Представитель Bellingcat: Агенты ГРУ России Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского

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Представитель Bellingcat: Агенты ГРУ России Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского

Россия хотела ликвидировать Зеленского руками агентов Петрова и Боширова. С таким заявлением выступил так называемый "независимый журналист" из небезызвестной конторы Bellingcat* (выполняет функции иностранного агента) Христо Грозев, объявленный в России в розыск. Напомним, что Bellingcat* известна многочисленными фейками о MH17, "отравлении" Скрипалей и т.д., группа полностью подконтрольна спецслужбам США и Британии.

Итак, по версии Грозева, еще перед началом спецоперации Россия забросила на Украину группу элитных агентов ГРУ в количестве 30 человек, в состав которой и входили самые известные российские разведчики Петров и Боширов. По имеющимся данным, часть группы находилась под Киевом, в часть в самом городе, готовясь к убийству Зеленского. После поступления сигнала они должны были захватить правительственный квартал Киева и ликвидировать украинского президента, утверждает Грозев.



Они были через Беларусь запущены, чтобы быть рядом с Киевом. Часть из них зашла в Киев и готовила взятие политического квартала города

- заявил "журналист" добавив, что до этого группа действовала в Чехии и Болгарии, где "занималась подрывами" складов с боеприпасами.

В общем, ничего у группы ГРУ не получилось, часть ее якобы погибла, другая была выведена из Украины. Зеленский, как известно жив, но не очень здоров, учитывая его пристрастия, а куда делись Петров и Боширов, никому не известно. Вот такая сказка на ночь от представителя Bellingcat*.

Стоит отметить, что после этого "рассказа" можно с уверенностью говорить, что западные спецслужбы готовят почву для ликвидации Зеленского, собираясь свалить все на Россию. Тем более, что "подозреваемые" Петров и Боширов уже имеются.
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    66 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 20:27
      Что то этакое..Да,про П&Б что то давно не слышно..А ведь ,так хотелось...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +5
        Сегодня, 20:29
        Ну кто же ещё если не Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского?Случайно не при помощи Новичка?Хайли лайки.Это другое.Демократия в опасности.Как всегда всё по старой методичке. Когда же им новую наконец напишут?
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 20:31
          Интересно,у Зели есть кааое либо животное,типа "кота Скрипалей".И кто из них должен дать дуба первым?
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +4
            Сегодня, 20:34
            Скумбрия Олёна."Жена Зеленского".
            1. Татьяна Ранг пользователя
              Татьяна
              0
              Сегодня, 20:36
              Стоит отметить, что после этого "рассказа" можно с уверенностью говорить, что западные спецслужбы готовят почву для ликвидации Зеленского, собираясь свалить все на Россию. Тем более, что "подозреваемые" Петров и Боширов уже имеются.

              Самый вероятный вывод автора по поводу ликвидации самим Западом Зеленского!
              1. Татьяна Ранг пользователя
                Татьяна
                +1
                Сегодня, 20:46
                Вне Украины Зеленский Западу совсем не нужен! Тратиться на него уже более на Западе никто не хочет.

                А вот МЁРТВЫЙ Зеленский ещё послужит Западу в виде САКРАЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ против России, как Немцов и Навальный!

                И исполнителями по ликвидации Зеленского будут сами англичане из состава его личной охраны!
            2. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +2
              Сегодня, 20:49
              Походу весёлая вдова Иоланда Анальная высосала румыну через обмылок остатки мозгов laughing
              1. Lev_Russia Ранг пользователя
                Lev_Russia
                0
                Сегодня, 20:57
                Ну как же они "весело" там живут раз про Баширова и Петрова до сих пор вспоминают...
                Два русских супермена - Баширов и Петров,
                Красавцы, чудо парни, чтоб описать нет слов...
                Всегда они готовы Россию защищать,
                Коль Родина прикажет - жизнь за нее отдать...
                Пусть Капитан Америка на вид силен, здоров,
                Пересчитал все ребра на днях ему Петров…
                С Башировым подрался сам Человек Паук,
                От Паука остался лишь ароматный ПУК…
                И даже Халк боится двух русских мужиков -
                Схватился как то с ними – остался без зубов…
                Стране всегда готовы помочь без лишних слов,
                Богатыри герои – Баширов и Петров!!! laughing
          2. fif21 Ранг пользователя
            fif21
            +1
            Сегодня, 21:37
            Цитата: dmi.pris1
            Интересно,у Зели есть кааое либо животное

