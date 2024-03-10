Кто и зачем убивает исторические здания летной школы в Липецке?
- Правильно – Чакалов, Алиночка!
- А где эти летчики жили в то время?
- Как положено, зимой – в зимлянках, летом – в палатках…
(Придуманный диалог в придуманной школе города Липецка в 2040 году)
Кому-то может и не понравится такой вот эпиграф в качестве вступления, и, если с первой его частью еще можно поспорить, согласен, то вот насчет второй части – именно так запросто может случиться. Почему? Да потому, что каких-либо свидетельств просто не останется. Но об этом в самом конце, потому что тема неожиданно получилась очень сложная.
Вот не успел толком отработать воронежскую тему, практически параллельно прилетел SOS из Липецка. Попросил помощи местный историк-краевед-экскурсовод Иван Климов (слева на фото), реальный патриот своего города, который, к тому же, умеет смотреть в будущее. И оно ему не очень нравится.
Липецкую авиационную школу, открытую в 1925 году, постепенно убивают. Просто сносят одно здание за другим. Здания, где жили и учились Валерий Чкалов и Василий Сталин сегодня мешают многим.
Вообще город Липецк – он своеобразен. Небольшой такой и приятный взгляду, но вот беда – в его истории не было ничего сверхъестественного и примечательного. Обычный провинциальный городок. И авиашкола, история которой началась за некоторое время до того, как в Липецк приехали учиться немецкие летчики, являлась бы одной из исторических достопримечательностей. Которых, честно скажем, в Липецке не так уж и много. Проще скажем – на вес золота, как и люди, оставившие след и нашей истории.
Памятник "Блуждающий Ленин", например
И вот у нас авиашкола, здания которой угораздило вылететь за пределы Липецкого учебного авиацентра. Сократили земельный участок, и здания оказались за оградой авиацентра, в распоряжении города.
Ну город и начал распоряжаться… От души. Вообще всю историю надо разбирать отдельно, и это дело непростое, но для общей иллюстрации скажу так: как пример может служить судьба домов № 31, № 36, № 38 и № 40 по улице Игнатьева, в которых ранее размещалась немецкая школа. В 2008 году здания, имевшие охранный статус, снесли.
Как такое могло произойти, надобно испрашивать у тогдашнего начальника авиацентра генерала Харчевского, а лучше даже у его заместителей, на которых даже уголовные дела заводились в 2011 году за махинации с деньгами, но факт: четыре дома, которые передали авиацентру, были снесены, а на их месте выросли огромные многоэтажные дома типа как для военных. На сегодняшний день дома не достроены, более того, они частично разворованы, но это как-то никого особо не волнует.
Вот эти здания, в центре фото.
В итоге получилась вот такая картина: некогда единый комплекс назовем его «старой авиашколой» очень умело застроили новыми строениями и домами. Некоторые из них не достроили и более того, собираются сносить и строить там что-то еще.
Но в целом получилась такая ситуация, при которой исторические здания никому, кроме желающих построить там очередной жилой комплекс, не интересны.
Тут до меня донесли «программу» мэра и губернатора, при которой Липецк расширяться за границы города не будет. Население и так уменьшается последние лет десять, поэтому жилье будут возводить точечной застройкой. А улицы Игнатьева и Терешковой окраиной сегодня ну никак не назвать. Это 100 лет назад была глухомань, в которой можно было спокойно учить немцев, а сейчас реально центр города…
И вот банно-прачечный комплекс авиашколы, который, по словам местных жителей, нормально работал как баня до недавнего времени, попал в прицел застройщика. Ни историки, ни активисты, ни местные представители СМИ не смогли ответить на простой вопрос, кому продали дом №33а по улице Игнатьева. Его купил некий предприниматель, утверждают, что купил на аукционе вполне честно за 33,7 млн рублей.
Если посмотреть на эту фотографию, то становится понятно, что если убрать никому не нужный столетний банно-прачечный комплекс, то на этом участке просто шикарно встанут две 20-этажки. По крайней мере, мне такие планы озвучили местные.
Но здесь усматривается некий обман. То, что на банно-прачечный комплекс (БПК) уже были поданы документы на придание ему статуса охраняемого объекта с исторической ценностью, в мэрии не могли не знать. Но объект выставили на продажу и продали. Знал ли покупатель о грядущем статусе? Думаю, что знал, потому что это показали дальнейшие события.
