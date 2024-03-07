Как Жуков разгромил группу армий «Юг» на Правобережье
Переправа через реку Днестр танков Т-34-85 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии
Предпосылки операции
В течение зимы 1944 года в ходе наступления Красной Армии на Правобережной Украине, Советские войска нанесли серьёзное поражение немцам под Житомиром и Бердичевом, Кировоградом, разгромили корсунь-шевченковскую и никопольско-криворожскую группировки (Ожесточённое сражение за Житомир и Бердичев; Поражение немецких 1-й танковой и 8-й полевой армий в Корсунь-Шевченковской битве; Штурм Никопольского плацдарма и разгром немецкой 6-й армии).
В ходе Ровно-Луцкой операции (27 января – 11 февраля 1944 года) войска 1-го Украинского фронта освободили Ровно и Луцк. В результате Советские войска охватили левое крыло германской группы армий «Юг» с севера, были созданы условия для нанесения удара во фланг проскуровско-черновицкой группировке противника.
2-й Украинский фронт занял исходный район для удара через Умань на могилёв-подольском направлении. 3-й Украинский фронт вышел на линию Кривой Рог – Широкое – Кочкаровка, получив шанс наступать на тирасполь-одесском направлении. Появилась возможность для завершения освобождения юго-западных районов УССР и выхода к государственной границе СССР.
Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение нанести почти одновременно несколько ударов, чтобы разбить немецкую группу армий «Юг» на несколько отдельных группировок. Для этого были спланированы четыре наступательные операции, которые получили названия: Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская, Березнеговато-Снигирёвская и Одесская.
Советские САУ СУ-85 и танк Т-34 форсируют Днестр в районе города Хотин Черновицкой области Украинской ССР. На фото видна немецкая техника: бронетранспортер Sd. Kfz. 250, полугусеничный тягач Sd. Kfz. 9. Апрель 1944 г.
План операции и советские силы
Операцию должны были провести войска 1-го Украинского фронта (1-й УФ), который после смертельного ранения генерала Николая Фёдоровича Ватутина возглавил маршал Георгий Константинович Жуков. 1-й УФ фронт должен был начать наступление с линии Дубно – Шепетовка – Любар. Фронту поставили задачу разгромить немецкие войска в районе: Кременец, Тернополь, Староконстантинов. На втором этапе операции 1-й УФ должен был развить наступление в направлении Чорткова и во взаимодействии с 40-й армией 2-го Украинского фронта окружить и ликвидировать основные силы 1-й танковой армии противника.
В состав 1-го УФ входили: 13-я армия под командованием генерала Пухова, 60-я армия Черняховского, 1-я гвардейская армия Гречко, 18-я армия Журавлева, 38-я армия Москаленко. Фронт имел мощный бронетанковый кулак: 4-я танковая армия Баданова (с 29 марта возглавил Лелюшенко), 1-я танковая армия Катукова, 3-я гвардейская танковая армия Рыбалко. С воздуха фронт поддерживала 2-я воздушная армия Красовского. К началу марта фронт насчитывал около 800 тыс. солдат, 11,9 тыс. орудий и минометов, 1,4 тыс. танков и САУ и около 480 самолетов.
По плану советского командования главный удар наносили 1-я гвардейская, 60-я армии, 3-я гвардейская танковая и 4-я танковая армии. Ударная группировка 1-го УФ должна была начать наступление на стыке двух немецких 4-й и 1-й танковых армий, прорвать оборонительные порядки противника и двигаться в общем направлении на Чортков.
Другие армии наносили вспомогательные удары. На левом фланге фронта: 18-я армия наступала на Хмельник, 38-я армия – на Винницу и Жмеринку, частью сил она должна была содействовать 2-му Украинскому фронту в освобождении района Гайсина. На правом фланге 13-я армия обеспечивала наступление главной ударной группировки фронта с севера, ведя боевые действия на бродском направлении.
До начала операции советскому командованию пришлось провести значительную перегруппировку сил и средств, так как наиболее мощные силы располагались на левом фланге фронта, а их надо было перебросить на центральное направление. На новые полосы и районы сосредоточения перебросили 60-ю, 1-ю гвардейскую армии, 3-ю гвардейскую танковую армию, значительное число отдельных танковых, артиллерийских и инженерных частей. Одновременно изменили свое положение многие соединения 18-й и 38-й армий. 1-я танковая армия Катукова вообще проделала целый марш, чтобы занять своё место в ударных порядках главной группировки.
