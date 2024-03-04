«Ремонтируем в прифронтовой полосе»: польская компания передала ВСУ уже свыше ста бронеавтомобилей Oncilla

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«Ремонтируем в прифронтовой полосе»: польская компания передала ВСУ уже свыше ста бронеавтомобилей Oncilla

Относительно небольшая польская компания Mista, до недавнего времени мало кому известная, передала ВСУ уже свыше ста бронеавтомобилей Oncilla 4х4.

Мы отвечаем не только за поставки, но и за обслуживание и ремонт машин, поврежденных в боях, проводя его непосредственно в прифронтовой полосе. На производственные мощности мы доставляем только наиболее серьезно поврежденные автомобили для капитального ремонта, который невозможно выполнить в полевых мастерских

- отметили в компании.



Как уверяет ее руководство, на Украине выстроена мощная сервисная сеть, которая обладает достаточными персоналом и технологическими компетенциями и может в случае необходимости обслуживать другие западные вооружения.

О разработке Oncilla на базе украинского БА «Дозор-Б» стало известно в 2017 году. После того, как данная машина начала поставляться ВСУ, она претерпела ряд изменений.

Мы получаем много сигналов от солдат, использующих нашу технику в боях на Украине. Это помогает нам не только дорабатывать и совершенствовать существующий продукт, но и планировать его дальнейшее развитие

- пояснили в компании.

В компании утверждают об отсутствии потерь среди личного состава, эксплуатирующего машину:
*Пока в штаб компании не поступала информация о том, что в Oncilla погиб хотя бы один украинский военный, хотя в ходе боев несколько машин получили повреждения, которые можно охарактеризовать как «полную деструкцию».


Концепт Oncilla II с пулеметом ZSMU


Как указывается, в настоящее время конструкторы интенсивно работают над бронеавтомобилем Oncilla II:

Мы хотим, чтобы это было нашим ответом на нужды фронта. Мы желаем использовать весь наш опыт, связанный с противоминной защитой машины.


Oncilla II будет крупнее и заметно тяжелее. Сейчас машина, несущая экипаж из 3 человек и десант из 6 бойцов, имеет массу около 9 тонн. В связи с утяжелением будет установлен новый, более мощный двигатель (в настоящее время используется дизельная силовая установка Deutz BF 4M 101 3PC мощностью 190 л.с.). Уровень защиты может повыситься: сейчас техника выдерживает пулю БЗ патрона 7,62x39 мм с 30 м и подрыв 8 кг ВВ, при установке керамических бронепанелей защищенность повышается. На вооружение Oncilla II получит вместо 7,62/12,7-мм пулемета дистанционно управляемый модуль с 14,5-мм КПВТ, оснащенный тепловизором.

Это превратит, казалось бы, небольшую машину в чрезвычайно опасное оружие, способное бороться не только с укрепленными пунктами противника, но и с легкобронированной техникой. КПВТ имеет возможность уничтожить или, по крайней мере, удержать на дистанции любые БТР, БМД и БМП старого поколения, используемые русскими. Он также пригоден для борьбы с воздушными целями, в том числе с дронами

- пояснили в компании.

Как отмечается, в планах также значится создание санитарной машины на базе Oncilla, а также командирской и противодроновой модификаций на основе Oncilla II. Версия, предназначенная для борьбы с БПЛА, будет оснащена РЛС и пулеметами.

Задачей этой системы будет противовоздушная защита элементов критической инфраструктуры

- отметили в компании.

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    12 комментариев
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    1. cornet2 Ранг пользователя
      cornet2
      0
      Сегодня, 19:45
      На вооружение Oncilla II получит вместо 7,62/12,7-мм пулемета дистанционно управляемый модуль с 14,5-мм КПВТ, оснащенный тепловизором.

      Блин,где наши разработки?
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +6
        Сегодня, 19:56
        Система производства неповоротлива.Как пример те же частники у нас успешнее по тем же FPV-дронам,чем предприятия завязанные на государство.Итог."Абрамсы" были подбиты народными дронами. Государственные упали, не долетев.Знаменитые американские танки были уничтожены русскими беспилотниками, которые чуть ли не на коленке собирают неравнодушные патриоты. А машины, на которые деньги давало государство, продемонстрировали свою несостоятельность.

        Оба американских танка "Абрамс" были сбиты беспилотниками "народного производства", на этот факт обратил внимание военный журналист Роман Сапоньков в своем Telegram. В первом случае использовалась "Пиранья", производимая в Ульяновске, а во втором – петербургский "Упырь". Сапоньков пишет, что обе компании не получают средств из бюджета. "Упырь" вообще целиком и полностью изготавливается на народные пожертвования.

