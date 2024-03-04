Пресса США: И спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих

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Пресса США: И спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих

Американская пресса анализирует ситуацию с тем аудитом в ВСУ, о начале проведения которого в прошлом месяце заявлял новоиспечённый главком Сырский. Напомним, что Сырский получил приказ «сверху» на проведение проверки, касающейся того, какое количество резервов есть в армии Украины. Причём было заявлено, что в боевых действиях участвуют не более 300 тысяч военнослужащих. Это притом, что президент Украины и члены его офиса заявляли, что численность армии достигает 1 млн человек, из которых погибших – 31 тысяча.

Анализируя ситуацию, издание The Washington Post пишет, что спустя месяц с начала аудита украинскому командованию так и не удалось выяснить, где ещё 700 тысяч украинских военных, которые были мобилизованы в разные периоды.



WP недоумевает, почему и спустя месяц главнокомандующий не даёт ответ на важнейший вопрос о том, какое число военнослужащих можно направить на фронт. При этом американские репортёры ссылаются на украинских депутатов, которые говорят, что ставка верховного главнокомандования всякий раз оперирует разными цифрами. Это, как отмечено, приводит к постоянной перемене в указаниях для местных властей по поводу мобилизационных мероприятий.

Из материала американской прессы:

Сокращение численности боеспособных войск Украины на данный момент приводит к стратегическому кризису.

Аналитики в США считают, что без знания данных аудита численности украинской армии никакая военная помощь для Украины не будет иметь сколько-нибудь важного значения.
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    30 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +11
      Сегодня, 19:59
      Так это же страна чудес, там 2х2 не равно 4. Там это зависит от сложившихся обстоятельств. Может и -5, а может и + 10. Шутка. А вообще то просто уже заврались на столько, что и сами не понимают где правда.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 20:08
        Граф Моте-Кристо по сравнению с генералитетом укровермахта нищий на паперти laughing, а самый знаменитый в мире мошенник Люстиг просто невинный обманщик laughing
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +6
          Сегодня, 20:20
          Я так понимаю,что зарплату за этих мертвых душ получают регулярно?Чичиков был просто мелкий жулик ,по сравнению с этими...
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +8
            Сегодня, 20:23
            Да зарплату ладно. Будет смешнее, если окажется, что каждый месяц они выясняют, что они бойцы умерли и выплачивают компенсации их семьям (тоже каждый месяц), но ради сохранения гостайны семьи об этом не уведомляются wassat
          2. Южноукраинец Ранг пользователя
            Южноукраинец
            0
            Сегодня, 21:07
            Цитата: dmi.pris1
            Я так понимаю,что зарплату за этих мертвых душ получают регулярно?

            Легко посчитать сколько денег уходит на "зарплату". 700-31=669000*33000=550 миллионов американских в месяц. Это я взял минимальную зарплату и сразу перевел в доллары. Конечно, они будут затягивать эту войну, до последнего.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 20:10
        Так это же страна чудес, там 2х2 не равно 4

        Ну так они давно Эйнштейна укром признали и теперь у них всё относительно, то есть сколько кому нужно столько и сделают... Особенно за бабки... Тем более американцам... Нужен миллион - будет миллион... Нужно два - будет два... Только платите вовремя... laughing
      3. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +5
        Сегодня, 20:15
        700 тысяч пропавших это те кто либо погиб их ещё записывают в пропавшие без вести,либо самовольно ушёл из ВСУ ,по слухам там дикий хаос, или попал в плен.Не стоит забывать что в ВСУ не докладывают о высоких потерях вышестоящему начальству ,мёртвые души ,за которые младший командный состав получает зарплату и ложит себе в карман.Люди на бумаге есть,а в строю их уже давно нет.Так что на бумаге у Зе миллион солдат,а по факту сильно меньше.К тому же есть те кто в ВСУ,но служит только в тылу по блату за взятку.
        1. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 21:32
          Это не считая тыс 500 уже официально прикопанных...
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            0
            Сегодня, 21:37
            Зе всем рассказывает про 31 тыс. погибших в ВСУ.Это как испорченный телефон,когда цифры искажают в меньшую сторону каждый раз на каждом уровне.На каждом уровне немного привирают,но уровней много и если сложить все эти привирания,то разница получится существенной.Зе тоже думает что он немного приврал,а до этого ему кто то приврал по цифрам потерь,а ещё до этого приврали немного тому кто докладывал Зеленскому и так на всех уровнях снизу вверх.
      4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +7
        Сегодня, 20:16
        А где Вы видели честных укропов?.. Нация сплошных фантазеров. Что не спроси- соврут. Сам неоднократно убеждался. Верить можно- единицам.
        1. bessonov932 Ранг пользователя
          bessonov932
          -18
          Сегодня, 20:45
          А есть такая нация - "укропы"? Или речь про всех украинцев? И по какому принципу вы их отличаете от русских? Я так считаю, что мы - один народ.
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            +3
            Сегодня, 21:06
            Я тоже так считал,раньше. Думал,что может я слишком предвзято отношусь к " храмадянам" пока не понял главного: жители УССР и граждане Украины- полностью ращные люди. У нас общие корни,но разное- настоящее и будущее.
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              0
              Сегодня, 21:22
              У нас общие корни,но разное- настоящее и будущее