Перегруппировка войск проводилась в сложных условиях бездорожья, весенней грязи. Большой проблемой было снабжение войск всем необходимым, особенно горючим. Запасы топлива были недостаточными, войска могли вести активные боевые действия только в течение двух-трех суток. Однако Комфронта Жуков решил не переносить сроки начала наступления, так как с каждым днем распутица только увеличивалась, а немецкая оборона усиливалась.
Советский солдат на конной подводе проезжает возле подбитого немецкого среднего танка Pz. Kpfw. IV в украинской деревне в районе Проскурова. На танке пометка советской трофейной команды: «УА 434».
Германия
Советским войскам противостояла группа армий «Юг», с 4 апреля преобразованная в группу «Северная «Украина», под командованием генерал-фельдмаршала фон Манштейна (с 31 марта возглавил Вальтер Модель). В группу армий входили две немецкие танковые армии: 4-я танковая армия под командованием Эрхарда Рауса и 1-я танковая армия под началом Ганса-Валентина Хубе. С воздуха танковые армии поддерживал 4-й воздушный флот Отто Десслоха.
К началу марта немецкие армии имели в своем составе 29 дивизий (в том числе семь танковых и одну моторизованную), моторизованную бригаду и большое число других частей и подразделений. Немецкая группировка насчитывала около 500 тыс. солдат, около 1,1 тыс. танков и штурмовых орудий, около 5,5 тыс. орудий и минометов, 480 самолетов.
Техника, брошенная немцами в городе Проскуров (ныне Хмельницкий). На переднем плане противотанковая САУ Marder III без рубки и орудия (орудие лежит позади машины, его ствол виден справа от корпуса САУ). На втором плане штурмовые орудия StuG IV и StuG III. Март 1944 г.
Немецкие танки Pz. Kpfw. V «Пантера», брошенные в Проскурове (ныне город Хмельницкий). На переднем плане Pz. Kpfw. V Ausf. A. Апрель 1944 г.
Немецкая САУ StuG III Ausf. G, брошенная в городе Проскуров (ныне Хмельницкий)
Прорыв обороны
Утром 4 марта 1944 года по вражеским позициям нанесла удар советская артиллерия. Затем в наступление перешли части 60-й армии Черняховского и 1-й гвардейской армии Гречко. Вслед за ними в бой ввели второй эшелон – 4-ю танковую армию Баданова и 3-ю гвардейскую танковую армию Рыбалко. К вечеру советские войска продвинулись на 8–20 км.
5 марта перешла в наступление 18-я армия Журавлева. Советские армии за два дня прорвали немецкую оборону, создав брешь шириной до 180 км и вклинившись на глубину в 25–50 км. 7–10 марта передовые части советских армий вышли на рубеж Тернополь, Волочиск, Проскуров. Была перехвачена железная дорога Львов – Одесса, основная коммуникация всего южного крыла вермахта.
Германское командование стало спешно перебрасывать к месту прорыва резервы. 9 марта части 60-й армии и приданного ей 4-го гвардейского танкового корпуса Павла Полубоярова встретили сильное сопротивление гитлеровских войск на подступах к Тернополю. Здесь оборону держали 68-я и 359-я пехотные дивизии, которые перебросили из Западной Европы. Тяжёлые бои армии Черняховского пришлось вести и в районе Волочиска. Здесь немецкое командование наносило контрудары с помощью 7-й танковой дивизии и танковой дивизии СС «Адольф Гитлер».
1-я гвардейская армия Гречко при поддержке 7-го гвардейского танкового корпуса Иванова из состава 3-й гвардейской танковой армии овладела районом Староконстантинова и вышла к Проскурову. Здесь немцы развернули против наступающих Советских войск четыре танковые дивизии: 1-ю, 6-ю, 16-ю и 17-ю танковые дивизии.
Командование группы армий «Юг» бросило в бой крупные силы: 9 танковых и 6 пехотных дивизий. Немцы видели главную угрозу в потере контроля над железной дорогой Львов – Одесса. Появилась угроза разрыва фронта и расчленения группы армий «Юг» на две части. Немцы яростно контратаковали, пытаясь остановить Советские войска и вернуть контроль над утерянным участком железной дороги.
В сложившейся обстановке советское командование приняло решение временно остановить наступление войск. Необходимо было отразить немецкие контрудары, перегруппировать силы, подтянуть тылы, артиллерию, резервы, определить направления новых ударов. Ставка Верховного Главнокомандования согласилась с предложением Военного совета 1-го Украинского фронта. 11 марта 60-я и 1-я гвардейская армии получили приказ перейти к обороне.
