. YanniKounnar Ранг пользователя
          YanniKounnar
          +2
          Сегодня, 19:19
          De Gaulle si il parlait plus juste, essayait de s'imposer face aux USA à néanmoins commis une faute irréparable en interdisant le rapatriement des Harkis et de leurs familles, tâche indélébile sur l'honneur de la France.
          Et De Gaulle à aussi été un des premiers à insulter ses compatriotes : " les Français sont des veaux" dixit De Gaulle
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +2
            Сегодня, 19:21
            Et De Gaulle à aussi été un des premiers à insulter ses compatriotes : " les Français sont des veaux" digital De Gaulle

            У всех свои недостатки... В том числе и у де Голлей... laughing
        3. штурм Ранг пользователя
          штурм
          +3
          Сегодня, 19:39
          Не часто и Александры 3-и восходят на трон в России ..
          Всё больше иуды да предатели....
        4. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 20:10
          Цитата: Lev_Russia
          Макрон настоящий хозяин своего слова... Он его сказал, он его и забрал... Не рождает де Голлей нынче земля французская...

          Хамелеон умелый
          Эммануэль Макрон.
          Чтоб избежать напасти,
          Переобулся он.

          Трусливо извинился
          За прошлый прецедент, -
          Таков теперь в Европе
          Французский президент.

          Да, не родит де Голлей
          Французская земля.
          Позорней нету доли
          Трусливого «сруля».
        5. KAV Ранг пользователя
          KAV
          0
          Сегодня, 21:24
          Цитата: Lev_Russia
          Макрон настоящий хозяин своего слова... Он его сказал, он его и забрал...
          Самые обычные окна Овертона. Сначала это табу, потом это предмет обсуждения, потом это популяризация, а потом действие. Все уже давно изобретено и используется по назначению.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 19:03
        Ну,Талейран был умным человеком.Говорят,что он даже работал на РИ.Хотя вряд ли.А это чудо-юдо просто прокатило пробный шар.Хотя,все еще впереди...
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 20:43
          Цитата: dmi.pris1
          А это чудо-юдо просто прокатило пробный шар.Хотя,все еще впереди...

          Что Байден приказал, то и озвучил "бабушкин сынок".
          1. fif21 Ранг пользователя
            fif21
            0
            Сегодня, 21:12
            Цитата: carpenter
            Что Байден приказал, то и озвучил "бабушкин сынок".

            А Вы в курсе , что бабушка ревнует макарона к зеленскому и пашиняну , и грозится тоже отрастить бороду ? А шольца макарон не любит , потому ,что у шольца нет бороды! wassat
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 21:14
              Цитата: fif21
              А шольца макарон не любит , потому ,что у шольца нет бороды!

              У ливерной колбасы, никогда не было ни бороды, ну усов.
              1. fif21 Ранг пользователя
                fif21
                0
                Сегодня, 21:17
                Цитата: carpenter
                У ливерной колбасы, никогда не было ни бороды, ну усов.

                Поэтому он и не удостоился " обнимашек " макароны . Макарона любит ( в тайне от бабушки ) кончиту вурс laughing
      3. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +4
        Сегодня, 19:04
        Талейран был гений политики (и предательства)
        Макрон - мальчик которому большие дяди дали отбыть номер
      4. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:41
        Цитата: svp67
        Дело Талейрана во Франции живет и процветает

        И "наполеончики" во Франции не перевелись, хоть и в кошачей обвертке.
    2. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +2
      Сегодня, 18:47
      А зачем их туда отправлять если они уже там...
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 19:05
        Цитата: taiga2018
        А зачем их туда отправлять если они уже там.

