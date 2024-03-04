«Ремонтируем в прифронтовой полосе»: польская компания передала ВСУ уже свыше ста бронеавтомобилей Oncilla

Мы отвечаем не только за поставки, но и за обслуживание и ремонт машин, поврежденных в боях, проводя его непосредственно в прифронтовой полосе. На производственные мощности мы доставляем только наиболее серьезно поврежденные автомобили для капитального ремонта, который невозможно выполнить в полевых мастерских

Мы получаем много сигналов от солдат, использующих нашу технику в боях на Украине. Это помогает нам не только дорабатывать и совершенствовать существующий продукт, но и планировать его дальнейшее развитие

Концепт Oncilla II с пулеметом ZSMU

Мы хотим, чтобы это было нашим ответом на нужды фронта. Мы желаем использовать весь наш опыт, связанный с противоминной защитой машины.

Это превратит, казалось бы, небольшую машину в чрезвычайно опасное оружие , способное бороться не только с укрепленными пунктами противника, но и с легкобронированной техникой. КПВТ имеет возможность уничтожить или, по крайней мере, удержать на дистанции любые БТР, БМД и БМП старого поколения, используемые русскими. Он также пригоден для борьбы с воздушными целями, в том числе с дронами

Задачей этой системы будет противовоздушная защита элементов критической инфраструктуры

Относительно небольшая польская компания Mista, до недавнего времени мало кому известная, передала ВСУ уже свыше ста бронеавтомобилей Oncilla 4х4.- отметили в компании.Как уверяет ее руководство, на Украине выстроена мощная сервисная сеть, которая обладает достаточными персоналом и технологическими компетенциями и может в случае необходимости обслуживать другие западные вооружения.О разработке Oncilla на базе украинского БА «Дозор-Б» стало известно в 2017 году. После того, как данная машина начала поставляться ВСУ, она претерпела ряд изменений.- пояснили в компании.В компании утверждают об отсутствии потерь среди личного состава, эксплуатирующего машину:*Пока в штаб компании не поступала информация о том, что в Oncilla погиб хотя бы один украинский военный, хотя в ходе боев несколько машин получили повреждения, которые можно охарактеризовать как «полную деструкцию».Как указывается, в настоящее время конструкторы интенсивно работают над бронеавтомобилем Oncilla II:Oncilla II будет крупнее и заметно тяжелее. Сейчас машина, несущая экипаж из 3 человек и десант из 6 бойцов, имеет массу около 9 тонн. В связи с утяжелением будет установлен новый, более мощный двигатель (в настоящее время используется дизельная силовая установка Deutz BF 4M 101 3PC мощностью 190 л.с.). Уровень защиты может повыситься: сейчас техника выдерживает пулю БЗ патрона 7,62x39 мм с 30 м и подрыв 8 кг ВВ, при установке керамических бронепанелей защищенность повышается. На вооружение Oncilla II получит вместо 7,62/12,7-мм пулемета дистанционно управляемый модуль с 14,5-мм КПВТ, оснащенный тепловизором.- пояснили в компании.Как отмечается, в планах также значится создание санитарной машины на базе Oncilla, а также командирской и противодроновой модификаций на основе Oncilla II. Версия, предназначенная для борьбы с БПЛА, будет оснащена РЛС и пулеметами.- отметили в компании.