Расчет 82-мм батальонного миномета образца 1943 года (БМ-43) при содействии местных жителей переправляется через реку Южный Буг в городе Винница в районе Замостья. Март 1944 г.
Жители Винницы встречают советских солдат-освободителей. Город Винница находился под немецкой оккупацией с 21 июля 1941 года. Был освобожден 20 марта 1944 года войсками 38-й Армии 1-го Украинского фронта. Когда Советские войска вошли с боями в Винницу – город охватили пожары, которые устраивали отступающие немцы. Следы пожаров хорошо видны на фотографии.
Развитие наступления
Одновременно Ставка уточнила задачи 1-го УФ. Главная ударная группировка фронта должна была с ходу форсировать Днестр и Прут, освободить Черновцы и выйти к советской государственной границе. В ходе этого удара основные соединения 1-й немецкой танковой армии необходимо было изолировать от 4-й танковой армии, отрезать ей пути отхода на юг, за Днестр. Немецкую танковую армию планировали окружить и уничтожить в районе северо-восточнее Каменца-Подольского.
Правое крыло фронта (13-я армия) должна было наступать на Броды и Львов, оказав содействие 2-му Белорусскому фронту, который должен был ударить на ковельском направлении. Наступление армии поддерживали 25-й танковый, 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса. Левое крыло фронта (18-я и 38-я армии) наступало на Каменец-Подольский, оказывая содействие 2-му Украинскому фронту. 40-я армия 2-го Украинского фронта должна была принять участие в окружение сил противника в районе Каменец-Подольского.
13-я армия Пухова, прорвав сильную оборону противника, к концу 17 марта захватила важный опорный пункт противника – Дубно. Ещё через два дня был занят другой серьёзный узел обороны противника – Кременец. К 20 марта армия Пухова, сломив сопротивление семи немецких дивизий, вышла на подступы к Бродам. На этом успехи армии закончились. В районе Бродов немцы создали сильную оборону и до конца операции здесь шли упорные бои.
18-я армия Журавлева и 38-я армия Москаленко к 21 марта освободили Хмельник, Винницу, Жмеринку, оттеснив противостоящие им части 1-й немецкой танковой армии к Каменец-Подольскому.
В это время соединения 60-й и 1-й гвардейской армий, 3-й гвардейской и 4-й танковых армий отбивали контрудары противника в районе Тернополя, Волочиска и Проскурова. Сражение было крайне ожесточенное и упорное. Немцы сосредоточили здесь большие силы, включая танковые соединения. Советские армии понесли большие потери в живой силе и технике. Так, 14 марта Жуков доложил в Ставку, что в армии Рыбалко осталось в строю только 63 танка и САУ, в корпусе Полубоярова (4-й гвардейский танковый корпус) – 20 танков, тяжелые потери понесли и другие армии.
Как вспоминал маршал Жуков:
Залп гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша» на шасси американских грузовиков «Студебекер». Западная Украина. 1944 г.
Через Днестр и Прут
К началу нового наступления ударную группировку фронта усилили. 60-й армии из резерва фронта передали четыре стрелковых дивизии, 1-й гвардейской армии – две дивизии. На направление главного удара перебросили 1-ю танковую армию Катукова. В результате в один кулак сосредоточили три танковые армии. 21 марта главная ударная группировка снова перешла в наступление. Немецкую оборону проломили, и 23 марта части 60-й и 1-й танковой армий отбили у противника важный узел коммуникаций – Чортков.
Соединения танковой армии Катукова быстро продвигались и 24 марта с ходу форсировали Днестр. В ночь на 25 марта 64-я танковая бригада полковника Бойко захватила станцию Моша на подступах к Черновцам, где разгружался вражеский эшелон. 28 марта наши танкисты ворвались на Черновицкий аэродром. 29 марта части 11-го гвардейского танкового корпуса генерала Гетмана и 24-й стрелковой дивизии форсировали Прут и освободили Черновцы.
Успешно действовали и другие армии.
4-я танковая армия, совершив обходной маневр, 26 марта заняла Каменец-Подольский. Части 3-й гвардейской танковой армии и 1-й гвардейской армии 25 марта отбили Проскуров. Затем войска продолжили наступление на Каменец-Подольский с северного направления. 28 марта 3-ю гвардейскую танковую армию вывели в резерв для пополнения. 31 марта части 4-й танковой армии и 30-го стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии вышли к Хотину, где установили связь с соединениями 40-й армии 2-го Украинского фронта.
