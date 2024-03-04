Первая на Балканах авиабаза НАТО открыта на месте бывшего военного аэродрома ВВС Албании
Первая на Балканах авиабаза НАТО появилась на территории Албании. Сегодня, 4 марта 2024 года торжественно была открыта авиабаза Кучова. Об этом сообщают албанские медиа со ссылкой на заявление премьер-министра Эди Рамы.
В Албании открыта первая авиабаза НАТО, она создана на основе авиабазы советских времен, где когда-то базировались советские и китайские истребители МиГ-15 и МиГ-17, находившиеся в боевой готовности на случай военного конфликта со странами блока НАТО. Теперь Албания сама входит в альянс, чему неслыханно рада. По крайней мере, так заявляет правительство страны.
На модернизацию авиабазы Кучова, расположенной возле одноименного небольшого городка, ранее называвшегося Сталин, было потрачено чуть больше 50 млн долларов, что для бедной Албании очень большие деньги. После ввода в эксплуатацию, на ее территории будут обслуживаться самолеты НАТО, участвующие в воздушных операциях альянса. Два первых истребителя уже приземлились на авиабазе, совершив перелет с авиабазы Авиано в Италии.
- заявил албанский премьер.
О возведении военной базы НАТО на территории Албании заговорили в 2018 году, для размещения самолетов был предложен старый военный аэродром, использовавшийся авиацией албанских ВВС с 1955 по 1990 год. Там же находится и кладбище советских самолетов.
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