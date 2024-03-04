Экс-глава немецкой разведки: У русских может быть много записей разговоров военных и политиков Германии

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Экс-глава немецкой разведки: У русских может быть много записей разговоров военных и политиков Германии

Фото носит иллюстративный характер


В Германии продолжается обсуждение утечки разговора высокопоставленных военных бундесвера, в ходе которого те прямо говорили о планах по уничтожению Крымского моста. Причём обсуждение в Германии касается не столько того, что высшее командование вполне может толкнуть страну в бездну третьей мировой войны, сколько того, как бундесвер такую утечку допустил.



Бывший руководитель немецкой спецслужбы BND (разведка) Аугуст Ханнинг заявил репортёрам, что эта утечка может оказаться «лишь верхушкой айсберга». Ханнинг считает, что у России могут быть целые массивы перехваченных разговоров представителей немецкого командования и политической власти.

Бывший глава разведки ФРГ говорит о том, что «русские вполне могли длительное время получать данные переговоров, которые вёл и канцлер Олаф Шольц».

Это повергает немецкую заинтересованную общественность если не в уныние, то в состоянию серьёзной рефлексии.

В Бундестаге тоже считают, что у России «есть гораздо больше материалов, чем то, что было опубликовано», и что Россия «ждёт удобного случая, чтобы опубликовать новые утечки».

Напомним, что в своё время выяснилось, что за высшими германскими чинами следят спецслужбы США. В частности, была опубликована информация о прослушке Ангелы Меркель. Но в немецком экспертном обществе та информация особой рефлексии почему-то не вызвала. Восприняли как нечто, само собой разумеющееся.
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    16 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 21:21
      Экс-глава немецкой разведки: У русских может быть много записей разговоров военных и политиков Германии


      Поэтому Шольц ещё не скоро отправит Taurus.Иначе много чего могут опубликовать.Ох уж эти Петров с Башировым.Глаз да глаз за ними нужен.
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:21
      Вывод то простой-не болтай laughing
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 21:25
        Не болтай по ночам американцам ,ты же всё таки МИД возглавляешь. Говорят Анне Лене Бербок.
        1. Olga Taschilina Ранг пользователя
          Olga Taschilina
          0
          Сегодня, 22:18
          Анне Лене Бербок сильно сдала последнее время. Постарела как-то сразу. Пьёт беспробудно, похоже.
    3. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 21:21
      "У русских может быть много записей разговоров военных и политиков Германии". Тупые баварские свиньи. У русских много чего есть. Узнаете перед кирдыком. Стая глупых шакалов.
    4. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 21:23
      Конечно есть утечки секретных разговоров и будут еще - ведь бывших " штази" не бывает.
    5. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 21:25
      В Бундестаге тоже считают, что у России «есть гораздо больше материалов, чем то, что было опубликовано», и что Россия «ждёт удобного случая, чтобы опубликовать новые утечки».

      А может немецкие спецслужбы сами слили этот разговор, чтобы у Шольца был лишний повод отказать Украине в поставке этих ракет... Если это так, то немцы оказались очень хорошими учениками британских мастеров провокаций... А впрочем, они и сами были когда-то в этом большими авторитетами...am
    6. Комментарий был удален.
    7. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 21:30
      .Экс-глава немецкой разведки: У русских может быть много записей разговоров военных и политиков Германии
    8. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 21:31
      Бывший глава разведки ФРГ говорит о том, что «русские вполне могли длительное время получать данные переговоров, которые вёл и канцлер Олаф Шольц».

      А то, что их постоянно слушают заокеанские хозяева заинтересованную общественность, если не в уныние, то в состоянию серьёзной рефлексии не вводит?
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:32
      Надеюсь публикации от Симоньян продожатся .Интересно наблюдать за немецкими политиками.У них есть выбор: быть трусами или идиотами.Пока они выбрали быть идиотами.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 21:39
        Цитата: tralflot1832
        У них есть выбор: быть трусами или идиотами.Пока они выбрали быть идиотами.

        могут оказаться трусливыми идиотами
    10. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:36
      в очередной раз можно смело сказать, наши предки были очень умными
    11. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 21:57
      Ну а что же вы булки то расслабили, мышей не ловите.))
    12. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 22:09
      Бывший глава немецкой разведки: У россиян могут быть многочисленные записи разговоров немецких военных и политиков
      lol Не имеет значения!

      Руководство Бундесвера подробно обсуждает, как можно разбомбить и разрушить Крымский мост, а затем использовать немецкие СМИ для прикрытия своей причастности к этому.
      С военной точки зрения, это объявление Германией войны России, включая планирование террористической атаки! И это настоящий скандал! КОНЕЦ!
      В Германии- Уголовное дело возбуждено по факту подготовки агрессивной войны против Писториуса и генералов из скандала с прослушиванием телефонных разговоров!
    13. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 22:14
      Значит они, немссы, должны понять, что то они под колпаком Мюллера. Все!
    14. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 22:15
      Ребята, я, конечно, не техник и в военной технике профан полный, но, где-то я видела, как стреляют сетью. Кажется, рыбаки забрасывают сеть в море выстрелом. Ловчая сеть на птиц, животных тоже забрасывается выстрелом. А почему бы сетью не стрелять по дронам? Ну надоели, собаки. Сетью надёжнее в дрон попасть и приземлить его. Надёжнее, чем пулей. Гарантия попадания больше.

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