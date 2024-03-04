.Представитель Bellingcat: Агенты ГРУ России Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского

Они были через Беларусь запущены, чтобы быть рядом с Киевом. Часть из них зашла в Киев и готовила взятие политического квартала города

Россия хотела ликвидировать Зеленского руками агентов Петрова и Боширова. С таким заявлением выступил так называемый "независимый журналист" из небезызвестной конторы Bellingcat* (выполняет функции иностранного агента) Христо Грозев, объявленный в России в розыск. Напомним, что Bellingcat* известна многочисленными фейками о MH17, "отравлении" Скрипалей и т.д., группа полностью подконтрольна спецслужбам США и Британии.Итак, по версии Грозева, еще перед началом спецоперации Россия забросила на Украину группу элитных агентов ГРУ в количестве 30 человек, в состав которой и входили самые известные российские разведчики Петров и Боширов. По имеющимся данным, часть группы находилась под Киевом, в часть в самом городе, готовясь к убийству Зеленского. После поступления сигнала они должны были захватить правительственный квартал Киева и ликвидировать украинского президента, утверждает Грозев.- заявил "журналист" добавив, что до этого группа действовала в Чехии и Болгарии, где "занималась подрывами" складов с боеприпасами.В общем, ничего у группы ГРУ не получилось, часть ее якобы погибла, другая была выведена из Украины. Зеленский, как известно жив, но не очень здоров, учитывая его пристрастия, а куда делись Петров и Боширов, никому не известно. Вот такая сказка на ночь от представителя Bellingcat*.Стоит отметить, что после этого "рассказа" можно с уверенностью говорить, что западные спецслужбы готовят почву для ликвидации Зеленского, собираясь свалить все на Россию. Тем более, что "подозреваемые" Петров и Боширов уже имеются.