В результате 1-я немецкая танковая армия (всего 23 дивизии, в том числе 10 танковых, около 220 тыс. человек) была блокирована в районе северо-восточнее Каменец-Подольского. С востока наступали войска советских 18-й и 38-й армий, с севера – 3-я гвардейская и 4-я танковые армии, с запада и юго-запада – часть соединений 1-й гвардейской армии. 4-я и 1-я танковые армии пробились за Днестр, отрезая пути отхода на юг.
В это же время основные силы 4-й немецкой танковой армии были отброшены на запад. В районе Тернополя была окружена небольшая группировка противника (12 тыс. солдат), которая продолжала оказывать сопротивление.
Танки Т-34 1-го Украинского фронта с солдатами на броне переправляются через реку Прут.
Прорыв из котла 1-й немецкой армии
Немецкие войска оказались перед угрозой крупной военной катастрофы. Однако недостаток сил у фронта, армии уже понесли большие потери в предшествующих боях, не позволил создать плотный внутренний фронт окружения.
Жуков отмечал:
Советские командование считало, что блокированные гитлеровцы будут прорываться на юг через Днестр в районе Залещиков. Поэтому советские войска перехватили пути отхода в южном направлении. Немецкое командование узнало об этом и приказало окруженным дивизиям прорываться не на юг, а на запад через Бучач и Подгайцы.
Танкисты 64-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. Город Черновицы, март-апрель 1944 г.
К тому же в сеть попал слишком крупный зверь (23 дивизии), такой котел было необходимо ликвидировать силами двух фронтов. В результате окруженные немецкие соединения, используя бреши во внутреннем кольце окружения, уже 31 марта пошли на прорыв. Немецкая группировка прорывалась в направлении Чортков, Бучач. Немцы наступали в условиях метели, действуя на стыке 1-й гвардейской и 4-й танковой армий.
Жуков попытался предотвратить прорыв немецких дивизий с помощью сил 4-й танковой армии, 38-й армии (74-й стрелковый корпус), 18-й армии (52-й стрелковый корпус), отдельных дивизий 1-й гвардейской, 18-й и 38-й армий. Однако стрелковым дивизиям приходилось вступать в бой после длительного марша, в распыленном состоянии, с ходу, не имея подготовленных позиций. Артиллерия и тыловые части отставали от передовых сил.
Авиация не смогла оказать надлежащей помощи. Весенняя распутица привела в негодность грунтовые аэродромы. Боевая эффективность Советских ВВС сильно упала. Поэтому советские дивизии не могли остановить немецкие войска, которые отчаянно прорывались к своим.
Советская техника на понтоне перед форсированием реки Прут. На понтоне видны советский танк английского производства «Валентайн» и грузовик американского производства «Студебекер». Март-апрель 1944 г.
В течение 1–2 апреля шли тяжелые бои. Немцы пробивали себе дорогу, ломая советскую оборону. Окончательно переломил ситуацию в пользу 1-й немецкой танковой армии, деблокирующий удар 2-го танкового корпуса СС, который прибыл из Франции. Германское командование перебросило в район боев и другие соединения из Германии, Франции, Дании, Румынии, Венгрии и Югославии. В частности, на этот участок перебросили войска 1-й венгерской армии.
4 апреля отборные части СС нанесли удар навстречу своим окруженным дивизиям. Здесь же сконцентрировали значительные силы немецкой авиации. Смяв оборону 18-го корпуса и 1-й гвардейской армии, 9-я и 10-я танковые дивизии СС пробили дорогу к своим. Через три дня боев немецкая окруженная группировка пробилась в район Бучача. Вермахт в очередной раз показал высокий класс своей организации.
Немецкая армия смогла прорваться из котла. Но 1-я танковая армия понесла огромные потери: дивизии потеряли половину личного состава, от многих частей остались только штабы, была утрачена большая часть тяжелого вооружения, техники. Так, войска 1-го УФ захватили 61 самолет, 187 танков и штурмовых орудий, тысячи единиц автотранспорта и т. д.
Брошенный немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H ранних серий и реактивная установка «Вурфрамен 40» (Wurfrahmen 40, установленная на Sd. Kfz. 251/1 Ausf. B)
Бои на этом не завершились, операция продолжалась до 17 апреля. 1-я танковая армия Катукова вела тяжелые бои на подступах к Станиславу и в районе Надворной. Танкистам пришлось отражать сильные контрудары противника. Только при поддержке соединений 38-й армии Москаленко, которую командование фронта срочно перебросило на правый берег Днестра, удалось стабилизировать фронт. Также командование фронта перебросило 18-ю армию на правый фланг.