            Зеля сам животное .
        2. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          0
          Сегодня, 20:48
          Журналисты не знают. Я точно знаю :п и б уже в сша готовят срыв выборов. И режут колючую проволоку на границе Техасе. Против трампа и республиканцев. Путин купил всех. Байден и демократы, карин пьер и хилари
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            +2
            Сегодня, 21:35
            Цитата: Чёрный
            весёлая вдова Иоланда Анальная высосала


            Цитата: Lev_Russia
            Два русских супермена - Баширов и Петров,

            Цитата: антивирус
            в сша готовят срыв выборов. И режут колючую проволоку на границе

            Вам не надоело фигню строчить?
        3. RealPilot Ранг пользователя
          RealPilot
          +2
          Сегодня, 20:59
          Они там что, совсем обленились? Особенно этот хрен (глупый овощ).
          Понятно, что других агентов на западе не знают, хочется притянуть наших знаменитых парней за уши для скандальности! Но так топорно и тупо - мельчают "кошки с колокольчиком" (Bellingcat), остатки доверия сходят как макияж под "золотым дождем" невероятных разоблачений...
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +2
            Сегодня, 21:02
            Как роботам ввели одну программу.Вот они и фигачат по ней. Других команд не поступало.
        4. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +1
          Сегодня, 21:20
          Цитата: neworange88
          Ну кто же ещё если не Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского?
          Петров и Боширов ? Ну, эти могут! laughing
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 20:46
        В любой непонятной ситуации говори - Петров и Боширов, Проверено, работает laughing
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 22:10
          Вот они, походу, начитались приколов на российских ресурсах про Петрова и Боширова, и выдали базу laughing
    2. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      +2
      Сегодня, 20:27
      А ну признавайтесь, кто тут больше всех смеялись над Башировым и Петровым, а всё оказалось серьезнее. Сказка стала былью.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 20:33
        Цитата: Strannik96
        А вы тут смеялись над Башировым и Петровым, а всё оказалось серьезнее


        Эти две фамилии у запада, как "притча на языцах". Ну как же без них.
        Как в свое время был "майор Пронин".
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 21:50
        Цитата: Strannik96
        А ну признавайтесь, кто тут больше всех смеялись над Башировым и Петровым, а всё оказалось серьезнее. Сказка стала былью.

        Коза стала кобылью? Куда Скрипаля спрятал?
    3. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Ранг пользователя
      Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      +2
      Сегодня, 20:29
      Ну конечно!) Кто если не Петров и Баширов!) Тут без вариантов) laughing
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 20:29
      Если бы Петров с Бошировым "собирались"-давно бы сделали-эти понапрасну не ездят laughing
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:30
      Россия хотела ликвидировать Зеленского руками агентов Петрова и Боширова.

      Ну наконец то ! Вспомнили про Петрова и Баширова, а то два года молчали.
      1. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +2
        Сегодня, 20:44
        Не слышно было про П&Б потому что на секретном задании были. Но вот не смогли выполнить возложенную на них миссию, очень хорошо британцы охраняют наполеончика.

        Я свою сестренку Лиду
        Никому не дам в обиду!
        Я живу с ней очень дружно,
        Очень я её люблю.
        А когда мне будет нужно,
        Я и сам ее побью.
    6. Комментарий был удален.
      1. Негробанк8
        Негробанк8
        +1
        Сегодня, 20:49
        Скорее всего да,у мишесть пошла такая практика с Березовского,а нет, ещё раньше,с беглеца отравленного.значит будут зе травить и душить
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 21:25
          Да просто не успели ребята, в Испанию пришлось срочно ехать, и это сразу с зоны от Навального, подстроить кучу смертей высших военных Французов в Альпах. Не разорваться же.
    7. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 20:34
      Петров и Боширов.

      Ну, наконец то!
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 20:34
      Цитата: Татьяна
      Стоит отметить, что после этого "рассказа" можно с уверенностью говорить, что западные спецслужбы готовят почву для ликвидации Зеленского, собираясь свалить все на Россию. Тем более, что "подозреваемые" Петров и Боширов уже имеются.

      Самый вероятный вывод автора по поводу ликвидации самим Западом Зеленского!

