.Экс-глава немецкой разведки: У русских может быть много записей разговоров военных и политиков Германии

В Германии продолжается обсуждение утечки разговора высокопоставленных военных бундесвера, в ходе которого те прямо говорили о планах по уничтожению Крымского моста. Причём обсуждение в Германии касается не столько того, что высшее командование вполне может толкнуть страну в бездну третьей мировой войны, сколько того, как бундесвер такую утечку допустил.Бывший руководитель немецкой спецслужбы BND (разведка) Аугуст Ханнинг заявил репортёрам, что эта утечка может оказаться «лишь верхушкой айсберга». Ханнинг считает, что у России могут быть целые массивы перехваченных разговоров представителей немецкого командования и политической власти.Бывший глава разведки ФРГ говорит о том, что «русские вполне могли длительное время получать данные переговоров, которые вёл и канцлер Олаф Шольц».Это повергает немецкую заинтересованную общественность если не в уныние, то в состоянию серьёзной рефлексии.В Бундестаге тоже считают, что у России «есть гораздо больше материалов, чем то, что было опубликовано», и что Россия «ждёт удобного случая, чтобы опубликовать новые утечки».Напомним, что в своё время выяснилось, что за высшими германскими чинами следят спецслужбы США. В частности, была опубликована информация о прослушке Ангелы Меркель. Но в немецком экспертном обществе та информация особой рефлексии почему-то не вызвала. Восприняли как нечто, само собой разумеющееся.

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