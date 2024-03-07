Неуправляемые ракеты С-13 «Тулумбас» в эксплуатации и в бою
Истребитель применяет ракеты С-13
Российская фронтовая и армейская авиация использует в текущей Спецоперации разнообразные средства поражения, в т.ч. неуправляемые ракеты. Заметное место в ее арсеналах занимают реактивные снаряды С-13 «Тулумбас». Эта ракета была принята на вооружение ок. 40 лет назад, а затем на ее базе создали целое семейство изделий с разными возможностями и параметрами. Несмотря на солидный возраст, линейка С-13 остается эффективным и удобным оружием. Сохранению такого положения дел способствует несколько основных факторов.
«Воздух-земля»
Насколько известно, неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-13 используются в Спецоперации по защите Донбасса практически с самого ее начала. С их помощью штурмовики Су-25, а также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 атакуют разнообразные цели и объекты. Под ракетный удар попадают позиции и скопления противника, техника и укрепления. При этом используются ракеты разных модификаций с отличающимися боевыми частями, оптимизированными для поражения тех или иных целей.
Министерство обороны неоднократно демонстрировало кадры боевого применения неуправляемых ракет, в т.ч. «Тулумбасов». В зависимости от поставленной задачи и обстановки на участке, пуски НАР производятся с пологого пикирования или с кабрирования. Пуски осуществляется с дистанции до нескольких километров, с учетом требований конкретной модификации оружия.
Как и любое неуправляемое вооружение, НАР семейства С-13 имеют ограничения по точности стрельбы. Тем не менее, современные приборы управления огнем самолетов и вертолетов позволяют улучшить такие показатели вне зависимости от режима полета. Кроме того, имеет значение возможность стрельбы залпом. При этом определенное рассеивание снарядов необходимо для работы по площадным целям и позволяет с большей вероятностью поразить конкретный объект.
Ракеты С-13Т с тандемной БЧ и удлиненной головной частью
В целом изделия С-13 остаются простым и недорогим авиационным средством поражения, способным эффективно поражать назначенные цели. Они используются в рамках одной системы вооружения с реактивными снарядами других калибров и занимают промежуточное положение между более легкими НАР С-8 и тяжелыми С-24 и С-25.
Поступательное развитие
На рубеже шестидесятых-семидесятых годов в Минобороны пришли к выводу о необходимости создания перспективной НАР, способной пробивать бетонные укрытия и поражать технику и живую силу внутри них. После необходимых предварительных исследований, в 1973 г. эту идею довели до стадии опытно-конструкторской работы. Создание проекта с шифром «Тулумбас» (тип ударного музыкального инструмента) поручили Институту прикладной физики (г. Новосибирск).
С учетом поставленной технической задачи и специфики существующей номенклатуры НАР был выбран калибр ракеты 122 мм или 12,2 см, от которого с округлением в большую сторону образовали индекс С-13. Первый вариант ракеты получил бетонобойное боевое оснащение для поражения защищенных объектов и матчасти внутри них. Разработка такой ракеты и «блока орудий» для нее продолжались до конца десятилетия. В 1979 г. ракету С-13 с пусковым блоком УБ-13 представили на государственные испытания. Из-за специфической боевой задачи, проверки и доработки ракеты продолжались несколько лет. Лишь в 1983 г. изделие С-13 приняли на вооружение.
К этому времени стартовала разработка новых модификаций НАР. По итогам такого процесса в 1984 г. была принята улучшенная проникающая ракета С-13Т. В 1986-м в части ВВС начала поступать НАР С-13ОФ с осколочно-фугасной боевой частью, а в начале девяностых разработали С-13Д в объемно-детонирующем оснащении. Часть этих изделий впоследствии была модернизирована с использованием новых компонентов и технологий.
Подготовка блока УБ-13 к боевому вылету в рамках Спецоперации, 2022 г.
Особенности конструкции
Все ракеты семейства С-13 «Тулумбас» имеют схожую конструкцию, но отличаются друг от друга теми или иными особенностями. Различия обусловлены необходимостью решения разных боевых задач и/или отличиями в тактико-технических характеристиках. При этом все модификации НАР могут использоваться с единым блоком направляющих и на всех совместимых носителях.
Ракеты С-13 выполняются в удлиненном цилиндрическом корпусе единого или переменного диаметра. В головном отсеке корпуса помещается боевая часть, а основной объем отдается под твердотопливный двигатель. В хвосте предусмотрена секция уменьшенного диаметра, к которой крепятся раскладные стабилизаторы, придающие ракете вращение в полете.