      Более чем вероятно.
    9. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      +5
      Сегодня, 20:36
      Да здравствует нафталин. Достали в очередной раз из… нет парламентских выражений. Белингкэт - это даже не помойка, это гораздо грязнее…
    10. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 20:36
      .Представитель Bellingcat: Агенты ГРУ России Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского

      Да как они всё и везде успевают...
      Железные люди.
      Вся российская диверсионная работа на них держится.
      Если бы не они то вообще грустно жить было бы.
      feel
    11. ved_med12 Ранг пользователя
      ved_med12
      +2
      Сегодня, 20:37
      Ну конечно, у нас же другиx сотрудников ГРУ нет... Или эти самые "007".?
      Xотели бы, давно уже обнулили бы зелю!
    12. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 20:40
      Ай, молодцы мужики. Везде успевают!
    13. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +4
      Сегодня, 20:42
      Как для некоторых редакторов ВО в Америке есть только 2 военных специалиста это Риттер и Макгрегор))Так же на западе у местных журналюг в ГРУ всю работу делают исключительно Петров и Баширов laughing
    14. Негробанк8
      Негробанк8
      +2
      Сегодня, 20:44
      В Европе всё подорожало, товарищу гроздневу очень деньги нужны .вот и печатает сказки про Илью Муромца и Алёшу Поповича,как будто других нет.судит видать по себе, Гераклу мысли.там уже и забыли давно,кто такие Петров и Баширов,и новичок тоже.но у грознева на лбу написано,что человег-г.но.пусть пишет,ему боком выйдет
    15. futurohunter Ранг пользователя
      futurohunter
      +1
      Сегодня, 20:44
      ПетроБоширов - самое загадочное оружие России...
    16. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      +1
      Сегодня, 20:46
      Группа спецназа ГРУ в количестве тридцати человек... Кажется эти ребята очень слабо представляют себе возможности такой группы) Кроме Зеленского надо бы добавить еще хотя бы человек сто украинских "элитариев", вместе с несчитанными телохранителями, правоохранителями и визажистами, чтобы команда хоть размялась))
    17. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +2
      Сегодня, 20:46
      Хорошо,агенты Петров и Боширов почему то не дошли до скопища укроамеромразей на ул.Банковая,11 г.Киев.Но ведь агенты Кинжалов и Искандеров живее всех живых и день начинают с мольбы о встрече с этим скопищем.Почему,почему их не пускают на торжественную встречу????
    18. Сартана Ранг пользователя
      Сартана
      +3
      Сегодня, 20:48
      У России есть два союзника -Петров и Баширов.
    19. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +4
      Сегодня, 20:48
      Про этот дуэт пора снимать кино,это такие раскрученные персонажи,успех гарантирован.
    20. Kvakosavrus Ранг пользователя
      Kvakosavrus
      +2
      Сегодня, 20:48
      30 человек, 15 Петровых и 15 Бошировых. Терран творит ужасное!
    21. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 20:48
      Мы пошли смотреть, как там его, шпиль на Банковской
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 21:04
        Да какие там шпили?! Одно здание на Крещатике. Да и то так себе шпильКА. Поэтому Зеля и выжил, не поехали парни туда. Нет интересных шпилей, ЕПРСТ! laughing
    22. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 20:53
      Помню как в феврале-марте 2014 года на Украине чуть не каждый день ловили генералов гру. А тут не поймали, сбежали и следов не оставили
    23. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 20:53
      в состав которой и входили самые известные российские разведчики Петров и Боширов.

      Не знаю как там Запад на это реагирует, но в России это просто КВН.
      Но так-то конечно. Что там какой-то Зеленский! Вот раньше было время....
    24. Эдуард_Адольфович Ранг пользователя
      Эдуард_Адольфович
      +1
      Сегодня, 20:54
      Вот несет бред и не краснеет. Если бы надо было убрать давно бы убрали и МИ6 не поможет.
    25. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      +2
      Сегодня, 20:55
      Короче автор пытался писать детективно политический роман, но не сралось. Решил первую публикацию в прессе сделать
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        Сегодня, 21:43
        Цитата: Hariton Laptev
        Короче автор пытался писать детективно политический роман, но не сралось.