Как только появился забор вокруг бань, подняли тревогу не только хранители истории, но и местные жители, которым появление на клочке земли двух монстров не казалось умным решением. Улица Игнатьева мало того, что узкая, так еще и с одной стороны перекрыта для транспорта. Ну тут и нагрузка на сети, огромное количество машин в небольших дворах, в общем, местным жителям совсем идея не зашла.
И тут грянула информация, что вот-вот объект получит статус охраняемого.
Абсолютно ясно и понятно, что покупатель – человек трезвомыслящий и понимающий, что деньги за БПК город ему не вернет. Не за тем брали. И он тут решил сделать решительное и быстрое наступление и перейти Рубикон. В смысле – быстренько разрушить БПК.
Такое было в Воронеже, хранители истории бились за комплекс зданий хлебозавода №1, пережившего революцию и две войны, и в итоге заводу присвоили статус охраняемого объекта, но… за три дня до этого, в пятницу вечером, зашла техника и хлебозавод снесли. Весь. До исторического кирпичика. В понедельник прискакали курьеры с грозной бумагой, но охранять было уже нечего.
Видимо, такое же решили провернуть и липецкие, но вот незадача: жители и активисты случились более активные и упертые. Да, одной прекрасной ночью приехала техника и начала ломать. Но тут же последовали звонки в полицию и попытки решения проблемы на месте с помощью тривиального мордобоя. Чисто по-русски.
Зданиям был нанесен ущерб, но хранители говорят, что все восстановимо. Владелец в итоге вывез технику, местные все равно мониторят обстановку, потому что понимают, экскаваторы могут вернуться в любой момент.
Жители этого дома вступились за БПК
Говорят, подключилась липецкая прокуратура. Посмотрим, разбор происшедшего с точки зрения законности действий просто необходим, потому как нарушение налицо: не стоило выставлять здание на продажу, пока не вышло решение о признании БПК исторически ценным объектом.
Вот такая история.
Казалось бы, ну что такого – бани, где немцы свои телеса отмывали?
Но на самом деле на историю с банями и снесенными домами стоит смотреть если не с высоты полета аэроплана, то хотя бы птичьего полета. Как на карте.
До настоящего времени мы имели некий комплекс зданий, которому около века или даже чуть больше. Здания объединены общей историей, и запросто могли бы стать целым музейным комплексом, посвященным не только авиации, но и всей той эпохе в целом. Тем более, что многое было построено задолго до авиашколы, просто здания перепрофилировали.
Липецк такой город, что очень мало там такой истории, которая была бы интересна людям со стороны. Практически не осталось зданий 19 века, не говоря уже о временах основания Липецка. И комплекс зданий вековой давности, плотно связанный с авиацией, был бы очень к месту в плане посещения его туристами.
И, кстати, совершенно необязательно основной упор делать на обучение немцев. Да, из числа курсантов школы потом получилось много старших офицеров и генералов, но их карьера, скажем так, не задалась после 1943 года.
Вместо того, чтобы мусолить гипотезы о том, был ли в Липецке Геринг и имел ли он там любовниц, чем занято основное большинство пишущих на эту тему, стоило бы просто подумать над тем, что учиться Герингу там было реально нечему. Геринг умел летать, и был асом Первой Мировой войны с 22-мя засчитанными сбитыми самолетами. Так что он в той школе реально мог преподавать. Но в Липецке его никогда не было.
А не лучше ли было рассказать о Дважды Герое Советского Союза, полковнике Василии Сергеевиче Ефремове, выпускнике этой авиашколы, командире эскадрильи 10-го гвардейского бомбардировочного авиаполка?
343 боевых вылета (вдумайтесь!!!), 32 уничтоженных самолета и 4 сбитых. Ефремов был прекрасным пилотом и специализировался на вражеских аэродромах, отсюда и столько уничтоженных самолетов. Да, на земле. Бомбами его Пе-2. И четыре особо умных немца были сбиты его стрелками. Это, извините, три эскадрильи!