        "Вы спросите, а почему "Абрамсы" подбиты не дроном, собранным за государственный счет? А он не долетел туда просто – РЭБ задавила или качество сборки такое, что упал по дороге, не знаю. Но все дроны упали при использовании. По мне, это печально. Вроде воюем с внешним врагом, а все как раньше – кумовство и лоббизм. Хотя казалось бы, вот прямое доказательство необходимости конкуренции привлечения независимых производителей. Казалось бы, вот независимые производители подтвердили свою квалификацию, первыми в стране подбив "Абрамс". Но что-то мне сдается, ничего не поменяется", – заключил Сапоньков.

        Военкор указывает, что дроны "Судоплатова" оказались низкого качества и под них была выпущена отдельная РЭБ. Кроме того, источники журналиста ранее рассказывали о том, что на "судоплатовцев" поступает большое количество жалоб. Основной посыл следующий: они требуют показухи с ударами по технике, игнорируя реальную боевую необходимость.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +5
          Сегодня, 20:03
          Анализируя массовые провалы с применением дронов "Судоплатова", он обратил внимание на тот факт, что FPV-дроны – это новый вид оружия, а потому – стремительно развивающийся. И идет очень интенсивная борьба между средствами поражения, то есть самими дронами, и средствами противодействия, то есть РЭБ.

          "Противник активно подстраивается и тем самым блокирует наши возможности. Он постоянно адаптирует свои станции РЭБ. И точно так же адаптирует собственные дроны под те станции РЭБ, которые используем мы. Минобороны, когда пошло на сотрудничество с "Судоплатовым", смогло добиться массового выпуска дронов. Произошла стандартизация: один и тот же дрон, одна учебная программа, одна методичка. Для людей на фронте это достаточно удобно. Но в результате была утрачена гибкость. Это не значит, что нужно снять "Судоплатова" с баланса и отдать все деньги ребятам, производящим "Упыря" или какие-то другие беспилотники", – подчеркивает Шлепченко.

          "Именно здесь нужен постоянный мониторинг ситуации." Да, вот здесь "птички" перестали долетать, потому что их глушат. А вот эти работают, значит, на следующий месяц больше денег дадим вторым, а первым выделим средства на исследования или дооборудование". И вот так, шагая на двух-трех, может, четырех-пяти производителях, мы будем двигаться вперед. Но, опять же, должен присутствовать четкий мониторнг каждой отдельно взятой ситуации, которая сложилась прямо сейчас. Тогда возникнут крупные серийные производства. При этом дроны будут находиться в состоянии актуальной версии, против которых не работают украинские средства РЭБ. С РЭБ, к слову, нужно поступать точно так же", – подытожил Влад Шлепченко.
        2. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          +3
          Сегодня, 20:26
          Система производства неповоротлива.Как пример те же частники у нас успешнее по тем же FPV-дронам,чем предприятия завязанные на государство.Итог."Абрамсы" были подбиты народными дронами.


          Как вариант объясняющий. Работы по гос. дронам контролируются бОльшим кол-вом лиц и цепи взаимосвязей длинные. В цепи если один "стукач" и параметры электроники передает противнику то их РЭБ система соответственно настраивается. Мелких частных компаний много и коллективы их малочисленны, а фантазия в части схем и алгоритмов у каждого своя и богатая. Цепочка согласований очень короткая. Поэтому средства РЭБ ВСУ чаще бессильны против них.
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 19:46
      А работа над техникой, в прифронтовой полосе, это разве не участие в войне. Или это гуманитарная помощь. am
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 19:46
      Ну я еще как то могу понять рекламу от компании Mista в Европе или на Украине... Хочешь жить умей крутиться... Но я никак не могу понять, нам то на ВО зачем такая ихняя реклама...??? Вполне бы хватило просто перечисления тактико-технических характеристик... Нам то они точно поставлять эти машины не будут, да и нужны ли они нам...??? Ну не знаю... Возможно я и не прав...
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 19:47
      что в Oncilla погиб хотя бы один украинский военный

      Ну они просто безвести пропали laughing
      Новая модификация, еперь в багажнике венки
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 19:49
      Ляхи во всю там хозяйничают, сеть вон какую то развернули. Интересно а по этим тех центрам наносят удары?
    6. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:20
      Поляки хорошо устроились: жены- в Польше унитазы моют или сексом развлекают,панов. Мужья- в ВСУ- в окопах. Поляки- тезнику ремонтируют и передают в ВСУ. Хорошо зарабатывают. Все довольны. Круговорот хо# лов в природе.
    7. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 21:45
      Такое ощущение, будто это не статья, а перепечатанный рекламный буклет...
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 22:09
        Так это и есть перепечатка чег о то польского. Откуда по вашему автор это взял?
    8. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 22:18
      Эта польская машина, текст статьи не сформулирован и находиться в рваном состоянии.

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