        В последнем слове ударение обознáчьте, пожалуйста... lol
    26. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 20:56
      спустя месяц с начала аудита главком ВСУ Сырский не может выяснить, где 700 тысяч мобилизованных украинских военнослужащих

      Яскен перец, были призваны в ВСУ и теперь подрывают их изнутри.
    27. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Сегодня, 21:00
      Представитель Bellingcat: Агенты ГРУ России Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского

      Ага, а ещё написали с запорожцами письмо турецкому султану.
      Всё как гебельс втирал: "чем чудовищнее ложь, чем легче в неё поверят".
      Хватит уже всякий бред нести, пугая Россией и петровыми с бошировыми! fool
    28. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 21:01
      laughing Это просто...в общем нет слов. Отжигайте дальше клоуны,
    29. Vladimir Lenin Ранг пользователя
      Vladimir Lenin
      +1
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      Ну конечно!) Кто если не Петров и Баширов!) Тут без вариантов)


      Как это кто?! В сбежавший "Кот Скрипалей", его по слухам наша внешняя разведка завербовала!
    30. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +1
      Сегодня, 21:05
      Никто в здравом рассудке не стал бы светить этих товарищей второй раз, тем более в паре . Удивлен что подобного рода фантазии всерьез где-то озвучиваются .
    31. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 21:07
      А, у зелика есть кот? Он жив? Значит все это деза! Нет трупа кота, нет и П&Б.
    32. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      +1
      Сегодня, 21:09
      Я вчера включил "зомбоящик", и случайно посмотрел фильм «Серый человек» 2022 года. Зрелищно, красиво... Агент 007 нервно курит в стороне... Только в жизни так не бывает.К счастью или к сожалению. hi
    33. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 21:10
      Представитель Bellingcat: Агенты ГРУ России Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского
      интересно у зеленского кот есть?
    34. Astra55 Ранг пользователя
      Astra55
      +1
      Сегодня, 21:11
      Опять Петров&Боширов. На большее ума не хватает.
    35. Макс1995 Ранг пользователя
      Макс1995
      0
      Сегодня, 21:25
      Анонимная статья
      Подозреваю, это знак качества. С обратным знаком.

      Как пример - Сми писали об "вот-вот ликвидации Зеленского" и задолго до СВО ,и много -много раз после.
      И вот опять...
    36. ettore Ранг пользователя
      ettore
      0
      Сегодня, 21:30
      Представитель Bellingcat: Агенты ГРУ России Петров и Боширов «готовили ликвидацию» Зеленского

      Зелю начинают готовить в командировку к Навальному. До него это доходит?
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        Сегодня, 21:39
        Цитата: ettore
        Зелю начинают готовить в командировку к Навальному.

        В смысле "в командировку"? Никаких "командировок", только ПМЖ!
    37. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:35
      Хотят инсценировать убийство ? А он потом под другой фамилией ,например Кац ,будет в Майами отдыхать ? Меркадер с Ледорубом ему в побратымы.
    38. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 21:38
      а куда делись Петров и Боширов, никому не известно.

      А чего гадать-то? Сидят в глубоком подполье в глубине вражеской территории, ножики точат, яды купажируют и бомбы монтируют. Ждут приказа на ликвидацию заявленых целей...request
    39. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 22:03
      Kdyby Rusko chtělo, tak je Zelya už dávno po smrti, tak jako vlastizrádný pilot vrtulníku. Rusko ví dobře, že Zelya není ten, kdo rozhoduje o válce, je to jen válkou nemocný Banderovec, závislý na kokainu. Možná je mnohem horší pro Rusko Budanov, ten se raketám vyhýbá, jenom ho to štrejchlo.
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 22:03
        Если бы Россия захотела, то Зеля давно мертва, как и предательский вертолетчик. Россия прекрасно знает, что Зеля не тот, кто решает войну, он всего лишь больной войной, кокаинозависимый Бандеров. Возможно, Буданов гораздо хуже для России, он избегает ракет, его это просто растянуло.
    40. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 22:09
      ...и обязательно повесить кота !!!!!
    41. AC130 Ganship Ранг пользователя
      AC130 Ganship
      0
      Сегодня, 22:13
      Какой только чепухи не напишут. Мне лично больше нравится официальная версия, озвученная этими двумя персонажами-бизнесменами. Что из-за плохой погоды они не смогли насладиться шпилем в деревне, и поэтому решили вернуттся в отель, чтобы Петров смог там насладиться шпилем Босарова.
    42. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 22:13
      Ну для разминки сойдет как раз Христо Грозев. Что-то он в этой жизни подзадержался.
    43. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 22:13
      Теперь у России есть четыре союзника. Армия, Флот, Петров и Боширов wassat

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