              И куда их предлагаете девать, если ещё регионы будут присоединены??? hi
              1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
                Андрей Николаевич
                0
                Сегодня, 21:59
                Никуда их девать не надо. Руковобителями новых регионов назначать выходцев из Донбасса. Вот они то их " научат жизни". Припомнят заодно и 10 лет АТО...
          2. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +1
            Сегодня, 21:08
            Цитата: bessonov932
            А есть такая нация - "укропы"? Или речь про всех украинцев? И по какому принципу вы их отличаете от русских? Я так считаю, что мы - один народ.


            Есть такая секта свидетелей Зе.
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +3
        Сегодня, 20:59
        Пусть для начала аудит на кладбищах проведут,нехватка сразу станет много меньше!А,тех кого не будет хватать,пусть в полях ищут,под толстым слоем земли!!!!
    2. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +2
      Сегодня, 20:00
      главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих
      Значит так: 300000 воюют, 150000 - на границе с Белоруссией, сколько-то в Монако, остальные...там. angry
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 20:02
      Начнём с того что на западе считают что видео охотников из тцк за " добровольцами" на улицах городов Украины это пиар акция из России ,с целью дискредитации ВСУ.Снимаеемая на Мосфильме.
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 20:04
      ставка верховного главнокомандования всякий раз оперирует разными цифрами

      Кручу верчу запутать хочу...
      Навеяло из 90х...
    5. 2я19 Ранг пользователя
      2я19
      +4
      Сегодня, 20:06
      Те кому повезло, в могиле. Остальные по степям разбросаны. Какой такой аудит? Хххохххлллы согласны умирать за америку без счета и учёта.
    6. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +2
      Сегодня, 20:06
      Зато этим 700 тыс. не надо ничего платить. Не им и не их родственникам. Где их бо́льшая часть, Бандера видимо знает.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 20:55
        В том-то и дело, что им платят. Только куда деньги идут?
    7. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +5
      Сегодня, 20:09
      Всу достигли численности 1 миллион в начале прошлого года. Ну и где могут быть 700 тысяч после "контрнаступа".. request
    8. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Сегодня, 20:14
      Арестович так и говорил, на передке 27 процентов, остальные в штата, так что народу там видимо не видимо.
    9. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +3
      Сегодня, 20:50
      Где,где,в земле...Не оригинально,но в рифму,и без мата...
    10. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 20:51
      спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих

      Судя по тому как они упорно отбиваются, вся эта шобла в окопах, только их приказом забыли отдать, чтобы денег не платить и списывать проще.
    11. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 20:53
      ""Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих "" - убиты, не?
    12. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:15
      Матрасам ладно простительно, но xoxлам- то чему удивляться? Неужели "Мертвые души" Николая Васильевича не читали? Стыдно, "панове", стыдно.
    13. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 21:28
      В канавах искал? Там полно этого скота прикопано, как свиней больных кучами прикапывают, хотя почему как?
    14. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:38
      "Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих." Большая часть состоит при бандэре. Остальные в приемной толкутся.

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