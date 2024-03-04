Верховный суд США признал право Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США

Поскольку по Конституции за соблюдение 3 раздела 14 поправки в отношении федеральных должностных лиц и кандидатов отвечает Конгресс, а не штаты, Верховный суд Колорадо ошибся, постановив исключить бывшего президента Трампа из списка кандидатов на президентских выборах 2024 года

План демократов с отстранением Дональда Трампа от участия в выборах на основании запретов, наложенных судами штатов, с треском провалился. Верховный суд США отменил принятые решения и разрешил Трампу баллотироваться на пост президента США.Как сообщает американская пресса, Верховный суд США отметил решение судьи штата Колорадо, согласно которому Трампа исключали из праймериз республиканской партии. Основанием такого решения стало обвинение экс-президента в "мятеже или восстании". Трампу припомнили участие его сторонников в захвате здания Капитолия в 2021 году. Однако Верховный суд напомнил, что суды штатов не имеют права судить кандидатов в президенты.- говорится в решении.Кроме Колорадо, такое же решение вынесли суды еще нескольких штатов, но, по-видимому, и они будут отменены, поскольку сын Дональда Трампа уже написал, что решение Верховного суда "вынесено со счётом 9-0".На сегодняшний день Дональт Трамп выиграл все праймериз, кроме одного, у своей соперницы Никки Хейли. Если во время "супервторника" 5 марта Трамп со своей командой выиграет праймериз в большинстве из 15 штатов, то он почти автоматически становится основным кандидатом на пост президента от республиканцев.