Размеры и масса изделий менялись по мере развития семейства. Так, базовая НАР С-13 получила бикалиберный корпус диаметром 90 мм в головной части с 122-мм отсеком двигателя. Общая длина достигала 2,54 м при массе 57 кг. Следующая С-13Т тоже имела бикалиберный корпус, но была длиннее и тяжелее – 3,1 м и 57 кг. Осколочно-фугасное и объемно-детонирующее боевое оснащение помещается в головном отсеке калибра 122 мм. Ракеты с такими боевыми частями были не крупнее и не тяжелее С-13Т.
Базовая С-13 получила проникающую БЧ массой 21 кг с зарядом взрывчатого вещества 1,82 кг, способную пробить до 3 м грунта и 1 м бетона, после чего взорваться за преградой. Для С-13Т разработали тандемную проникающую БЧ, в которой существующий заряд дополнили новым массой 16,3 кг. Пробивная способность улучшилась до 6 м грунта и 1 м бетона. Осколочно-фугасные НАР получили БЧ массой до 33-38 кг с зарядом взрывчатого вещества 7-15,5 кг. Объемно-детонирующие БЧ для С-13Д/ДФ имеют массу 32-33 кг.
Пуск ракеты С-13 штурмовиком Су-25
При помощи штатного двигателя НАР С-13 разгоняется до 650 м/с. Начальная скорость более тяжелых ракет семейства сократилась до 500-530 м/с. Дальность пуска – до 3 км для ранних модификаций и до 5-6 км у поздних.
Секрет долголетия
НАР С-13 «Тулумбас» состоит на вооружении уже 40 лет и постоянно развивается. Эти ракеты активно используются в учебных мероприятиях и в реальных военных операциях, и ВКС не собираются отказываться от них. Можно ожидать, что разные версии С-13, в т.ч. совершенно новой разработки будут состоять на вооружении и в следующие десятилетия. Такое долголетие неуправляемой ракеты обусловлено несколькими основными факторами.
В первую очередь, это простота конструкции. Неуправляемая ракета лишена сложного оснащения и проста в производстве. Малая стоимость при этом позволяет производить ракеты большими партиями и создавать складские запасы требуемого объема. Соответственно, боевая авиация получает возможность активно использовать ракеты и решать задачи, не беспокоясь об расходе боеприпасов и экономической составляющей авиаударов.
Несмотря на простоту архитектуры, С-13 всех версий построены на удачных агрегатах и показывают высокие для своего класса тактико-технические характеристики. Обеспечена достаточно высокая дальность стрельбы и могущество боевых частей. Кроме того, простая архитектура облегчает модернизацию, которая может выполняться только за счет замены основных агрегатов – двигателя и БЧ.
Стрельба с кабрирования, вид с места летчика
Для семейства С-13 созданы боевые части трех основных классов с разными функциями и боевыми возможностями. Это существенно улучшает гибкость боевой работы носителей ракет и позволяет атаковать самые разные цели, от живой силы до полевых укреплений и укрытий.
Отсутствие специальных средств управления в известной мере упрощает интеграцию НАР в комплекс вооружения того или иного носителя. При этом для повышения точности стрельбы неуправляемыми ракетами нужны соответствующие системы управления огнем и/или программное обеспечение для них. Благодаря этому применять С-13 и другие НАР могут все актуальные самолеты и вертолеты фронтовой и армейской авиации, и можно ожидать, что перспективные образцы следующих поколений сохранят эту возможность.
По своим тактико-техническим характеристикам, «Тулумбас» занимает промежуточное положение между более легкими и более тяжелыми НАР отечественного производства. Появляется возможность выбрать боеприпас, более полно соответствующий поставленной задаче и имеющимся условиям. Соответственно, повышается гибкость применения неуправляемых ракетных вооружений в целом.
Эксплуатация продолжается
Таким образом, неуправляемые ракеты С-13 остаются на вооружении наших ВКС и сохраняют статус одного из наиболее востребованных образцов. Несмотря на солидный возраст, это семейство ракет активно применяется в различных боевых вылетах и используется против разнообразных объектов противника.
Прямо сейчас можно наблюдать результаты совместного применения современных образцов авиации с развитыми системами управления и неуправляемых ракет. Демилитаризация киевского режима успешно продвигается вперед, и определенный вклад в это делают «Тулумбасы» разных модификаций.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ, Рособоронэкспорт
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