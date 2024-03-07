Как Жуков разгромил группу армий «Юг» на Правобережье



Переправа через реку Днестр танков Т-34-85 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии

Предпосылки операции



Советские САУ СУ-85 и танк Т-34 форсируют Днестр в районе города Хотин Черновицкой области Украинской ССР. На фото видна немецкая техника: бронетранспортер Sd. Kfz. 250, полугусеничный тягач Sd. Kfz. 9. Апрель 1944 г.

План операции и советские силы



Советский солдат на конной подводе проезжает возле подбитого немецкого среднего танка Pz. Kpfw. IV в украинской деревне в районе Проскурова. На танке пометка советской трофейной команды: «УА 434».

Германия



Техника, брошенная немцами в городе Проскуров (ныне Хмельницкий). На переднем плане противотанковая САУ Marder III без рубки и орудия (орудие лежит позади машины, его ствол виден справа от корпуса САУ). На втором плане штурмовые орудия StuG IV и StuG III. Март 1944 г.



Немецкие танки Pz. Kpfw. V «Пантера», брошенные в Проскурове (ныне город Хмельницкий). На переднем плане Pz. Kpfw. V Ausf. A. Апрель 1944 г.



Немецкая САУ StuG III Ausf. G, брошенная в городе Проскуров (ныне Хмельницкий)

Прорыв обороны



Расчет 82-мм батальонного миномета образца 1943 года (БМ-43) при содействии местных жителей переправляется через реку Южный Буг в городе Винница в районе Замостья. Март 1944 г.



Жители Винницы встречают советских солдат-освободителей. Город Винница находился под немецкой оккупацией с 21 июля 1941 года. Был освобожден 20 марта 1944 года войсками 38-й Армии 1-го Украинского фронта. Когда Советские войска вошли с боями в Винницу – город охватили пожары, которые устраивали отступающие немцы. Следы пожаров хорошо видны на фотографии.

Развитие наступления

«Восемь суток враг пытался отбросить наши войска в исходное положение. Измотав и обескровив контрударные части противника, наши войска на направлении главного удара, усиленные резервами фронта, в том числе 1-й танковой армией, 21 марта, сломив сопротивление врага, начали быстро продвигаться на юг».



Залп гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша» на шасси американских грузовиков «Студебекер». Западная Украина. 1944 г.

Через Днестр и Прут



Танки Т-34 1-го Украинского фронта с солдатами на броне переправляются через реку Прут.

Прорыв из котла 1-й немецкой армии

«Наши войска, действовавшие на внутреннем фронте, подошли к решительной схватке в крайне ослабленном состоянии, не имели необходимого количества артиллерии и боеприпасов, которые отстали от войск из-за полного бездорожья. 3-я гвардейская танковая армия, имевшая в своем составе небольшое количество танков, понесла большие потери и была выведена по указанию Верховного в резерв на пополнение. 4-я танковая армия к исходу марта находилась в районе Каменец-Подольска также в значительно ослабленном состоянии».



Танкисты 64-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. Город Черновицы, март-апрель 1944 г.



Советская техника на понтоне перед форсированием реки Прут. На понтоне видны советский танк английского производства «Валентайн» и грузовик американского производства «Студебекер». Март-апрель 1944 г.



Брошенный немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H ранних серий и реактивная установка «Вурфрамен 40» (Wurfrahmen 40, установленная на Sd. Kfz. 251/1 Ausf. B)



Советские танкисты, город Проскуров, март-апрель 1944 г.



Немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H, подбитый Советскими войсками в городе Черновицы (после 1944 – Черновцы). Город освобожден 29 марта 1944 года частями 1-го Украинского фронта в ходе Проскуровско-Черновицкой операции. Танк оборудован навесными противокумулятивными экранами, с правой стороны танка видны следы пожара. Апрель 1944 г.

Итоги



По просьбе рабочих железнодорожного узла и трикотажной фабрики города Черновцы Военный совет 1-й гвардейской танковой армии в память об освобождении города оставил там танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Павла Фёдоровича Никитина, который 25 марта 1944 года первым ворвался в Черновцы[17]. В 1946 году танк установили на пьедестал на улице Гагарина.



Колонна советских танков Т-34 движется по улице освобожденных Черновцов. 1-й Украинский фронт. 30 марта 1944 г.