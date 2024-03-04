Первая на Балканах авиабаза НАТО открыта на месте бывшего военного аэродрома ВВС Албании

8
Первая на Балканах авиабаза НАТО открыта на месте бывшего военного аэродрома ВВС Албании

Первая на Балканах авиабаза НАТО появилась на территории Албании. Сегодня, 4 марта 2024 года торжественно была открыта авиабаза Кучова. Об этом сообщают албанские медиа со ссылкой на заявление премьер-министра Эди Рамы.

В Албании открыта первая авиабаза НАТО, она создана на основе авиабазы советских времен, где когда-то базировались советские и китайские истребители МиГ-15 и МиГ-17, находившиеся в боевой готовности на случай военного конфликта со странами блока НАТО. Теперь Албания сама входит в альянс, чему неслыханно рада. По крайней мере, так заявляет правительство страны.



На модернизацию авиабазы Кучова, расположенной возле одноименного небольшого городка, ранее называвшегося Сталин, было потрачено чуть больше 50 млн долларов, что для бедной Албании очень большие деньги. После ввода в эксплуатацию, на ее территории будут обслуживаться самолеты НАТО, участвующие в воздушных операциях альянса. Два первых истребителя уже приземлились на авиабазе, совершив перелет с авиабазы Авиано в Италии.

Это база, которая (добавит) еще один элемент безопасности для нашего региона Западных Балкан, который, как мы все знаем, находится в опасности из-за угрозы и неоимпериалистических амбиций Российской Федерации

- заявил албанский премьер.

О возведении военной базы НАТО на территории Албании заговорили в 2018 году, для размещения самолетов был предложен старый военный аэродром, использовавшийся авиацией албанских ВВС с 1955 по 1990 год. Там же находится и кладбище советских самолетов.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +2
      Сегодня, 19:15
      было потрачено чуть больше 50 млн долларов,

      Траву выкосить и бордюры покрасить не хватит.
    2. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      +3
      Сегодня, 19:20
      Это база, которая (добавит) еще один элемент безопасности для нашего региона

      Эта база дабавит пару сотен килотон вашему региону при реальном замесе
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 19:48
        Цитата: Попандос
        Эта база дабавит пару сотен килотон вашему региону при реальном замесе

        Пары десятков кт хватит за глаза...
        1. Попандос Ранг пользователя
          Попандос
          +1
          Сегодня, 19:54
          Пары десятков кт хватит за глаза...

          Ну я так 200кт написал, что бы наверняка
    3. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      +2
      Сегодня, 19:26
      Что- то Китай упустил Албанию.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 20:16
        Цитата: Pavel57
        Что- то Китай упустил Албанию.

        Хреново следил...Можно сказать - запустил, как тот маньяк:
    4. Andriuha077 Ранг пользователя
      Andriuha077
      +3
      Сегодня, 19:32
      Переслано, 2020 Албанские МиГи-НеМиГи

      Маленькая страна на Балканском полуострове - Народная Республика Албания, в далёком 1961 году разорвала отношения с Советским Союзом. Не по своей инициативе, но сделав всё для этого возможное и зависящее от неё.

      Страна «присоединилась» к Китайской Народной Руспублике, у которой тоже испортились отношения с СССР. Однако и эта «дружба» у албанцев продлилась недолго и уже в 1978 году Албания осталась одна.

      За это время Албания успела получить МиГи от СССР, а затем и китайские лицензионные копии МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21 (Shenyang J-5, Shenyang J-6 и Chengdu F-7 соответственно).

      На фотографиях, сделанных фотографом Робом Шляйфертом (Rob Schleiffert), запечатлены Албанские МиГи на авиабазах Кучова и самой известной авиабазе Албании Gjadër, где самолёты хранились в тоннелях в горах.
      https://www.google.com/images?q=Gjadër
    5. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +3
      Сегодня, 19:43
      Непонятно, почему эта база объявлена первой на Балканах? В Албании - да. Но на Балканах уже сравнительно давно действуют авиабазы НАТО, крупнейшая из которых -"Бондстил" в Косово.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»