И таких летчиков через Липецк прошло… 3 Дважды Героя Советского Союза, 29 Героев Советского Союза, затем пошли Герои России…
Во время наших хождений Иван показал мне на балкон дома, стоявшего рядом с забором современного авиацентра. Тогда этот дом был на территории военного городка и в этой квартире жил Василий Сталин. Квартира, где на балконе полотенце сушится.
В самом подъезде все почти как в те времена, наверное
И имя Валерия Чкалова тоже связано с авиашколой.
И в этих строениях нашлось бы место для одного из величайших пилотов прошлого века, Михаила Васильевича Водопьянова.
Он не учился в Липецкой школе, но он родился в деревне Большие Студенки, на месте которой теперь стоит Липецк.
В общем, если не делать вид, что хочется сохранить историю и преумножить знания о великих предках, то Липецк мог бы стать просто интереснейшим местом памяти авиации, поскольку тут сошлось столько воздушных коридоров…
Но нет, липецким градоначальникам много более интересен куш, который они поимеют на строительстве очередных человейников. Это значительно выгоднее, поскольку музеи, история и туристы – это завтра для города, а денежки в личный карман – это сейчас. Все прозрачно и понятно.
Теперь я вам покажу то, что осталось от авиашколы, где готовили летчиков
Здание общежития, сейчас вынесено за пределы военного городка
Здание мастерских, находится на территории гаражного кооператива и используется под хозблок
Ангар (видны заложенные ворота) с мастерскими. Кстати, прекрасно виден наступающий жилой комплекс, третья очередь которого снесет эти постройки.
Бывший штаб авиашколы. Здание горело, его потушили. Стоит и ждет сноса, потому что мешает стройке. А между прочим - 19 век.
Ну и наконец, учебный корпус. Брошен, разорен, никому не нужен. Хотя со стороны смотрится вполне. Пока еще.
Между прочим - печное отопление! И вот справа видно единственное здание, которое может еще пожить без опаски. Административный корпус, которому повезло оказаться на территории авиацентра.
Ну и есть еще одно здание, старого казино. Там сейчас профилакторий, снять здание не разрешили, начали орать, что у них СВО и снимать нельзя.
Я последнее время немного не понимаю, на основании чего российские чиновники собираются выполнять приказы президента. Полное впечатление, что у них глухота, Путин из года в год долбит одно и то же с упорством дятла, выражает недовольство, но тут, простите, с гуся вода что пенопласт топорам. Победобесие за пару недель до 9 мая – и дальше спокойно тилим свое тесто на зависть всем. Как вот этот, тоже брошенный многоэтажник.
А потом удивление на грани с паникой, отчего это у нас у молодежи патриотизма нет? Чего она вместо Авдеевки Верхний Ларс идет штурмовать?
Да вот все потому, что господа чиновники по городам вместо сохранения истории рушат ее и строят на руинах жилые комплексы. И по большому счету, плевать они все хотели на эту историю. Главное – отчетик зашарашить посимпатичнее и в Москву отправить. И дальше «вжик-вжик», пилим себе светлое будущее.
И пилят они себе еще полным ходом полнейшее неверие со стороны тех, кто даже не завтра, послезавтра должен будет защищать страну. Но это же будет только послезавтра, а сегодня можно рушить еще весьма крепкие исторические здания и на их месте строить жилые комплексы. Которые потом, в случае чего, быстренько опустеют. Но на это сегодняшним чиновникам того же Липецка плевать.
Если бы Липецк был единичным примером… Только что говорили о Воронеже, дальше будет еще какой-то город… Общая тенденция в России одна – какая история, когда надо деньги делать? Причем, побыстрее, пока еще есть куда сбежать в случае чего.
И несмотря на то, что в дело о бане включилась прокуратура, неравнодушные жители накидали заявлений во все инстанции, уверенности в том, что здания бывшей авиашколы выживут в сражении с жилыми комплексами, нет. Они, здания, еще весьма крепкие, но что поделать, если земля, на которой они стоят, более интересна, чем вся история?
Призывать городские власти Липецка остановить это бескультурное мракобесие? Попробуем.
Может, мэр Липецка госпожа Уваркина сможет понять, что творится в городе и какие это принесет плоды в будущем? Шанс, возможно и крошечный, но есть.
- Роман Скоморохов
- Автора, gorcom36.ru, sammlung.ru, lipetsk.kp.ru
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