        Помнится где то месяц назад в Харькове их проредили, так что они там почти кончились.
    3. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      +2
      Сегодня, 18:47
      Ну и чудесааа! Интересно, что ж такое произошло?
    4. maxvlm Ранг пользователя
      maxvlm
      +2
      Сегодня, 18:50
      В определенных кругах в таких случаях обычно говорят: Фильтруй базар.
    5. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +2
      Сегодня, 18:51
      Что, сразу заднюю врубил, как только понял, что сейчас тестикулы в дверях прижмут и можно из геронтофила перейти в разряд андрофилов.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:53
      Типа-да врут все-я такого не говорил? laughing
    7. golen Ранг пользователя
      golen
      +2
      Сегодня, 18:54
      Ну наконец-то. А то распетушился тут, голубок.
    8. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 18:54
      Захотел быть Наполеоном. А вообще там идёт среди европейских лидеров грызня и война за звание "смотрящего" в Европке и к делению влияния на Окраине и раздел их земель. США ушла оттуда, любимой женой назначила несколько мужиков, но те делят европейскую власть до грызни, надеюсь что будет и драка между ними. Мы понаблюдаем.
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 18:56
      Жалкий подкаблучник, о котором не стоит говорить.
    10. Антон Болдаков Ранг пользователя
      Антон Болдаков
      +2
      Сегодня, 18:57
      Умеет он переобуваться.
      Вспомните историю с часами. которые прямо в прямом эфире снял.
    11. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +2
      Сегодня, 18:58
      о потенциальной отправке военнослужащих НАТО на Украину, Макрон заявил, что Франция никого никуда отправлять не собирается.

      Ну так всё понятно, - Франция не собирается, другие страны НАТО же не закончились, вон их сколько! Франция может отправить прибалтов и поляков, а ещё есть новочлены, - пусть идут! Русская земля всех успокоит. В очередь!
    12. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +3
      Сегодня, 19:01
      "Выпимши был, не помню" (На Дерибасовской хорошая погода). Ну а куда ему еще деваться, как зубами не скрежетать? Из Нигера выперли, урановые рудники потеряли, все, что было пригодным к использованию, фуфлам отправили.
    13. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 19:12
      Macron est comme cela , pour avoir l'impression d'exister,d'être 'supérieur, d'être 'intelligent...il parle , il parle beaucoup, beaucoup trop en disant " tout ET son contraire ' peut lui importe lorsqu'il parle il "paraît" il a les projecteurs sur lui et il se croit plus intelligent, le centre du monde...
      Qu'avons nous fait pour avoir un tel président ?
      Certains disent : on a les présidents que l'on mérite...
    14. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +4
      Сегодня, 19:14
      Эммануэль - есть такой фильм для взрослых! Вот он такая же распутница, кто больше заплатит то и делает, так и говорит. Позорище а не президент страны с яркой историей
    15. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +3
      Сегодня, 19:21
      У девочки Эммануэльки был ПМС, простим ее.
    16. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      +2
      Сегодня, 19:24
      Все это конечно интересно. Только в ответ на такие заявления( включая разговоры бундэсов об атаке Крымского моста , поставке ракет и т.д.) не видно ассиметричных действий наших руководителей. Раздается очередное блаблабла. Зато дальше газ качается через Руину. Войны же нет.Политика вещь тонкая, и грязная. Но, сколько можно ныть и уступать.Нужны не "зеркальные ответы"- а ассиметричные. Чтобы "партнеры" прониклись полностью.
    17. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 19:27
      вчера сказал так сегодня так завтра скажет так ! РФ нужно предупредить кто оружие в украину поставлять и помогать будет по тем будет нанесен ядерный удар ! израиль бомбит тех кто помогает хамасу а что РФ нельзя ??? а кто сказал что нельзя ?
    18. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 19:42
      Настоящий хозяин своего слова, захотел дал захотел взял. А может посылочку от подельника ЗЕ получил, мол курнул, ныхнул лишнего, не помню, значит и не говорил. Ну о чём с такими можно договориться.
    19. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 19:43
      Комплект валенок наградных ему подарить laughing
    20. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 19:49
      Забыл наверное что говорил. Неделя ведь это целая вечность. "Королевич"- лягушка недоделанная!
    21. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 19:49
      Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию

      Что ж ты, фраер, сдал назад?
    22. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 20:07
      Каминг-аут в прямом эфире. Что от них взять.
    23. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 20:22
      Ну, что и следует доказать. Как однако славно прогнулся, причем на все стороны сразу.
    24. Комментарий был удален.
    25. БЭТ-МЕНТ
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 20:28
      Нельзя доверять Западу, они своих же продавали за деньги врагам. Гитлеру Европу сдали, Мюнхенский сговор. С ними только с позиций силы можно разговаривать. Поведение у них далеко не рыцарское, сами улыбаются и держат нож за спиной.
    26. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 21:46
      Французский президент переобулся буквально на ходу

      Сладкая парочка. В ДюСолей вербоваться надо: клоун+акробат.
    27. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 22:01
      Слов из песни не выкинуть. Сегодня он не первый и не последний открывший истинное лицо Европы.

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