60-я армия вела бои с окруженной тернопольской группировкой противника. Армия окружила город ещё 31 марта, выйдя на окраины Тернополя, но дальше продвинуться не смогла. Только отразив внешние контрудары, которые немцы наносили с целью деблокирования окруженной группировки, и завершив подготовку к операции, 60-я армия смогла начать решительный штурм.
14 апреля Советские войска начали штурм Тернополя. После двух дней боёв немецкая группировка была разгромлена, 17 апреля её остатки ликвидировали. По немецким данным, спаслось только несколько десятков человек. В этот же день войска 1-го УФ перешли к обороне.
Операция была успешно завершена.
Советские танкисты, город Проскуров, март-апрель 1944 г.
Немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H, подбитый Советскими войсками в городе Черновицы (после 1944 – Черновцы). Город освобожден 29 марта 1944 года частями 1-го Украинского фронта в ходе Проскуровско-Черновицкой операции. Танк оборудован навесными противокумулятивными экранами, с правой стороны танка видны следы пожара. Апрель 1944 г.
Итоги
Армии Жукова продвинулись на 80–350 километров, выйдя на рубеж Торчин, Броды, Бучач, Станислав, Надворная. Красная Армия вышла к предгорьям Карпат, границам Чехословакии и Румынии.
Советские войска освободили значительную часть Правобережной Украины – Каменец-Подольскую область, большую часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, несколько районов Ровенской и Ивано-Франковской областей (около 42 тыс. кв. км). Были освобождены от гитлеровцев 57 городов, включая три областных центра – Винницу, Тернополь и Черновицы, несколько крупных железнодорожных узлов, большое количество поселков, сел и деревень.
1-я и 4-я немецкие армии понесли тяжелые потери. 22 немецкие дивизии, несколько танковых и моторизованных бригад, других отдельных частей потеряли более половины своего личного состава и большую часть тяжелого оружия, техники, по сути, временно утратив боеспособность. По советским данным, только за период с 4 по 31 марта 1944 года было уничтожено более 183 тыс. немецких солдат, ещё около 25 тыс. взяли в плен. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь немецкому командованию пришлось перебросить в дополнение к тем дивизиям, которые выдвинули из резерва в ходе сражения, до десяти дивизий, включая две танковые и ряд отдельных соединений. Резервы перебрасывали из Западной Европы. В предгорья Карпат выдвинули 1-ю венгерскую армию.
Советские войска вышли к Карпатам, государственной границе СССР и выполнили основную цель операции – рассекли стратегический фронт противника на две части, южнее и севернее Карпат. Основные рокадные коммуникации противника были перерезаны. Были созданы условия для разгрома всего южного фланга немецких войск, последовавшего летом 1944 года.
По просьбе рабочих железнодорожного узла и трикотажной фабрики города Черновцы Военный совет 1-й гвардейской танковой армии в память об освобождении города оставил там танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Павла Фёдоровича Никитина, который 25 марта 1944 года первым ворвался в Черновцы[17]. В 1946 году танк установили на пьедестал на улице Гагарина.
Однако 1-й УФ не смог реализовать задачу ликвидации 1-й танковой армии. Для этого не хватило сил. Выходившие на внешний и внутренний фронты окружения части потеряли много людей и техники в предшествующих жестоких боях. Из-за весенней распутицы артиллерия и тылы отставали. Не хватало танков для борьбы с немецкими танковыми соединениями (танки были выбиты в первой части операции, во время взлома обороны врага). А из-за проблем с взлетно-посадочными площадками, грунтовые аэродромы не могли действовать с полной нагрузкой, авиация не имела возможности полноценно уподдержать сухопутные войска. К тому же немецкое командование постоянно увеличивало число сражающихся дивизий.
Особенностью операции было использование обеими сторонами больших танковых группировок. В ходе начавшегося 21 марта второго этапа наступления 1-го УФ бросили в бой сразу три танковые армии и два отдельных танковых корпуса. Немцы с самого начала сражения имели 10 танковых и одну моторизованную дивизии. Это придало битве особый накал, быстроту и маневренность.
В целом операция была успешной и показала возросшее мастерство советских полководцев и воинов. Боевой дух Советских войск был очень высоким, солдаты рвались освободить родную землю от врага. Не зря 70 отличившихся в бою соединений и частей поучили почётные наименования – Проскуровские, Винницкие, Ямпольские, Черновицкие и т. д.
Колонна советских танков Т-34 движется по улице освобожденных Черновцов. 1-й Украинский фронт. 30 марта 1944 г.
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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