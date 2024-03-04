Верховный суд США признал право Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США

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Верховный суд США признал право Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США

План демократов с отстранением Дональда Трампа от участия в выборах на основании запретов, наложенных судами штатов, с треском провалился. Верховный суд США отменил принятые решения и разрешил Трампу баллотироваться на пост президента США.

Как сообщает американская пресса, Верховный суд США отметил решение судьи штата Колорадо, согласно которому Трампа исключали из праймериз республиканской партии. Основанием такого решения стало обвинение экс-президента в "мятеже или восстании". Трампу припомнили участие его сторонников в захвате здания Капитолия в 2021 году. Однако Верховный суд напомнил, что суды штатов не имеют права судить кандидатов в президенты.



Поскольку по Конституции за соблюдение 3 раздела 14 поправки в отношении федеральных должностных лиц и кандидатов отвечает Конгресс, а не штаты, Верховный суд Колорадо ошибся, постановив исключить бывшего президента Трампа из списка кандидатов на президентских выборах 2024 года

- говорится в решении.

Кроме Колорадо, такое же решение вынесли суды еще нескольких штатов, но, по-видимому, и они будут отменены, поскольку сын Дональда Трампа уже написал, что решение Верховного суда "вынесено со счётом 9-0".

На сегодняшний день Дональт Трамп выиграл все праймериз, кроме одного, у своей соперницы Никки Хейли. Если во время "супервторника" 5 марта Трамп со своей командой выиграет праймериз в большинстве из 15 штатов, то он почти автоматически становится основным кандидатом на пост президента от республиканцев.
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    30 комментариев
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    1. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 21:12
      что демократам остается ? политическое убийство или срочно состряпать какое-нибудь изнасилование?
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        -1
        Сегодня, 21:30
        Цитата: Грац
        что демократам остается ? политическое убийство

        Ну один укронацистов призвал уже убить Трампа.
        1. guest Ранг пользователя
          guest
          0
          Сегодня, 22:10
          Есть видео где командир нацистского батальона в прямом эфире призывает Буданова убить Трампа.
      2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +1
        Сегодня, 21:32
        Трамп уже переспал с половиной женщин Америки...
      3. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 21:53
        Особенность избирательной системы США в том, что не так важно как проголосовал народ, как то как зачли эти голоса (например при результате внутри штата 21 демы 19 респы все 40 голосов достаются демам). По опросам марта 52% вероятных избирателей заявили, что поддержат Трампа на выборах, а 48% выбрали Байдена - все очень зыбко.

        Поэтому когда карту красят в два цвета (синий/красный) это немного обман. При раскладе 45%/55% вполне можно переиграть оппонента. Во Флориде (3й по значимости штат 30 голосов выборщиков) приняли закон, технически позволяющий нелегальным мигрантам проголосовать на выборах президента (запретили требовать документ, подтверждающий гражданство, достаточно устного заявления, что я гражданин). Отсюда и смертельная битва за границу - для Байдены мигранты это джокер.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 21:14
      А вот нам как то должно быть до лампочки чем закончится схватка деменции с атеросклерозом... Чем бы она не закончилась, всё равно победит русофобия!!! am
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 21:15
        Штаты в выборы играют -
        Президента выбирают…
        Байден - старый и худой,
        Трамп блондин совсем седой,
        Джо страдает от маразма,
        Дональд от кардиоспазма,
        Байден клятый русофоб,
        Трамп по жизни просто жлоб…
        В общем, выбор небольшой -
        Злобный дядька или злой…???
        Праздник у деменции
        В мире импотенции...!!!
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Сегодня, 21:21
          Зачётный стих good.
          .........
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 21:58
            Графомания это, а не стих.
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 21:19
        Главное , чтобы они подольше между собой грызлись. В это время им будет до окраины. Разделяй и властвуй.
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 21:16
      Пишут о Трампе- все что угодно. Но этот чеьовек почти нашел общий язык с правителем Северной Кореи. Встретился, пообщался на камеры.. Но не воритил нос и не поливал грязью. И потом, он хотя бы передвигается,самостоятельно.. А это уже " прогресс" в современной политике США.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 21:26
        Да просто Ким уважать себя заставил.Точнее-боятся..А вот наших кремлевцев боятся перестали...
        1. Alexej Ранг пользователя
          Alexej
          0
          Сегодня, 21:55
          Цитата: dmi.pris1
          Да просто Ким уважать себя заставил.Точнее-боятся..А вот наших кремлевцев боятся перестали...

          Так чего их опасаться то? Они перестали чертить красные линии, и даже проявлять озабоченность.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -2
      Сегодня, 21:18
      Чего этот рыжий в президенты то так рвется?-один черт ничего сделать не дадут-да и сам не придумает-что сделать laughing
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 21:25
        А из вредности. Ему столько гадостей сделали, что он просто идёт наперекор.
      2. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +2
        Сегодня, 21:45
        Цитата: костя1
        Чего этот рыжий в президенты то так рвется?-один черт ничего сделать не дадут-да и сам не придумает-что сделать laughing

        А он уже официально заявил что после выборов всех" Бритвой по горлу и в колодец"(с)ДУ- до кого руки дотянуться
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 22:01
          А вот в этом он молодец! Лишь бы всех. Лишь бы никого не забыл. КРОВИШША!!!!!
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 21:19
      У нас с выборами всё ровно. А у них прям "интрига" какая-то laughing
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 21:27
        По моему ихние выборы больше интересны тут,а не в самой Америке..
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 22:02
        Ну не скажите. У нас кандидатов в два раза больше! Во как!
    6. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:24
      Ну ни фига себе. Ой что будет, что будет то.
      Демократам остаются крайние меры или самоходный дед на свалку. request
    7. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:36
      Вот лично я в последние выборы голосовал за Трампа. Поспрашивал соседей по подъезду, они тоже за него все проголосовали. Но кто же мог предположить что начальник американской почты так крут? В настоящий момент имеется установка нашего президента голосовать за Байдена. Предлагаю это поддержать.
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -1
        Сегодня, 21:49
        Цитата: Младший рядовой
        В настоящий момент имеется установка нашего президента голосовать за Байдена.

        Еще руки по швам вытяни и скажи: "Яволь, мой президент!"
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 21:54
          Президентство дело десятое. Выбранный персонаж будет служить созданной системе. Так что это все нам это без разницы.
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            0
            Сегодня, 21:56
            Цитата: Младший рядовой
            Выбранный персонаж будет служить созданной системе.

            А кто систему создал? Не проклятые ли раз сто американцы?
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              0
              Сегодня, 22:03
              Но система существует и действует в этот момент. Пришло время ее немного пошатать.
              1. мордвин 3 Ранг пользователя
                мордвин 3
                0
                Сегодня, 22:13
                Цитата: Младший рядовой
                Пришло время ее немного пошатать.

                Ага, шатай-болтай..
          2. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            +1
            Сегодня, 21:59
            Но у системы все же две головы. Сожрать то она хочет всех, но одна голова считает, что сегодня надо продолжать жрать Россию/ЕС, а вторая - что жрать надо Китай (а с тремя конфликтами (Израилем и Россией) на это сил не хватит).
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              0
              Сегодня, 22:12
              Но в теориях капитализма предельно ясно сказано и все расписано. Вот ЕС сейчас реально сжирают, и что? Никто не дергается.
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 22:03
      Что характерно депутаты - трудовые резервы Верховной Рады Украины уже бегут laughing recourse

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