«Ремонтируем в прифронтовой полосе»: польская компания передала ВСУ уже свыше ста бронеавтомобилей Oncilla
Относительно небольшая польская компания Mista, до недавнего времени мало кому известная, передала ВСУ уже свыше ста бронеавтомобилей Oncilla 4х4.
- отметили в компании.
Как уверяет ее руководство, на Украине выстроена мощная сервисная сеть, которая обладает достаточными персоналом и технологическими компетенциями и может в случае необходимости обслуживать другие западные вооружения.
О разработке Oncilla на базе украинского БА «Дозор-Б» стало известно в 2017 году. После того, как данная машина начала поставляться ВСУ, она претерпела ряд изменений.
- пояснили в компании.
В компании утверждают об отсутствии потерь среди личного состава, эксплуатирующего машину:
*Пока в штаб компании не поступала информация о том, что в Oncilla погиб хотя бы один украинский военный, хотя в ходе боев несколько машин получили повреждения, которые можно охарактеризовать как «полную деструкцию».
Как указывается, в настоящее время конструкторы интенсивно работают над бронеавтомобилем Oncilla II:
Oncilla II будет крупнее и заметно тяжелее. Сейчас машина, несущая экипаж из 3 человек и десант из 6 бойцов, имеет массу около 9 тонн. В связи с утяжелением будет установлен новый, более мощный двигатель (в настоящее время используется дизельная силовая установка Deutz BF 4M 101 3PC мощностью 190 л.с.). Уровень защиты может повыситься: сейчас техника выдерживает пулю БЗ патрона 7,62x39 мм с 30 м и подрыв 8 кг ВВ, при установке керамических бронепанелей защищенность повышается. На вооружение Oncilla II получит вместо 7,62/12,7-мм пулемета дистанционно управляемый модуль с 14,5-мм КПВТ, оснащенный тепловизором.
- пояснили в компании.
Как отмечается, в планах также значится создание санитарной машины на базе Oncilla, а также командирской и противодроновой модификаций на основе Oncilla II. Версия, предназначенная для борьбы с БПЛА, будет оснащена РЛС и пулеметами.
- отметили в компании.
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