Пресса США: И спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих
Американская пресса анализирует ситуацию с тем аудитом в ВСУ, о начале проведения которого в прошлом месяце заявлял новоиспечённый главком Сырский. Напомним, что Сырский получил приказ «сверху» на проведение проверки, касающейся того, какое количество резервов есть в армии Украины. Причём было заявлено, что в боевых действиях участвуют не более 300 тысяч военнослужащих. Это притом, что президент Украины и члены его офиса заявляли, что численность армии достигает 1 млн человек, из которых погибших – 31 тысяча.
Анализируя ситуацию, издание The Washington Post пишет, что спустя месяц с начала аудита украинскому командованию так и не удалось выяснить, где ещё 700 тысяч украинских военных, которые были мобилизованы в разные периоды.
WP недоумевает, почему и спустя месяц главнокомандующий не даёт ответ на важнейший вопрос о том, какое число военнослужащих можно направить на фронт. При этом американские репортёры ссылаются на украинских депутатов, которые говорят, что ставка верховного главнокомандования всякий раз оперирует разными цифрами. Это, как отмечено, приводит к постоянной перемене в указаниях для местных властей по поводу мобилизационных мероприятий.
Из материала американской прессы:
Аналитики в США считают, что без знания данных аудита численности украинской армии никакая военная помощь для Украины не будет иметь сколько-нибудь важного значения.
Информация